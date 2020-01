DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAHÇELİ, RUHSAR DEMİREL\'İN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel\'in vefat eden annesi Şeküre Torunoğlu\'nun Eskişehir\'deki cenaze törenine katıldı. Ankara\'dan Eskişehir\'e gelen Devlet Bahçeli bir süre Turunç Otel\'de dinlendi. Bahçeli daha sonra, Kadın ve Aileden Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel\'in dün Ankara\'da vefat eden annesi Şeküre Torunoğlu için Eskişehir Reşadiye Camii\'nde düzenlenen cenaze törene katıldı. Devlet Bahçeli, cami bahçesinde annesinin tabutu başında duran Ruhsar Demirel\'e başsağlığı diledi. Cenaze törenine Devlet Bahçeli\'nin yanısıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı.

Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Şeküre Torunoğlu\'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığa götürüldü.

2)BAKAN DEVREYE GİRDİ, BİLGE İÇİN UMUT DOĞDU

ARTVİN’in Borçka ilçesinde, omuriliği kese şeklinde dışa doğru doğan ve ağrıları dinsin diye ailesi tarafından özel yaptırılan aparatla duvara bağlanan 14 yaşındaki Bilge Kara için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu devreye girdi. Ailesinin tedavi ve yol masraflarını karşılayacak maddi durumu olmadığı için il dışına götüremediği kız, bakanlığın masrafları üstlenmesi ve ameliyatı için hastane ayarlaması üzerine tedavisi için İstanbul’a götürüldü.

Borçka\'da doğuştan \'Meningomyelosel\' hastası Bilge Kara, yaşama tutunmaya çalışıyor. \'Omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması\' diye tarif edilen hastalıkla mücadele eden Bilge, \'Meningomyelosel\' nedeniyle yürüyemiyor ve oturamıyor. Bilge, sürekli yatmak zorunda olduğu için de sırtında yaralar oluşmaya başladı. Babası Murat Kara, duvara monte ettiği aparatla kızının dik durmasını sağlayarak, ağrılarını dindirmeye ve yaralarını iyileştirmeye çalışıyor.

BAKAN AİLEYE ULAŞTI

Bilge’nin yaşadıklarının gündeme gelmesinin ardından devreye giren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu kızın ailesine ulaştı. Artvin Valiliği’ne talimat veren Bakan Sarıeroğlu, kızın tedavisi için gerekenlerin yapılacağını iletti. Bakan Sarıeroğlu’nun devreye girmesinin ardından bürokratların evinde ziyaret ettiği ailenin ihtiyaçları karşılandı.

DUVARDAKİ ASKIDAN İNDİRİLDİ

Bilge Kara için İstanbul Balta Limanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi ayarlandı. Borçka’daki evinde duvardaki askıdan indirilen Bile Kara, 13’üncü skolyoz ameliyatı için öğlen saatlerinde otobüsle Gürcistan’ın Batum Havalimanına doğru yola çıktı. Bilge ve babası Murat Kara’yı ailesi ve yakınları uğurladı. Baba ve kızı tarifeli uçakla Batum’dan İstanbul’a hareket etti.

‘İPTEN KURTULACAĞINI UMUT EDİYORUM’

Kızının duvarda asılı kalmasına çok üzüldüğünü anlatan baba Mehmet Kara ,öKızımı her seferinde gözyaşlarıyla duvara asıyordum. Bu ipten kurtulacağı için rahatça dışarıda gezebileceğini umut ediyorum. Çocuğumla bir çay bahçesinde oturup çay içebilmenin hayalini kuruyorum. Skolyoz ameliyatı yaptıracağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde geriye dönerizö diyerek kızıyla yakından ilgilenen Bakan Jülide Sarıeroğlu’na teşekkür etti.

Bilge Kara da sağlığına kavuşmak istediğini belirterek “Annemin ve babamın üzülmesini istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Bana yardım eden benim için uğraşan bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorumö dedi.

MİRAS KAVGASINDA ABLASINI ÖLDÜRDÜ (EK)

3)EMNİYETTE SORGUSU DEVAM EDİYOR



Miras nedeniyle tartıştığı ablasını av tüfeği ile vurarak öldüren 38 yaşındaki Murat Düzen\'in, Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alınıyor. İki kardeşin babaları yaşarken, babalarından kalacak miras konusunda tartıştıkları, ayrıca kardeşler arasında ailevi sorunlar olduğu öğrenildi.

4)SİLOPİ\'DE, \"OKULUM TEMİZ\" PROJESİ İLE ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK TEMİZLİK ETKİNLİĞİ



ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki İpekyolu İlk ve Ortaokulunda, \"Okulum Temiz\" projesi kapsamında öğrenciler hazırladıkları reklam afişler ile bir taraftan öğrencilere temizlik bilinci aşılamaya çalışıyor, diğer yandan tenüfüs aralarında okulda örnek temizlik çalışması yapıyor.

