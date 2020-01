DHA YURT BÜLTENİ-11

1)AKŞENER\'DEN FÜZE TEPKİSİ: ONLAR F-16\'LARI TANIMIYOR, KOYACAKSIN BİR DEPOYA ÇÜRÜYECEKLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya\'dan alınacak S-400 füzeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, \"Şimdi Rusya\'dan S-400\'ler alıyorsunuz, yahu sizin uçaklarınız onları tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16\'ların onları tanımıyor, onlar F-16\'ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasının açılışına katılmak üzere geldiği Kırklareli\'de partililer tarfından TEM otoyolu Babaeski gişelerinde yaklaşık 150 araçlık konvoyla karşılandı. Kent merkezine gelen Akşener, parti binası önünde davul-zurna eşliğinde kadınların halayıyla karşılandı. Bir süre kadınların halay çekmesini izleyen Akşener, sağanak yağmur altında Cumhuriyet Caddesi\'nde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasından önce 3 beyaz güvercini öperek salan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet politikalarını eleştirdi. Kırklareli\'nin ziyaret ettiği 13\'ncü kent olduğunu ifade eden Akşener, her yerde en büyük problemin genç işsizliği olduğunu söyleyerek, \"Bugün 13\'üncü ilimiz Kırklareli\'ndeyim. Gezdiğimiz yerlerde insanlarla konuşuyoruz. Edirne\'den Şırnak\'a, Mardin\'e kadar olan bu sistem içerisinde Kırklareli içinde geçerli bu birinci problem genç işsizliği. Dört yıllık üniversite mezunları çocukların, atanamayan öğretmenlerin, taşeron işçilerin, sorunları her yerde birinci problem olarak ortaya çıktı. Şimdi tarım kenti Kırklareli, bir bölümüyle sanayi kenti Kırklareli ama Alpullu Şeker Fabrikası 4 yıl önce hayata geçti, tam kapasite çalışmıyor çünkü pancar ekibi kotalandı. Kendimize yeten bir ülkeydik biz. Dünyada tarımda kendi kendine yeten ülkelerden birinciydik. Bugün buğdayı Rusya\'dan, mercimeği Kanada\'dan, pancar ektirmeyip mısırı Amerika çiftçisinden satın alan, çiftçinin cebine bir miktar koyup \'ekme, biçme kardeşim\' diye bir idari mantıkla, bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Eğer siz iktidara sesleniyorum, pancarı kotalaştırıp mısır şurubu ithal ederseniz, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Amerikan çiftçisi mazotu 1.5 Türk lirasına satın alırken, siz 4-4.5 liraya satın alıyorsunuz. Bak bir haftada 5\'i geçmiş\" dedi. Hükümetin tarım politikalarını eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, \"Amerika, Rus, Kanada çiftçisinin şimdi gittiler Sırbistan\'dan et aldılar. Neden kombinalar yeterli değil? Niçin hayvancılık Türkiye\'nin her yerinde para etmiyor. Bunun sebebi yanlış tercihlerdir. Adam gitti Sudan\'dan et ithalatına sayın Erdoğan, bizim hayvancılık nerede? Eskiden bizden yabancı ülkelere hayvan kaçakçılığı olurken, bugün yabancı ülkelerden bize hayvan kaçakçılığı var. İYİ Parti Türkiye\'ye iyi gelecek, kadınlara iyi gelecek\" şeklinde konuştu.

FÜZE TEPKİSİ

Rusya ile yapılan füze anlaşmasını hatırlatan Akşener, Erdoğan\'a seslenerek şunları söyledi:

\"İYİ parti Türkiye\'nin dış politikada iki paralık edilmiş, itibarına iyi gelecek. Buradan sayın Erdoğan\'a sesleniyorum. Elinde megafonla bağırarak, çağırarak dış politika yapılmaz kardeşim. Azıcık sağduyu, sakinlik, akıl, biraz tarih bilgisi. Yahu bağırıp çağıracağınıza azıcık bunları öğrenin kardeşim. Şimdi Rusya\'dan S-400\'ler alıyorsunuz, yahu sizin uçaklarınızı onlar tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16\'ların onları tanımıyor, onlar F-16\'ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler. Efendim gittin Amerika\'ya \'Ey Trupm\' yaptın, yaptın gittin 11 milyar dolarlık uçak satın aldın. Ya bu \'Eyt\'lerin gereğini yap ya da bu \'Eyt\'leri kes kardeşim. Yani sürekli parmak sallanmaktan artık yorulduk. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Şimdi çok uzun konuşmam vardı ama hepimiz ıslandık. Binamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum\"

\'SEÇİMLERDE HİLEYE MÜSAADE ETMEYECEĞİM\'

