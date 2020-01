DHA YURT BÜLTENİ-11 

Şehit Emre Karaarslan Bursa\'da son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Emre Karaarslan Bursa\'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şehit Karaarslan\'ın tabutunu taşıdı.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, dün sabaha karşı çıkan çatışmada 6\'sı asker 2\'si korucu, 8 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü. Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Karaslan\'ın ateşi Bursa\'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak\'taki baba ocağına düştü. Şehadet haberinin ardından şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken, Karaarslan için bugün Mihraplı Camii\'nde öğlen tören düzenlendi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Karaarslan\'ın cenazesinde binlerce Bursalı gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN TABUTUNU BAKAN CANİKLİ OMUZLADI

Şehit Emre Kararslan\'ın birbuçuk yıl önce evlendiği eşi Ezgi Helin Karaarslan, babası İhsan Karaarslan ve annesi Naciye Karaarslan ile kardeşlerinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda Bursalı katıldı. Bakan Canikli, tören alanında bulunan şehidin yakınlarına taziyelerini iletirken, cenaze namazının ardından da şehidin tabutunu omuzlayarak top aracına kadar götürdü.

Şehit Karaarslan naaşı, aile kabristanına defnedilmek üzere Kestel İllçesine götürüldü.

Goruntu dokumu:

Sehidin naasindan goruntuler,

yakinlarinin aglamas, feryat etmesi,

Bakan Caniklinin naaşı omuzlaması,

cenaze namazinin kilinmasi,

cenazenin top arabasina konmasi

detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Enver FATİH TIKIR/BURSA,(DHA)

====================================

Foça\'daki komando okulunda güvenlik korucularına nefes kesen eğitim

İçişleri Bakanlığı, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 02 Ekim 2017-23 Mart 2018 tarihleri arasında 26 ilden 78 timde görevli 1159 güvenlik korucusuna 11 dönem halinde 2 hafta süreli kurs verilmeye başlandığını açıkladı.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 02 Ekim 2017-23 Mart 2018 tarihleri arasında 26 ilden 78 timde görevli 1159 güvenlik korucusuna 11 dönem halinde 2 hafta süreli kurs verilmesi başlandı.

?Bu kurslarda bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede kahramanca görev yapan güvenlik korucularına; ? Temel seviyede; telsiz ile muhabere usulleri, ilk yardım genel esasları, tek er muharebe eğitimi, silah bilgisi, mekanik nişancılık eğitimi, piyade tüfeği ile gece ve gündüz atışları, destek silahları atışı, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele eğitimi, teröristle mücadele harekatı, bina, mağara, sığınak, barınak ve yiyecek depolarının aranması konularının yanında, özel ve nitelikli görevleri de ifa edebilmeleri amacıyla ; operasyon, yol emniyeti, mayın ve el yapımı patlayıcı madde arama, tesis koruma ve köy koruma görevlerinin faaliyetlerine yönelik eğitim verilmeye başlandı.

KENDİ KÖYLERİNİN DIŞINDA DA GÖREV YAPABİLECEK

Zorlu eğitimi başarıyla bitiren kahraman güvenlik korucularının kurs sonunda en zor hava ve arazi şartlarında köylerini savunabilecekleri, güvenlik güçlerine gerekli desteği verebilecekleri ve verilecek her türlü görevi başarı ile yerine getirebilecekleri belirtildi. ?Güvenlik korucularının görev alanı mülki amir izniyle kendi köylerinin dışında da görev yapabilecek şekilde genişletildiğinden Foça Jandarma Komando Okulunda temel eğitimi alan timler, ihtiyaç duyulan diğer yerlerde ve iller arası geçici olarak görevlendirilebileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: İZMİR (DHA)

======================================================

Meral Akşener, CHP ile ittifak iddialarını yalanladı (2)

