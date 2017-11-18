DHA YURT BÜLTENİ-11

CHP\'nin Sağlık Komisyonun 5\'nci bölge Çalıştayını Diyarbakır\'da yaptı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sağlık Komisyonu\'nun Diyarbakır\'da düzenlediği 5\'nci Bölge Çalıştayı\'nda konuşan Muğla Milletvekili Nurettin Demir, bölge insanın çektiği sıkıntıları bildiklerini ifade ederek, \"Özellikle toplumu ayrıştıran ve kendisine muhalif olduğunu tahmin ettiği yada insanların doğduğu yere göre tavır alan bir iktidarın özellikle bu bölgede, özgürlük ve demokrasilerde ne kadar sıkıntı çektiğini biliyoruz\" dedi.

CHP Sağlık Komisyonunun 5\'nci Bölge Çalıştayı Diyarbakır\'da düzenlendi. Bir Otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, CHP Milletvekilleri Nurettin Demir, Hüseyin Çakmak, Niyazi Nefi Kara, Çetin Arık, Erkan Aydın ve sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üyeleri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Çalıştayda Diyarbakır\'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'nun sağlık sorunlarını tartışacaklarını söyledi. Diğer bölgelerdeki Çalıştayları bitirildikten sonra Ankara\'da son bir Çalıştay yapacaklarını belirten Demir konuşmasını şöyle sürdürdü. \"Amacımız, Türkiye\'deki sağlık sisteminin daha iyi noktaya geterilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sağlıkta özellikle son yıllarda yaşanan, sağlık çalışanlarının çok mutsuz olduğu bir ortamda nasıl bir programla önümüzdeki süreçte neler yapabilirizin yanıtlarını arıyoruz. Bunları konuşmak için geldik. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Türkiye\'nin olağanüstü bir hal içerisinde bugüne kadar neler yaşadığını izliyoruz. Özellikle toplumu ayrıştıran ve kendisine muhalif olduğunu tahmin ettiği yada insanların doğduğu yere göre tavır alan bir iktidarın, özellikle bu bölgede, özgürlük ve demokrasilerde ne kadar sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bu olağanüstü durumda özellikle devlet memuriyetine girişte ve hizmette bölgemiz insanın ne sıkıntılar çektiğini biliyoruz.Bu genelde Türkiye\'de var ama daha yoğun bir şekilde buralarda var. Buralarda yaşıyoruz. Onun için önümüzdeki süreçte özgürlük, demokrasi, tam demokrasiyi getirecek bir sürece doğru gidiyoruz. Özgürlük paydasında neler yapabiliriz, nasıl bir ortam yaratabiliriz. Özgürlüklerin olmadığı yerde sağlıkta olmaz, dolayısıyla sağlığın olabilmesi için öncelikle özgürlük gerekiyor, demokrasi, tam demokrasi gerekiyor. Bunun bilinciyle biz sağlık komisyon üyeleri ve Milletvekilleri olarak sizlerin düşüncelerini almaya geldik. Bu zor koşullarda en iyisini nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz, sizlerden öneriler almak, yaşadığımız sakıntı ve sorunları hem bölgesel hem de ülke olarak sizden alacağımız enerji, güç, eleştiri her konuda rahatça burada anlatabilirsiniz\"dedi. Çalıştay daha sonra Milletvekili ve katılımcılar arasında soru-cevap ve öneriler şeklinde devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Çalıştaya katılanlar

-Milletvekili Demir\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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SGK Başkanı Bağlı:Çocuk işçiliğiyle mücadelede sıfır tolerans göstereceğiz

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, çocuk işçiliğinin önüne geçebilmek için Şanlıurfa\'da tarlalarda çalıştırılan çocukların aileleriyle görüştü. Çocukların tarla yerine okulda olması gerektiğini ailelere anlatan Bağlı, \"Çocukların ne masrafı ve ihtiyacı varsa gidip vali amcadan istesin. Artık çocuk işçiliğiyle mücadelede sıfır tolerans göstereceğiz\" dedi.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Şanlıurfa\'da Eyyübiye İlçesi\'ne bağlı Abdurahman Dede Mahallesi\'nde isot ve pamuk tarlasında çalışan çocuk işçiler ve aileleriyle bir araya geldi. Bağlı, tarlada çalışan ailelere çocuklarını çalıştırmamaları konusunda uyarıda bulundu. Çocukların okulda olması gerektiğini ailelere anlatan Bağlı, \"Çocukların ne masrafı ve ihtiyaçları varsa çocuklar veya aileler gidip vali amcaya \'Ben okumak istiyorum\' desin Türkiye Cumhuriyeti onun her türlü masrafını karşılayacaktır\" diye konuştu. Çocuklarıyla birlikte tarlada çalışan kadınlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun selamını ileterek \"Sigortanız var mı?\" diye soran Bağlı, Türkçe bilmediklerini öğrenince kadınlarla Kürtçe iletişim kurdu. Ailelerin çocuklarını zamanında okula yollaması gerektiğini yoksa geleceklerini tarlalarda karartacaklarını dile getiren Bağlı, okula gitmediğini öğrendiği bir kız çocuğunun da açık liseye kaydını yapacaklarını kaydetti. Çocuk işçiliğiyle mücadelede kararlı olduklarını dile getiren SGK Başkanı Bağlı, şöyle dedi: \"Kurum olarak özellikle arazide çalışan çocuğumuz var mı yok mu, varsa aileleriyle konuşalım ikna edelim dedik. Çocukların olması gereken yer okuldur, çocuklar tarlada çalışacak işçi değildir, bu zaten kanunen mümkün olmayan bir durum. Çocukların psikolojik ve fiziki gelişimleri için eğitim ortamında ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri gerekirken onları sahada işçi olarak çalıştırmaya müsaade etmeyeceğimizi, bunun için devletin çeşitli teşvikler getirdiğini kendilerine söyledik. Sağ olsun vatandaşlarımız da buna ilgi duydular. Allah\'ın izniyle hem mevsimlik tarım işçilerimiz daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sürdürecekler hem de çocuk işçiliğiyle mücadelede sıfır tolerans göstererek, çocuklarımız fiziki ve psikolojik olarak daha iyi bir yerde büyüyecekler ve geleceğin nesli daha sağlıklı ve iyi bir nesil olacak diye düşünüyorum.\"

