DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:TERÖR, İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERİ OLAN HER ŞEYE KARŞI BÜYÜK BİR DÜŞMANLIK GÖSTERMEKTEDİR

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Diyarbakır merkez Sur ilçesinde yaşanan hendek-barikat operaslyonları nedeniyle toplam 14 tarihi eserin zarar gördüğünü belirterek, \"Bunun 12\'si Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne ait eserlerdi. Terör sadece insana, belli bir düşünceye, islama değil, insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir\"dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır\'a gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Diyarbakır Valiliği\'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Diyarbakır\'ın son 30 yıldır hiç hak etmediği bir şekilde terörle anılır bir hale geldiğini ifade ederek, \"Kısa bir dönem önce, sadece insanlığa değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve vakıf kültür varlıklarına da girişilen ve terör nedeniyle maruz bırakılan o yıkımı ortadan kaldırmak için, gerçekleştirmekte olduğumuz restorasyon projelerimizi, devam eden projelerimizi tekrar masaya yatıracağ7ız. Diyarbakır’ı en kısa sürede medeniyet beşiği olarak turizme tekrardan bir cazibe merkezi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak üzerimize nelerin düştüğünün planlamasını yaparak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Diyarbakır hiç hak etmediği bir şekilde, son otuz yıldır terörle anılır oldu. Burada maalesef yıkım oldu, insanlar öldürüldü. Genç, çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeksizin maalesef bir çok canımızı yitirdik. Ama her ne olursa olsun bizler insanı yaşatmanın, birliğin ve beraberliğin, yaşatma medeniyetinin öncelendiği bir yerde, Diyarbakır’da bu defa yeni bir vizyonla vakıflar adına ortaya çıkacağız\"dedi.

\"DİYARBAKIR\'A 5 MİLYON TURİSTİN GELMESİ HEDEFİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ\"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sur ilçesinde kısa bir dönem önce yaşanan hadiseler nedeniyle toplam 14 tarihi eserin zarar gördüğünü de hatırlatarak, \"Bunun 12\'si Vakıflar Genel Müdürlüğü\'müze ait eserlerdir. Terör sadece insana, belli bir düşünceye, sadece islama değil, insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir.Nitekim bugün restore ettiğimiz eserler arasında yine terör tarafından harabe haline getirilmiş Ermeni Protestan Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi de var. Bunların da restorasyonunu gerçekleştiriyoruz\"dedi. Bu süreçte Diyarbakır’ın tekrardan cazibe merkezi olması, hedefledikleri 5 milyon turistin gelmesi için üzerlerine düşeni gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bizim ecdadımız taştan bir medeniyet örmüştür. Sadece insanlara değil, bilumum canlılara bir hizmet etme gayesiyle vakıflar oluşturmuştur. Bizim medeniyetimiz, Diyarbakır’daki, Türkiye’deki ve bütün bölgemizdeki medeniyeti yaşatma üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Birlik ve beraberlik üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmek olduğunu, bir insanı yaşatmanın bütün bir insanlığı yaşatmak olduğu tasavvurundan hareketle bir medeniyet tasavvuru ortaya koyuyoruz. Güzel işler olacak. Diyarbakır’ımız genişleyecek, gelişecek, kalkınacak, insanımız selametle, barış, huzur içerisinde Diyarbakır’ın kendi kodlarına yakışacak bir tarzda, burada hayatını idame ettirecek. Terörle etkili bir mücadelemiz var. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç bölgemiz için de Diyarbakır için de çok güzel işlerin gerçekleştirileceği bir süreç olacaktır.\"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise, Diyarbakır’ın sahip olduğu kültürel varlıkları, vakıf eserleri ve vakıflar genel müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilen restorasyon projelerinin Diyarbakır için özel bir değer olduğunu belirterek, \"Hem ibadet, hem eğitim hem de kültür anlamında çok güzel katkılar sunacak. Diyarbakır’daki huzur ortamının, birlik ve beraberliğin devam eden hükümetimizn ve yerel yönetimlerimizin gayret ve çalışmalarının tek bir maçı var. İnsanımıza hizmet etmektir\"dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Valilik ziyaretinden sonra öğlen namazı ve esnaf ziyaretleri için merkez Sur ilçesine geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yardımcısınıon Valiliği ziyareti

-Başbakan yardımcısının konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) -

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2)ŞİLE\'DE BATAN GEMİDE ÖLEN MERT İLKMEN TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL\'un Şile ilçesi açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında cesedi bulunan 3 kişiden biri olan 23 yaşındaki Mert İlkmen’in cenazesi Bursa’nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Mert İlkmen’in kaptanlık hayali olduğu öğrenildi.

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, son olarak 3 kişinin cansız bedenini kıyıya çıkardı. Gemiden son çıkarılan cesetlerin Mert İlkmen, Nedim Alicem ve Mahir Sanayır´a ait olduğu tespit edildi.

