DHA YURT BÜLTENİ-11

1)NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI RIFAT ÖZKAN OLDU

NİĞDE Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Akdoğan\'ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçiminde AK Parti\'nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinden 26\'sının oyunu alarak yeni başkan seçildi.Niğde Belediye Başkanlığı\'nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan, 18 Ekim\'de başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bunun üzerine 16 AK Parti\'li, 10 MHP\'li ve 5 CHP\'li üyesi bulunan Niğde Belediye Meclisi yeni başkanını seçmek için bugün toplandı. Mecliste CHP Grubu aday olarak Fatih Doğan\'ı çıkarırken, AK Parti Grubu ise Rıfat Özkan\'ı aday gösterdi. Yapılan ilk tur oylamada MHP\'li meclis üyelerinin de desteklediği Özkan 26 oy alarak yeni başkan seçildi. CHP\'nin adayı ise Doğan ise 5 oy aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Rıfat Özkan\'ın açıklaması

- Meclis üyelerinin kutlamalarını kabul ederken

- Makam koltuğuna otururken

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-

====================================================

2)BAKİR İZZETBEGOVİÇ, ŞANLIURFA’DA

BOSNA Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen \'Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç’i Anma Programı\'na katıldıktan sonra dün akşam saatlerinde tarifeli uçakla Şanlıurfa’ya gelen Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, geceyi kentte geçirdi. Bakir İzzetbegoviç, ilk resmi ziyaretini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e yaptı. Valilik girişinde polis mangası tarafından resmi törenle karşılanan İzzetbegoviç, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Ardından valilik makamına geçen İzzetbegoviç, Vali Abdullah Erin ile bir süre görüştü. İzzetbegoviç’i Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Vali Erin, Bosna ile Türkiye’nin yüzyıllar öncesine uzayan kardeşlik bağının bulunduğunu, bu kardeşlik bağının daha güçlenerek ileriye taşınması gerektiğine inandıklarını kaydetti. Bosna Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in mesajlarının Avrupa, Türkiye ve İslam toplumları için önemini ifade eden Vali Erin, İzzetbegoviç’in ziyaretinin anlamlı olduğunu belirterek teşekkür etti.

Babası, Aliya İzzetbegoviç’i anma programı için Türkiye’ye geldiğini, program sonrası İslam toplumunun babası Hz. İbrahim’in memleketinde olmak istediğini kaydeden İzzetbegoviç ise, \"Müslüman ülkelerin aralarındaki çekişmeleri bir tarafa bırakarak birlik olacağını ve büyük bir güç olacağı günlerin yakın olduğuna inanıyorum\" diye konuştu

İzzetbegoviç’in konvoyu geçişi sırasında trafiğe tek yönlü olarak kapatılan Kadri Erdoğan Caddesi’ne ters istikametten geçiş güzergahı verilerek, belediyeye geçti. Büyükşehir Belediyesi\'nden ayrılan İzzetbegoviç ve beraberindeki 8 kişilik heyet, daha sonra kentin simgesi Balıklıgöl’e geçti. Burada balıklara yem atarak bölge hakkında bilgi alan Bakir İzzetbegoviç daha sonra Dergah Camii\'nde öğle namazı kıldı. Bakir İzzetbegoviç\'in, yarın da temasları Harran ile Göbeklitepe’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Şanlıurfa Valiliğine gelen Baki İzzetbegoviç

- Polis mangasını selamlayan İzzetbegoviç

- Vali Abdullah Erin’le birlikte açıklamada bulunan İzzetbegoviç

- Balıklıgöl’ü gezen İzzetbegoviç

- İzzetbegoviç’in konvoyu trafiğe terste girmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 323-106MB

===============================================

3)YPG\'NİN OPERASYONLARINA KATILAN İNGİLTERE UYRUKLU HOLMES, RAKKA\'DA ÖLDÜ



SURİYE\'de YPG\'nin DEAŞ\'a karşı operasyonlarına gönüllü olarak katılan İngiliz Jac Holmes, Rakka\'da patlayıcı ve mayın temizleme çalışmaları sırasında, mayının patlaması sonucu öldü.

