DHA YURT BÜLTENİ-11

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa’da (3)

GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI

Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaköprü Gençlik Merkezi\'nde, gençlerle basketbol oynadı. Takım elbisesinin ceketini çıkarıp, tek pota maç yapan Bakan Bak\'ın üst üste sayı yapması, salondakiler tarafından alkışlandı. Bakan Bak\'a, Karaköprü Gençlik Merkezi\'ni ziyaretinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile bürokratlar da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gençlerle basketbol oynayan bakan Bak

- Üst üste sayı alan bakan Bak’ı alkışlayanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

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Parkta ölü bulunan 5 yaşındaki Mert Kağan, gözyaşlarıyla toprağa verildi



DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, parktaki kaydırakta ölü bulunan ve naylon parçalarından yaptığı halatı boynuna geçirmesi sonucu boğularak, yaşamını yitirdiği sanılan 5 yaşındaki Mert Kağan Çakır\'ın cenazesi, gözyaşlarıyla defnedildi. Cenazede babaanne Ümmü Çakır, \"Kekliğimi geri verin\" diyerek, ağıt yaktı.

Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi\'nde, dün saat 13.30\'da oyun oynamak için çocuk parkına giden Mert Kağan Çakır, imam Mücahit Öz tarafından kaydırakta ölü bulundu. Mert Kağan\'ın, parkın kenarında bulunan parke taşlarının ambalajı olan naylonlardan halat yapıp, boynuna taktığı, kaydıraktan kaymak isterken de halatın boğazını sıkması sonucu boğularak, yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Minik Mert Kağan\'ın Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'nun morgunda otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, öğle vakti Oğuz Mahallesi\'ndeki evlerine getirildi. Burada anne Ayşe ve baba Mustafa Çakır\'ın oğullarının tabutuna sarılıp, ağlaması, yürekleri dağladı. Helallik alınmasının ardından babaanne Ümmü Çakır, \"Kekliğimi geri verin bana\" diyerek, ağıt yaktı. Küçük çocuğun omuzlara alınan cenazesi, mahalledeki camiye götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Mert Kağan\'ın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan boğazına bağladığı naylon halatın sıkması sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Mert Kağan\'ın kesin ölüm nedeninin, detaylı otopsi raporunun açıklanmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mert Kağan Çakır\'ın opağı

-Cenaze evinden görüntü

-Babaanne Ümmü Çakır\'ın ağıtları

-Cenazenin omuzlarda tayınması

-Cenaze namazının kılınması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Uçakta rahatsızlanan yaşlı kadına havada müdahale



İSTANBUL- Gazipaşa seferini yapan Türk Hava Yolları\'na (THY) ait uçak havadayken fenalaşan 80 yaşındaki Memiya Altıntaş\'a, kabin ekibi ve uçakta bulunan sağlık memuru, müdahale etti. Gazipaşa Havalimanı\'na indiğinde uçaktan alınan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul-Gazipaşa seferini yapan THY\'ye ait TK 2592 sefer sayılı uçak, saat 10.40\'ta İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan havalandıktan sonra uçağa tekerlekli sandalyeyle bindirilen ve kalp yetmezliği olduğu belirtilen Memiya Altıntaş, fenalaştı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı kadına, kabin ekibinin yanı sıra yolcular arasında bulunan sağlık memuru da müdahale etti. Altıntaş\'a oksijen tüpü bağlandı. Uçağın Gazipaşa-Alanya Havalimanı\'na inmesinin ardından ambulansa alınan Altıntaş, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Altıntaş, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Aynı uçakta, dün oynanan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı için geldiği İstanbul\'dan dönen Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim\'in de bulunduğu belirtildi.

Haber: Engin ANAK/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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Mahsur kalan kediyi CANKUR kurtardı

ADANA\'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda mahsur kalan yavru kediyi CANKUR ekibi kurtardı.

Öğle saatlerinde, Seyhan Barajı\'nın kapakları açılınca nehir suları aniden yükseldi. Bu sırada kayalıkların üzerindeki yavru kedi, mahsur kaldı. Kediyi gören vatandaşlar Adana Büyükşehir İtfaiyesi bağlı CANKUR ekiplerine haber verdi. Kısa sürede nehir kıyısına gelen CANKUR görevlileri, kayaların üzerindeki yavru kediyi kurtardı. Kıyıya çıkarılan kedi daha sonra güvenli bir bölgede serbet bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Gölde kaya parçasının üzerinde mahsur kalan kedi

- CANKUR\'dan bir görevlinin kediyi kurtarma çalışması

- Görevlinin kediyi alması

- Gölden çıkarması

- Parka bırakması

SÜRE:01\'22\" BOYUT:84 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Sapanca\'da Tarık Minkari sergisi açıldı



SAKARYA\'nın Sapanca ilçesindeki Kırkpınar Karikatürlü Ev\'de Prof. Dr. Tarık Minkari\'nin karikatürlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu Sanat Kulübü\'nde gerçekleştirilen sergiye, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Yavuz, Karikatürlü Ev\'lerin kurucusu karikatürist Kamil Masaracı ve Ercan Akyol, Tarık Minkari\'nin kızı Füsun Minkari ile davetliler katıldı. Açılışta Tarık Minkari\'nin biyografisini anlatan slayt gösterisi yapıldı. Masaracı ve Akyol çocuklarla birlikte karikatür portre çalışması yaptı. Füsun Minkari yaptığı konuşmada, \"Babamın karikatürleri gerçekten çok enteresan. Doktor cerrah ve çok meraklı, çok gülmeyi seven ve çok güldüren bir insandı. Kendisi burada olsaydı şimdiden kahkahaya boğmuştu bizi. Onun bu hali tüm arkadaşlarını karikatür yapmaya yönlendiriyordu. Kitaplar dolusu karikatürleri var. Okul arkadaşları karikatürleri yapar getirirlerdi. Ona çok değer verirlerdi. Bu karikatürlerin orijinalleri evde ve çerçeveli haldedir. Kırkpınar Yaşam Merkezi Karikatürlü Ev çok güzel bir mekan. İnşallah çocuklara faydalı olup, sizleri gülümseteceğini düşünüyorum\" dedi. Sergi, Kırkpınar Karikatürlü Ev\'de 26 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Füsun Minkari\'nin konuşması

-Slayt gösterisi

-Çocukların atölye çalışması

-Karikatüristlerin çocuklara sergiyi gezdirmesi

-Müzik dinletisi, sergiden görüntüler

Haber: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)