ADİLCEVAZ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geceyi geçirdiği Ahlat ilçesinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Adilcevaz ilçesine geçti. Akşener, ilçe merkezinde yoğun ilgiyle karşılandı. Adilcevaz esnafını ziyaret eden Akşener, ilçenin belediye meydanındaki bir çay bahçesinde oturdu. Etrafını saran kalabalıkla bir süre sohbet eden Akşener, çalışanların sorunlarını dinledi. Günü Bitlis gezisinin son durağı olan Adilcevaz\'da geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaretlerinin ardından Ankara\'ya dönmek üzere ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Meral Akşener\'in Adilcevaz\'a gelişi

-Esnaf ziyareti

-Vatandaşlarla konuşması

-Çay bahçesinde oturup sohbet etmesi

-Dedaylar

Haber: BİTLİS - VAN (DHA)

=======================================================

Eski emniyet müdürü Şahin toprağa verildi

İSTANBUL\'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren eski emniyet müdürü ve Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi 55 yaşındaki Yaşar Güngör Şahin memleketi Sakarya\'da toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şahin ile samimi bir arkadaşlıklarının olduğunu, ölümü ile şok olduğunu söyledi.

Eski emniyet müdürü ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi Yaşar Güngör Şahin\'in cenazesi bugün memleketi Adapazarı\'na getirildi. Adapazarı Kavaklı Camii\'nde kılınan cenaze namazında Şahin\'in oğlu Onur ve kardeşleri İlyas ile Yavuz Şahin taziyeleri kabul etti. Tabutun üzerine Beşiktaş ve Sakaryaspor bayrakları koyulurken, cenaze namazına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Adnan Taştan, eski Beşiktaşlı futbolcu Hasan Kılıç ve çok sayıda kişi katıldı. Başkan Fikret Orman, aileye başsağlığı dileklerinde bulunarak tabut başında dua etti. Şahin\'in cenazesi tören mangası eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şahin\'in cenazesi Geyve Şerefiye Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Fikret Orman cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, \"Delikanlı adamdı. Yüreği, kalbi yani müthiş bir insandı. Şok oldum, bu kadar genç yaşta açıkçası beklemiyordum. Allah gani gani rahmet eylesin. Samimi bir arkadaşlığımız vardı. Allah ailesine sabır versin. Beşiktaşlıların başı sağolsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntü

Fikret Orman\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

=======================================================

Mahalleye göre giyinip 4 evden 300 bin liralık altın ve para çaldılar

ANTALYA\'da iki ilçede 4 evden yaklaşık 300 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalan 27 yaşındaki S.A. ile 26 yaşındaki N.K., yakalandı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için semte uygun elbiseler giydikleri ortaya çıktı.

Son günlerde Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Son hırsızlığın Konyaaltı Hurma Mahallesi\'nde bir evden yaşanması üzerine polis bölgede çalışmasını yoğunlaştırdı. Polis, hırsızlık suçundan kaydı bulunan S.A. ile N.K.\'yı, hırsızlık planı yaparken yakaladı. Sağlık kontrolü sonrası ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen iki şüphelinin, 4 evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı ortaya çıktı. İki şüphelinin hırsızlık yaptığı an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, S.A. ile N.K\'nin bir süre önce Kayseri\'den Antalya\'ya geldiğini, yakalanma korkusu yüzünden ayrı ilçelerde ev kiraladıklarını, şüphe çekmemek için mahallelinin giyim tarzına uygun giyindikleri belirlendi. Şüphelilerden 16 haftalık hamile olan N.K. ile S.A., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

------------------

- Kadınların asayişten çıkması

- Kadınlar polis aracına binisi

- Aracın adliyeye girişi

Kaset Durumu: Link Geçildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (güvenlik kamerası 2)

-----------------

- Kadınların siteye girişi- çıkışı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (güvenlik kamerası evin için 3)

--------------------------------

- Kadınların koridorda dolaşması

- Evin odalarını karıştırması

- Dolapları karıştırması

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

======================================

Babasına göstermek için çalmış (2) (Ek Görüntü)