YATAĞA BAĞLI BULUNDU

Mert İlkmen’in ölmeden önce mürettebat koğuşunda cesedinin kaybolmaması için kendini yatağa bağladığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu\'ndan dün akşam alınan İnegöllü Mert İlkmen’in cenazesi Bursa’nın İnegöl İlçesine getirildi. Kastamonu Üniversitesi Deniz İşletmeciliği bölümü mezunu, yüzme şampiyonluğu derecesi bulunan, Ayten ile Ali İlkmen’in tek oğlu Mert İlkmen’in cenazesi İnegöl Urgancılar Camii\'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

KAPTAN OLACAKTI

Cenazede konuşan Mert İlkmen’in dayısı Yılmaz Baydemir, “Benim en çok sevdiğim, anlaşabildiğim yeğenimdi. İyi biriydi. Askerliğini de denizci olarak yaptı. Eğitimini denizci olarak aldı. Bir yıldan bu yana o gemide görev yapıyordu. Hayali gemi kaptanı olmaktı. Askerde yapılan yarışmada da yüzme şampiyonluğu vardı. Başımız sağ olsunö dedi. Cenazeye gelen ve çocukluktan bu yana arkadaş gibi olan gemici Mert İlkmen’in kuzeni Merve Baydemir de cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdürü İlhami Araali ile dost ve yakınları ile cemaat katıldı.

Görüntü Dökümü

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Cenaze görüntüsü

Yakınlarının gözyaşları görüntüleri

Dayısından açıklama

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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YOLCU OTOBÜSÜ, TERS YÖNE GİREN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

KONYA\'da yolcu otobüsünün, ters yöne giren otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Antalya Çevreyolu Dutlukır Kavşağı\'nda meydana geldi. Kontur firmasına ait Konya- İzmir seferini yapan Kamil Tanoğlu yönetimindeki 42 AOD 37 plakalı yolcu otobüsü, ters yöne giren Muammer Özsoy\'un kullandığı 42 EAV 65 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muammer Özsoy ve yanındaki Mine Punter, araç içinde sıkıştı. İki yaralı, itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Muammer Özsoy\'un sokak çeşmesinden su doldurmaya gittiği ve yanlışlıkla otomobiliyle ters yöne girdiği öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan 15 yolcu ise başka bir otobüsle yoluna devam etti. Otobüs sürücüsü Kamil Tanoğlu ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan detay

- Kaza yerinden ve yolculardan detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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3)OTOMOBİLİN BAGAJINDA YURDA KAÇAK SOKULAN 5 YAVRU KÖPEK BULUNDU

EDİRNE\'de polis, ihbar üzerine durdurup aradığı otomobilin bagajında yurda kaçak sokulan 3\'ü Çin Aslanı cinsi 5 yavru köpek buldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobil bagajında yurt dışından kaçak sokulan köpek bulunduğu ihbarı aldı. Polis, harekete geçerek otomobili TEM otoyolunun İstanbul gişeler mevkinde durdurup aramaya aldı. Aramada bagajda karton kutular içinde konulmuş 3\'ü Çin Aslan ile Shar Pie ve Pug cinsi 5 köpek bulundu. Petshop sahibi olduğu belirtilen araç sahibi A.P., gözaltına alınırken, yurda kaçak sokulduğu belirlenen köpeklere el konuldu. Emniyette ifadesi tamamlanan A.P., serbest bırakılırken, köpekler yediemin bulunamadığı için Edirne Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polisler tarafından bakılıyor. Bir süre burada bakılacak köpeklerin önümüzdeki günlerde ihaleyle satılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Köpeklerin dışarı çıkması

Bahçede dolaşması

Köpeklerin oynaması

Köpeklerden genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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\'EL ELE VERELİM KANSERİ YENELİM\'

ADANA\'da Güney Adana\'da yaşayan vatandaşların, okur-yazarlığın artırılması, mesleki eğitimin istihdama dönüştürülmesi, sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele, girişimciliğin desteklenmesi ve kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi gibi birçok farklı alana hitap edecek şekilde hazırlanan \'Güney Adana Kalkınma Projeleri kapsamında, \'El ele Verelim Kanseri Yenelim\' etkinliği düzenlendi.

Ahmet Yesevi Kültürevi\'nde düzenlenen etkinliğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Programın açılış konuşmasını yapan Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, kanserde erken tanının önemine değindi.