Terör örgütü DEAŞ\'ın başkent ilan ettiği Rakka\'nın 4 ay süren operasyon sonucu DEAŞ\'tan geri alınmasının ardından kentte patlayıcı ve mayın temizliği yapılırken, terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı olarak bilinen YPG ile birlikte operasyona katılan İngiltere uyruklu Jac Holmes\'ın mayın patlaması sonucu öldüğü belirtildi. Suriye\'deki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, mayın temizleme biriminde yer alan 24 yaşındaki Holmes, 2015 yılından beri bulunduğu Suriye\'de Tel Hamis, Münbiç ve Tabka operasyonlarının ardından Rakka operasyonunda da yer aldı.

DİYARBAKIR, (DHA) -

==================================================

4)ÖĞRENCİYİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN POLİS VAZGEÇİRDİ



ADIYAMAN\'da bunalıma girdiğini söyleyip, çıktığı inşaatta intihar girişiminde bulunan 14 yaşındaki B.B. isimli kız öğrenci, polis tarafından ikna edilerek, aşağı indirildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaattan atlayacağını söyleyen B.B.\'yi görenler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, 8\'inci sınıf öğrencisi B.B. ile konuşmaya başladı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabaları sonucu B.B., ikna olup, inşaattan aşağı indi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerince kontrol edilen B.B., Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Olay yeri

- Polis ve sağlık görevlileri

- Çocuk indirilmesi

- Polislerin çocuğu araca bindirmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

===================================================

5)ÖĞRETMEN, \'SOKAKTA BİLGİ OKULU\'NDA DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERİ EĞİTİYOR



EDİRNE\'nin Havsa İlçesi\'nde 53 yaşındaki öğretmen Süleyman Ekiz, kiraladığı bir oda ve önünde oluşturduğu \'Sokakta Bilgi Okulu\'nda dezavantajı öğrencilere okullarında başarılı olmaları için 3 yıldır gönüllü olarak ders veriyor.

Havsa İlçesi\'nde Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde coğrafya öğretmeni olan 24 yıllık eğitimci Süleyman Ekiz, kendisini mahalledeki çocukların eğitimine adadı. Öğretmenliğe başladığı 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağının kopması sonucu yüzde 50 engelli olan öğretmen Ekiz, okula gitmeyerek devamsızlık yapan ve derslerinde başarısız olan 30 dezavantajlı çocuğa 3 yıldır gönüllü eğitim veriyor. Evinin alt katındaki bir odayı kendi kiralayan Süleyman Ekiz, okuldaki görevinin ardından bu odada çocuklara her gün ders veriyor, ayrıca günde 1 saat internet kullanmalarını sağlıyor.

Ekiz, çocukların oyun oynadığı sokağa tahta koyup, \'Sokakta Bilgi Okulu\' kurarak futboldan, badmintona kadar tüm oyunları oynamalarına tahtada verdiği matematik problemlerini çözmeleri karşılığında izin veriyor. Çocuklara çeşitli sosyal aktivitelerle okumayı sevdirip derslerinde başarı olmalarını sağlayan evli ve 1 çocuk babası Süleyman Ekiz, onların ileride ülkeye faydalı olacaklarına inandığını belirterek, şunları söyledi:

\"3 yıldır 30 çoğumuza burada eğitim veriyoruz. Öğlenleri okuma ve satranç seanslarımız var. Bilgisayarlı eğitim veriyoruz bazılarına. Sıkıldıklarında hemen dışarı çıkıyoruz. Badminton, futbol, voleybol ve basketbol oynuyoruz. Bunları eski öğrenci ve esnafın verdiği toplarla oynuyoruz. Bunun haricinde akşam üzeri saat 18.00\'den sonra seanslarımıza matematik çalışmasıyla devam diyoruz. Çocuklar da buraya alıştılar. Onlara ücretsiz internet imkanı sağlıyorum. Yani 1 saat derse katılan ister matematik dersi olsun isterse farklı bir ders. Bir saat okuma seansına da yine 1 saat ücretsiz bilgisayarda internete girmeleriyle ödüllendiriyorum. Bundan başka birlikte gülüp birlikte eğleniyoruz. Esnaf arkadaşlarda akşam üzeri muhakkak yemeklerini tedarik ediyorlar. Almanya\'dan Fransa\'dan ve Türkiye\'nin birçok yerinden arkadaşlarımız bizlere destek oluyor. Hatta çok eskiden öğrencilerim olup şimdi işadamı olanlar, öğretmen olanlar bizlere maddi manevi destekte bulunuyorlar. Ama tabi ki eksiklerimiz çok. İnanıyorum ki, ilçe kaymakamımız Yunus Ataman\'ın dezavantajlı çocuklarımız için projeleri ve destekleriyle çocuklarımızı sosyal alana katacağız, eğitimlerini başarıyla tamamlayacağız. Bu insanlar daha sonra bu ilçenin ve bu ülkenin gözbebeği olacaklar. Dünyanın da inanıyorum ki, yıldızı olacaklar. Hepsine ayrıca özgüven veriyoruz. Çocuklarımız şu an kendilerini daha mutlu, daha rahat hissediyorlar. Yaşadığım müddetçe onlara destek vermeye devam edeceğim.\"

\"İNSAN KAZANDIRMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ\"

Dünyaya insan kazandırmak her şeyden önemli olduğunu anlatan Ekiz, \"Benim yazlığım kışlığım yok. Evim kira. Hayatımı tamamen onlara adadım. Biliyorum ki, 10 yıl sonra en güzel hediyeyi onlar bana verecekler. Öğrenme aşkı olan herkese kapımız açık. Okullarıyla zaman zaman ailelerine ve öğretmenlerine soruyorum. Hızlı bir ilerleme kat edemiyoruz. Ama az olmasına rağmen kendilerine güvenleri geldi. Yapamayacakları şeyleri şimdi kendilerinden emin şekilde yapmaya gayret ediyorlar. En azından okulu sevmeye başladı çocuklar. Okula gitmeme diye bir sorun ortadan kalktı. Artık hiç biri devamsızlık yapmıyor. Eğitimi seviyorlar, canlıları seviyorlar ve dünyayı seviyorlar. Sevgi aşıladık burada onlara. İnanıyorum çok daha iyi olacak hepsi. Örneğin geçen yıl okullar bittiğinde bisiklet kampanyası yapmıştık. Herkes kullandığı bisikletleri bizim çocuklara yönlendirsin dedim, 15\'e yakın bisiklet geldi. Bunan haricinde karnesini getiren öğrencilere yaz boyunca, bedava internet temin ediyoruz. Çocukların hemen hepsi satranç bilmiyordu, hepsi öğrendi. Düzenlediğimiz gezilere gidiyoruz. Çocuklar hiç sinemaya gitmemişti, onları sinemaya götürüyorum. Önümüzdeki yıllarda tedarikçilerimiz destek olursa yazın denizde kamp yapmayı düşünüyoruz. Burada çocuklara hem yüzme eğitimi vermek hem de denize hiç gitmeyen bu 30 çocuğumuza tatil yaptırmak istiyorum. Dilerim bunları gerçekleştiririz\" diye konuştu.

