DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAKAN ÖZHASEKİ: BİZE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, \"Bunlar istiyorlar ki; Eski Türkiye olsun. Bize diz çöktüremeyecekler. Bu bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar. Eski Türkiye yok, bitti\" dedi. Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Şeker Fabrikası tarafından ortaklaşa yapılan Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Törende konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şöyle dedi: \"Türkiye\'de sistem belli. Belediyeler ve siyaset içinde de bu belli. İyi bir adam getirirsiniz orayı ihya eder. Başka birini getirirsiniz orayı mahveder. Belediyede göreve geldik. Orası borç batağındaydı. Şeker Fabrikası da 5-6 sene öncesine kadar borç batağındaydı. Şimdi açığa çıktı. Parası, pulu var. Burada yapılan güzel yatırımlar var. Allah yolunuzu açık etsin. Burada hepinizin duası var. Herşey sizin için yapılıyor.\" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Özhaseki, \"Ana muhalefetin lideri bağırıyor; \'Yolsuzluk yapanı atarım- tutarım\' diyor. Külahıma anlatsın. Ciddiyse etrafındakileri atması lazım. Yamula Barajı yaptık devletin cebinden 5 kuruş para çıkmadı. Kayseri\'de arkadaşlarımızla iş yapma gayreti içinde olduk. Baraj yapmak belediyenin işimiydi? hayır. Stat yapmamak, Erciyes\'e kayak merkezi yapmak belediyenin işimiydi? hayır ama biz yaptık. Şükürler olsun Kayseri\'de olmanın bereketini birlikte yaşıyoruz.\"

Özhaseki, Kayseri\'yi unutmadıklarını anlatırken \"Sizler bize imkan verdiniz bizlerde sizi temsil ediyoruz. Allah\'tan dileğimiz sizlerin karşısına yüz akıyla çıkmak\" dedi. Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Burası bizim doğup- büyüdüğümüz yer. İnşallah biz de burada can verir, rabbimizin huzuruna çıkarız. Şehir ile ilgili bütün projeleri takip ediyoruz. Şehrimizin projelerini birebir takip edeceğiz. Güneydoğu\'da teröristlerin yakıp yıkıp ne varsa onları yapmaya devam ediyoruz. O sokaklarda biz geziyoruz. PKK\'nın siyasi uzantıları gezemez hale geldi. Vatandaşlar onları artık yuhalıyor. Bir yandan de depreme hazırlık çalışmalarını takip ediyoruz. Bizim gönül dünyamıza ait ne kadar ülke varsa oraya hep kan ve gözyaşı götürdüler. Suriye\'de bunu devam ettirdiler. Şimdi Şii-Sünni savaşı yapmaya çalışıyorlar. Bunu o kadar açık ve aleni şekilde yapıyorlar ki. Türkiye\'de bu oyunlar devam ediyor. 15 Temmuz\'da bu hain adamlar darbe yapmaya çalıştılar. \'İşte bu adamlar çocuklarınızı okutalım\' diyerek burada herkesi kandırdılar. FETÖ\'cülerin arkasında olanları sizler biliyorsunuz. Nereden beslendikleri belli. Bunlar aleni şeyler. PKK senelerdir savaşıyor. Birileri bunlara silah ve akıl veriyor. Biz bunları çok iyi görüyoruz. Bunlar istiyorlar ki eski Türkiye olsun. Bize diz çöktüremeyecekler. Bu bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar. Eski Türkiye yok bitti. Eskiden emperyalist diye bağıranların bugün Amerikacı olması insanı şaşırtıyor. Reza diye bir şarlatan Amerika diye konuşuyor, bizimkiler dört köşe oldu. Dört bir taraftan düşman saldırıyor. Biz çiğ yemedik ki midemiz ağrısın. Biz bu milletin değerlerini taşıyoruz. Sonuna kadar hizmet yapmaya devam edeceğiz. Onlardan mücadeleye geri durmak yok. Biz inanıyoruz inşallah bundan sonrada güçlü olacağız.\"

Ekonomide Türkiye\'nin üçüncü çeyrekte 11.1 oranında büyümesiyle ilgili konuşan Özhaseki, \"En son ekonomik veriler açıklandı. Türkiye büyüme hızında dünyada birinciyiz. Bu kadar kötülük yaptıkları bir ülke nasıl oluyor da bu kadar belanın altından kalkıyor. İşte akılları bunu bir türlü almıyor. Yerin altında ki mübareklerin hatırına mı yoksa yerin üstündeki iyi niyetli insanların hatırına mı ülkemiz iyi bir şekilde devam ediyor. İyi işler yaparak herkesi rahat ettirmeye çalışacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki\'nin konuşması

