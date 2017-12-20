DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ASKERİ CASUSLUK\' KUMPASI DAVASININ DURUŞMASINA DEVAM EDİLDİ

İZMİR\'de, \'askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik açılan, 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY\'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği eski askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt\'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği eski askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun’nun da bulunduğu 43’ü tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın \'Silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği\' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile Emekli Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok ve Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, geçen 29 Kasım\'da başlayan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak\'a kadar sürecek duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada savunmasını yapan, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen eski binbaşı Habil Özcan Sorgu, gizli tanık \'Sarmaşık\'ın ifadesi doğrultusunda burada olduğunu söyledi. Örgütle bağlantısının bulunmadığını iddia eden Sorgu, şöyle dedi:

\"Gizli tanığı tanıyorum. 24 yıllık arkadaşım. Benim hayatım boyunca örgütle bağlantım olmadı. Gizli tanığın anlatımlarına göre kendisi bir dönem içlerindeymiş ama ben onun FETÖ ile bağlantısını olduğunu bile bilmiyordum. Çocukluğumdan beri asker olmak istediğim için subay oldum. Mesleğe harp filosunda başladım. Çok zorluk çektim, meslek beklediğim gibi çıkmadı. İstifa etmeyi düşündüm ama yapamadım. Meslek hayatım boyunca da örgütle bağlantım olmadı. ByLock kullanmadım, Bank Asya hesabım yok, sadece askeri lise öncesi örgütün dershanesi olarak belirtilen FEM Dershanesi\'ne gittim. O dönemde askeri liseye başvururken bunu belirttim. Tahliyemi talep ediyorum.\"Duruşmada savunmasını yapan bir diğer tutuklu sanık Hasan Toğal da \'Sarmaşık\' kod adlı gizli tanığın hiçbir delile dayanmayan ifadeleri ile tutuklandığını öne sürdü ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İZMİR/DHA

==================================================

2)CHP\'Lİ BALBAY\'DAN LİSEDEKİ POMPALI CİNAYETLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in pompalı tüfekle iki öğrenci tarafından öldürülmesini TBMM gündemine taşıdı. Balbay, Milli Eğitim Bakanı Bakan İsmet Yılmaz\'a, \"Eğitim öğretim kurumlarının en güvenli yer olması gerekirken nasıl oldu da topla tüfekle girilen, üstelik bunu öğrencilerin yapabildiği ve acımadan öğretmenine kıydığı bir toplum olduk\" diye sordu.CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, İzmir\'in Ödemiş ilçesinde 15 Aralık\'ta iki öğrenci tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen (47) cinayetini meclise taşıdı. Balbay, Milli Eğitim Bakanı Bakan İsmet Yılmaz\'ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, \"Burada sorgulanması gereken öğrencilerimiz nasıl bu hale geldil? Bakanlık okullarda kesici, delici ve ateşli silahların girmesine nasıl izin veriyor? Bunları önleyici tedbirleri neden almıyor? Okullarımızın iç ve dış güvenliği kimlere emanet\" dedi. Türk Eğitim-Sen\'in araştırmasına da dikkat çeken Balbay, öğretmenlere yönelik şiddetin yüzde 41\'lerden yüzde 45\'lere yükseldiğini, bu yıl öğretmenlerin yüzde 67,4\'ünün sözlü şiddete, yüzde 19,6\'sının fiziksel şiddete, yüzde 12,9\'unun psikolojik şiddete ve yüzde 0,1\'inin de cinsel şiddete maruz kaldığını anlattı. Balbay, önergesinde şu soruları da yöneltti:

\"Bakanlık olarak resmi ve özel okullarda öğretmen ve öğrencilerimiz açısından alınan güvenlik tedbirleri nelerdir? Denetim ve kontroller nasıl ve hangi periyotlarda yapılmaktadır? Özellikle öğrenciler arasında ve son dönemde öğretmenlerimize yönelik yaşanan şiddetin önlenmesinde bakanlık olarak yürütülen bir çalışma var mı? Neler yapılmakta hangi tedbirler uygulanmakta? Okullarımıza kesici delici ve ateşli silahların girmesine neden engel olunmuyor? Okullarda güvenlik görevlisi istihdamını bakanlık sağlayamıyor mu? Eğitim öğretim kurumlarımız içinde cereyan eden öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, öğrenci - öğrenci ve velilerle ilgili şiddet olaylarının son beş yıl içindeki sayısı kaçtır? Yaşanan olaylara yönelik hangi cezai işlemler uygulanmıştır?\"

İZMİR, (DHA)

========================================================

3)AK PARTİ\'Lİ ÇERÇİ\'DEN DARP İDDİALARINA \'SARI BİNALI\' GÖNDERME

MANİSA\'da Yunusemre Belediyesi\'nin AK Partili Başkanı Mehmet Çerçi, Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş\'ın silah zoruyla kaçırıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın yargıya taşındığını ve suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Mehmet Çerçi, hem Suat Diktaş hem de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'i eleştirdi. Başkan Çerçi, \"Bir deliyle uğraşıyoruz. Birileri de buradan siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyor. Bu adam arıza, hasta. Bizim Sarı Bina\'ya yatırılması gereken bir adam. Hatta onun destekçileri de, ondan medet umanlar da tedaviye muhtaç\" dedi.

Manisa\'nın Saruhanlı Belediyesi\'nin Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş\'ı, darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen Yunusemre Belediyesi\'nin AK Partili Başkanı Mehmet Çerçi, basın karşısına geçerek açıklama yaptı. Darp iddialarıyla ilgili konuşan Mehmet Çerçi, \"Ekim ayında bu şahsın günün 10 saatinde belediyede dolaştığı, gece gündüz belge edinmeye çalıştığı şeklinde bize ihbarlar gelmişti. Muhtemel FETÖ bağlantısı olan bir şahıs. Daha önce birkaç defa belediyemize girmek için başvuru yapmış, talepleri birkaç kez reddedilmiş. Gerekli tedbirleri aldık, uyarıları yaptık. Bir kuruma gittiğimizde orada suçüstü oldu ve \'gel bakalım senin derdin nedir?\' diye sorduğumuzda kendine göre savunmalar geliştirdi. Ruh sağlığı bozuk, şizofrenik sorunları olmaz, manik depresif olan bir şahısla karşılaştığımı gördüm. Bu olayı şehrin valisine bildirdik. Bunun FETÖ ile bağlantısının olabileceği şeklinde 2 Kasım\'da Valiliğe dilekçe verdik. Bu tehlikeli bir adam. O tarihlerde Başsavcı Ahmet Çiçekli ve Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç\'e gittim. Bu konuları ilgili birimlerle paylaştık, müracaatımızı yaptık\" diye konuştu.

Darp iddialarıyla ilgili CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasını da eleştiren Mehmet Çerçi, şöyle konuştu:

\"Siyasilerle işbirliği halinde, \'Adam kaldırdı\' gibi aslı astarı olmayan iddialar ortaya attı. Bizim elimizde kamera görüntüleri, ses kayıtları var. Biz zaten davamızı açtık, suç duyurusunda bulunduk. Adam, \'Darp edildim\' diyor, raporu yok. Polise, savcılığa başvurusu yok. Çünkü darp yok. \'Beni dövdüler\' diyen adamın adliyeye müracaatı yok. FETÖ\'nün bağlantılı olabileceği bu tür adamlarla bazı siyasilerin ne işi var? Bir siyasi bu adamı kullanabilir mi? Bunlar ruh sağlığı bozuk tipler. Hekim olarak bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Birileri bizi hedef yapmaya çalışıyor. Biz işimize bakıyoruz. Bu artık adli bir olaydır.\"

\"SARI BİNA\'YA YATIRILMASI GEREKEN BİR ADAM\"