Sağanak yağmur nedeniyle konuşmasını kısa tutan Akşener, daha sonra İYİ Parti Kırklareli il ve ilçe başkanlığı binasını açtı. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlarken bundan sonra seçimlerde \'hile\' yapılmasına müsaade etmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu zamana kadar ki seçimlerde \'tek kale maç\' yaptığını kaydeden Akşener, mühürsüz oylarında etkisiyle referandum sonuçlarında ciddi şekilde hile, hurda inancı olduğunu söyledi. Akşener, \"Bunu içtenlikle söylüyorum. Sayı Erdoğan bugüne kadar tek kale maç yaptı. Yani erkek siyasetçiler var karşısında, canı istedi şerefsiz dedi, canı istedi zürriyetsiz dedi, canı istedi FETÖ\'cü dedi. Canı istedi camileri ağır yaptınız dedi. Böyle bir sitem var ve asla buradaki insanlar en sert sesleriyle cevap verseler de bunlar duyulmadı. Şimdi bu psikolojik harekat, şimdi karşısında 61 yaşında bir kadın var. Ben cinsiyetimi ve yaşımı avantaj olarak önemli görüyorum. Tecrübeli birisi var. Dikkat ederseniz görmemeyi tercih ediyor. Asla net bir şekilde söyleyebilirim asla seçimlerde hileye müsaade etmeyeceğim. Kendi hakkını koruyamayan, bu çocukların haklarını nasıl koruyacak. Vatan kavgası yahu bu\" ifadelerini kullandı.

Akşener, partisinin kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü belirterek milletvekili imzasıyla değil, 100 bin imza ile adaylığı gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

İZDİHAM YAŞANDI

Yağmur yağışı nedeniyle esnaf ziyaretlerini de kısa tutan Akşener\'i görmek isteyen partililer arasında kısa süreli izdiham yaşandı. Akşener, Cumhuriyet Caddesi\'ndeki esnaf ziyaretlerinin ardından Kırklareli\'nden ayrıldı.

2)FATİH SULTAN\'IN OTAĞININ ERZİNCAN VAKFI\'NA VERİLMESİNE TEPKİ

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet\'in ordularının otağını kurduğu ve rahatsızlanarak yaşamını kaybettiği \'Hünkar Çayırı\' nın 133 dönümlük kısmının üniversite yapması için Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı\'na verilmesine sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tepki gösterdi. Tarihi namazgahın önünde saf tutanlar Cuma namazını kıldı.Gebze\'de, Fatih Sultan Mehmet\'in ordularının otağını kurduğu, rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği 195 dönümlük \'Hünkar Çayırı\'nın 133 dönümlük kısmının merkezi İstanbul\'da bulunan Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı\'na verilmesi tepkilere yol açtı. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü\'nün, 30 yıllığına araziye üniversite yapması için Erzincan Kültür ve Dayanışma Vakfı\'na vermesi üzerine sosyal medyada Cuma namazının Hünkar Çayırı\'nda kılınması için çağrı yapıldı. Bugün, CHP, Saadet Partisi ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yanlarında seccade ve kartonlar getirerek Cuma namazını kılmak için buluştu. Yaklaşık 300 kişi tarihi namazgahın önünde saf tutarak Cuma namazını kıldı.

\'FAKÜLTE YETMEDİ DİYEREK TÜM ALAN İŞGAL EDİLECEK\'

Hünkar Çayırı\'nın girişinde bulunan Fatih Sultan Mehmet\'in rölyefinin bulunduğu alanda toplanıldı. Sivil toplum kuruluşları adına Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak üniversitenin açılmasına değil, üniversitenin açılacağı yere karşı olduklarını belirterek, \"Fatih\'in İstanbul\'u feth ettiği yaştasın diyerek duyguları kabartan sözleri söyleyeceğiz, sonra kalkacak 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze\'de bulunan bu otağda ölen Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin emanetini ve hatırasını Erzincanlılar Vakfı\'na satacak, özel okul yaptıracağız diye övünüp bir de susacaksınız. Gebze\'de okul yapılması için birçok alan varken tarihi bir değerimiz olan bu alanda üniversite yapılmasının büyük bir yanlışlık olduğunu olayın duyulduğu andan itibaren verilen tepkilerden rahatlıkla anlayabilmekteyiz. Bizler her zaman ecdadın yaptıkları ile övünen ve onlardan öğrendiklerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için mücadele eden topluluklar olarak göz göre göre böyle bir hatanın yapılmasına asla ama asla müsaade etmeyecek, sessiz kalmayacağız. Bir gün gelecek kampüs yetmedi, fakülte yetmedi diyerek tüm alan işgal edilecek ve bir bakmışınız ki bugün üzerinizde durduğumuz bu alan otopark olmuş olacak\" dedi.

3)ŞİŞKO NURİ\'NİN EN BÜYÜK HAYALİ SİNEMA SETLERİNE GERİ DÖNMEK

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde yaşamını sürdüren, Yeşilçam\'da \'Öksüzler\' adlı filmde bir sıpanın açık artırmayla satılma sahnesinde \"Benim olacak Fıstık, bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı\" repliğiyle hafızalara kazınan Şişko Nuri lakaplı 67 yaşındaki Sıtkı Sezgin, günümüzdeki dizilerin sanatsal açıdan yeterli olmadığını söyleyerek, \"Bizim Yeşilçam filmleriyle şimdi ki filmleri kıyaslarsak, çok ayrı bir dünya. Şimdiki diziler aşk üzerine O, onun sevgilisini alıyor. O, onu vuruyor, kırıyor. Yani sanat bu değil diyorum ben\" dedi. Sezgin, sinema ve dizi setlerine geri dönmek istediğini söyledi.

