DHA YURT BÜLTENİ-11

1)FETÖ\'DEN TUTUKLU İŞ ADAMI, İSMİNİ DEĞİŞTİRİP PENSİLVANYA\'DA \'BEDDUA SEANSI\'NA KATILMIŞ

GAZİANTEP\'te, Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ/PDY) \'finans yapılanmasına\' yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ahmet Selim Ener\'in 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, örgütten gelen talimat doğrultusunda mahkeme kararıyla ismini değiştirdiği belirlenen Ener\'in, Pensilvanya\'ya gidip örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'in \'beddua seansı\'na katıldığı ifade edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ\'nün \'finans yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu iş adamı Ahmet Selim Ener\'in \'silahlı terör örgütü yönetme\' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kentin en büyük camisini yapacak olan inşaat firmasının büyük oranda hissesinin sahibi olan Eren hakkında hazırlanan iddianamede sanığın sosyal paylaşım sitelerinde örgüt lehine paylaşımlar yaptığı ve çocuklarını örgütün okullarına gönderdiği belirtilirken, Ener\'in bilgisayarında yapılan incelemede ise örgüt üyelerinin kullandığı \'KakaoTalk\' uygulamasının kalıntılarının bulunduğu yer verildi.

TALİMATLA İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Örgüt içerisinde \'abi\' konumunda yer alan sanığın asıl adının \'Ercan Ener\' olduğu ancak Pensilvanya\'dan gelen talimatla ismini \'Ahmet Selim\' olarak değiştirdiği şeklinde Gaziantep Valiliği Olağanüstü Hal Bürosu\'na ihbar geldiği de yer alan iddianamede, nüfus kayıtları incelemesiyle sanığın 2006 yılında mahkeme kararıyla ismini \'Ahmet Selim\' olarak değiştirdiği tespit edildi. İddianamede MASAK raporlarına da yer verilirken, sanığın Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir derneğe üyesi olduğu ve \'beddua seansına\' birlikte gittiği firari sanık Oğuz Bazoğlu\'na iki farklı tarihte toplam 2 milyon lira para havale ettiği büyük oranda hissedarı olduğu inşaat firmasının örgütle iltisaklı çok sayıda kurum ve kişiye para transferi yaptığı bilgileri de yer aldı. Sanığın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in Bank Asya\'ya \'destek\' çağrısından hemen sonra banka yetkilisine gönderdiği e-postada, \"Bankamız için seferberlik ilan ettik. Aynen 2001 yılında olduğu gibi neyimiz varsa, namusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar evini, arabasını satacak, gerekirse başka bankadan kredi çekecek, bankamıza mevduat koyacağız\" şeklinde yazdığı bilgilerinin de yer aldığı iddianamede kapatılan Bank Asya\'da 18 ayrı hesabının bulunduğu belirtildi. Her personeli için de bankaya 25 bin liralık hesap açma hedefi koyduğu yer alan iddianamede, sanığın örgüt adına gizli toplantılara katılarak para toplayıp, 10 yıl önce sıradan bir muhasebeciyken kısa sürede milyonlarca liralık iş hacmine ulaşmasının örgütün finans ayağında yer alarak gerçekleştiği değerlendirmesi yapıldı.

\'BEDDUA SEANSI\'NA KATILMIŞ

İddianamede sanık Eren\'in, Gaziantep, Diyarbakır, Batman ve Mardin \'il imamları\' ile birlikte 17 Aralık 2013 tarihinde Pensilvanya\'ya örgüt elebaşının yanına gidip \'beddua seansına\' katıldıkları ve 22 Aralık 2013\'te birlikte aynı uçakla yeniden yurda döndükleri bilgilerinin yer aldığı iddianamede, \"Bu kadar önemli kişinin aynı uçakta önlü arkalı, sağlı sollu oturmalarının tesadüfü olamayacağı anlaşıldığından, sanığın FETÖ yöneticiliğinin bulunduğu ve alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezalandırılması kamu adına talep olunur\" görüşüne yer verildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Gaziantep Adliyesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

