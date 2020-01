DHA YURT BÜLTENİ-11

Sınıra askeri araç sevkiyatı devam ediyor

Hatay sınırında geçen hafta sonu Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine 80\'in üzerinde top atışının yapıldığı karakolların bulunduğu Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sessizlik sürerken, zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Farklı kentlerden Hatay\'a gönderilen zırhlı askeri araçlardan 4\'ü daha Reyhanlı\'dan geçiş yaptı. Zırhlı araçların Oğulpınar Hudut Karakolu\'na konuşlandırılması bekleniyor. Sınır bölgesindeki güvenlik tedbirleri üst seviyede devam ediyor.

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA)

Bakan Fakıbaba: Tarımsal kuraklık endişesi yok /EK

SÜT YEMİ DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI, ABA GİYDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep\'in Yavuzeli İlçesi\'nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen küçükbaş hayvan süt yemi dağıtım törenine katıldı. Bakan Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada gece gündüz çalışarak bütün problemleri tek tek çözeceklerini kaydederek, \"15 yıl önceki Türkiye ile şu andaki Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Yediğimiz her lokmada çiftçilerimizin nasırlı ellerinin desteği var, sizlere çok büyük minnettarlık duyuyoruz. Allah sizlerden bin kere razı olsun. AK Parti\'nin bir bakanı olarak Allah\'ın izniyle biz hep üreticimizin yanındayız. Çiftçimizin ve üreten insanımızın yanındayız. Bu anlamda hiç kuşkunuz olmasın. Hep acaba çiftçilerimize, üreticilerimize nasıl destek verebiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz. Antep\'in Türkiye\'ye bir model olarak çıkacağına inanıyorum. İnşallah bu modeli tüm Türkiye\'de en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Bakanlık olarak da hükümet olarak da emin olun hastanesinden, eğitiminden, ulaşımından, tarımından, işçisinden, sanayisine kadar her hafta bakanlar kurulunda saatlerce bizler devamlı Türkiye\'yi konuşuyoruz. Hiç ayrım yapmadan \'Bütün vatandaşlarımızın refah seviyelerini nasıl artırabiliriz? Onlara nasıl yardımcı olabiliriz?\' diye düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız uyumuyor. Bizim bütün amacımız, bu bölgenin bir bakanı olarak öncelikle GAP\'ın bitmesi gerektiğini, artık susuzluğun bir kader olmadığını göstermemiz lazım. Bunu inşallah göstereceğiz\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Fatma Şahin\'in hediye ettiği abayı giyip hayvanlara yem verdi. Bakan Fakıbaba, buradaki süt yemi dağıtım törenin ardından beraberindekilerle birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nün hizmet binasının açılışını yaptı.

AK Parti ve MHP\'nin Cumhurbaşkanlığı mutabakatına afişli destek

Isparta\'da reklamcı Nurkaya Dursun, Ak Parti ve MHP\'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etme kararına destek için işyerinin önüne Atatürk, Erdoğan ve Bahçeli\'nin fotoğraflarıyla İstiklal Marşı ve \"Milli mutabakatımız ülkemize hayırlı olsun\" mesajının yer aldığı afiş astırdı. Nurkaya Dursun, kentin en işlek caddelerine 15 afiş daha astıracağını söyledi.

Isparta\'da reklamcı Nurkaya Dursun, Ak Parti ve MHP\'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etme kararı almasına destek amacıyla iş yerinin önüne afiş astırdı. 3x6 boyutlarında çift yönlü hazırlanan afişte, kırmızı renkteki Türkiye haritasının üst kısmında Mustafa Kemal Atatürk, sağında Recep Tayyip Erdoğan, solunda Devlet Bahçeli\'nin fotoğraflarıyla ay yıldız yer aldı. Afişin ortasına ise \"Milli mutabakatımız ülkemize hayırlı olsun\" mesajıyla İstiklal Marşı\'nın üçüncü kıtası yazıldı. Nurkaya Dursun, milli mutabakata kayıtsız kalmayacağını belirterek, önce kendi dükkanının önüne afiş yaptırdığını, daha sonra kentin en işlek caddelerine 15 afiş daha yaptıracağını söyledi. Dursun, \"Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunmak istedik. Bu süreçte genel başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli\'nin \'Önce ülkem sonra milletim sonra ben\' diyerek birlikte hareket etmeleri bizleri çok mutlu etti. Liderlerimize saygılarımızı sunarız. Bu milletin böyle liderleri olduğu sürece kimse bizi bölemez, kıyamaz ve parçalayamaz. Milli mutabakata sonuna kadar destek veriyoruz\" dedi.