Yeşilçam\'da 300\'den fazla filmde rol alan \'Şişko Nuri\' lakaplı Sıtkı Sezgin, Samsun\'u Atakum ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde yaşamını sürdürüyor. Yeşilçam filmlerinin zevkle izlendiğini ancak şimdiki dizi ve filmlerin sanatsal açıdan yeterli olmadığını belirten Sezgin, \"Bu bina 2009\'da kuruldu. Ben açıldığından beri bu huzurevindeyim. Bizim Yeşilçam filmleriyle şimdi ki filmleri kıyaslarsak, çok ayrı bir dünya. Nedeni ise bizim Yeşilçam filmleri zevkle izleniyordu. Konusu, anlatımı güzeldi ve zevkle izleniyordu. Kemal Sunal\'ın Şener Şen’in İlyas Salman\'uın filmleri olsun, bir sürü komedi sanatçılarının ve Adile Naşit\'in \'Hababam Sınıfı\' gibi bir kadro daha gelmez. Bunlar zevkle izleniyordu. Şimdi bakıyorum ki, Yeşilçam tamamen kayboldu. Şimdiki diziler aşk üzerine O, onun sevgilisini alıyor. O, onu vuruyor, kırıyor. Yani sanat bu değil diyorum ben\" dedi.

BEN ÖLDÜKTEN SONRA BİR \'ŞİŞKO NURİ\' YARATABİLİRLER

Şişko Nuri\'yi merhum Adile Naşit\'in sunduğu \'Uykudan Önce Masallar\' adlı programla ön plana çıkartılabileceğini ya da günümüze uyarlanabileceğini söyleyen \'Şişko Nuri\' lakaplı Sıtkı Sezgin, \"Şişko Nuri\'yi bir köşeye alsınlar. Çocuklarla iç içe onlarla haşır neşir olsun. Onlara hikayeler anlatsın. Şişko Nuri\'nin köşesi olsun. Öyle bir bölüm olabilir. Damarlarımızdan akan kan Yeşilçam\'ı ve o film setlerini unutturamaz. O anlar gözümün önünde yaşandı ve canlanıyor. Şu an sizinle röportaj yapıyorum. Aynen film setinde gibi bir yaşantı gibi ruhen mutlu oluyorum. Mücadeleci olmaya çalışıyorum. Şişko Nuri günümüze uyarlana bilir. Ama ben öldükten sonra bir Şişko Nuri yaratabilirler belki\" diye konuştu.

2018 yılından beklentilerini de sözlerine ekleyen Sıtkı Sezgin, şunları söyledi: \"2017 güle güle sana 2017 uğurlar olsun. Acısıyla tatlısıyla uğurlar olsun. Şimdi yepyeni bir yıla 2018 yılına giriyoruz. 2018\'den beklentilerim. Dış ülkelerle savaş yapan vatanımızı koruyan aslan Mehmetçiklerimizi Allah korusun. Allah onları muzaffer kılsın. Allah devletimize zeval vermesin\"

4)ÇİKOLATA İLE \'NOEL EVİ\' YAPTILAR

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde beş yıldızlı bir otelin aşçıbaşı ve pasta şefi iki hafta uğraşarak çikolatadan, büyük bir ev yaptı. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler, hayran kaldıkları çikolatadan ev ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum\'daki beş yıldızlı otelin evli ve iki çocuk babası, aşçıbaşı 42 yaşındaki İbrahim Sarpkaya yılbaşı gecesi için yardımcısı, pasta şefi, evli ve bir çocuk babası 30 yaşındaki Arif Kurtoğlu ile 15 gün boyunca uğraşarak, çikolatadan \'Noel evi\' yaptı. Sarpkaya ve Kurtoğlu, yılbaşı tatili için Bodrum\'a gelen yerli turistlerin ilgisini çeken pastadan evin yapımında 80 kilogram çikolata, 60 kilogram şeker, 40 kilogram badem, 10 kilogram pudra şekeri ve 100 yumurta kullanarak yaptıkları evi, bu sabahtan itibaren otelin giriş salonunda sergilemeye başladı. Çikolata ev büyük ilgi görürken, bazı otel müşteri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aşçıbası İbrahim Sarpkaya, fotoğraf çektiren bazı konuklarının \"Şimdi bunu yiyebilir miyiz\" diye sorduklarını belirtip, \"Yeni yıla kadar sabredin, saat 24.00\'ten hemen sonra tabağınızı, çatalınızı alın gelin, ikram edelim\' diyoruz. Yeni yılda Noel Evi\'ni konuklarımızla paylaşacağız\" dedi.