Silopi İpekyolu İlk ve Ortaokulunda 6\'ıncı sınıf öğrencilerin talebi üzerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Betül Yavuz, \"Okulum Temiz\" projesini başlattı. Projede, teneffüs ziline 5 dakika kala öğrenciler temizlik bilincini anlatan yazıların yer aldığı kendi hazırladıkları pankart ve çift taraflı reklam afişini boyunlarına geçirerek öğrencilere temizlik bilinci aşılamaya çalışıyor. Zilin çalması ile birlikte okulun koridorlarından başlayarak kütüphane, kantin, bahçeye kadar dağılan öğrenciler hem yerlerdeki çöpleri topluyor hem de diğer öğrencilere uyarılarda bulunarak temizlik konusunda bilgilendirme yapıyor. Öğretmenlerin de eşlik ettiği teneffüs arasında yerdeki çöpleri toplayarak okulun çöp kovalarına bırakan öğrenciler, ders zili çaldığında sınıflarına geçiyor. Öğrenciler temizlik ahlakının yanında bir birlerine saygılı olmaları ve küfür etmeleri konusunda da bilgilendirme de yapılıyor.

Öğrencilerin talebi üzerine böyle proje başlattıklarını söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Betül Yavuz, \"Öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak için böyle bir projeye başvurduk. Kendi aramızda okulumuz için böyle bir şey düşündük. Buradaki amaç öğrencilerimiz gün içinde unutuyorlar hatırlatmak gerekiyor. Yere çöp atmamak gibi kötü alışkanlıklarından vazgeçerler. Bu amaçla böyle bir proje yaptık\"diye konuştu.

Okulun temiz tutulması için konuyu öğretmenlerine götürdüklerini ve olumlu sonuç aldıklarını belirten 6\'ıncı sınıf öğrenci Nehir Denli ise, \"Din kültürü öğretmenimizle böyle bir proje hazırlamak istedik. Birkaç gün boyunca bu konu hakkında konuştuk. Beraber çalışarak hazırladık. Okulumuzun daha temiz ve düzenli olabilmesi için bu projeyi hazırladı\" dedi. Rojin Barkın adlı öğrenci de, projeyi okullarının daha temiz olması için yaptıklarını ifade ederek, \"Evlerini nasıl temiz tutuyorlarsa okullarını da aynı şekilde temiz tutmalarını istiyoruz\"dedi.

5)ÖĞRENCİLER, KUŞLAR İÇİN YUVA YAPIP, AĞAÇLARA YEM BIRAKTI

SİVAS\'ta Fevzi Paşa İlkokulu öğrencileri, velilerinin de desteği ile yaptıkları kuş yuvalarını okul bahçesindeki ağaçlara astı.\'Kuşlar ister, 4/C yapar\' sloganıyla yola çıkan kent merkezinde eğitimv eren Fevzi Paşa İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında evde hazırladıkları 3 kuş yuvasını okul bahçesinde bulunan ağaçlara astı. Kış ayının sert geçtiği Sivas\'ta kuşların aç kalmasını önlemek için düşünülen proje kapsamında yuvaların yanına ve içlerine de özel olarak hazırlanan yemler konuldu.Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Başçıl böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği için öğrencileri ve velileri kutladı. Başçıl, \"Hayvanları sevmek, insanları sevmek, inancımızın emri, kültürümüzün gereği. Hayvanlara verdiğimiz her yem, kuşlara verdiğimiz her yem tanesi bana göre sevginin bir göstergesi. Aynı zamanda insanlar için de bir sadaka kabul edilir. Yalansız, dolansız, hilesiz sevgi deyince akla iki sevgi gelir. Bir çocuklar, ikincisi hayvanlar. Karşılıksız severler, karşılıksız itaat ederler ve asla çıkar, hainlik düşünmezler. Böyle bir etkinliğe aracı oldukları için okul idaremize, velilerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

4/C sınıf öğretmeni Ferai Aygel ise projeyi çocuklarla birlikte gerçekleştirdiklerini ifade ederek, \"Daha önce de bir parka 30 tane kuş kafesi asmıştık. Bu sene de sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir etkinlik düşündük. Destek olan velilerimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

6)KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRINA ERKEK İLGİSİ

SAMSUN\'da, vitrinler kırmızı iç çamaşırları ile süslenirken, erkek konseptinin de geniş yer bulması dikkat çekti.

Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymenin uğur getirdiğine olan gelenek satışlara da yansıyor. Yeni yıla sayılı günler kalan iç çamaşırı sektöründe yaşanan artış vitrinlerde de kendini gösterdi. Daha çok kadınların büyük ilgi duyduğu kırmızı iç çamaşırında erkeklerin de ilgisinin her geçen gün arttığı dikkat çekti. Vitrinlerde kadın iç çamaşırlarının yanı sıra kırmızı erkek iç çamaşırlarının da yer alması ilginin boyutunu gösterdi. Samsun\'da iç giyim mağazası sahibi Nurcan Goncal, erkeklerin de her geçen yıl kırmızı iç çamaşırına olan ilgisinin arttığını ifade etti.