ANTALYA\'da 25 yaşındaki A.F.Y., Gökçek Şahin\'in cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı. Kısa sürede yakalanan A.F.Y. ifadesinde, babasının hediye ettiği telefonu uyuşturucu için sattığını, yerine göstermek için bu telefonu çaldığını söyledi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi\'nde meydana geldi. Yolda telefonla konuşarak yürüyen Gökçek Şahin\'in yanına yaklaşan A.F.Y., telefonu alıp kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçamayacağını anlayan A.F.Y., telefonu bir sitenin bahçesine attıktan sonra binaya girip saklandı. A.F.Y., apartman içinde polis-vatandaş işbirliğiyle yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.F.Y., ifade alma işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

İfadesinde çok pişman olduğunu söyleyen A.F.Y., babası C.Y\'nin kendisine ulaşması için telefon hediye ettiğini, ancak uyuşturucu madde almak için sattığını, babası birkaç kez sorunca paniğe kapıldığını, yerine göstermek için telefonu çaldığını söyledi.

A.F.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

===

Şüphelinin polis tarafından yakalanması

Polis araçlarının görüntüsü

Şüphelinin asayiş şubeden çıkışı

Polis aracına binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

========================================

TGB üyeleri terörü lanetledi

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, dün Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

TGB üyesi yaklaşık 50 öğrenci Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Kafeteryada toplandı. Grup adına açıklama yapan TGB Sivas İl Başkan Yardımcısı Üzeyir Coşkun, Türk gençliği olarak terörle mücadele eden asker ve polisin yanında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü üyelerince dün sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 6 askerimiz ve 2 korucumuz, bugünse farklı bir saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Türk ordusu, bölücü terör örgütü PKK\'ya karşı kahramanca mücadele etmektedir. İdlib harekatıyla devam eden süreç büyük bir kararlılık ve azimle sürmektedir. Türkiye\'nin toprak bütünlüğü, birliği ve bağımsızlığı için gözünü bile kırpmadan savaşan Mehmetçik, ABD\'nin planlarını bozguna uğratmaktadır. ABD\'nin kara gücüm dediği PKK\'ya ağır kayıplar verdirmiştir. Dün Hakkari\'de gerçekleşen saldırı, emperyalizm destekli bölücü terör örgütü PKK\'nın çaresizliğini gözler önüne sermektedir. Yok olma noktasına gelen terör örgütü çırpınmaktadır. Çünkü sadece silahlarını ve önemli dağ kadrolarını kaybetmekle kalmamıştır. PKK\'nın meclisteki temsilcileri de siyaset arenasında silikleşmişlerdir. Ağa babaları ABD ise haritalar çizip ülkelerin kaderiyle oynayacak gücünü kaybetmiştir. Ellerindeki Amerikan bayraklarından güç alanlar, haince eylemlerle avunanlar yenilmeye mahkumdur. Türk milleti bu savaştan zaferle çıkacaktır.\"

Konuşmanın ardından grup terör saldırısında şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Merkezi kafeteryada yemek yiyen diğer öğrenciler de ayağa kalkarak gruba eşlik etti. Açıklamanın ardından TGB üyesi gençler slogan atarak dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Grubun görüntüsü

-Yaptıkları açıklama

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması

-Diğer öğrencilerin eşlik etmesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

=========================================

CHP\'li Vekil Özkan, ucuz etin adresini gösterdi

CHP İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etti. Tarım Bakanı Fakıbaba\'ya seslenen Özkan, \"Gelsin ucuz et nasıl satılıyormuş Aydın\'da sorsun, öğrensin\" dedi.

CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'nu makamında ziyaret etti. Özkan ve Balbay\'ı; CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Özlem Çerçioğlu ve İl Başkanı Bayram İnci karşıladı. Mustafa Balbay ziyaretin özel bir nedeni olmadığını Nazilli\'deki annesinin elini öpmeye giderken Aydın\'a uğradıklarını söyledi. CHP\'li Milletvekili Özkan, yarın (cumartesi) Aydın\'a gelecek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'ya seslenerek, \"Onlar öldürülen kadının feryadını duymazlar. Onlar yokluğun yoksulluğun feryadını duymazlar. Tarım Bakanı Fakıbaba Aydın\'a geliyor. Gelsin Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etsin de et ucuza nasıl satılır öğrensin. Etin Aydınlı\'ya nasıl ucuz yedirildiğini sorsun öğrensin. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın ucuz et konusundaki sistemi şimdi Türkiye\'ye uygulamaya çalışıyorlar\" dedi.

\"ÇAYCIYLA, ÇORBACIYLA FETÖ MÜCADELESİ OLMAZ\"

FETÖ\'le yapılan mücadeleye değinen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Dünyanın en alçak ve en tehlikeli terör örgütüyle yüz yüzeyiz. Bir istihbarat teşkilatının içine sızabilen, Cumhurbaşkanı\'nın yaverlerini ele geçiren, Başbakan\'ın kadrosunu ele geçiren ve bununla içine girdiği yapıyı sömürgeleştiren bir alçak yapılanmadan bahsediyoruz. Bununla mücadelenin bir stratejisi olması lazım. Örneğin yargıda bir strateji var. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, o strateji ile görevden almalar yapıyor. Ölçüleri var, hiçbir tartışma yaşanmıyor. Ama Türkiye genelinde bir stratejisizlik var. Türk usulü kabaca yürüyen bir iş var. Bunun bir an önce sonlanması gerekiyor. Dünyada bu Türk örgütlerle mücadelede yöntemler var. Çaycıyla, çorbacıyla, sempatizanla uğraşarak bu mücadele yapılmaz. Bu mücadelenin siyasi ayaklarının ve ortaklarını ortaya koyacaksın. Orada biz yokuz. Biz onun mağduruyuz. Medyayı takip ediyorum ve Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne kumpas yapmayı planlayanlara da söylüyorum. Kendilerine gelsinler ve neyle karşı karşıya olduklarını bilsinler. Burada Cumhuriyetin aydınlık birikimi var. Cumhuriyetin Aydın\'ı var. Onunla mücadele etmek için önce Cumhuriyet Halk Partisi ile mücadele vereceksin. Biz bu işin mağduruyuz. Ben evimden alınırken, kapıma biriken 1500 kişi \'Fethullah\'ın itleri yıldıramaz bizleri\' diyordu. Biz halen daha öyle söylüyoruz. Biz mücadelemize devam edeceğiz bizi yıldıramazlar. Bu kadroyla böyle mücadele olmaz. İsrail\'de bir örgüt vardı ve Cumhurbaşkanı\'nı öldürdü. O örgütün finans ayağını, yönetici kadrosunu ve devlet içindeki üst düzey yöneticilerini çökerttiler. Sonra televizyona çıkarak, bu için ne kadar tehlikeli bir şey olduğu anlatıldı. Bizde böyle bir strateji ve mücadele yöntemi yok. Pazara gidiyoruz, orada 50 kişi etrafımızı sarıyor. \'Ben öğretmendim atıldım işsizim açım\' diyorlar. Halkı mağdur ederek mücadele olmaz. Suçluyu bulacaksınız, onu yok edeceksiniz. Halkın içindeki sempatizan kadrosunu ise temiz edeceksiniz. Bizde rehabilasyon yok. Herkesi yok etme var. Ekmekle, insanların yaşam varlığıyla oynayamazsın. Bu örgütün bir kere Türkiye\'den sökülüp atılması gerekiyor. Paralel Devlet Yapılanması diye bir strateji ortaya koyuyorsanız, FETÖ\'cülerin boşalttığı yerleri başka cemaatlere veremezsiniz. Cemaat dediğiniz yapı, dinle uğraşacak. Din konusunda bilgi verecek. Bunlar din dışında her şeyle uğraşıyorlar. İhaleleri alıyorlar, öğrenci evleri kuruyorlar. Bizi FETÖ\'yü attık ama üniversiteler açılırken, tüm cemaat ve tarikatler kapı önünde öğrenci toplamaya devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı öğrenci yurdu yapmaya kalktığında \'yapamazsın\' diyen devlet, onlar din hizmeti vermesi gerekirken eğitim hizmeti vermeye çalışıyorlar. Onlara hiçbir şey demiyor. Bu nasıl bir mücadeledir. FETÖ\'cüyü yolladık. Paralel Devlet Yapılanmasını başka cemaatler yaparsa o din mi oluyor. Bu Fethullah Gülen çetesinin bu ülkeden kazıyıp atmak ve ona bulaşmış olanları rehabilte etmek bizim ödevimiz olmalıdır. Bugünkü mücadeleyi, dağınık savruk ve birazda başıbozuk buluyorum. Bunun bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum.\"