\"SGK DÜNYANIN HER YERİNDE AÇIK VERİR\"

Türkiye\'de son dönemlerde hastanelerde hastalara gereksiz MR çekildiği ve SGK\'nın bu şekilde zarara uğratıldığı iddialarına da değinen Bağlı, şunları söyledi: \"Türkiye şu anda vatandaşının yüzde 99\'unu Genel Sağlık Sigortası\'na almış bir ülkedir. Genel Sağlık Sigortası\'nda bizim vatandaşımıza sağladığımız sağlık paketinin genişliğine ve derinliğine baktığımızda batılı ülkelerden daha iyi noktalardayız. Sağlığa erişimde Türkiye kadar düşük maliyetle ve kolay sağlığa erişim sağlayan dünyada nerdeyse ikinci bir ülkesi yok diyebilecek kadar iyi durumdayız. Tahlil ve tetkiklerle ilgili Ekonomik Koordinasyon Kurulu\'nun aldığı bir karar var. Yersiz tahlil ve tetkiklerin önüne geçebilmek için SGK ve Sağlık Bakanlığı\'nın birlikte bir çalışma yapıp, veri çalışmalarını altyapıyla entegre yapmamız gerekiyor. Burada temel amacımız, vatandaşlarımızın sağlığına erişimini engellemeksizin var olan israfı engellemektir. Bunun için gerekli tedbirleri iki bakanlık olarak aldık. SGK dünyanın her yerinde açık verir. Devlette sosyal devlet olmanın gereği, SGK finanse eder. SGK özel sigortacılık yapmaz dolayısıyla SGK açığı tahlil ve tetkiklerden kaynaklanıyor demek teknik olarak olmaz. Bu konuda israf varsa onun önüne geçilecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tarlada çalışan çocuk işçiler ve aileleriyle görüşen SGK Başkanı Selim Bağlı

- Ailelere uyarıda bulunan Bağlı

- Tarlada çalışan çocuklarla sohbet eden bağlı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 385 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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5 bin öğrenciye burs için yardım yemeği

SİVAS Valisi Davut Gül Başkanlığında Sivas Hizmet Vakfı tarafından yürütülen \"Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor\" projesi kapsamında 5 bin lisans öğrencisine verilecek burs için kadınlara yönelik yardım yemeği düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonun\'da düzenlenen yemeğe Vali Davut Gül ile eşi Gülden Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, protokol eşleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Vali Davut Gül\'ün eşi Gülden Gül programda emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra konuşan Vali Davut Gül ise geçen yıl başlatılan lisans öğrencilerine yönelik burs kampanyasının artarak devam ettiğini söyledi. Gül \"Geçen yıl başlattığımız lisans öğrencilerine bursla ilgili ciddi anlamda bir yol kat ettik. Yaklaşık 2 binin üzerinde çocuğumuza burs verdik ve bursu verirken tamamen sizlerin katkılarıyla, Sivaslı hayırseverlerin katkılarıyla verdik. Sivas Hizmet Vakfı, Valiliğin vakfı değil, Valiliğin de içinde olduğu Belediyemizin, Rektörlüğümüzün, Ticaret Odamızın, Esnaf Odamızın, Esnaf Kefalet Kooperatifinin, Sivas\'taki bütün sivil toplum kuruluşunun içinde olduğu, mütevelli heyetinin yüz kişiden oluştuğu ve bütün Sivas\'a hizmet eden bir vakıf. Sivas Hizmet Vakfının yaptığı her olumlu işin sahibi Sivaslılar. Sivas\'ın uzaktan yakından bütün ilçelerinden gelen siz kıymetli hanımefendilere teşekkür ediyorum. Burada önemli olan bu birlikteliği göstermek. Önemli olan bu çocuklarımıza sahip çıkmak. Sivaslılar eğer bir şeye sahip çıkacaklarsa en iyi sahip çıkacakları konu gelecekleri olan öğrenciler. Bugün de yaptığımız iş o. Çocuklarımız inanıyorum ki aldıkları bu bursla çok iyi şekilde okuyacaklar, mezun olduktan sonra burs vermeye başlayacaklar ve Sivas\'taki bu güzel döngü artarak devam edecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\" ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere eğitim öğretimlerinin devam ettiği 8 ay boyunca kişi başı aylık 150 lira burs dağıtılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Yemekten görüntüler

-Valinin eşinin konuşması

-Vali Gül\'ün konuşması

-Detaylar

(222 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)