7)SURİYELİ SKT’DEN SURİYELİ AİLELERE GIDA YARDIMI

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Suriyelileri Kalkındırma ve Toparlamam İnsani Yardım Derneği (SKT) tarafından ilçede yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ailelere gıda yardımı yapıldı.Reyhanlı’da yaşayan ve yardıma muhtaç oldukları tespit edilen ailelere 3 bin koli gıda yardımı yapıldığını söyleyen SKT Derneği Başkanı Yaser Alshhada, ekiplerince belirlenen ve ailelere kart verdiklerini ve daha sonra da yardım kolilerini teslime ettiklerini belirtti. Alshhada, “İçerisinde çay, şeker, mercimek, makarna ve benzeri gıda maddeleri bulunan, 22 kğ ağırlığındaki kolileri ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Yaşlı ve taşıyamayacak durumda olan aile büyüklerine de ekiplerimizce yardımcı olduk. Yardım kolisini almaya gelenlere de ayrıca yemek verdik. Bu tür yardımlarımız devam edecektirö dedi.

8)ÖĞRENCİLER BAYAT EKMEKLERDEN YEMEK VE TATLI YAPTI

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, ilkokul öğrencileri bayat ekmeklerden yaptıkları yemek ve tatlılarla yarıştı.Darıca\'da bulunan bir alışveriş merkezinde ekmek israfının önlenmesi amacıyla \'Ekmek israfına karşı bayat ekmeği değerlendirme\' yarışması düzenlendi. Jüri üyeleri arasında yapımcı ve senarist Birol Güven de bulunurken, ilkokul öğrencileri anneleri ile birlikte bayat ekmeklerden tatlı ve yemekler yaptı. Jüri üyeleri, yemek ve tatlıların tadına bakarak değerlendirmede bulundu. Yarışmada İrem Işın birinci, Salih Mert ile Yeliz Kaplan ikinci, Serenay Cebesoy ise üçüncü olurken, öğrencilere hediyeler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, bayat ekmek israfının önüne geçmek için yarışmayı düzenlediklerini belirterek, \"Türkiye\'de her yıl 83 milyon adet ekmek çöpe gidiyor. Okul müdürü arkadaşlarımın önerisiyle öğrencilerimize ekmek israfının önüne geçebilme bilincini aşılamak için böyle bir yarışma düzenledik\" dedi.Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ekmek israfının önemine dikkat çekerek, \"Dünya üzerinde ekmek israfı nedeniyle maalesef ölümler yaşanıyor. Bizim ülkemizde açlıktan kimse ölmüyor ama, dinimiz israfı kabul etmiyor\" diye konuştu.

Birol Güven ise, \"Bu yarışmanın son olmasını arzu ediyorum. İnşallah bundan böyle ülkemizde ekmek israfı olmaz ve bu nedenle de bu tür yarışmalar düzenlenmez\" dedi.

9)VAN\'DA ÖĞRENCİLER OLİMPİK TESİSTE ATA BİNİYOR

VAN\'ın merkez Edremit Belediyesi, Olimpik Binicilik Tesisleri\'ni öğrenciler için açtı. Servislerle okullarından alınıp tesise getirilen öğrenciler, burada hem atları sevme hem de usta eğitmenler gözetiminde binme imkanı buluyor.

Edremit Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere küçük yaşlarda at sevgisini kazandırmak ve binicilikle tanışmalarını sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Proje kapsamında 57 devlet okulu öğrencisi, Edremit Belediyesi tarafından servislerle okullarından alınıp Olimpik Binicilik Tesisleri\'n getiriliyor. Her gün bir okulun öğrencileri, geldikleri tesiste atlara biniyor ve onları seviyor. Renkli görüntüler oluşturan öğrencilere tesislerde belediye görevlilere tarafından yemek de ikram ediliyor.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisi aşılayıp, stres atmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Çiçekli, hayvanlara karşı sevgi besleyen bir neslin geleceğe daha umutla bakabileceğini belirterek, \"Edremit Belediyesi olarak hayvanlara verdiğimiz değer, vatandaşlarımız ve kamuoyu tarafından takdir ediliyor. Biz, hayvanların yaşamın bir parçası olduğunu bilerek onlara gereken önemi gösteriyoruz. Bu yüzden çocuklarımıza da bu sevginin küçük yaşlarda aşılanması için onları atlarımızla bir araya getiriyoruz. Onların küçük yaşlarda hayvan sevgisi kazanmalarına destek oluyoruz. Bu kapsamda yaptığımız etkinlik çerçevesinde ata binmelerini ve at sevgisini kazanabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz\" dedi.



10)HAKKARİ\'DE KAYAK YARIŞMASI

HAKKARİ\'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen kayak ve snowboard yarışmasında kayakçılar dereceye girmek iiçin yarıştı.

Hakkari\'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesisleri\'nde düzenlenen Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışmasına 54 sporcu katıldı. 4 kategoride düzenlenen yarışmaya katılan sporcular, dereceye girebilmek için ter dökerken, yarışma sırasında bazı sporcuların heyecandan düşme anları ise kameralara yansıdı.Yarışmada dereceye giren sporcular, önümüzdeki aylarda Türkiye Şampiyonası\'nda Hakkari\'yi temsil edecek.

