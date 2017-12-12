DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BOŞANMA DAVASI SÜREN EŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

AKSARAY\'da Kuran kursundan evine dönün Hava Sert (45), iddiaya göre, sokak ortasında boşanma davası süren eşi Cumali Sert\'in (44) tabancayla ateş etmesi sonucu sağ ayağından yaralandı. Sert, hastaneye kaldırılırken, polis kaçan Cumali Sert\'in yakalanması için çalışma başlattı. Olay, bugün 11.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve boşanma davası süren Hava Sert, Kuran kursundan çıkıp evine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre otomobille arkasından gelen eşi Cumali Sert, tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermi göğüs bölgesini sıyırıp geçti. Ardından ikinci kez ateş etmesi sonucu sağ ayağından yaralandı. Kanlar içinde kalan Hava Sert, bağırarak çevreden yardım isterken Cumali Sert de yanında bulunan bir kişiyle otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Hava Sert, tedavi altına alındı.

Silah sesini duyunca otomobilin lastiğini patladığını sandığını belirten Hava Sert, şunları söyledi:

\"Kuran kursundan çıktım eve gidiyordum. Bir patlama sesi duydum. Ben bir otomobilin lastiği patladı sandım. Ama mermi göğsümü sıyırıp geçti ve yanma hissi duydum. Sonra boşanma aşamasında olduğum eşim ve yanında bir kişi vardı. Bana ateş ediyor. İkinci kez ateş ettiğinde ayağımdan yaralandım.\" dedi. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve eşinin kuma getirmek istediğini ileri süren Sert, \"Eşimden sürekli şiddet görüyorum. Yaklaşık 6 ay öncede gördüğüm şiddetlerden dolayı sinir krizi yaşadım ve ona bağlı olarak da beyin kanaması geçirdim. Ameliyat oldum. Sonra boşanma davası açtım. Bana sürekli kuma getireceğini söylüyordu. Buna karşı gelirsem öldüreceğini , dilimi keseceğini söyledi. Evimizi satmaya kalktı. Bende bu hayattan sıkılıp, can korkum nedeniyle ayrıldım ve boşanma davası açtım.\" dedi.

Polis, saldırının ardından kaçan Cumali Sert\'in yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı kadının olayı anlatması

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)

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2)İZMİR POLİSİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE; YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI

İZMİR\'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler yapmak için hazırlık yapan bölücü terör örgütü PKK\'nın kente gönderdiği örgüt üyesi Sinan D. ile ona yardım eden 5 kişi yakalandı. Örgüt üyesi Sinan D., yakalanacağını anlayınca boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK\'nın Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler yapacağı ve büyük kentlere eylemleri gerçekleştirecek teröristleri gönderdiği bilgisi üzerine, harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İzmir\'de eylem yapacağı belirlenen örgüt üyesi Sinan D.\'nin, Buca ilçesindeki bir evde kaldığı belirlendi. Ayrıca Sinan D.\'nin izini kaybettirmek amacıyla farklı adreslerde konakladığı anlaşıldı. Eylem için keşif çalışması da yaptığı tespit edilen Sinan D.\'nin kaldığı eve, ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yakalanacağını anlayan örgüt üyesi, bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. Kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, yaralı haldeki teröristi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Buradaki tedavisinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülen Sinan D. sorguya alındı.

Teröristin sorgusu doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler Sinan D.\'ye yardım eden 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Tapu Müdürlüğü\'nde görev yapan 2 memur ile bir üniversite öğrencisinin de bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sinan D.\'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan örgüt üyelerinden görüntü

- Şüphelilerin hastane ve emniyete getirilişinin görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)DESTİCİ: ONLAR YÖNETMEDİ PKK\'NIN ATADIĞI KOMİSERLER YÖNETTİ

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bölgedeki belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını doğru bulduklarını belirterek, \"Buradaki belediyeler, başkanları tarafından yönetilmiyordu. PKK\'nın atadığı komiserler tarafından yönetiliyordu ve PKK\'nın yuvaları haline dönmüştü. Şuandaki kayyumlarla birlikte belediyeler asli görevini yapmaya başladı. Keşke seçilmiş olanlar bunu yapsalardı. Ama yapmadılar, PKK\'nın uşağı oldular. Onlar yönetmedi, PKK\'nın atadığı komiserler yönetti. Bunu herkes biliyor\" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde Diyarbakır\'a geldi. Partisinin il başkanlığının açılışını yapan Destici, daha sonra parti binasında partililerle buluşarak buradaki ilk basın toplantısını düzenledi. İsrail\'in Kudüs\'ü başkent ilan etme kararını eleştiren Destici, ABD Başkanı Danold Trump\'ın da bu kararı tanımasını ve Amerika Birleşik Devletlerinin büyükelçiliğini Tel aviv\'den Kudüs\'e taşıma kararını şiddetle kınayarak, lanetlediklerini söyledi.