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 6 Dakika 35 Saniye / 207MB

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2)146 YIL ÖNCE 26 GÜNLÜKKEN ÖLEN MİNİK WİLLİAM A AKRABA ZİYARETİ

İZMİR\'in Buca ilçesinde 146 yıl önce henüz 26 günlükken ölen ve Buca Protestan Baptist Kilisesi\'nin mezarlığında toprağa verilen William R. Barkshire\'dan yıllar sonra haberdar olan akrabası Noelle Barkshire, bebeğin kabrini ziyaret etti. Türkiye\'ye yaptığı ziyarette, William\'ın mezarıyla karşılaşan Noelle Barkshire, \"Düşünsenize bu minik mezar benim büyük büyükbabamın kardeşine ait. Sanki burada ruhumun bir parçasını buldum. Buraya geldim, onun için çiçek aldım ve mezarına koydum. Şimdi kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum\" dedi.

William R. Barkshire, 10 Temmuz 1871\'de henüz 26 günlükken öldü. 146 yıl önce Buca Protestan Baptist Kilisesi\'nin mezarlığında toprağa verilen William\'ın kabrini yıllar boyunca ziyaret eden olmadı. Levanten Kültür Mirası Vakfı Genel Sekreteri Craig Encer, Yunanistan\'a yaptığı bir ziyaret sırasında, Noelle Barkshire ile tanışınca bu yoldaki ilk adım atılmış oldu. Levanten kültürüne yönelik yaptığı araştırmalar sırasında karşılaştığı bir isim üzerinden yola çıkan Encer, \"Soy isminiz bana tanıdık geliyor\" diyerek Noelle Barkshire\'ı İzmir\'e davet etti.

Daveti kabul eden Noelle Barkshire İzmir\'e geldiğinde bildiği tek şey; büyük büyük dedesinin İzmir\'de bir ticaret okulu açtığı, ancak 1922 yılında çıkan büyük İzmir yangınında okulun kül olduğu ve ailesi için Türkiye macerasının sona erdiğiydi. Ancak, Noelle Barkshire, Buca\'da bir minik akrabasının mezarı olduğunu öğrenince büyük şaşırdı.

\"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM\"

Buca Belediyesi\'nin, Buca Protestan Baptist Kilisesi\'nde düzenlediği bir konser sırasında minik William\'ın mezarını ziyaret etme olanağına kavuşan Noelle Barkshire, o duygu yüklü buluşma anını Levanten Kültür Mirası Vakfı Genel Sekreteri Craig Encer ile birlikte şöyle anlattı:

\"Nedenini açıklayamıyorum ama kendimi evimde gibi hissediyorum. Belki güneşten, belki ışıktan, belki kokulardan, nedenini açıklayamıyorum; bu seyahati yıllar önce yapmalıymışım gibi hissediyorum. Düşünsenize bu minik mezar benim büyük büyük babamın kardeşine ait. Sanki burada ruhumun bir parçasını buldum. Buraya geldim, onun için çiçek aldım ve mezarına koydum. Şimdi kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum. Çünkü ailem burada, kemikleri burada, ruhları burada. Sanırım bu bir bakıma evlerden daha önemli bir şey. Evler duvarlardan oluşur ama kemikler, ölünce geriye kalanlar, onlar çok çok daha kıymetli. Bu bana verilebilecek en büyük hediye. Gelmemi bekliyormuş ve ben geri döndüm, geldim, buradayım. Buradaki insanlar bu mezarı korumuş benim için, bu beni çok duygulandırdı.\"

\"İYİ Kİ GELMİŞİM\"

Türkiye\'ye ilk kez geldiğini dile getiren Barkshire, \"Buraya gelmeden önce büyük dedemin İzmir\'e yerleştiğini biliyordum ama Buca\'dan ve burada hâlâ ayakta duran aile mezarından hiç haberim yoktu. Ancak buraya gelince Buca ile olan bağlarımı keşfettim. Şimdi \'İyi ki gelmişim\' diyorum\" dedi.

SIRADA EMILY\'NİN MEZARINI BULMAK VAR

Noelle Barkshire, minik akrabası William\'ın mezarını bulduktan sonra, büyük büyük dedesinin diğer kardeşi Emily Barkshire\'ın ismine de kayıtlarda rastladığını dile getirerek, \"Onu da bulacağız çünkü buralarda bir yerlerde olduğuna eminim. Şu kenara sıralanan kırık mezar taşlarından biri ona ait olabilir. Çözmeye çalışacağım\" diye konuştu. Barkshire, kilise içerisindeki mezarlıkta duvar kenarına bırakılan tüm kırık taşları tek tek inceleyerek Emily\'nin mezarını bulmaya çalıştı.