Proje ile özellikle güney Adana\'da yer alan vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Özer şöyle konuştu:

\"Biz sağlıkçılar olarak kanserden korkmuyoruz. Korktuğumuz tek şey geç tanı konması. Bir toplumun gelişmesi ve başarısı kanser olgularının daha önce teşhis edilmesi ve bu teşhis sonrasında da onları çocuklarına ailelerine eşlerine yeniden bağışlamakla ilgili bir süreçtir. Onun için kadınlarımızı meme kanserinden kaybetmek istemiyoruz. İçerisinde her türlü tıbbi donanıma sahip özel aracımız var. Geçtiğimiz yıl sadece size tahsis edilen özel aracımızla 6 bine yakın film, tetkik aldık. Bunun sonucunda da tanı konulan 240 bayanı üst sağlık kuruluşuna sevk edip takip ettik ve onlar şimdi sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettiriyor.\"

KADINLARIMIZI BİLİNÇLENDİRECEĞİZ

Ardından konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, proje hakkında bilgi verdi. Demirtaş şöyle konuştu:

\"Bu eğitimler vasıtasıyla özellikle Güney Adana Bölgesi\'nde yaşayan hanım kardeşlerimizi kanser tarama yöntemleri konusunda bilgilendireceğiz. Kadınlarımızı kanserin erken teşhisi konusunda bilinçlendireceğiz. Bu sayede hastalık ilerlemeden, kişilerde psikolojik çöküntüye sebebiyet vermeden çağın vebasına çare bulma gayreti içerisinde olacağız. Projemizin adı üzerinde, \'Güney Adana\'da El Ele Verelim, Kanseri Yenelim.\' El ele vereceğiz, kanser konusundaki azim ve kararlılığımızı herkese göstereceğiz. Bu konuda en büyük desteği Sağlık Bakanlığımızdan ve bağlı kuruluşlarından almaktayız. Öte yandan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerimiz eliyle de kanser taramalarının yapıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Güney Adana Kalkınma Projesi\'nin sağlık konusunu da ana eksenine alan bir yapısı olduğunu \'Güney Adana\'da El Ele Verelim, Kanseri Yenelim\' projesiyle bir kez daha görmekteyiz. Belirttiğimiz konularda yürütülecek çalışmalarla kanserin erken teşhisi ve tedavisinde proje hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim.\"

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Ayşe Han Karahan, \"Kansersiz Yaşam\' konulu sunum yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Yüreğir Belediyesi tabela görüntüsü

- Vali Demirtaş ve topluluktan görüntü

- Vali Demirtaş otururken

- Saygı duruşu

- Slayt izlenirken

- Slayttan görüntü

- Vali Demirtaş\'ın kürsüde konuşurken

- Mamografi cihazının görüntüsü

- Sağlık yetkilisinin konuşması

SÜRE:03\'49\" BOYUT:232MB

Haber-Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA, (DHA)

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İŞÇİLER, KARDEMİR\'İN KAPATILMASINI ÖNLEYEN EYLEMLERİN YILDÖNÜMÜNDE YÜRÜDÜ

KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları\'nda (Kardemir) çalışan işçiler, 1994 yılında ekonomik istikrar kararları çerçevesinde alınan fabrikanın kapatılma kararına karşı yapılan eylemlerin 23\'üncü yıldönümününü, bando eşliğinde yürüyerek kutladı.

Kardemir işçileri, fabrikanın kapatılması yerine özelleştirilerek Türkiye\'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almasını sağlayan eylemlerin yıldönümü için fabrika önünde toplandı. Yaklaşık 200 işçi ve Çelik İş Sendikası temsilcileri, \'8 Kasım 1994, bir kentin dik duruşu hatıladınız mı?\' yazılı pankart açıp belediye bandosu eşliğinde Yenişehir Mahallesi\'nde bulunan Atatürk Anıtı\'na yürüdü. CHP Karabük İl Başkanı Erdoğan Dinçel ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yürüyüşe katıldı. Anıt önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı.

Tören sonunda gazetecilere açıklama yapan Değirmenci, 8 Kasım 1994 tarihinin Karabük ve Kardemir için öneminin büyük olduğunu söyledi. Değirmenci şöyle dedi:

\"Kardemir\'in kapatılmaması için 23 yıl önce Karabük halkı, siyasetçisi, esnafı ve sivil toplum örgütleri, birlikte destan yazdı. Karabük bizim dünyamız, Karabük\'teki bütün olayların içinde olacağız. Buranın kapatılmaması için o dönem Hak İş Genel Başkanı, efsane liderimiz Metin Türker öncülüğünde burada destansı bir tarih yazıldı. Bu tarihi yaşatmak, bizden sonraki nesillere aktarmak için bu tür çalışmalarımız devam edecek.\"

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüş

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılması

-Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus değirmenci\'nin açıklaması

Dosya adı:krbyuruyus

Süre:(03.24) Boyutu:(108 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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TÜRKİYE\'NİN ŞAMPİYON BOĞALARI AYDIN\'DA GÜREŞECEK

AYDIN\'ın Sultanhisar İlçesi\'nde, 12 Kasım Pazar günü Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek. Artvin, Muğla, İzmir ve Aydın\'da şampiyonlar şampiyonu toplam 64 boğa, Atça Arenası\'nda şampiyon olmak için boy gösterecek.