Ülkenin bütün coğrafyasında, hiç bir vatandaşı ayırmadıklarını belirten Destici, ülkedeki temel sorunların çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade ederek, \"Terörle mücadele özellikle bu bölgenin Diyarbakır başta olmak üzere bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin gerçekten ağır faturalar ödemesine sebep oldu. En çok da bu bölge insanına zarar verdi. 84\'den bugüne kadar terörle mücadelede bir takım eksiklikler, hatalar, yanlışlar yapıldı mı? Yapıldı. En son adına çözüm süreci denilen süreçte de biz PKK\'yı muhatap almanın yanlış olduğunu, bölge halkının muhatap alınması gerektiğini, bölgedeki bütün sivil toplum ve siyasi parti temsilcilerinin, bölgede ağırlığı olan, manevi insanların bunların muhatap alınması gerektiğini, bir muhataplık alınarak bu işin çözümü noktasında adımlar atılması gerektiğini söyledik. Ama bizim o dönemde yaptığımız uyarılar dikkate alınmadı, farklı bir yol izlendi. Neticede de bu yol elbette ki PKK ve onun uzantıları, kalleşçe bir durum sergilediler. Neticede niyetlerinin barış, çözüm, silah bırakma olmadığını biz başından biliyorduk. Ama sonuca gelindiğinde, işte iş hendek siyasetine kadar gitti. Bir takım yerleşim yerlerini, güçleri yetse işgal edecek noktalara kadar götürdüler ama devlet, millet el ele vererek buna izin vermedi. Şuanda geldiğimiz noktada terörle mücadelede şöyle bir slogan kullanmıştık. Terörün tüm unsurlarına karşı top yekün bir mücadele, yani dağdaki teröriste de, şehirdeki teröriste de, belediyeye çöreklenen, sözde sivil toplum temsilcisi, sözde siyasetçi ama terör örgütünün uşağı, terör örgütünün teröristi, finans kaynakları, bütün bunlara karşı top yekün bir mücadele verilirse, terörün üstesinden gelinip, kökü kazınabilir demiştik. Şimdi tam da bu dönemde bu yapılıyor. Terörün tüm unsurlarına karşı; yani dağdakine, yerleşim yerindekine de, belediyesine girmiş, hepsine topyekün bir mücadele var. Başarılı bir mücadele sürdürülüyor. Biz de şuan da teröre karşı yürütülen, tüm unsurlarına karşı yürütülen mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz ve bunun yanındayız. Ve bununla birlikte bölgede yaşayan kardeşlerimizin de sonuna kadar yanındayız. Bir taraftan terörle mücadele sürdürülürken, öbür taraftan da bölge insanımızın elbette ki talep ve istekleri var. Bunlara da kulak açarak dinlemeli, bunların da bu talepleri karşılanması ve bu haklı taleplerin yerine getirilmesi, problemlerin ortadan kaldırılması için de her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum\" dedi.

Bölgenin en probleminin başında işsizlik geldiğini belirten Destici, \"İstihdam ve yatırım gerekli, bölgeye de şuan da yatırımlara eş zamanlı olarak terörle mücadele yürütülüyor. Daha yüksek seviyeye çıkarılmamsı lazım. Bölgedeki teröristlerce harap edilen Sur başta olmak üzere bölgedeki diğer yerleşim birimlerinin inşası da çok önemlidir. Bu konuda devletimiz önemli yatırımlar ve adımlar atmaktadır. Bizde Büyük Birlik Partisi olarak bu atılan adımları, yürütülen önemli çalışmaları desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bölgede eğitim sorunu da var. Herkesin ana dilinde okuması, yazması, dilini öğrenmesi en doğal hakkı. Şu anda da bunun önünde hiç bir engel yok\" diye konuştu

CHP\'lilerin AK Partililer\'e yönelik tavrını da değerlendiren Destici, \"Ben bütün siyasi partilerimize şu çağrıyı yapmak istiyorum; bizim şu anda iç çekişmeleri bir kenara bırakmamız lazım. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz süreçten geçiyoruz. Belli ihtiyaçlarımız olabilir, belli çekincelerimiz, farklı görüş ve düşüncelerimiz olabilir, bunları tabi ki demokratik zeminde dile getireceğiz, söyleyeceğiz. Ama bunları yıkıcı bir şekilde dile getirmenin, bunu dile getirenlere de bir faydası yok, ülkeye de bir faydası yok. Onun için yapıcı bir şekilde, biz hep bunu yaptık, sorumlu bir muhalefet anlayışıyla hareket etmek lazım. Gerginliklerin kimseye faydası olmaz. Bugüne kadar bazı siyasi partiler hep gerginlikten beslendiler, hep böyle ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dil kullandılar. Bunu artık terk etmek lazım, hiç bir kimsenin bunu sadece ana muhalefet partisi değil bütün siyasi partilerin bundan uzak durması lazım. Tam tersine bütünleştirici, birleştirici bir dil kullanması lazım. Önce bu bölgelerde belediye başkanları görevden alındı ve kayyumlar yönetemeye başladı. Biz bu adımın çok doğru bir adım olduğunu ifade ettik. o zaman Neden? çünkü buradaki belediyeler belediye Başkanları tarafından yönetilmiyordu PKK\'nın atadığı komiserler tarafından yönetiliyordu ve PKK\'nın yuvaları haline dönmüştü. Ve hizmette yapmıyordu, çöpler dağ gibi yığılıyordu. Şuan da kayyumlarla birlikte belediyeler asri görevini yapmaya başladı. Biz isterdik ki keşke seçilmiş olanlar bunu yapsalardı. Ama yapmadılar, PKK\'nın uşağı oldular. Onlar yönetmedi PKK\'nın atadığı komiserler yönetti. Bunu herkes biliyor, en çokta bu bölgede yaşayan insanlar biliyor. Devlet bunu seyredemez yani devlet buna müdahale edecek. Yolsuzlukla ilgili görevden alınan belediyeler var. Burada da fevri hareket etmemek lazım. Bu sadece CHPden değil iktidar partisinin kendi belediye başkanları da alındı. Başka siyasi partilerin mensubu olan başka belediye başkanları da alındı. ilk defa da alınmıyor. Buradan bir siyesi gerilim, siyasi düşmanlık çıkarmamak lazım, ben çok üzülüyorum siyasilerin birbirlerine bu denli hakaret vari ithamları gerçekten bizi ve ülke insanı üzüyor\" şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekiler daha sonra merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki esnafları gezerek sohbet etti. Desdici ve beraberindekiler daha sonra da Vali Hasan Basri Güzeloğlunu ziyaret etmek üzere valiliğe yaya olarak yürüdü.

Görüntü Dökümü

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-Genel Başkan Destici\'nin parti binasını açması

-Parti binasındaki açıklaması

-Esnaf ziyareti

-Valiliğe yürümesi

-Genel ve detay Görüntüler

Haber Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE GÖTÜREN ŞÖFORE ÖDÜL

AYDIN\'da Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi\'nde görev yapan ve otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye taşıyan şöforlerden Hüseyin Öngüven, \'ayın şoförü\' seçilerek altınla ödüllendirdi.

Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kasım ayındaki ayın şoförü ödülünü, otobüste rahatsızlanan ve apandisiti patlamak üzere olan yolcuyu acil servise götüren Hüseyin Öngüven\'e verdiklerini belirtti. Başkan Yalçın, ödülü verirken çalışma kriterlerini de göz önünde bulundurduklarını söyleyerek, \"Bu ödülü çalışma performansını da dikkate alarak Hüseyin Öngüven\'e veriyoruz. Otobüse bindiğimizde önce Allah\'a sonra şöfore emanetiz\" diye konuştu. Kasım ayının şöforü ödülüne layık görülen Hüseyin Öngüven de, \"Bu benim baba mesleğim. Yapmam gerekeni yaptım. 8 yıldan beri şöförlük yapıyorum. Aynı şey yine olsa yine yaparım\" dedi.

Geçen pazar günü bir başka otobüs şöforü olan Sebahattin Akın da yine rahatsızlanan bir hastayı hastaneye kadar götürdüğünü söyleyerek, \"Kuyulu-Kemer hattına o gün yolcu taşıyordum. O sırada bir kadın arka tarafta rahatsızlandı. Kadının rahatsızlandığını görünce hiç beklemeden dörtlüleri yakarak Aydın Devlet Hastanesi acil servisine kadar hiç durmadan gittim. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Daha sonra da işime devam ettim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ödül töreninden görüntü,

-Okan Yalçın\'ın konuşmasından görüntü,

-Kasım ayı şöforü Hüseyin Özgüven ve diğer şöfor Sebahattin Akın\'ın

-Konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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5)KAYIP BALIKÇININ CESEDİ BULUNDU

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, feribotun çarpmasıyla parçalanarak batan sandalla birlikte sulara gömülen ve kaybolan balıkçı 57 yaşındaki Şerafettin Çalışkan\'ın cenazesi bulundu. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, geçen 7 Aralık günü saat 00.30\'da, Gelibolu Limanı\'na yanaşmak üzere manevra yaparken, kaptan 62 yaşındaki Tümer Özden\'in kullandığı feribotun çarpıp batırdığı balıkçı teknesini limanın 200 metre açığında buldu. Teknenin yakınında 20 metre derinlikte ise balıkçı Şerafettin Çalışkan\'ın cenazesi bulundu. Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak botla Gelibolu Limanına getirilen Çalışkan\'ın cesedi, cenaze aracıyla Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Sahil güvenlik botundan görüntü

- Bottaki cenazeden görüntü

- Cenaze aracıyla cesetin götürülsmesi

- Bulunan teknenin parçalarının çıkarılması

Haber- Kamra: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)



