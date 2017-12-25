DHA YURT BÜLTENİ-11 

Şemdinli\'den art arda acı haber: 3 asker şehit (Yeniden)

Çatışma bölgesinden sıcak görüntüler

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü. Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde ise el bombasının kazaen patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.

ŞEMDİNLİ\'DE ÇATIŞMA : 2 ASKER ŞEHİT ,1 ASKER YARALI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli\'de devam eden operasyonlar sırasında PKK\'lı teröristlerle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşle, Adana\'nın Ceyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli, 25 yaşınndaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil ile Kahramanmaraş\'ın Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı evli, 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi: \"25 Aralık 2017 tarihinde Hakkari / Şemdinli bölgesinde, devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavisine devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

IRAK KUZEYİ BATİN TEPE ÜS BÖLGESİNDE EL BOMBASININ KAZAEN PATLADI : 1 ASKER ŞEHİT, 2 ASKER YARALI

Öte yandan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şemdinli\'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.

Dün akşam saatlerinde el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yaptı. Kazanın Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

\"24 Aralık 2017 tarihinde Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.\"

Görüntü Dökümü

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-ŞEMDİNLİ

-çatışma bölgesinden görüntü

-helikopterlerin çatışma bölgesine gitmesi

-detaylar



ARŞİV

-operasyonlardan görüntü

Haber-Kamera: HAKKARİ (DHA)

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Kahramanmaraş\'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK\'nın saldırısı sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Çam\'ın acı haberi memleketi Kahramanmaraş\'taki baba ocağına ateş düşürdü.

Acı haberi şehidin Piri Reis Mahallesi\'nde oturan ağabeyi Hilmi Çam\'ın evinde kalan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi duyan şehidin annesi Fatma ve babası Mehmet Çam ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesi acı haberin ardından cenaze hazırlıkları için merkez Onikişubat İlçesi\'nin Döngele Mahallesi\'ne geçti. 5 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan ve Fulya Çam ile evli olan şehidin Mustafa adında 7 aylık bir oğlu olduğu belirtildi. Şehit uzman çavuş Hüseyin Çam, yarın Döngele Mahallesi\'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evin önündeki askerler

- Ambulans ve sağlık personeli

- Şehit Hüseyin Çam\'ın sağlık fotosu

- Hüseyin Çam\'ın eşi Fulya Çam ile fotoğrafı

- Hüseyin Çam\'ın oğlu Mustafa ile fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger: Bu KHK cellatlığa özendirmedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Hükümetin OHAL kapsamında çıkardığı son KHK\'da terör suçlarına müdahale sırasında suç işleyen sivillere cezasızlık getiren karara tepki geldi. Aksünger bu kararın cellatlığa özendirme olduğunu ileri sürerek, \"Uygulanması mümkün değil, uygulanırsa iç çatışmalar çıkar\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, DHA\'ya yaptığı açıklamada Hükümetin çıkardığı KHK\'yı eleştirdi. Meclisin kapandığı gün KHK çıkarmakla meclisin hükümsüz sayıldığını öne süren Aksünger, \"Bu adaleti, hukuğu kaldırır. Bu ülkenin kolluk gücü yok mu, jandarma polis yok mu? O zaman iki seçenek var. Birincisi milis gücü kuruluyor. Bu, \'Ben bu seçimi kaybetsem de yasal olarak buraları terk etmem\' demektir. Muhalif basit bir gösteride çatışma çıktı. Ali İsmal Kormaz\'ın yerde tekmelenip öldürenleri legalize eden bir kanundur bu. İkincisi ülkeyi iç savaşa götürecek parlamentoyu, toplumsal barışı öldüren iç savaşı körükleyen KHK\'dır. Hukuk devletini ortadan kaldıran KHK\'dır. Uygulanması mümkün değil, uygulanırsa iç çatışmalar çıkar\" dedi.