\"O ÜLKEDE HÜKÜMETİN DÜŞMESİ LAZIM\"

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise, \"AK Parti, \'cambaza bak diyerek\' Balıkesir Belediye Başkanı\'nın istifasının gündemde olmaması için Bülent Tezcan konusunu olağanüstü öne çıkardı. O olmasaydı bir başka konuyu başka bir şekilde öne çıkaracaktı. Gündemi değiştirme AKP\'nin huyudur. Gerçekten bu zarf çuvala sığmaz. Balıkesir Belediye Başkanı bir gerçeğin altını çizmiştir. Mafyavari yöntemlerle istifa ettiriliyor. Belediye Başkanı\'nın eşini terörle mücadeleye götürmüşler. Bu gazetecilerin aldığı bilgidir. Düşmanlığın bile bir adabı olur. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın böyle bir şekilde üzerine gidilmesi normalde o ülkede hükümetin düşmesini gerektirir. O ülkede Cumhurbaşkanı\'nın istifa etmesi gerekiyor. Bizde bu konularda istifa değil istifade etmek oluyor\" dedi.

\"2019\'DA YÜZDE 51 OY ALIRIZ\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, \"İki yıldan beri Aydın\'da yaşayan vatandaşlarımız güvenilir, kaliteli ve ucuz ete ulaşabiliyor. Bu ete yoğun talep olması üzerine 15 tane şube açtık ve açmayada devam ediyoruz. Peki burada kazanan kim? Üretici ve halktır. Biz aradakini yok ettik. Daha sonraki projemizde ise yonca dağıtımı gerçekleştirdik. Çünkü girdi maaliyetleri çok yüksek. Başka çözümlerle bunu başaramazsınız. Temelinden inip çözmeniz gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediye olarak bu uygulamayı yapıyoruz ve bu da süreklilik arz edecek. 2019\'daki hedefim yüzde 51\'dir. Son yapılan anketlerde yüzde 49 çıkıyoruz. Yüzde 51\'i çok rahat alırız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Özlem Çerçioğlu, Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay\'ın konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

===============================================

Rize\'de üniversite öğrencileri elektromobil araç üretti

RİZE\'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yüksek verimliliğe sahip elektromobil araç üretti.

RTEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Akademisyen Doç. Dr. Ersen Beyatlı öncülüğünde ve RTEÜ, TÜBİTAK, Çayeli Bakır İşletmeleri, Rize Valiliği, Çaykur, Kale Marketleri, Riport, DowAksa ve ARG3’ün katkılarıyla ürettikleri yüksek verimliliğe sahip elektromobili tanıttı. Mühendislik Fakültesi öğrencileri Berkan Emre İnce, Bünyamin Mete, İbrahim Buldu, Emrah Kapukaya, Raşit Aladağ, Furkan Sarı, Ayetullah Boztaş, Abdullah Bozkurt ve Aydan Burcu Başer\'den oluşan \'Atmaca\' adlı ekibin, Nisan ayında üretim çalışmalarına başladıkları yüksek verimliliğe sahip elektromobil, 4 ay içerisinde tamamladı.

