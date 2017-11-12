DHA YURT BÜLTENİ-11

1)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:KAYYUMLAR 650 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİ

BATMAN Ak Parti Merkez İlçe Kongresi\'nde bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 93 belediyeye atanan kayyumların şu ana kadar 650 milyon lira borç ödediğini, en çok borcun da esnafa verildiğini söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Batman Merkez İlçe 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Kongrenin yapıldığı salonda geniş güvenlik önlemleri alınırken, 10 Kişilik AFAD ekibi, salon içinde ve dışında kimyasal madde ile radyoaktif ölçümleri yaptı. Kongrede bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele ve kayyumların yaptıkları çalışmalara ilişkin partililere bilgi verdi. Terörle mücadelede kararlı olduklarını belirten Bakan Soylu: \"40 yıldır terörle mücadelede en üst düzey noktasındayız. Moral ve teknolojik değişimlerle bu konuda kararlılığımız ortada. Kolluk güçlerimizin kapasitelerini artırıyoruz.\"dedi.

KAYYUMLAR 650 MİLYON BORÇ ÖDEDİ

Belediyelere atanan kayyumların yaptığı çalışmaları da değerlendiren Bakan Soylu; \"93 Belediye, 650 Milyon TL borç ödedi ve en çok borç da esnafa verildi. Batman Belediyesi, şimdiye dek 12 Milyon lira borç ödedi. Yine Batman Belediyesi, 34 proje hazırladı. Oysa önceki yerel yönetimin burada imar paralarını nasıl dağa gönderdiğini de biliyoruz. Sadece Batman Belediyesi değil, Diyarbakır Belediyesi\'nde de bu manzara vardı. 1 Milyon liralık işi 5 milyon liraya yapıyorlardı. Kayyumlar, şehirlere hizmetin en güzelini gerçekleştiriyor.\" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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- İçişleri bakanı Süleyman Soylu\'nun karşılanması

- Salona girmesi

- AFAD ekiplerinin salonda gaz ölçümü yapması

- Süleyman Soylu\'nun konuşması

Haber - Kamera:Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) -

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2)BAKAN ÖZLÜ: 2019 TÜRKİYE İÇİN KADER YILI OLACAK

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2019 yılının Türkiye için kader yılı olacağını söyledi. Güç toplamayı ve enerjilerini tazelemeyi istediklerini anlatan Özlü, \"Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için bir aradayız. \'Durmak yok yola devam\' demek için bir aradayız. \'Durmak yok yola devam\' derken bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Çünkü biz durursak, AK Parti durursa Türkiye durur. Yola devam etmeliyiz çünkü çıktığımız yol bölgesel güç küresel oyuncu olmak isteyen bir ülkenin yoludur\" dedi.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Samsat ilçe kongresine katıldı. Samsat\'ta düzenlenen kongrede 2 Mart\'ta meydana gelen ve çok sayıda ev ve işyerinin yıkıldığı 5,5 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Bakan Özlü, \"Samsat\'ın bir sorunu var ve bu sorunu önümüzdeki hafta çözeceğiz. Bakın biz şehirleri inşa eden bir partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok şehirler inşa etti, çok yollar yaptı, çok barajlar yaptı. İnşallah Samsatlı kardeşlerimizin bu problemini çözeceğiz\" dedi.

Bakan Özlü, daha sonra Kahta Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen AK Parti olağan kongresine katıldı. Burada da partililere hitap eden Bakan Özlü, önümüzdeki yılın çok önemli olduğunu vurguladı. AK Parti iktidarı ile birlikte tarih yazıldığını ve bunun devamı için 2019 yılının kritik olduğunu dile getiren Özlü şöyle dedi:

\"AK Parti olarak 15 yıl önce çıktığımız bu yolda elimizde bir tek davamız o davaya olan inancımız vardı. O davaya inanırken sırtımızı Nemrut Dağı\'na dayamış gibi güvende hissediyorduk. Çünkü o davanın milletin davası olduğunu biliyorduk. Tarihte olağan üstü işler yapmış bu millet bize ve davamıza inanırsa hareketimiz Nemrut Dağı gibi sağlam ve kalıcı olacaktı. Şükürler olsun o inancı hep birlikte yaşadık, o inancı hep birlikte taşıdık. Milletin iktidarını millete verdik. 15 yıldır o bayrağı yere düşürmeden yolumuza devam ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için gecenizi gündüzünüze katıp bu millet, bu devlet için, Ak Parti için, Türkiye için, çalıştığınız için hepinize minnettarım. Bu ülke için bu millet için yapacaklarımız daha tamamlanmadı. Önümüzde uzun bir yol zorlu bir süreç var. Bu uzun yolun en kritik dönemeci sadece AK Parti değil, Türkiye için de kader yılı olacak olan 2019 yılıdır. İşte biz bugün 2019 yılı için güç toplamak, yenilenmek, enerjimizi tazelemek için buradayız. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirip \'durmak yok yola devam\' demek için bir aradayız. \'Durmak yok yola devam\' derken bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Çünkü biz durursak, AK Parti durursa Türkiye durur. Yola devam etmeliyiz, çünkü çıktığımız yol bölgesel güç, küresel oyuncu olmak isteyen bir ülkenin yoludur. Bu anlamda 15 yılda çok önemli yollar kat ettik. Düşmanlarımızı çatlatan mesafeler aldık. Büyük başarılara imza attık.\"

Görüntü Dökümü

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- Bakan Özlü\'nün açıklaması

- Vatandaşlarla tokalaşması

- Kahta Kültür Merkezi\'ndeki kongreye katılanlar

- Bakan Özlü\'nün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:250 MB

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2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ (EK)

3)2.5 AY ÖNCE DE EŞİNİ VURMUŞ

Antalya\'nın Aksu ilçesinde, baba Göksel Akşeker\'in intiharından önce tabancayla öldürdüğü çocuklarının 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu olduğu belirlendi. Akşeker\'in, geçen 30 Ağustos\'ta ise eşi Şura Akkök Akşeker\'i Konyaaltı ilçesi Liman mahalllesinde tabancayla vurup, yaraladığı, öldüğünü düşünerek de olay yerinden kaçtığı ve o günden bu yana firari olduğu belirlendi.

2 YIL ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Göksel Akşeker\'in, 2 yıl önce de 13 katlı apartmanın 11\'inci katındaki dairenin penceresine çıkarak, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İntihar girişimi sırasında çeşitli yerlerini bıçakla keserek, kendisini yaralayan ve \'Mehdi\' olduğunu ileri süren Akşeker\'in 6 saat sonra polisin çabasıyla pencereden indirildiği öğrenildi. Öte yandan evde yapılan aramada, Akşeker\'e ait sahte 20 kimlik ele geçirildi.

ÇOCUKLARIN CENAZELERİ, AYNI TABUTTA

Babaları tarafından öldürülen minik Hira ile Elasu\'nun cenazeleri, polisin cinayet mahallindeki incelemesinin ardından aynı tabuta konularak, adli tıp kurumuna götürüldü.

ANTALYA/DHA

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4)ATATÜRK\'Ü KOŞARAK ANDILAR

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 10 Kasım Atatürk\'ün ölüm yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk\'ü Anma ve Saygı Koşusu yapıldı. İlköğretim ve lise öğrencisi çocuklar, birinci gelebilmek için mücadele etti.

