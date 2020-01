DHA YURT BÜLTENİ-11

1)İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİNİN SERVİSTE 6 SAAT UNUTULMASINA SORUŞTURMA

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde işitme engelli 7 yaşındaki Efe Ç.\'nin servis minibüsünde 6 saat unutulmasıyla ilgili Kaymakam Levent Kılıç, idari e adli soruşturma başlatıldığını söyledi. Kılıç, olayda ihmal olduğunu belirterek, \"Bu konuda ihmali olan idarecilerimiz, öğretmenlerimizle ilgili idari soruşturmamız başlatıldı. Bu konuda üzerinde zaten çok bilinçliler ama bir ihmal olduğu gerçek\" dedi. Çorlu Sakatlar Derneği İlköğretim Okulu ve İş Okulu\'nda eğitim alan işitme engelli Efe Ç.\'yi, babaannesi İran Ç., geçen cuma sabahı okula götürmesi için E.T. yönetimindeki servis aracına bindirdi. İddiaya göre, sürücü E.T., servisteki öğrencileri okula bıraktıktan sonra aracını evinin önüne park etti. Aradan geçen 6 saat sonra sabah bıraktığı öğrencileri tekrar almaya gitmek için aracına binen E.T., içeride öğrenci Efe\'yi korkmuş halde görünce, hiçbir şey olmamış gibi çocuğu evine götürüp bıraktı.

ANNENİN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Oğlunun eve gelmesiyle birlikte Leyla Ç., Efe\'nin beslenme çantasını açtığında sabah koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etti. Bunun üzerine okula giderek öğretmen ile görüşen anneye öğretmen, oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bu cevap karşısında şok olan Leyla Ç., oğlunu servis aracına kendisinin bindirdiğini söyledi. Durumun bildirildiği okul yönetimini, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında öğrenci Efe Ç.\'nin araçtan inmediğinin fark edilmesi üzerine servis sürücüsü E.T., okula çağrıldı. Sürücü, önce, öğrenciyi okula bıraktığını söyleyerek hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Güvenlik kamerası görüntüleri gösterilen sürücü bu kez öğrenciyi araçta unuttuğunu itiraf etti.

Anne Leyla Ç., Çorlu Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek servis sürücüsünden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine sürücü E.T., gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme E.T.\'yi serbest bıraktı.

AİLEDEN TEPKİ

Okul servisinde unutulan işitme engelli Efe Ç.\'nin babaannesi İran Ç, torununu servise kendisinin bindirdiğini belirterek, \"Daha sonra okuldan geldi, servisten aldım. İçeriye girdiğinde aç olduğunu söyledi. Beslenmesinden o gün poğaça ile ayran vardı. Çıkarttım çocuk nasıl yiyor. Annesi, \'Efe bugün beslenmesini hiç yememiş\' dedi ve okula gitti. Öğretmen Efe\'nin hiç okula gelmediğini söylemiş. Müdürleri çağırıp güvenlik kameralarını incelemişler. Araçtan inen 8 çocuk var ama Efe inmemiş. Servis şoförü çağırılmış o da inkar etmiş. O servis şoförü bunun hesabını verecek. Saatlerce çocuk nerede kaldı? Biz polise gidip şikayetçi olduk ve aynı servis şoförünü istemedik. Bize başka araç verdiler. Kendinizi bizim yerimize koyun. Şaşırdık kaldık. Efe hareketli bir çocuk, 6 saat ne yaptı, ne etti bizde bilmiyoruz. Halen perişanız uyuyamıyoruz\" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ise yaşanan olayla ilgili olarak ihmali olanlar hakkında gerekli idari ve adli soruşturmanın başladığını belirterek şunları söyledi: \"Okullar açılmadan önce aslında İzmir\'de de bir çocuğumuz vefat etmişti. Okullarımız açılmadan önce bu konuya ağırlık verdik. İki olay oldu, birincisi serviste gelmeyen öğrencilerin ailelerinin bilgilendirilmesi tüm okul idarelerinden öğretmenlerinden istemişti. İlk olayımızda gerçekten gelmeyen öğrencinin ailesine bilgi verip bu konu aşılmıştı. İkincisinde ise serviste çocuğun kalması tabi anne tarafından fark ediliyor. O sırada servis sürücüsü de gözaltına alınıyor. Gerekli adli işlemlerde yapıldı ama idari işlemler de devam ediyor. Bu konuda ihmali olan idarecilerimiz, öğretmenlerimizle ilgili idari soruşturmamız başlatıldı. Bu konuda üzerinde zaten çok bilinçliler ama bir ihmal olduğu gerçek\" dedi.