\"AVUKAT OLMAK İSTİYORUM\"

Havsa Atatürk Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisi Semih Kaba, okuma yazma ve matematik derslerinde zayıf olan derslerini Süleyman Ekiz öğretmenin verdiği eğitimle aşarak derslerinde başarılı olduğunu söyledi. Kaba, \"Daha önce okuma yazmayı dahi bilmiyordum. Yaklaşık 2 yıldır buraya geliyorum. Süleyman öğretmenim sayesinde matematik ve diğer derslerde başarılı oldum. Bize kitap okumayı sevdirdi. Ayrıca dürüstlüğü öğretti. Ben büyüdüğümde polis olmayı düşünüyordum, şimdi avukat olmak istiyorum\" dedi.

\"EĞLENEREK ÖĞRENİYORUZ\"

İlkokul öğrencisi Efe Karaca da Süleyman Ekiz öğretmen sayesinde \'Sokak Bilgi Okulu\'nda aldığı eğitimle okulunda başarılı olduğunu belirterek, \"Burada hem oyun oynayıp hem ders çalışıyoruz. Şu an arkadaşlarımla beraber çarpım tablosunu işliyoruz. Burada matematik dersi gördük. Matematikte çarpma toplama ve bölmeyi öğrendik. Süleyman hoca bize derslerimizde destek olmasaydı okulumuzda geri kalacaktık. Böyle bir sıkıntımız vardı. Şimdi burada hem eğlenip hem de öğreniyoruz. Süleyman hocanın bizim babamız gibi olduğunu düşünüyorum. Buraya gelmeden önce okulumda başarı gösteremiyordum. Elimde telefonumla oyun oynuyordum. Şimdi okulumda derslerimde başarılıyım ve öğretmenlerim benden çok memnun olduklarını söylüyorlar. Voleybolu çok seviyorum. Büyüdüğümde beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

Çocuklarla sokakta ders çalışılması

Kitap okuması

Çocukların bilgisayarda oyun oynamaları

Sokakta müzik çalıp söylemeleri

Satranç oynamaları

Süleyman Ekiz ile röp

Öğrenciler ile röportajlar

Esnaf ve vatandaş ile röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

====================================================

6)BAŞKANIN MAKAM ARACI, ŞEHİDİN KIZ KARDEŞİNİN GELİN ARABASI OLDU

HAKKARİ-Çukurca kara yolunda askeri birliğin geçişi sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Hikmet Güler\'in kız kardeşi Aynur Güler\'in gelin arabası olarak, Manisa\'daki Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen\'in makam aracı kullanıldı.Köprübaşı Belediye Başkanı AK Partili Zafer Mergen, 2012 yılında şehit olan Uzman Çavuş Hikmet Güler\'in kız kardeşi Aynur Güler\'in düğününde şehidin babasının isteği üzerine makam aracını gelin arabası yaptı. Köprübaşı\'nda süslenen makam aracı, daha sonra şehidin evinin önüne getirildi. Evinden dualarla uğurlanan Aynur Güler, damat Ercan Yiğit ile birlikte otomobile binerek, damat evine gitti. Aynur Güler, \"Belediye Başkanı babamın ricasını kırmadı ve makam arabasını süsleyerek gelin arabası yaptı. Devletimizin ve milletimizin yanımızda olduğunu bir kez daha hissettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Belediye Başkanı Zafer Mergen ise şehit ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, \"Biliyoruz ki şehitlerimiz anısına ne yapsak ve ne söylesek haklarını helal etme noktasında hep eksik kalacağız. Bu ülke çok acılar yaşadı. Çok zor günlerden geçtik, geçiyoruz. Keşke ülkemizin hiçbir ocağına ateş düşmese. Fakat bizler toprağı şehit kanlarıyla sulanan güzel vatan, rengini şehitlerimizin kanından alan bu bayrak adına canlarını veren şehitlerimizi asla unutmayacak, unutturmayacağız. Onları dualarımızla anıyoruz. Şehit ailelerinin talepleri bizler için bir emirdir. Şehidimiz babasının isteğini asla geri çeviremezdik. Genç çifti görünce de bu talebi olumlu karşıladığımız için büyük bir bahtiyarlık hissettik\" diye konuştu.



Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)-