Aydınlı ucuz et tüketiyor



Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce faaliyete geçirdiği Ege Et ile vatandaşa ucuz ve kaliteli et tüketme imkanı sundu. Aracıyı ortadan kaldıran yetkililer, tüketiciye yüzde 25 ucuza et alma imkanı sunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin işletmesi Ege Et A.Ş., vatandaşlar tarafından tam not aldı. 3 yıl önce faaliyete geçen Ege Et, 15 şube ve 75 personeliyle Aydınlılara hizmet veriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, \"Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanları direk üreticiden alıyoruz. Belediyemize ait olan mezbahamızda kesimini gerçekleştiriyor ve daha sonra kesilen etler işleniyor. Aydın\'da 15 tane Ege Et şubemiz var. Gördüğünüz gibi buradaki etler hijyenik, kaliteli ve ucuz. Kıymanın kilosu 34 TL\'dir. Vatandaşlarda çok memnunlar. Hem üretici memnun hem de tüketici memnun. Aydın\'da yaşayan vatandaşlar, ucuz ete istedikleri zaman kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Biz de 3 yıldan beri, Ege Et ve şubelerini devam ediyoruz. İhtiyaç olduğunda da tüm ilçelerde de şubelerimizi açıyoruz. Eğer istenilirse aynı zamanda üreticiyi desteklemek şartıyla, Türkiye\'nin her yerinde uygun ve kaliteli ete ulaşabilirler\" dedi.

PİYASADAN YÜZDE 25 UCUZ

Piyasadan daha düşük piyata et satışı yaptıklarına dikkat çeken Çerçioğlu, \"Aydın\'da Ege Et olarak piyasadan yüzde 25 daha ucuza satış yapıyoruz. Çok küçük kar marjıyla çalışıyoruz. İstanbul ve diğer büyükşehirlere göre çok daha uygun. Ege Et şubelerinde 75 personel çalışıyor, bu da 75 kişiye istihdam demektir. Günlük 30 ton et işliyoruz ama bu ihtiyaca göre değişebiliyor. Özellikle yaz aylarında Kuşadası ve Didim\'de çok daha yoğun oluyoruz. Yıllık 10 bin tonun üzerinde et işliyoruz\" dedi.

\"YOĞUNLUK VAR\"

Ete vatandaşlar tarafından ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Çerçioğlu, \"Vatandaşlarda çok memnun yoğunlukta var. Az önce de ifade etiğim gibi hijyenik, kaliteli ve ucuz et olmasından dolayı tüketici çok memnundur. Üretcide çok memnun biz aracıyı tamamen ortadan kaldırdık. Bu işi diğer belediyeleride yapabilir. Büyükşehir belediyelerinin mezbahaneleri bulunmaktadır. Üreticiden hayvanları alarak mezbahanede işlerler ve daha sonra da aracıyı aradan çıkartarak satış noktalarında halka sunabilirler\" dedi.