AK Parti\'nin kendisine uygun kişileri yönetim katmanlarına koyduğunu ancak buna rağmen muhalefetin büyüdüğünü öne süren Aksünger, KHK ile demokratik seçimlerin de önünün kapatıldığını ileri sürerek 2019 seçimlerinde muhalefetin kazanması durumunda yaşanılacak kaotik ortamların hazırlığını iddia etti. Aksünger, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Milis güçleri legalize edilecek kalkan bu kanunda var. Türkiye\'de milis güçler oluşturmakla ilgili alt yapı hazırlanıyor. Bu durum, hukuk devletinin kabul edeceği bir uygulama değil. Hukuk devletinde böyle bir tanım yok. Hükümet 1980 öncesini yaşatacak gibi. Umudumuz olmaması. Ama karşıtlıklar üzerinden yönetilen bir ülke var. Ya yanımdasın, ya teröristsin. Memleketi yalanlar üzerinde yönetiyorlar. Kim karşı çıksa terörist ilan edilecek. Ne zamana kadar? 2019\'un sonuna kadar. Biz OHAL\'le yönetileceğiz. Neden? Bunun amacı seçimlere giderken bunu kullanmak, insanları birbirlerine düşürmek. Seçimde kullanmak istediği açık. İki yıl boyunca OHAL olacak. Yoksa neden böyle bir karar alırsın senin elinde askeriye var, MİT var. Bu ülkede 1 milyon kişiden fazla kolluk güçleri var. Peki bu ne? Buna neden ihtiyaç var? İnanılmaz bir kamplaşmaya gidiyoruz. Şundaki yasalar 80 öncesinde bile yok. Şimdi, Kenan Evren\'i mumla aratacak işler var. Ahmet Şık\'ın cemaatle ne lakası var? Yarın tutuksuz yargılansa ve birisi terörist diye öldürse, hakim karşısına gittiği zaman \'Terörist diye öldürdüm\' dese, kim suçlu? Bu kanun hukuktaki yargılama düzenini ortadan kaldırıyor. Sen bunun cezasını vermezsen, hem yargı hem cellat oluyorsun. Cellatlığa özendirmedir bu. Ülkeyi tek adam yönetiyor. 16 Nisan\'da söylenenlerin de ötesinde yapılıyor filli durum. \'Evet\' dediğinin çok üzerinde bir durum var. Karanlıklar büyür.\"

\"ZAPTURAPT ALTINA ALINMASI GEREKEN BİR İKTİDAR VAR\"

Aksünger, 696 sayılı KHK kapsamında, \"Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar\" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giydirileceğini de hatırlatarak, \"Tek tip kıyafetler ABD filmlerinde gösterilir. Recep Tayyip Erdoğan ne yapmak istiyor? Muhalefetin sembol isimlerine turuncu kıyafet giydirmek istiyor. Selahattin Demirtaş\'a öyle bir kıyafet giydirmek istiyor. Ayaklarına pranga vurdurmak istiyor. Düşünün Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandı. Ona böyle bir kıyafet giydirildiğini. O geçmiyte tutuklanmıştı ama zihniyet aynı. Bu bir aşağılanmadır. Güç gösterisidir. İçeride olan gazeteciler aşağılanmak isteniyor. Gazeteciler semboldür bunlara o muamele yapmak isteniyor. Olağandışı olaylar yaratan bir iktidar var. Zapturapt altına alınması gereken bir iktidar var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Erdal Aksünger ile röpörtaj.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Samsun\'da kanseri koklayarak teşhis edecek köpekler yetiştirilecek

SAMSUN Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görevli veteriner hekim Tuncay Eker tarafından hazırlanan \'Erken teşhiste biodedektör köpekler\' projesi ile kanser teşhisinde kullanılacak köpeklerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, hastanın nefesini, derisini, idrarını ya da dışkısını koklayarak kanser teşhisi yapabilecek köpekler yetiştirileceği belirtildi.

Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görevli veteriner hekim Tuncay Eker tarafından \'Erken teşhiste biodedektör köpekler\' projesi hazırlandı. Proje kapsamında, hastanın nefesini, derisini, idrarını ya da dışkısını koklayarak kanser teşhisini yapabilecek köpekler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Projenin şu an hazırlık aşamasında olduğunu söyleyen veteriner hekim Eker, şöyle konuştu:

\"Kanser teşhis eden köpekler yetiştirmek istiyoruz. Türkiye\'de ilk defa yapılacak bir proje. İlgili kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor. Protokol imzalanmasının ardından proje çalışmaları başlayacak. Bu konu ile ilgili yurt dışında yapılan birçok çalışma ve uygulama var. Bu köpeklerle kanser hastalığı çok rahat teşhis edilebilecek. Başarı oranları çok yüksek. Tıbbi cihazlardan bazen daha da iyi olduğunu gördük. Birçok bilimsel kaynakta da bunlar mevcut. Yurt dışında yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Erken teşhis yaparak birçok insanını hayatını kurtarmış olacağız. Aynı zamanda da hipoglisemide de kullanacağız.\"

\'32 AY İÇİNDE UYGULAMAYA GEÇECEĞİZ\'