İlki 13 Ağustos\'ta Artvin\'de yapılan ve büyük yankı uyandıran boğa güreşlerinin ikinci ayağı Türkiye Şampiyonası, Sultanhisar\'ın Atça Mahallesi\'nde 12 Kasım Pazar günü yapılacak. Dışarıdan gelen şampiyon boğalara ev sahipliği yapan Aydınlılar, şampiyonanın ilk kez kura sistemi ile yapılacağını söyledi. Boğalar ise çiftlikte güreşecekleri anı bekliyor. Sahipleri ve bakıcıları da onların bakımlarını eksik etmeyerek güreşlere hazırlıyor.

\"AMACIMIZ KÜLTÜRÜN ARTMASI\"

Güreşleri organize eden komisyon üyesi Birol Birkan, \"Boğa güreşleri Türkiye Şampiyonası\'nın ikinci ayağını Ege\'de, Aydın\'da yapacağız. Birinci ayağı 13 Ağustos\'ta Artvin\'de yapıldı. Biz de oraya giderek gördük ve o güzellikleri yaşadık. Aynı güreşi ve organizasyonu burada yapmaya karar verdik. Artvin\'den de 4 güreş boğası istedik ve geldi. Gürşat, Kamilağa, Kadirağa ve Ağbaş isimli boğalar şu an buradalar. Boğaları çiftliğe yerleştirdik. Bakımlarıyla kendileri ilgileniyor ve şampiyonaya hazırlanıyorlar. Burada amaç boğa güreşinden öte, insanların birbirleriyle kaynaşmasıdır. Boğa güreşlerinin de kültürünün artmasını sağlamak. Boğalar 4\'erli 13 gruba ayrıldı ve güreşler bu şekilde yapılacak\" dedi.

Diğer komite üyesi İzzet Bayer ise, \"Aydın\'a 64 tane boğa gelecek. Boğalar birinci olduğunda şampiyonaya ayrılan ödülün yüzde 70\'ini alacak. İkinci olan ise yüzde 25\'ini alacak. Burada ilk kez boğa güreşi kura sistemi ile yapılacak. Sahamız ve havamızda güzel. İnşallah o gün tüm halkımızı güreşe bekliyoruz\" diye konuştu.

ŞAMPİYONANIN MALİYETİ 100 BİN TL

Komisyon üyesi ve boğa sahibi Turgut Aydın, \"Artvin\'deki boğa güreşleri şartlarıyla bizim şartlarımız aynı değil. Çünkü onların sponsorları daha fazla ve 100 yıllık bir geleneğe sahipler. Bu Türkiye Şampiyonası\'nın bize 100 bin TL\'ye yakın bir maliyeti olacak. Güreşe Artvin\'den 4, Muğla\'dan 20, diğerleri İzmir ve Aydın\'dan toplamda 64, kilolarının en iyileri katılıyor\" dedi.

\"DERECE YAPMAYA GELDİK\"

Boğa sahibi Can Bilgili, \"Gürşat isimli boğanın sahibiyim. İlk kez Türkiye Şampiyonası Artvin\'de yapıldı. Şampiyonanın ikinci ayağı olarak da Aydın\'a geldik. Burada olmaktan ve buradaki insanlardan tanışmaktan çok mutluyuz. Buraya derece yapmaya geldik ama yapamazsak da burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Gürşat boğamız 5 yaşında ve 850 kiloda güreşecek. İnşallah güzel bir şampiyona olur. Şampiyonluğu yok boğamızın ama ikinciliğimiz var. Tabiki ilerleyen zamanlarda daha güzel organizasyonların yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü çok güzel şeylere vesile olacak\" dedi.

\"HEYACANLA BEKLİYORUZ\"

Boğa sahibi Cem Çamer, \"Artvin\'den geliyorum. Kamilağa adlı boğanın bakıcısıyım. Kamilağa bu sezon üçüncü kez sahaya çıkacak. Daha öncede iki kez ikinci oldu bir kez de birinciliği var. Burada da birinci olmayı bekliyoruz. Aydın Atça\'ya ilk kez geliyoruz. Daha sonrası olmasınıda diliyoruz. Pazar günü yapılacak güreşi heyecanla bekliyoruz. İnşallah beklediğimiz gibi bir şey olur. 28 saatlik yoldan geldik, çok zor oldu ama boğalar şu anda dinlediler iyiler\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Boğalardan ve bakıcılardan görüntü

- Boğa güreşi görüntüsü

- Cem Çamer

- Can Bilgili röp.

- Turgut Aydın röp.

- Birol Birkan röp.

- İzzet Bayer röp.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)