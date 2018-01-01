DHA YURT BÜLTENİ-11

1)NİĞDE\'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

NİĞDE’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bor ilçesinde meydana gelen kazada Mikail Dönmez (39) yönetimindeki 01 P 2310 plakalı hafif ticari araç ile Rabia Kestek\'in (20) kullandığı 38 HP 266 plakalı otomobil Niğde- Bor yolu Modaş kavşağında çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Mikail Dönmez (35), Nejla Dönmez (35), Nisanur Dönmez (8), Ramazan Dönmez (13), Muhammed Dönmez (2) ve Melek Çalhan yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde’de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-

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2)KARTALKAYA\'DA EKSİ 6 DERECEDE YILBAŞI COŞKUSU

BOLU\'nun kayak merkezi Kartalkaya\'da tatilciler eksi 6 derecede kar üzerinde yakılan ateşin etrafında dans ederek yeni yıla girdi. Yılbaşını Kartalkaya\'da geçiren tatilciler, konakladıkları otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla kısa bir süre kala otellerin önünde kar üzerinde ateş yakıldı. Tatilciler, saatler 24.00\'e yaklaşırken, ateşin etrafında toplandı. Tatilciler, sıfırın altında 6 dereceye kadar düşen soğuk havada müzik eşliğinde dans etti. Daha sonra tatilciler 10\'dan geriye sayarak yeni yıla girerken, coşkuyla birbirlerine sarıldı. Kalabalık, havai fişek gösterisi eşliğinde geç saatlere kadar yeni yılı kutladı. Kayak eğitmenleri de ışıklı kıyafetlerle gece kayağı gösterisi yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Eğlenen vatandaşlar

-Röportajlar

-Geri sayım

-Havai fişek gösterileri

-Işıklı kıyafetlerle gece kayağı

-Detaylar

Süre: 03.55 Boyut: 239 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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3)ERKEK ARKADAŞININ ÖLDÜRDÜĞÜ AYTEN\'İN AİLESİ: MELEK KIZIMIZ ARTIK YOK

BURDUR\'un Ağlasun ilçesinde, dün erkek arkadaşı 19 yaşındaki Furkan K. tarafından önce bıçaklanıp sonra da yastıkla boğularak öldürülen 17 yaşındaki Ayten Keklik\'in cenazesini almaya gelen annesi Huriye ve babası Erdinç Keklik, \"Melek kızımız artık yok\" diyerek gözyaşı döktü. Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak\'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında dün meydana gelen olayda, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Furkan K., Mersin\'den gelen Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik\'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü. Sesleri duyan aparttaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine aparta gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten Keklik\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Furkan K.\'nin ise boynunu ve bileklerini bıçakla kesip intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürülen Furkan K. tedaviye alındı. Ayten Keklik\'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi\'ne gönderildi.

\'MELEK KIZIMIZA KIYAMAZKEN, BAŞKALARI KIYDI\'

Mersin\'de oturan Ayten Keklik\'in ailesi acı haberi alarak dün akşam saatlerinde Burdur\'a geldi. Huriye ve Erdinç Keklik çifti bu sabah ise kızlarının cenazesini teşhis için hastane morguna gitti. Baba Erdinç Keklik teşhis için morga girdikten sonra fenalaşınca sakinleştirici yapıldı. Morg önündeki bankta oturan Huriye ve Erdinç Keklik çifti, \"Melek kızımıza kıyamazken, başkaları kıydı. Cenazene bakmaya mı gelecektik? Melek kızımız artık yok\" diye gözyaşı döktü.

Ayten Keklik\'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Diğer yandan, Furkan K.\'nin ise Bucak Devlet Hastanesi\'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Furkan K. ile Ayten Keklik\'in yaklaşık 3 yıldır arkadaş oldukları kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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4)ADANA\'DA YILIN İLK CİNAYETİ

ADANA\'da 58 yaşındaki Yıldırım Gören yeni yılın ilk saatlerinde inşaat bekçiliği yapan 54 yaşındaki Serdar Aşık\'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Olay, gece 01.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurttepe Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce inşaat bekçisi Serdar Aşık, inşaat alanındaki yoldan geçmek isteyen Yıldırım Gören ile tartıştı. Çevredeki kişilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Psikolojik rahatsızlığı yüzünden bir süre Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nde tedavi gören Yıldırım Gören, yılbaşı gecesi av tüfeğiyle inşaata gelip, bekçi Aşık\'a iki el ateş açtı. Boş kartuşları alıp, ağaç altındaki toprağa gömen zanlı, daha sonra kahvehaneye giderek, \" Emniyeti arayın ben birini öldürdüm\" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Serdar Aşık\'ın öldüğünü belirledi. Aşık\'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken katil zanlısı da gözaltına alındı.

İÇİMDEKİ SES \'BİRİNİ ÖLDÜR\' DEDİ

Emniyete götürülen Aşık sorgusunda, \"İçimdeki ses bana \'Bugün 4 kişiyi öldür\' dedi. Daha önceden de böyle şeyler oluyordu. Olay günü kendime hakim olamadım. Ev tüfeğini alıp, Aşık\'ın yanına gittim. Bekçiye \'Benim 8 koyunumdan 6\'sı çalındı\' dedim. O da \'Benim haberim yok\' deyince öldürdüm\" dedi. Yıldırım Gören, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçen yılbaşı gecesi de Adana\'da Korkut Özgün, lüks otomobilinin içinde başından vurularak öldürülmüştü.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet zanlısının adliyeye götürülmesi

- Öldürülen Serdar Aşık\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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