Başkan Çerçi, bu kişinin ruh sağlınının da bozuk olduğunu öne sürerek, Manisa\'da \'Sarı Bina\' olarak isimlendirilen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne yatırılması gerektiğini söyledi. Çerçi, \"Bu vatandaş parti genel merkezine bizi şikayet etmiş. Akıl olmayınca, hırs aklın önüne geçince böyle şeyler oluyor. Ben genel merkeze gittim, bu konuyu konuştum. Bu adam belediyeden evrak peşinde koşuyor. Bir deliyle uğraşıyoruz. Birileri de buradan siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyor. 4.5 aydır rapor alıyor. İşe hiç başlamadan 4,5 ay rapor nasıl alınır? Raporda depresif bozukluklar yazıyor. Bu adam arıza, hasta. Bizim sarı binaya yatırılması gereken bir adam. Hatta onun destekçileri de, ondan medet umanlar da tedaviye muhtaç\" diye konuştu.

AK Parti\'de bazı belediye başkanlarının görevden alınması döneminde bu iddiaların gündeme getirilmesinin manidar olduğunu kaydeden Başkan Çerçi, \"CHP\'den de belediye başkanları görevden alındı ya \'Biz rövanş alabiliriz\' diye bakıyorlar. Bizim FETÖ ile bağlantımız, rüşvetimiz, yolsuzluğumuz varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapsın\" dedi.

TOKİ\'LER MART AYINDA TESLİM EDİLECEK

Basın açıklamasında Toplu Konut İdaresi ile birlikte yürütülen Akgedik Toplu Konut projesiyle ilgili de konuşan Mehmet Çerçi, ilk 1100 konutun Mart ayında teslim edileceğini açıkladı. Çerçi, \"Biz Mart ayında büyük bir törenle anahtarları teslim edeceğiz. İkince etapta 1584 konutta hızla yükseliyor. Önümüzdeki aylarda talep toplamaya başlayacağız. Seçime kadar 1900 konutun sahiplerine teslim edileceğini düşünüyorum. OSB işçilerine yapılacak 5 bin konutla birlikte 10 bin 500 konut önümüzdeki 6-7 yıl içinde teslim edilmiş olacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------:

-AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Çerçi\'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

====================================================

4)CHP\'Lİ ORAN: HER HANGİ BİR GÖREVE TALİP DEĞİLİM

SOSYALİST Enternasyonal Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Umut Oran, Şubat ayı içerisinde yapılacak parti kurultayında har hangi bir göreve talip olmadığını söyledi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, Tokat’ta iş adamı Burhan Besler tarafından düzenlenen \'Dostlar Meclisi\' programına katıldı. Özel bir otelde düzenlenen toplantıya CHP Tokat eski milletvekili Orhan Diren, CHP Tokat eski İl Başkanı Duran Kum, Tokatlı iş adamları ve davetliler katıldı. Dostlar Meclisi’ni düzenleyen Burhan Besler’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Umut Oran, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. \'Şubat ayı içerisinde yapılması planlanan CHP Olağan Kurultayı’nda aday olacak mısınız?\' sorusu üzerine Oran şöyle dedi:

\"Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına 2008 yılında aday oldum. Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Parti meclisinde çalıştım. Çok farklı görevlerde bulundum. Ama bu kurultayda herhangi bir göreve talip değilim. Türkiye\'de özellikle siyasetçilerin buna alışması lazım. Siyasette illa bir makam ve mevki için yapılmamalıdır. Ben siyaseti özelikle Türkiye’nin bugün ki durumunda yapmanın bir sorumluluk ve zorunluluk olduğu idraki içerisindeyim. Ve hiçbir göreve talip olmadan görev yapan en alt kademede ki arkadaşlarım kadar çalışıyorum. Ama her han gibi bir göreve talip değilim.\"

\'SİYASET KİMSEYE UMUT VERMİYOR\'

Oran konuşmasının devamında ise siyasetçilerin halkın önünü açması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

