DHA YURT BÜLTENİ-11 

1)İZMİR\'DE DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRÜLEN ÜNİVERSİTELİ ZÜLAL, BURSA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR’de, doğum gününde barda tanıştığı Günhan Öztürk tarafından kılıçla boynundan ve omuzundan yaralanan ve kan kaybından hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, Bursa\'da toprağı verildi. Sınıf arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazında kadınlar da erkeklerle birlikte cenaze namazı kıldı. Tek çocukları olan Zülal\'i kaybeden anne Bedriye ve baba İsmail Tütüncü gözyaşlarına boğuldu. İzmir\'in İnönü Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gökhan Öztürk gece barda tanıştığı Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü’yü eve getirdikten sonra bilinmeyen bir nedenle kılıçla boynundan ve omuzundan yaraladı. Genç kız aşırı kan kaybı nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Zülal Tütüncü’nün cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Bursa’ya getirildi.

Zülal Tütüncü\'nün cenazesi ailesinin yaşadığı Bursa merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahmetpaşa Mezarlığı\'nda toprağa verildi. İzmir\'den gelen okul arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazında kadınlar da erkeklerle birlikte saf tutup cenaze namazı kıldılar. Tek çocukları olan Zülal\'i son yolculuğuna uğurlayan anne Bedriye ve baba İsmail Tütüncü gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından güçlükle teselli edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Cenaze Namazının kılınması

Anne ve Babasının görüntüsü

Kadınların cenaze namazı kılması

Tabutun taşınması

SÜRE: 2 dakika BOYUT: 123 MB

Hüseyin TÜCCAR-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

=========================================================

2)MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN LİSELİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde dün sabah motosikletle okula giderken midibüsle çarpışarak yaşamını yitiren Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi Burak Demirci (16), gözyaşları arasında toprağa verildi. Burak\'ın ağabeyinin de 6 yıl önce Hatay\'da motosiklet kazasında öldüğü belirtildi. Manavgat\'a bağlı Kavaklı ile Sarılar mahallelerini bağlayan \'T\' kavşakta, dün sabah meydana gelen kazada, Tamer C. yönetimindeki 07 J 74931 plakalı otel servis midibüsüyle Burak Demirci\'nin kullandığı 07 JL 664 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, başlarında kask olmadığı belirtilen Burak Demirci ile arkasında oturan arkadaşı Bünyamin Emre Kızıl, yaşamlarını yitirdi.

CENAZEYİ OKUL ARKADAŞLARI TAŞIDI

Cenazesi ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak Manavgat\'a getirilen Burak Demirci için Kavaklı Mezarlığı\'nda tören düzenlendi. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, okul müdürleri, Burak\'ın öğrenci arkadaşları ve yakınları katıldı. Burak Demirci\'nin cenazesini okul arkadaşları taşıdı. Burak, kılınan namazın ardından arkadaşları ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Burak Demirci\'nin babası Mustafa Demirci (68) ve annesinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

AĞABEYİNİ DE MOTOSİKLET KAZASINDA KAYBETTİ

Burak\'ın ağabeyi Kadir\'in de 6 yıl önce Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi. Cenaze törenine katılan üvey amca Mehmet Karakoyun, ailenin büyük oğlu Kadir\'i 20 yaşında kaybettiklerini söyledi. Ailenin yeni bir hayat kurmak için 1 yıl önce Manavgat\'a taşındığını aktaran Karakoyun, \"Takdir-i İlahî böyleymiş. Bizim yapacağımız, elimizden gelen bir şey yok. Allah\'tan geldi ve yine O\'na döndü\" dedi.

MİDİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Diğer yandan, kazaya karışan midibüsün sürücü Tamer C., jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Sürücünün buradaki ifadesinde, yola çıkış yaparken motosikleti görmediğini söylediği belirtildi. Tamer C. \'taksirle adam öldürmek\' suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Aynı kazada ölen Bünyamin Emre Kızıl\'ın cenazesinin de toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır\'a gönderildiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Burak Demirci\'nin cenazesinin arkadaşları tarafından getirilmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin defnedilmesi

- Kur\'an-ı Kerim okunması

- RÖP: Mehmet Karakoyun (2 parça)

- Detay görüntüler

158 MB /// 02.32\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

==========================================================

3)ARTVİN’DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 16 TUTUKLAMA

ARTVİN’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 16’sı tutuklandı. Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile tüfek ve tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 17\'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Uyuşturucu maddelerin görüntüsü

