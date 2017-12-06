DHA YURT BÜLTENİ-11

1)SİLOPİ\'DE PKK\'YA AİT OLDUĞU BELİRTİLEN ÇAĞRI MERKEZİ ORTAYA ÇIKARILDI

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde Jandarma ekiplerince gizli yürüttülen çalışmalarda, bir işyerinde PKK\'lıların yapacağı eylemler için kullandıkları belirtilen çağrı merkezi ve malzemeler ele geçirildi. Şırnak Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Silopi ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarının çağrı merkezi olarak kullandıkları belirtilen bir yer tespit ettiler. Güvenlik kaynaklarına göre, gizli yürütülen operasyonda, Silopi ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bir işyeri takibe alındı. İstihbarat ekiplerinin de yer aldığı çalışmada iş yeri 4 ay boyunca izlendi. Fiziki ve teknik olarak izlenen İpekyolu caddesi üzerindeki iş yerinin camlarının siyah olması ve bir kişinin sürekli iş yeri önünde hazır beklemesi güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Bir süre takibini sürdüren jandarma ekipleri, iş yerinde şüpheli durumları tespit etmeleri üzerine baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda, PKK\'lıların çağrı merkezi olarak kullandığı ileri sürülen bazı malzemeler ele geçirildi. İş yerinde yapılan arama sonucunda, 20 bin adet Irak bölgesinde kullanılan Korek hattı, 8 adet sinyal verici modem, 8 adet akü ve çok sayıda iletişim kabloları bulundu. Ayrıca her modem de 8 adet sim kart yuvasının olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE\'DE İLK DEFA BÖYLE BİR SİSTEM ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye genelinde böylesi bir sistemin ilk olarak Silopi ilçesinde ele geçirildiğini belirten güvenlik kaynakları, örgüt mensupları bu merkezi iletişim aracı için kullandıklarını söyledi. Olayla ilgili Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinince 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen teçhizat incelemesi yapılmak üzere Ankara\'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-İşyerinden görüntü

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) -

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2)MENBİÇ\'TE, YPG\'Lİ KADINLARIN HALAYININ BAŞINDA ABD\'Lİ KADIN ASKER



SURİYE\'nin kuzeyinde bulunan, terör örgütünde DEAŞ\'tan temizlendikten sonra, bir başka terör örgütü YPG\'nin girdiği Menbiç\'te dün askeri meclise bağlı kadın militanların mezuniyet töreninde çekilen halayda ABD\'li bir kadın askerin halayın başında yer alması dikkat çekti.Halep kentine bağlı en büyük ilçesi Menbiç, 1 Haziran\'dan başlatılan ve Koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonla DEAŞ terör örgütünden 12 Ağustos 2016 tarihinde tamamen temizlenmişti. DEAŞ\'ın Suriye topraklarında Rakka\'dan sonra en önemli merkezi olarak gördüğü Menbiç\'e, DEAŞ\'tan temizlenmesinden sonra, PKK terör örgütünün bu ülkedeki uzantısı YPG\'nin girmesine Türkiye tepki göstermişti. Bu konuyla ilgili ABD ve Türkiye arasında da kriz yaşanmıştı. Terör örgütü YPG\'ye ait sözde askeri meclisi tarafından yönetilen ilçede dün kadın militanların mezuniyeti için düzenlenen törende ilginç görüntüler oluştu. Kadın militanlar, törende halay çekerken, halayın başına ise ABD\'li bir kadın askerinin geçmesi dikkat çekti. ABD\'li kadın askerin başını çektiği halayın fotoğrafları, sözde askeri meclisin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

DİYARBAKIR, (DHA)

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3)ISTRANCALAR\'DA TAŞ OCAĞI İSTEMEYEN KÖYLÜLER, BİLGİLENDİRME TOPLANTISINI PROTESTO ETTİ

KIRKLARELİ’nin Vize ilçesinde Istranca Ormanları\'nın eteğine özel firma tarafından kurulması planlanan taş ocağının bilgilendirme toplantısı köylüler ve çevrecilerin protestoları nedeniyle iptal edildi. Köylüler, taş ocağı istemediklerini dile getirerek, doğayı koruyacaklarını söyledi. Vize ilçesinin Istranca Ormanları\'nın eteğinde bulunan Okçular köyünün Beşkaynaklar mevkinde özel bir firma tarafından kurulması planlanan taş ocağı için firma ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, köylüleri bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Taş ocağına karşı çıkan köylüler ile çevrecilerden oluşan yaklaşık 100 kişi Okçular köyü kahvesi önünde toplanarak, protesto gösterisinde bulundu. Vize Doğa İnsan Yaşam Derneği üyelerdi, çevreciler ve köylüler ellerinde, \'Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz\', \'Taş ocağına hayır\', \'Tozdan ölmek istemiyoruz\', \'Köyümüze dokunma\' yazılı dövizler açıp, \"Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz\",\"Taş ocağına hayır\" sloganları attı.

Kahvede köylüler ve çevreciler, firma yetkilileri ile zaman zaman tartışmalar yaşanırken tartışmaya CHP\'li Kırklareli İl Genel Meclis üyeleri de katıldı. Protesto ve tartışmalar üzerine bilgilendirme toplantısı iptal edildi. Köylüler muhtar Erdoğan Özdemir\'i de taş ocağını istediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

\'ISTRANCA’DA BİR TAŞ OCAĞINA DAHA İZİN VERMEYECEĞİZ\'

Vize Ziraat Odası Başkanı ve Doğa İnsan Yaşam Derneği Başkanı Alpay Erker, Istranca Ormanları\'nın taş ocaklarıyla katledilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, \"Taş ocakları yapımında 25 dekarı geçtiği için bilgilendirme toplantı yapılması gerekiyor. Firma ve bakanlık yetkilileri burada toplantı yapmak için geldi ama köylü istemediği için toplantı yapılamadı. Bu yer Okçular ve Akpınar köylerinin içme suyunun olduğu yer. Bizim buradan çıkan suyumuz böbrek hastalarına iyi geliyor. Tedavi amaçlı kullanılıyor. Bu toplantı Vize’de yapılabilirdi ama yetkililer burada az insan olduğu için köyde yapıp oldu bittiye getirmeye çalıştılar. Bu engelleme nihai sonuç değildir. Buraya mevcut taş ocakları zaten köylüye büyük zarar veriyor. Istranca\'ya bir taş ocağı yapılmasına daha izin vermeyeceğiz\" dedi.

Köylerinin yanı başındaki Istranca Ormanları eteklerine kurulan taş ocaklarının kendilerine yeterince zarar verdiğini söyleyen köylüler, bazı evlerin duvarlarının çatladığını anlattı. Köylülerden Medide Efe, \"Taş ocakları kamyonlarının geçmesi nedeniyle evimin duvarları çatladı. Arabalar çok ses çıkarırken evlerimiz içi tozlar doluyor. Doğamız katlediliyor, insanlarımız kanser oluyor. Mevcut taş ocağının kapanmasını isterken bir yenisinin daha yapılmasını istemiyoruz\" dedi. Toz yüzünden evini sattığını söyleyen Habibe Çeliktaş, \"Taş ocağı istemiyoruz. Her gün toz toprak içinde yaşıyoruz. Doğa, ağaçlar kesilip dinamitler patlatılması sonucu katlediliyor. Toz soluyoruz, çocuklarımız korkuyor. Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Köy tabelası

Köy içinden genel detay

Köylünün protesto etmesi

Pankartlrdan genel detay

Köylü ile röp

Firma yetkilileri ile köylünün tartışması

Alpay Erker ile röp

Jandarma önlem alması

Taş ocağından genel detay

Katledilen Istranca Ormanı

Taş ocağı çalışması

Ormandan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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4)TRABZON\'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARO BİNASINA ÇARPTI

TRABZON\'da sürücüsünün direksiyon halkimiyeti kaybettiği otomobil Baro Başkanlığı binasına çarptı. Kazada otomobil, yol ile tarihi bina arasında asılı kaldı. Kaza sabah 09.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Tanjant Yolu mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 06 FS 0941 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Baro Başkanlığı binasını çevreleyen demir bariyerleri aşan otomobil bina duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil, yol ile tarihi bina arasında asılı kaldı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri detayları

-Otomobil detayları

-Ambulansdaki yaralı detayları

Haber-Kamera: Fatih TURAN TRABZON-DHA

Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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5)İZMİT\'TE VELİ-DER\'DEN MÜFREDAT PROTESTOSU

ÖĞRENCİ Veli Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şubesi değiştirilen eğitim müfredatını protesto ederek, imza topladı.Veli-Der, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde, değiştirilen eğitim sistemi ve müfredatı protesto ederek, müfredatın değiştirilmesi için imza topladı. Veli-Der Kocaeli Şubesi Başkanı Göksel Yılmaz, eğitim müfredatında laik ve bilimsel eğitimin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, \"Toplumsal barış ve eşit yurttaşlık duygusu anayasalarda olduğu gibi toplumun tüm bireylerinin düşünce yaşam biçimi inanç ve değerlerine eşit mesafede geliştirilen müfredat programlarıyla mümkündür. Bunu sağlamanın yegane yolu da laiklik ve bilimsellik ilkeleridir\" dedi.

Eğitim sistemindeki yanlışlıkların çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve bilimsel laik eğitimin yok olduğunu söyleyen Yılmaz, \"Tüm müfredata yayılan değerler eğitiminde öne çıkarılan değerlere kimler karar vermiştir? Bilim, insan hakları, evrensel barış, ve benzeri kavramlar birer değer değil midir? Biyoloji dersinden evrim konusu çıkarılıp, 7. sınıf temel dini bilgiler dersine cihad konusunun girmesi, fıkıh dersine şeriat uygulamaları olan muamelat ve ukubat konusunun girmesi eğitimde çağdaş bilimsel ve laik uygulamaların son bulması değil midir? Kuşkusuz bu ve buna benzer sorular eğitim sistemini son derece olumsuz etkilemektedir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Basın açıklaması

İmza toplanılması

İZMİT/DHA

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6)\'DOĞUM YAPAN FETÖ ŞÜPHELİSİ İÇİN KAPIDA POLİS BEKLİYOR\' İDDİASINA YALANLAMA

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ\'den hakkında yakalama kararı bulunan Ş.G.\'nin doğum yaptığı özel hastane kapısında gözaltı için polislerin beklediğine yönelik iddialar ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, \"İsmi geçen kişi hakkında yeni doğum yapmış olması nedeniyle herhangi bir adli işlem yapılmaması talimatı verilmiş olup, mevcut yakalama kararı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün re\'sen kaldırılmıştır\" denildi.

Sosyal medyada Kahramanmaraş\'taki özel bir hastanede doğum yapan bir kadının gözaltına almak için polislerin beklediği iddiasıyla paylaşımlar yapıldı. Bazı haber sitelerinde de yer alan iddiaları CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter hesabından \"Kahramanmaraş Hayat Hastanesi\'nde Ş.G. bir saat önce ilk bebeğini dünyaya getirdi. Doğumdan önce ve doğumdan sonra gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekliyor. Bu hukuk dışı ve gayri insani uygulamaları durdurun\" yorumunu yaptı.

\'YENİ DOĞUM YAPTIĞI İÇİN ADLİ İŞLEM YAPILMAMASI TALİMATI VERİLDİ\'

Bu iddialar üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan da açıklama geldi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Bazı sosyal paylaşım sitelerinde ve basın yayın organlarında hastanede yeni doğum yapmış Ş.G. isimli bayanın gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekletilerek hukuk dışı ve gayri insani uygulamaya tabi tutulduğuna dair haber ve yorumlar paylaşıldığı görülmüş ise de; Kahramanmaraş Özel Hayat Hastanesi\'ne doğum yapmak üzere başvuran Ş.G.\'nin kimlik bilgilerinin hastane kayıtlarına girilmesine müteakip, şahıs hakkında aranma kaydı olduğu yönünde sistem uyarısı üzerine yapılan kolluk tespitinde; Ş.G. isimli bayan hakkında FETÖ Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016/7730 numaralı dosya üzerinden yürütülen soruşturma nedeniyle Mardin Sulh Ceza Hakimliği\'nin 2016/3675 Değişik iş sayılı kararı ile yakalama emri çıkartıldığı anlaşılmıştır. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'na durumun bildirilmesine müteakiben ilgili kolluk birimlerine ismi geçen kişi hakkında yeni doğum yapmış olması nedeniyle herhangi bir adli işlem yapılmaması talimatı verilmiş olup, mevcut yakalama kararı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün re\'sen kaldırılmıştır. Açıklandığı üzere, Ş.G isimli bayanın, hastanede gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekletildiği ve bu sebeple hukuk dışı ve gayri insani uygulama yapıldığına ilişkin haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.\"

FOTOĞRAFLI

KAHRAMANMARAŞ/DHA

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