\"Korkunun ecele faydası yok. Hangi siyasi parti gelirse gelsin yapması gereken çözümün parçası olması gerekiyor. Halkın, vatandaşın önünü açması gerekiyor. Burada da bireyler olarak, sivil toplum örgütleri ve halk olarak doğru olan neyse onu ortaya koymamız lazım. Dik durmak gerek. Siyaset sonuçta korku vermemeli, korku üretmemeli, baskı ve şiddet üretmemeli umut vermeli siyaset bunun için yapılmalı, bunun için oraya insanlar seçilmelidir. Şu anda siyasete baktığınız zaman siyaset kimseye umut vermiyor. Hiç kimseye güven vermiyor. Muazzam bir güven açığı var. Ben siyasetçi olarak değişim için, bu devrimi yapmaya aday olarak mücadele ediyorum. Kendi partim içinde de mücadele ediyorum. İktidar partisi ile de mücadele ediyorum. Her türlü bedeli de ödeye ödeye ama bu mücadeleyi de yapıyorum. İşimi gücümü bıraktım. Bu iş ile uğraşıyorum. Hiçbir beklentim de olamadan bunu yapıyorum. Hepimizde bu sürecin içerisinde cesur olmamız lazım. Geleceğimizi karatmamamız lazım. Kimsenin karatmasına müsaade etmememiz lazım.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Toplantıdan görüntüler

-CHP\'li Oran\'ın konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(225 mb)

=========================================================

5)CEYHAN\'DA SOBADAN ZEHİRLENEN KOCA ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki Kenan Manay, hayatını kaybetti, eşi ise yoğun bakıma alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi Kınık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fahrettin Manay aynı sokak üzerinde oturan babası Kenan Manay ve annesi Fehime Manay\'ı ziyarete gelince hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kenan Manay\'ın öldüğü belirlendi. Durumu ağır alan Fehime Manay götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Manay çiftinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Yaşlı çiftin evinin önünden detay

- Cenaze aracı ve vatandaşlardan detay

- Oğlu Fahrettin polislere bilgi verirken

- Otopsiden görüntü

- Oğlu Farhrettin gözyaşları içinde olayı anlatması ve hastane personelinin genci dinleyerek sakinleştirmesi

Süre : 3.44 sn Boyut : 165 MB

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),(DHA)

==================================================

6)İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ\'NDEN \'HRİSTİYAN RİTÜELLERİNDEN KAÇININ\' UYARISI

İZMİR\'de, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman, ilçedeki resmi ve özel eğitim kurumlarına yazdığı resmi yazı ile yeni yıl kutlamalarında Hristiyanlık dinine ait ritüellerin uygulanmamasını istedi. Resmi makamlar konu hakkında açıklama yapmazken, İlçe Milli Eğitim Müdürü\'nün yazıyı yetkisi dışında yazdığı belirtildi.Gaziemir\'de bulunan özel ve resmi eğitim kurumlarına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman imzasıyla yılbaşı kutlamalarıyla ilgili bir yazı ulaştı. Yazıda, şu ifadeler yer aldı: \"İçinde bulunduğumuz 2017 yılının sonuna yaklaştığımız ve yeni bir yıla başlayacağımız şu günlerde, özellikle önümüzdeki haftalarda okullarımız ve kurumlarımızda yeni yılla alakalı yapılacak olan etkinliklerde \'Noel, Noel Baba, çam ağacı süslemeleri vb.\' Hristiyanlık dinine mahsus ritülellerin kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Bunula birlikte, tüm yıl boyunca yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerde de özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocuklarımızın milli ve manevi kültürümüzle bağdaşmayacak, bizi milli kültürümüzden uzaklaştıracak unsur ve ortamlardan uzak tutulması hususlarında gereğini; yazının tüm personelinize imza karşılığı duyurulması ve imza sirkülerinin dosyalanmasını önemle rica ederim.\"

Resmi makamlar konuyla ilgili açıklama yapmazken, İlçe Milli Eğitim Müdürü\'nün yazıyı yetkisi dışında yazdığı, bu tip uygulamaların ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı, il bazında ise valilik yetkisinde olduğu belirtildi.

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)-