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

=====================================================

4)GAZİANTEP\'TE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI, 2 GÖZALTI

GAZİANTEP\'te, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan, av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet G. ile daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar yanlarında bulunan tabanca ve av tüfekleriyle birbirlerine ateş etmeye başladı. Tabanca kurşunu ve tüfek saçmalarına hedef olan 3 kişi yaralanırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan; Eyüp Akkaya ve Vakkas Çelik, 25 Aralık Devlet Hastanesine, ayağından yaralanan ve yaşadığı eve sığınan Ahmet Güngördü ise polis nezaretinde evden çıkarılarak ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Kavga sonrası tartışmaya devam eden her iki tarafın yakınlarını ise polis güçlükle sakinleştirdi. Polis ekipleri yaptığı inceleme sonrası kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

------------

- Polislerin olaya müdahalesi

- Yaralının ambulansa bindirilmesi

- Kavga anı

- Mermi kovanları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB

==================================================

5)MARMARİSLİ ÖĞRETMENLER ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ

İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Ayhan Kökmen\'in öğrencileri tarafından makamında pompalı tüfekle öldürülmesi Muğla\'nın Marmaris ilçesindeki dört ayrı eğitim sendikası üyeleri tarafından protesto edildi. Basın açıklamasına farklı sendikalardan yaklaşık yüz öğretmen destek verdi.Marmaris ilçesinde Eğitim Bir Sen, Eğitim-Sen, Eğitim İş ve Türk Eğitim-Sen sendikasına mensup yaklaşık 100 öğretmen, bugün Kordon Caddesi\'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Ellerinde \'Eğitimciye şiddet dur de\' ve \'Eğitimde şiddete son\' yazılı dövizler taşıyan öğretmenler, \"Öğretmene kalkan eller kırılsın\", \"Öğretmene şiddete son\" sloganları attı. Dört eğitim sendikasının temsilcisi basın açıklamasında kendilerine ait bölümleri sırayla okudu. Eğitim Bir-Sen Marmaris Temsilcisi Turgay Kaçar, Eğitim-İş Temsilcisi Yılmaz Güney, Eğitim-Sen Temsilcisi Yusuf Metin Altuntaş ve Türk Eğitim-Sen Temsilcisi Ali İhsan Damkacı\'nın yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Son yıllarda öğretmenlere yönelik şiddet büyük artış gösterdi. Bilim yuvalarında öğretmenler ve eğitim çalışanları ya öğrenci ya da veli tarafından sözlü, fiziksel saldırıya uğramaktadır. Öğretmenler artık gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alıyor. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kast eden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızda en hayati problemlerden birisi haline gelmiştir. Bugüne kadar okullarda yeterli güvenlik önlemleri almadığı gibi öğretmenlere uygulanan şiddete seyirci kalan Milli Eğitim Bakanlığı, her fırsatta öğretmeni değersizleştiren ve hedef gösteren uygulama ve açıklamalar yapmakta istikrarlı davranıyor. Öğretmeni toplum nezdinde itibarsızlaştıran bu tür açıklamaların saldırılarda önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Tüm sendikalar tek vücut olarak saldırılar sonucu hayatını kaybeden bütün öğretmenlerimize Allah\'tan rahmet, saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Çünkü saldırıya uğrayan, öldürülen bizim geleceğimizdir.\"

Öğretmenler, daha sonra slogan atıp alkışlar eşliğinde dağılarak okullarına döndü.

Görüntü Dökümü

------------

-Öğretmenlerin eyleminden görüntü.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 3 dakika 59 saniye-287 MB görüntü)

=======================================================

6)ELAZIĞ\'DA JANDARMADAN SÜRÜCÜLERE ÇİKOLATALI UYARI

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, yaptıkları yol uygulaması sırasında sürücülere çay, çikolata, meyve suyu ve baklava ikram ederek, yılbaşı nedeniyle karayollarında daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi yollardaki denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin giriş-çıkış noktalarında başlattıkları kemer uygulamaları sırasında sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyararan jandarma trafik ekipleri, kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunarak bu konu ile ilgili hazırlanan broşürleri verdi. Uygulama sırasında kurallar konusunda uyarıda bulunan jandarma ekipleri, sürücü ve yolculara da çay, çikolata, meyve suyu ve baklava ikram etti.

Uygulama noktası civarında yol ortasındaki refüj düzenleme ve süsleme çalışmaları yapan belediye işçilerine de çay, meyve suyu ve baklava ikram eden jandarma ekipleri, vatandaşlardan büyük taktir gördü.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yol kontrolü

-Sürücülere ikramlar

-Çocuklara çikolata ikramı

-Belediye işçilerine ikram

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)-