Bodrum\'da 10 Kasım ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Atatürk\'ü Anma ve Saygı Koşusu düzenlendi. Yol yarışı olarak yaş gruplarına göre farklı mesafelerde düzenlenen İskele Meydanı\'nda son bulan yarışa yarımada genelinden 14 farklı okuldan 200 sporcu katıldı. 6 kategoride mücadele eden sporcular, birinci gelebilmek için ter döktü. Yarışı bitiren bazı sporcular, yarış sonunda rahatsızlandı. Bazı sporcular da yarışı tamamlayamayıp ambulanslar ile bitiş alanına getirildi. Yarışlarda, 1200 metre Küçük Kızlar yarışında Elif Irmak Sönmezoğlu, 1500 metre Küçük Erkekler\'de Burak Sönmez, 2 bin metre Yıldız Kızlar\'da Mihraç Ayan, 3 bin metre Yıldız Erkekler\'de Caner Ergüven, 3 bin metre Genç Kızlar A kategorisinde Yasemin Çiğdem, B kategorisinde Şebnem Küçükakın, 5 bin metre Genç Erkekler A kategorisinde Yasin Sakık, B kategorisinde Azat Keskin birinci oldu.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara, beden eğitimi öğretmenleri tarafından madalya verildi.

Görüntü dökümü

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- Koşudan görüntü

-Ödül töreninden görüntü

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)VATMAN ÇİFTİN DÜĞÜN ARACI TRAMVAY OLDU

GAZİANTEP\'te, vatman olarak çalışan İsa Gümüş ile Betül Arı çifti, nikahlarının kıyılmasının ardından, süslenen tramvayla şehir turu attı.Gazi Ulaş İstasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli aynı işi yapan çiftin nikahı, raylar üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kıyıldı.

Nikahın ardından, balon ve kurdelelerle düğün arabası gibi süslenen tramvayın vatman koltuğuna geçen İsa ve Betül Gümüş çifti, Fatma Şahin ve törene katılanlarla beraber şehir turu attı. Balon ve kurdelelerle süslenmiş tramvayı gören vatandaşlar, her durakta alkışlayarak, karşılaştıkları bu durumu cep telefonu kameralarının videoları ile çekerek ölümsüzleştirdi.

Nikahın ardından konuşan ve \"Bu yolun çiftimizi mutluluğa götürmesini diliyoruz\" diyen Fatma Şahin, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.İsa Gümüş, kendisi gibi vatman olan Betül ile evlendiği için mutlu olduğunu belirterek, \"Beraber çalışıyoruz ve tramvayda tanıştık. Böyle bir karar aldık çok mutluyuz\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Gelin ve damadın gelişi

- Nikahın kıyılması

- Süslenen tramvay

- Gelin ve damadın yolculuk etmesi

- Fatma Şahin\'in konuşması

- İsa Gümüş\'ün konuşması

- Betül Arı\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 343 MB

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6)FRENİ BOŞALAN TIR\'IN DORSESİ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde iddiaya göre freni boşalan TIR, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Bu sırada patika yolda aracın içinde oturan ve TIR’dan fırlayan dorsenin kendine doğru geldiğini gören 45 yaşındaki Mehmet Göçer, aracından inip kaçarken dorsenin altında kalıp yaşamını yitirdi. TIR şoförü ve yanındaki oğlu da yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Akşehir- Isparta karayolu Engili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 40 yaşındaki Zafer Karakaya yönetimindeki 03 BH 670 plakalı kömür tozu yüklü TIR\'ın, iddiaya göre rampa aşağı ve virajlı olan yolda freni boşaldı. Kontrolden çıkan TIR\'ı şarampole yuvarlandı. TIR\'a bağlı dorsede fırladı. Bu sırada karayolunun yakınındaki patika yolda aracı içinde oturan Mehmet Göçer, dorsenin kendine doğru geldiğini gördü. Ardından aracından çıkıp kaçmak isterken dorsenin altında kalıp yaşamını yitirdi. Kazada TIR şoförü Zafer Karakaya ve 12 yaşındaki oğlu Muhammet Semih Karakaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Göçer\'in cesedi de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dorsenin altından çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay (cep telefonu görüntüsü)

( Haber: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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