32 ay içinde projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Eker, \"Şu an hazırlık aşamasındayız. Bu projenin uygulanmasına geçilecek. Tabii ki bu biraz zaman alacak. 32 ay içinde projeyi uygulamaya geçeceğiz. İlk etapta köpeklerimizi belirleyip, eğiteceğiz. Köpeklerin eğitim yeteneğine göre 3 ila 6 ay arasında kanseri teşhis edebilir hale getireceğiz. Köpekler koklayarak kanseri teşhis ediyorlar. Kolon, bağırsak, mide ve ince bağırsak kanserlerinde dışkıyı koklatıyoruz; prostat, rahim, idrar kesesi, böbrek kanserlerinde idrarı koklatıyoruz; deri ve meme kanserlerinde deri bölgelerini koklatıyoruz; akciğer kanserinde ise solunumu koklayarak kanseri teşhis ediyor\" dedi.

\'ÖNCELİKLE KANSERLİ DOKU VE KOKUSUNU TANIYACAK\'

Öncelikle köpeğin kanserli olan dokuyu ve kokusunu tanımasını sağlayacaklarını anlatan Eker, şunları kaydetti:

\"Nasıl emniyette narkotik ya da bomba arama köpekleri var, onlar nasıl buluyorsa sistem bunun üzerine kurulu. \"Öncelikle köpeğin kanserli olan dokuyu tanımasını, o kokuyu tanımasını sağlayacağız. Organik yağ asidi kokusu. Kanserli olan vücut bu yağ asidini salgılıyor. Bu yağ asidinin kokusunu köpek tanıyor sonra köpek bu kokuyu tespit ettikçe ödüllendiriyoruz. Köpek ödülü aldıkça o kanser kokusunu alıp işaretliyor. Bu sistem yurt dışında birçok ülkede kullanılıyor. Amacımız; bu köpekleri yetiştirip, Türkiye\'ye dağıtmak istiyoruz. Bu köpeklerle beraber birçok yerde tahlil analiz merkezleri oluşturmak istiyoruz. Zaten okulumuzda veteriner sağlık teknisyeni yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz de bu çalışma için uygun. Özellikle av köpeklerine yatkın olan, koku alma duyuları daha üst düzeyde olan köpek cinslerinden seçerek bu çalışmayı yapacağız.\"

ANNESİNİ KANSERDEN KAYBETTİ

Annesi Huriye Eker\'i 2014 yılında kanserden kaybettiğini söyleyen veteriner hekim Tuncay Eker, \"Annem hepatit B hastasıydı, sonra karaciğer kanseri oldu. Hastalık akciğerine sıçradı. Ancak teşhis aşamasında zorluk çekildi. 4 ay kanser teşhis edilmeye çalışıldı, teşhisten bir ay sonra da annem hayatını kaybetti. Ben istiyorum ki bu proje ile kanser hastalığında daha çabuk erken teşhis sağlanabilsin. Hastalığın tedavisine daha erken başlansın, erken teşhis ile ölüm oranı düşürülebilsin\" diye konuştu.

20 dönüm alan üzerine kurulu Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde 21 öğretmen, 7 veteriner hekim ve 259 öğrenci bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Okul dışından detay

-Köpeklerden detay

-Sunum yaparken

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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Yozgat\'taki otobüs kazasına kalp krizi neden olmuş

YOZGAT\'ın Akdağmadeni ilçesinde dün yaşanan otobüs kazasına, şoför Hamdi Serdar Altaylı\'nın (41) kalp krizi geçirmesinin neden olduğu anlaşıldı. Altaylı, memleketi Sivas\'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara\'dan Sivas\'a giden Hamdi Serdar Altaylı yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde Yozgat\'ın Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkisinde kontrolden çıkıp devrildi. Yan yatarak yolda sürüklenen otobüsün şoförü Hamdi Serdar Altaylı olay yerinde yaşamını yitirirken, 20 yolcu da yaralandı. Olay sonrası Yozgat Adli Tıp Kurumu Şubesinde otopsi işlemi yapılan otobüs şoförü Hamdi Serdar Altaylı\'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Altaylı\'nın seyir halinde iken geçirdiği kalp krizi sonucu aracın kontrolünü yitirdiği anlaşıldı. Cenazesi bugün memleketi Sivas\'a getirilen evli, 2 çocuk sahibi Hamdi Serdar Altaylı için öğle namazı sonrası Akyazı Camisinde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve komşularının katıldığı cenaze namazının ardından Altaylı, Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 4 ay önce, Altaylı\'nın ağabeyi 43 yaşındaki Gökhan Altaylı\'nın da aynı nedenle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin uğurlanışı

-Şoförün fotoğrafları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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