TEMİZ VE GÜVENİLİR

Ege Et\'ten alışveriş eden vatandaşlar ise güvendikleri için buradan alışveriş yaptıklarına değindi. Müşterilerden Esin Başdemir, \"Hem ucuz et veriyor hem de halka hizmet veriyor. Hijyenik, temiz ve güvenilir fiyat olarak da herkese hitap ediyor. Özlem Çerçioğlu\'ndan hem Ege Et hem de hizmet bakımından çok memnunuz kendisine teşekkür ederiz\" dedi. Bir diğer müşteri Ayfer Tüpaş ise, \"Güzel buluyorum eti emin olarak alıyorum. Güvenli ve temiz et olduğu için hep eti buradan alıyorum. Almaya da devam edeceğim\" diye konuştu.



Toplu taşımadaki cep telefonu hırsızı yakalandı



Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde toplu taşıma araçlarındaki yolcuların cep telefonlarını, yankesicilik yöntemiyle çalan İ.T., polisin operasyonuyla yakalandı. Güvenlik kameraları ve mobese görüntülerinden belirlenen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kapkaç, yankesicilik, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarını gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Şikâyetler üzerine merkez Bağlar ilçesi Dörtyol semtinde farklı tarihlerde meydana gelen yankesicilik olaylarını da inceleyen polis, farklı kişilere ait 4 cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle aynı kişi tarafından çalındığı görüntüleri tespit etti. Özellikle toplu taşıma araçlarındaki yolcuların cep telefonlarını çaldığı belirlenen şüphelinin, hırsızlık anlarının bulunduğu yüzlerce güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini polis tek tek dikkatle izledi. Yapılan incelemede, yankesicinin İ.T. olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan İ.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denize atlayan kadının cesedi bulundu

Kocaeli\'nin Kandıra ilçesinde kayalıklardan denize atlayarak intihar ettiği iddia edilen Esra Ercömert\'in (41) cesedi bulundu. Ercömert\'in, kızı Ecem Balcı\'nın (17) kaybolması ve rahim kanseri nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi.

Kandıra Kaltalkayası mevkiinde önceki gün, deniz kenarındaki kayalıklarda Esra Ercömert\'in çantası bulundu. Ercömert\'in yazdığı notta herkesten hakkını helal etmesini istediği belirlendi. Bunun üzerine hemen arama çalışması başlatıldı. Sahil güvenlik, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, deniz polisi ve jandarma ekiplerinin katıldığı aramalarda, helikopterle kontrollerde bulunulurken, dalgıçlar da denizde arama yaptı. Dün yapılan aramalarda Esra Ercömert\'in izine rastlanmadı. Bugün devam eden çalışmalarda Ercömert\'in cesedi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazaları Engelleme Merkezi dalgıçlarınca bulunarak denizden çıkarıldı. Esra Ercömert\'in, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Ecem Balcı\'nın kaybolması ve rahim kanseri nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tedavileri tamamlanan yaralı hayvanlar doğaya salındı

Antalya\'nın Alanya ilçesinde doğada yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin ile baykuş ve karga, tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.

Alanya\'da ormanlık alanda farklı tarihlerde yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin ile baykuş ve karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi için Alanya Belediyesi\'ne bağlı Demirtaş Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirildi. Burada tedaviye alınan karga 4 ay, şahinlerden biri 3 ay, diğer şahin ve baykuş ise 45 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Doğada kendi başlarına yaşayabilecek duruma gelen hayvanlar Demirtaş Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda doğaya salındı. Alanya Doğa Koruma Milli Parklar mühendisi Mevlüt Kodal, \"İyileşen kuşları doğal ortamına bırakıyoruz. Özellikle bu dönemlerde şahinlerle ilgili yaralamalar çok fazla oluyor. Bu hayvanlar bakanlığımız tarafından koruma altına alınan hayvanlardır ve kesinlikle doğal ortamda yaşamaları gerekiyor. Hiçbir şekilde avlanmaması gerekiyor. Çünkü bu hayvanlar doğada bir dengeleyici rolü üstlenmekte ve zararlı sürüngenlerle mücadele yapmaktadır. Özellikle tarım sektöründe uğraşanlar için çok faydalı havyanlardır. Bu nedenle kesinlikle bu hayvanlarımıza ateş edilmemesi gerekiyor\" dedi.