2)\'EVE GEÇ GELDİ\' DİYE 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ AYAKLARINDAN ZİNCİRLEDİ



ESKİŞEHİR\'de 12 yaşındaki M.T., akşam eve geç gitmesine kızan amcası İzzet T. tarafından ayak bileklerinden zincirle bağlandı. Evden çıkan M.T.\'nin ayağındaki zinciri çevredeki inşaatçılar keserek çocuğu kurtardı. Polis, amcayı gözaltına aldı. Anne ve babasını bir süre önce trafik kazasında kaybeden M.T., 2 kardeşiyle birlikte Van\'dan Eskişehir\'e gelerek Emek Mahallesi\'nde oturan babaannesinin yanında kalmaya başladı. Annesiyle birlikte yaşayan İzzet T., akşamları eve geç geldiği için kızdığı yeğeni M.T.\'yi ayak bileklerinden zincirledi. Gündüz saatlerinde ayakları zincirle bağlı olarak dışarı çıkan M.T.\'yi gören çevredeki inşaat işçileri şoke oldu. İşçiler, demir makasıyla zincirleri kırarak çocuğu kurtardı ve olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine amca İzzet T.\'yi gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.

\'BÖYLE BAĞLANMAYI HAK ETMEDİM\'

İşçiler tarafından kurtarılan M.T., \"Annem babam trafik kazasında vefat etti. Babaannemin yanında kalıyorum. Eve geç gidiyorum diye beni amcam bağladı. Amcamın 5 çocuğu var, biz de 3 kardeşiz. Ben böyle bağlanmayı hak etmedim\" dedi.

3)GAZİANTEP\'TE SAĞANAK

GAZİANTEP\'te, öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. Hasarlı kazaların meydana geldiği kentteki yağmur aralıklarla devam etti.

4)SU BASAN SALONU ÖĞRENCİLER TEMİZLEDİ

ŞANLIURFA\'da, dün etkili olan sağanak yağıştan dolayı Adnan Menderes Anadolu Lisesi\'nin spor salonun su bastı. Öğrenciler paspaslarla salonda biriken yağmur sularını temizledi.

Şanlıurfa\'da dün öğle saatlerinde aniden bastıran yağmurdan dolayı Adnan Menderes Anadolu Lisesi\'ndeki spor salonunu su bastı. Öğrenciler bugün spor faaliyetlerini yapmak için gittikleri salonun su altında kaldığını görünce paspaslarla biriken suları dışarı atmak için uğraştı. Her kış mevsiminde aynı sorunu yaşamaktan dolayı zorluk çektiklerini öne süren öğrenciler, mağduriyetlerini dile getirmek için video çekip sosyal medya üzerinde seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrenciler sorunlarının sadece su baskınları olmadığını belirterek, okul yolunun halen stabilize olduğuna da dikkat çekti. Okul yollarının çamurdan geçilmediğini belirten öğrenciler, \"Bizler bu yaşadıklarımızı hak etmiyoruz. Kışın hep böyle sorunlarla karşı karşıyayız. Bu yüzden bazı arkadaşlarımız okula gelmek istemiyor. Kar ve yağmur yağınca okula ulaşım hiç kolay olmuyor. Bunun yanında sınıflar ve spor salonunu sürekli su basıyor\" dedi.

5)AKÇAKALE\'DE ÇADIR KENTTE GÖREV YAPAN 54 ÖZEL GÜVENLİKÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacının kaldığı AFAD\'a bağlı Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde çalışan 54 özel güvenlik görevlisi işlerine son verilmesinin ardından Valilik ve AK Parti İl binasına giderek yeniden işe alınmaları için yardım istedi.

Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde kalan Suriyelilerin kamp güvenliğini sağlayan taşeron şirkete bağlı olarak çalışan 54 özel güvenlik görevlisi dün işten çıkarıldı. Çadır kentte işlerine son verilen özel güvenlik görevlileri, bugün sorunlarını dile getirmek için AK Parti İl binası önünde toplandı. Parti önünde toplanan grubun kendi arasında temsilci olarak seçtiği 3 kişi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül\'le görüştü. Suriyelilerin barındığı kampta 6 yıldır çalıştıklarını dile getiren özel güvenlikçilerden İsmail Çevik, \"Biz 6 yıldır, kampta görev yapıyorduk. Şimdi işsiz kaldık yeniden görevimize dönmek istiyoruz\" dedi.

Güvenlik görevlileri daha sonra Şanlıurfa Valiliğine giderek vali yardımcısına sorunlarını anlatıp destek istedi.