ATMACA EKİBİ RAKİPLERİNİ GEÇTİ

Üretimi tamamlanan elektromobil, TÜBİTAK tarafından Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen uluslararası Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nda da yer aldı. Yarışlarda üniversiteyi temsil eden \'Atmaca\' ekibi ürettiği elektromobil aracıyla da dereceye girdi. Kocaeli Körfez Pisti’ndeki 30 tur üzerinden gerçekleştirilen ana yarışmada, 100 kilometrede 1.4 lira değerinde yakıt tüketimine sahip \'Atmaca Elektromobil\' yarışı birçok rakibin önünde tamamlamayı başardı.

VALİ BEKTAŞ İNCELEDİ

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve birçok akademisyen yarışmada başarı elde eden \'Atmaca\' ekibinin ürettiği elektromobil aracı inceledi, öğretim üyeleri ile öğrencilerden bilgi aldı. Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi edinen Vali Bektaş öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otomobil detayları

Vali ve Rektörün otomobili incelemesi

Test sürüşü

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE- (DHA)

====================================================

Batman\'da 2 bin kişi futbol sahasında ellerinde kitapla \'oku\' figürü oluşturdu

BATMAN Valiliği\'nce düzenlenen \'Batman Okuyor\' projesi kapsamında Kozluk İlçesi\'nde bulunan futbol sahasında bir araya gelen 2 bin kişi, ellerinde kitaplarla \"Oku\" figürü oluşturdu.

Batman Valiliği\'nin bir yıl önce başlattığı \'Batman okuyor\' kampanyasına destek vermek amacıyla Kozluk İlçesi\'nde 2 bin öğrenci futbol sahasında aynı anda kitap okudu. Kitap okuma programına İlçe Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Veysi Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak da katıldı. Futbol sahasında 20 dakikalık kitap okuma etkinliğine konuşan Kaymakam Bilici, \"Kitaba vurgu yapmak amacıyla, Batman Valiliği\'nin başlattığı \'Batman okuyor\' kampanyasına destek vermek için bir kitap okuma etkinliği yaptık. Yaptığımız etkinlikte halı sahanın zeminine Kuran\'ın ilk emri olan \'Oku\' kelimesini öğrencilerden oluşan bir figürle sembolize ettik. İlçe protokolu olarak öğrencilere katılım sağladık. Hep beraber 20 dakikalık okuma etkinliğini gerçekleştirdik. Toplumun gelişmesi, sağlıklı bireylerin oluşması temelinde okumanın önemli olduğunu vurguluyoruz.\" diye konuştu.

Kozluk Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak ise, kampanya kapsamında ilçede bir yıldır kitap okuma etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, \"Bunu halka anlatmak için böyle bir organizasyona ihtiyaç vardı. Kitap okumanın önemi ile ilgili amacımız farkındalık oluşturduk. Bunu herkesle paylaşmak için böyle bir etkinlik düşündük. 2 bin öğrencimizle \'oku\' figürünü oluşturduk. Okumanın ve kitabın önemini burada vurgu yapmak için futbol sahasında öğrenciler kitap okudu.\"

Kitap okuyan öğrencilerden Merve Baltaş, kampanyanın Kozluk için muhteşem bir etkinlik olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin yapılmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Etkinliğin bitmesi ile kitaplarını havaya fırlatan öğrenciler, jandarma timlerinin görüntü çektiği sırada alçak uçan insansız hava aracını kovalamadı.

Görüntü Dökümü

-Öğrencileri kitap okuması

-Ilçe yöneticilerin kitap okuması

-Futbol sahasının havadan görüntüsü

-Kaymakamın konuşması

-Milli Eğitim Müdürü\'nün konuşması

-Öğrencilerin etkinlik sonun kitap fırlatması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) -

=====================================================