İZMİR/DHA

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3)SURİYE SINIRINDAN KAÇAK GEÇMEK İSTEYEN 1070 KİŞİ YAKALANDI

GENELKURMAY Başkanlığı, Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı yolla geçiş yapmak isteyen 1070 kişinin yakalandığını bildirdi. Genel Kurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, yakalanan şahıslarla birlikte bir adet araç ve 160 paket sigara ele geçirildiği de belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün, Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1070 şahıs ve Türkiye\'den Suriye\'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan dört şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, bir adet araç,160 paket sigara ele geçirilmiştir.ö

Ferhat DERVİŞOĞLU-REYHANLI/DHA

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4)TAKILARLA KAÇAN SURİYELİ SAHTE GELİN KONYA\'DA YAKALANDI



BURSA’nın Keles ilçesinde oturan R.A . Hatay’dan evlenmek için getirdiği Suriye uyruklu E.M.E.C.’ye 3 bilezik, 1 çift küpe ve 1 yüzük taktı. E.M:E.C. ise R.A.\'nın evde olmadığı bir sırada takıları da alarak akrabaları Y.E.H. ve M.H.\'nin kiraladığı otomobille kaçtı. Sahte gelin, Konya’da yakalandı. Keles ilçesinde yaşayan R.A. tanıdığı aracılığıyla evlenmek için Hatay’da anlaştığı E.M.E.C. ile birlikte Bursa’ya geldi. Düğün hazırlıkları yapan R.A. evlenmek istediği Suriye uyruklu E.M.E.C.‘ye 3 bilezik, 1 çift küpe ve 1 adet yüzük taktı. Takıları alan E.M.E.C., R.A.’nın evde bulunmadığı sırada birlikte geldiği akrabaları Y.E.H. ve M.H. ile kiraladıkları otomobille kaçtı. Eve dönen R.A. dolandırıldığını anlayınca durumu Jandarmaya bildirdi. Plakası belirlenen otomobil polis ekipleri tarafından Konya’da yakalandı. Bursa’ya getirilen zanlılar yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Y.E.H. ve M.H. tutuklanırken E.M.E.C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)-

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5)ORTA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde 54 yaşındaki Yusuf Dağlı, direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracıyla ortak refüje çarparak yaralandı. Araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Dağlı\'nın 2.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, dün gece Tekirdağ-Malkara karayolu Deveci mahallesi sapağı mevkiinde meydana geldi. Yusuf Dağlı’nın kullandığı 59 LT 115 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada yan dönen araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Dağlı\'nın 2.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza güvenlik kamerası görüntüleri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kaza yerinden ve kazalı araçtan detay

-Aracın üzerinden geçtiği trafik levhası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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6)KAYIP EMEKLİ ÖĞRETMENİN OTOMOBİLİ BARAJ KENARINDA BULUNDU

ELAZIĞ\'da Perşembe gününden itibaren haber alınamayan 61 yaşındaki emekli öğretmen Sami Çetindağ\'ın otomobili, Keban Baraj gölü kıyısında bulundu.

2 çocuk babası emekli matematik öğretmeni Sami Çetindağ, Perşembe günü öğle saat 12.15\'te evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Çetindağ\'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. Polis\'in Mobese kameralarını inceleyerek yaptığı araştırmada, Çetindağ\'ın en son saat 14.00 sıralarında Elazığ\'ın Keban ilçesi Çırçır Şelalesi\'nden aracıyla Elazığ\'a gelirken görüntülendiğini tespit etti. Polis\'in yaptığı çalışma neticesinde etindağ\'ın otomobili ile Tunceli-Çemişgezek feribot iskelesi yakınlarında, Keban Baraj Gölü kıyısında bulundu.

Bunun üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü\'ne bağlı dalgıçlar suda arama çalışması başlattı. Su altı arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

Arama çalışmaları

Dalgıçlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)-

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7)17 YAŞINDA İNTİHAR ETTİ

ŞANLIURFA\'da bilinmeyen nedenle bunalıma giren 17 yaşındaki Mehmet Fatih P,, evde iple kendini asarak intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen Mehmet Fatih P., evde yalnız olduğu sırada tavana bağladığı iple intihar etti. Odaya giren yakınlarının bulduğu gecin cesedi, yapılan inceleme ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB