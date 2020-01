DHA YURT BÜLTENİ-11

Hatay\'da katliam gibi kaza: 10 ölü, 7 yaralı (Görüntü Ekiyle Yeniden)



HATAY\'ın Altınözü ilçesi yakınlarında, sınırı kaçak yollardan geçen göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 göçmen öldü, 1\'i sürücü 7 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi\'nde 15.45 sıralarında meydana geldi. Suriye\'den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye\'ye girdiği belirlenen göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsü, asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri durdurmak istedi. Ancak minibüsün sürücüsü ihtara uymadı ve paniğe kapılıp hızlandı. Bir süre sonra aracın kontrolünü yitiren minibüs sürücüsü karşı yönden gelen 01 FH 921 kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına girip sürüklenen minibüs, hurda yığınına döndü. Kazada, 10 göçmen olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 1\'i minibüs sürücüsü 7 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hatay\'daki hastanelere kaldırılırken, göçmenlerin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı bölmeye çalışanlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz/EK



\'İTİRAZ ETTİĞİMİZ İÇİN HEDEFE KOYDULAR\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı Teşkilatı\'nın 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Burada partililere hitap eden Erdoğan, Türkiye ile dost olanın kazandığını, Türkiye\'ye husumet besleyenlerin ise kaybettiğini belirterek, şunları söyledi: \"Hükümete geldiğimizde dostlarımızı çoğaltacağız; ama değerli kardeşlerim, düşmanlarımızı da kusura bakmasınlar, onları da bir kenara koyarak, yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda pek çok önemli adımlar, attık. Dünyanın neresinde olursa olsun, samimiyetle yüreğini açanlara samimiyetle elimizi uzattık. Afrika\'dan Güney Amerika\'ya ilk defa siyasi irtibat tesis edip, diplomatik kanalları oluşturduğumuz onlarca ülke var. Böylesine uzak diyarlarda bu gayretleri gösterirken, yanı başımızdaki ülkeleri, devletleri elbette ihmal edemezdik. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz, en ileri seviyelere bizim dönemde geldi. Aynı Avrupa Birliği ile çok farklı bir noktaya savrulduk. Benzer durum, bazı devletler içinde söz konusu. Burada oyunbozanlık eden, asla Türkiye olmamıştır. Müttefiklik hukukunu ihlal eden, biz olmadık. Tam tersine işler, bu noktaya, ülkemize verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle geldi. Suriye\'de, Irak\'ta yaşadığımız sıkıntıların nedeni de hem bölge halkına hem de bize karşı ikiyüzlü davranılmış olmasıdır. Demokrasi ve insan haklarını ağızlarından düşürmeyenler, bu ülkelerden yükselen aynı taleplere kulaklarını tıkamış, terör örgütleriyle hareket etmişlerdir. Bizi de buna itiraz ettiğimiz, sesimizi yükselttiğimiz için hedefe koydular.\"

\'BU OYUNA BİZİ GETİREMEYECEKSİNİZ\'

Türkiye\'ye yönelik saldırıların ve iftiraların hiçbirinin birbirinden bağımsız olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Buradan soruyorum. Türkiye, Irak\'taki ve Suriye\'deki kardeşlerinin yaşadığı zulümlere sırtını dönebilir mi? Türkiye, bölgemizde binlerce yıllık medeniyet birikimlerimizin yerle bir edilmesine göz yumabilir mi? Türkiye, kardeşi kardeşe kırdıran, zalim düzenin sürmesine rıza gösterebilir mi? Birileri, kendi kirli çıkarları için zalimlerin dümen suyuna girebilir; ama biz, yapamayız. Zulme rıza, zulümdür. Böyle davranırsak bugün Ağrılı kardeşlerimizin karşısına başı dik, alnı ak çıkamazdık. Türkiye\'yi cezalandırmaya, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Senaryo belli, tezgah belli. Bunu ülkemizde, iş birlikçileriyle FETÖ ile yapıyorlar. Bu oyuna bizi getiremeyeceksiniz, bunu böyle bilin. PKK\'yı bunun için azdırdılar. FETÖ\'yü bunun için sahaya sürdüler. DEAŞ\'ı bunun için üzerimize saldılar. Ana muhalefetin yeni adıyla \'ana hıyanet\'in başında bulunan zatı da aynı amaçla kullanıyorlar. Ülkemizde elde edemedikleri neticeyi binlerce kilometrelerce ötede aynı tezgahla aynı senaryoyla ulaşmanın gayreti içindeler. Milletimiz, şunu bilsin ki bu saldırıların, iftiraların hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Hepsi, aynı gayeye yöneliktir. Türkiye\'yi diz çöktürmeyi amaçlamaktadır. Milletimizi birbirine düşürmeyi hedeflemektedir. İstedikleri kadar uğraşsınlar, başaramayacaklar\" diye konuştu. Terörün Türkiye\'ye ve bölgeye verdiği zararlara da değinen Erdoğan, hangi altyapı kurulursa kurulsun hangi teşvik verilirse verilsin terörün olduğu bölgede kimseyi tutamadıklarını söyledi. Bir kadının dışarıda \'İş, iş\' diye bağırdığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: \"Tamam da iş adamı buraya gelip, yatırım yapmıyor ki. Ama şimdi, Allah\'ın izniyle terör buradan defoluyor. Bundan sonra ben, inanıyorum ki iş adamlarımız, buralara gelip, yatırım yapacak. Ağrı, pek çok şehrimiz gibi terör kurbanıdır. Bu yüzden başlı başına zenginlik kaynağı olması gereken Ağrı Dağı\'na çıkmak, uzun yıllar mümkün olmadı. Niye bu insanlar çıkamıyor? Korkuyor; ama terör belası ortadan kalkmış olsa sadece Ağrı Dağı için on binlerce insan, turist olarak buralara gelir. Aynı şekilde Tendürek Dağı, uzun yıllar boynu bükük kalmıştır. Ağrı\'nın, medeniyetleri birbirine bağlayan ilçeleri bir kısır döngünün içine düşmüştür. Havalimanı, yollar, elektriği, suyu, araç gereci var; ama yeterince fabrika ve turist yok. İstihdam yok. Gönlümüz, bu duruma razı değil. Şimdi de yeni bir hamleyle işsizliğin üstesinden gelmek istiyoruz. Bunun için desteğinize ihtiyacımız var. Siz, isteyeceksiniz ki biz de üstümüze düşenleri yapabilelim.\"

\'BÖLÜCÜ ZİHNİYETLİ PARTİLERE İHTİYAÇ YOK\'

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Geçmişte Ağrı\'yı adeta teslim alan, zehirleyen, elini kolunu bağlayan bölücü virüsünü vücudumuzdan tümüyle atmanın zamanı gelmiştir. Tendürek\'te, Cudi\'de, Gabar\'da F-16 olur üzerine üzerine gideriz. Adeta parasını verenin tepe tepe kullandığı bir katiller sürüsüne dönüşen PKK\'nın ülkemizde ve milletimizle uzaktan, yakından ilişkisi yoktur. Ülkemizde benim Kürt kardeşlerimi temsil etmek için terör örgütlerine, bölücü zihniyetli partilere de ihtiyacı yoktur. Onlar, kendi kendilerini temsil edeler. Meclis\'te, bürokraside, iş dünyasında, her yerde Kürt kardeşlerim, diledikleri gibi işlerini yapıyor, hayatlarını sürdürüyor. Siyasi hayatıyım boyunca Kürt kardeşlerimin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları için çözüm için mücadele ettim. Hamdolsun, elimize imkan geçtiğinde de hepsini çözdük. Bugün ülkemizde kimse kökeni, inancı, meşrebi, kültürü sebebiyle baskı altında olduğunu iddia edemez. Varsa böyle bir sıkıntısı olan, bize gelsin. Herkesin hakkını, hukukunu teslim etmeyi kendimize vazife biliyoruz; ama böyle sorun olmadığı halde ısrarla tahrik etmenin adı da ırkçılıktır. Her türlü ırkçılık gibi Türk ve Kürt ırkçılığına da karşıyız; çünkü bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizin aksine düşünen herkes önce bizi karşısında bulur.\" PKK\'nın ve DEAŞ\'ın karşısında duran milletin, 15 Temmuz darbe girişiminde de kahramanlığını gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Suriye\'de faaliyet gösteren örgüt, bugün şu devletin, yarın o devletin, sonra başka bir gücün oyuncağı olacak. Sonunda da kirli mendil gibi kenara atılacaktır. Suriye\'de kimlik dahi verilmeyen Kürt kardeşlerim, haklarını, hukuklarını elde edemedikleri zaman bizzat şahsım onların hakkını hukukunu Esad\'a karşı bizzat savunmuş, \'Niye kimliğini, pasaportunu vermiyorsunuz?\' dedim. Suriye\'de DEAŞ, neyse YPG de odur. Ağrılıların güzel bir söz var. \'Kara yüze his gerekmez\'. Bunların, birilerinin maşası olduğunu görmek için uzun lafa gerek yok. Her şey ortada. Suriyelilerin tek bir dostu vardır. O da Türkiye\'dir. Başka dostları yok\" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından oğlu Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'la beraber Muş\'a geçti.

CHP\'li Ağbaba: Kılıçdaroğlu\'na dokunulursa Türkiye\'yi onun başına yıkarız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP\'nin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunarak, \"Genel Başkan\'ımızı cezaevine atmakla tehdit ediyor şu anda. Bizleri de cezaevleri ile tehdit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlediği Yeşilyurt İlçe Kongresi\'ne katıldı. CHP\'li Ağbaba, Ahmet Küçükşahin’in başkanlığının düşürülmesinin ardından kongrede aday olan Ahmet Pektaş ile Oktay Şahintürk’e başarı diledi. Partisinin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu öne süren Ağbaba, cezaevleriyle tehdit edildiklerini savunarak, şunları söyledi: \"Cumhuriyet Halk Partisi, başta Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün parti yöneticileri bir tehditle karşı karşıya. Belgeler, ortaya çıkınca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün yöneticilerine bir fezleke gönderildi. Fezlekenin özü de ‘PKK, FETÖ, IŞİD örgütüyle iş birliği yapmak’. Benimle ilgili bir fezleke geldi. Bunun anlamı şu. Bir kurumsal saldırıyla karşı karşıyayız. 2019’a giderken, 2023 hedeflerinin önündeki en büyük engel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi\'dir. O nedenle bizleri susturmak istiyorlar. \'Belki yapar mı?\' demeyin. Böyle bir çılgınlığı, belki bu partiyi kapatmak için bile müdahalede bulunabilir. Belki yarın Genel Başkan\'ımıza, karşı bile bir girişimde bulunabilir. Tehdit ediyor. Ne diyor? ‘Yanına bırakmayacağım’ diyor. Genel Başkan\'ımızı cezaevine atmakla tehdit ediyor şu anda. Genel Başkan\'ı, oradan göndermekle tehdit ediyor. Bizleri de cezaevleri ile tehdit ediyor. Karşımızdaki tablo bu ve bu, ciddi bir tablo. Bu fezleke düzenlenmesi, dün Iğdır’dan, Kars’tan Cumhuriyet Halk Partisi’ni tehdit etmesi, boşa değil. Şunu şuradan söyleyip, ifade edelim. Biz, Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız. O kadar söyleyelim. Onların 2023 hedefleri. Nedir 2023 hedefleri? Cumhuriyetin yıkılışıdır, bunu bilin. 2023 hedeflerine giderken, önündeki en büyük engel, Cumhuriyet Halk Partisi. Biz, sonuna kadar demokrasiyi savunacağız. Sonuna kadar cumhuriyeti savunacağız. Sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk’ü, onu savunmaya devam edeceğiz. Bunun bedeli, cezaevi olabilir; başımızın üzerinde. Bunun bedeli, ölüm de olsa ondan korkan namerttir. Ona teslim olan namerttir.\" Cumhuriyeti savunanların 2019 yılında kazanacağını vurgulayan CHP\'li Ağbaba, \"Şunu iddia ile söylüyorum. Bütün Türkiye’ye söylüyorum. 2019’da cumhuriyeti savunanlar, kazanacak. 2019’da parlamenter demokrasiye gönül verenler, kazanacak. 2019’da \'Kadın-erkek eşittir\' diyenler kazanacak. 2019’da hukuku, yargıyı, bağımsız yapanlar; bağımsızlığı savunanlar, kazanacak. Cumhuriyeti yıkmak isteyenler, bilin ki kaybedecekler. İddiayla söylüyorum. 2019’da biz, bu görüşleri savunanlar, o 16 Nisan ruhuyla \'Adalet Yürüyüşü\'ndeki o ruhla bu işi başaracağız. Hani 16 Nisan’da her şeye rağmen yüzde 50’nin üzerinde bir \'hayır\' çıktı. Dediler ki ‘Bu sandıkta tesadüf oldu, bir daha bir araya gelebilirler mi? Bu ‘hayır’ı savunanlar’ dedi. Geldi mi bir daha bu ‘hayır’ı savunanlar? Geldi. Ne zaman? Adalet Yürüyüşü\'nde\" diye konuştu.

Engelliler maçında sakatlanan futbolcunun yardımına Çavuşoğlu koştu



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Bursagücü Ampute Takımı ile Samsun Bedensel Engelliler Futbol Takımı arasındaki maçı izledi. Maç sırasında sakatlanan Afrikalı engelli futbolcunun yardımına da Çavuşoğlu koştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bursa’da düzenlenen Bursagücü Ampute Takımı- Samsun Bedensel Engelliler Futbol Takımı maçını izlemek için merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Park\'taki spor tesislerine geldi. Maç sırasında sakatlanan Afrikalı Şerafettin Oralenka acılar için kıvranınca maçı izleyen Hakan Çavuşoğlu, sakatlanan futbolcunun yardımına koştu. Ayağı döndüğü belirlenen futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maç sonunda futbolcuları tebrik edip onlara hediyeler veren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu münasebetle bütün engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam temennisinde bulunmak istiyorum. Bugün vesilesiyle gerçekleştirilen ampute takımı maçlarına ben de iştirak ettim. Burada kıran kırana bir mücadeleye şahitlik ettik. Saha içinde hiçbir engel tanımaksızın istediklerini yapılabilen, bunun heyecanını seyirciye kadar yansıtan bir mücadele gördük ve çok mutlu olduk. Engellilerle ilgili olarak iktidarlarımız döneminde çok fazla gelişim, dönüşüm ve yatırım gerçekleştirmiş olduk. Bizim engellilere bakış açımız, onların kapalı odalarda kapıların ardında asosyal bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri değil, sosyal hayatın içine katılmalarını temin etmektir. İktidarlarımız döneminde bir engelliler yasası çıkartılmış, onların yaşamlarını devam ettirmesini en mutlu oldukları yerin ailelerinin yanı olduğu bilinciyle evde bakım ücreti adı altında bir uygulamaya başladık. Bu kapsamda 500 bin engelli yakınına engelli bakım ücreti adı altında ücret ödemeye devam ediyoruz. Biz geldiğimizde kamuda 5 bin 770 civarında engelli memur istihdam ediliyordu. Şu anda bu sayı 50 bin oldu. Başbakanımızın açıkladığı üzere 2018 yılında da 5 bin engellimizi daha memur olarak atayacağız. Özel sektörde de işçi vasfında çalışan engelli sayısına baktığımızda şu anda 90 bin civarında engelli işçimiz kontenjandan yararlanmak suretiyle özel sektörde istihdam ediliyor.\"