========================================================

2)\'BAKAN AÇILIŞA GELECEK\' DİYEREK KÖYLÜLERDEN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALDILAR

SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, \'Bakan geliyor, açılış yapacağız. Mevlit için hayvan keseceğiz\' diyerek köylerden parasını sonra vermek üzere yaklaşık 15 küçükbaş hayvan alan iki kişi yakalandı. Pamukova Cihadiye, Fevziye ve Karapınar mahallelerine lüks araçlarla gelen iki kişi, kendilerini iş adamı olarak tanıtarak, \'Bakan geliyor, açılış yapacağız. Mevlit için hayvan keseceğiz\' diyerek vatandaşlardan yaklaşık 15 küçükbaş hayvan aldı. Hayvanların parasını pazartesi günü vereceklerini söyleyen kişiler, vatandaşlara bir de kullanılmayan bir telefon numarası verdikten sonra ortadan kayboldu. Vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.K. ve İ.S.\'nin kiralık araçlarla ilçeye geldiklerini belirledi. İki kişi Adapazarı\'nda yol üzerinde bulunan bir tesiste kiralık olan lüks otomobille yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından U.K. ve İ.S. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Adliyeye sevk edilmeleri

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) -

=========================================================

3)HIRSIZ SANDILAR LİNÇ EDECEKLERDİ

ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu kullanmak için girdikleri bir inşaatta hırsız sanılan 3 kişi mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. Mahalle sakinleri, inşaatta yakaladıkları B.B.\'yi darp ederken 2 kişi kayıplara karıştı.

Atatürk Mahallesi sakinleri, Onural Şeref Bozkurt Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binaya giren 3 kişiyi fark etti. Kısa sürede ellerine sopa ve demir çubukları alan yaklaşık 15 kişilik mahalle sakini hırsız sandıkları kişilere saldırmaya başladı. Öfkeli grup ilk yakaladıkları B.B.\'ye (22) saldırmaya başladıkları sırada diğer 2 kişi olay yerinden kaçarak darp edilmekten kurtuldu. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri B.B.\'yi öfkeli kalabalığın elinden zor kurtararak ekip otosuna bindirdi. Diğer 2 şüpheliyi inşaatın diğer kısımlarında olduğunu sanan polisler alanı didik didik ararken, mahalle sakinleri de bu sırada ellerinde demir çubuk ve sopalarla zanlıların çıkarılmasını bekledi. Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları boş çıkarken, B.B. tedavi edilmek üzere Hamdi Eriş Devlet Hastanesi götürüldü. Savcılıkta uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten B.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Zanlının ekip otosuna bindirilirken son anda görüntüsü

Mahalle sakinlerinin bina etrafında nöbet tutması

Zanlının ekip otosunda görüntüsü

Zanlının hastaneden çıkarılırken görüntüsü

Mahalle sakiniyle röp.

Hasan POLATLI/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)

=====================================================

4)REFÜJ İSTEMEYEN MAHALLELİ ARAÇLARLA YOL KAPATTI

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkan ve dün yolu trafiğe kapatan vatandaşlar bugün de araçlarını yolun ortasına park ederek, refüj çalışmasını engelledi. Karayolları yetkilileri ile görüşen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, çalışmanın 2 gün süreyle durdurulduğunu ve projenin değiştirilmesi için girişimde bulunacaklarını belirtti. Keşan\'da oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasını protesto eden vatandaşlar, bugün de, sabahın erken saatlerinde yola park ettikleri araçlarıyla duble yola demir refüjlerin montajını yapan karayollarının taşeron şirketi çalışanlarına izin vermedi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği\'ne bağlı ekipler yolda ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde toplanan yaklaşık 50 kişi, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan da, vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Bircan, karayolları yetkilileriyle de konuyla ilgili telefonda görüştü. Vatandaşların mağduriyetinin olduğunu belirten Bircan, \"Karayollarının duble yollarla ilgili bir projesi var. Burası iyileştirilmiş yol. Ama burada yaşayan insanların hayvanları var, süt getiriyorlar. Sonuçta köy ikiye bölünüyor. Köyün bir bölümü Keşan\'a, bir bölümü de Uzunköprü\'ye gidecek konuma gelmiş. Karayolları bölge müdürlüğündeki arkadaşlarla görüştüm, belediye başkanımızla da projenin değişim aşamasını görüşeceğiz. Olayın çözümlenmesi adına 2 gün müsaade istedim. 2 gün için çalışma durdurulacak. Bu 2 günde de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Süreci hızlandırıp, buraya değişik bir proje uygulanması için mücadele vereceğiz\" dedi.

Paşayiğit Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, mağduriyetleri giderilene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Bircan\'ın açıklamasının ardından vatandaşlar refüj çalışmasını engellemek için park ettikleri araçlarını yoldan kaldırdı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Duble yola park edilen araçlar

-Yerdeki refüj demirleri

-Duble yol ve akan trafik

-İstasyonda toplananlar

-CHP\'li Erdin Bircan\'ın gelişi

-Bircan\'ın vatandaşlarla konuşması

-CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan röp.

-Paşayiğit Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya röp.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 03.48 - BOYUT: 232 MB)