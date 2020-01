DHA YURT BÜLTENİ-11

TBMM Başkanı Kahraman’a, KTÜ\'den ‘Onur Doktorası’ (3)

ÇIKIŞTA PROTESTO

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Senatosu tarafından kendisine verilen ‘Onur Doktorası’ takdim törenine katıldı. Tören çıkışında Kahraman’ı slogan atarak protesto eden 6 üniversite öğrenci gözaltına alındı.

Kahraman’ın tören sonrası KTÜ’den ayrıldığı sırada 6 öğrenci ‘İsmail Kahraman’ı burada istemiyoruz’ sloganı atmaya başladı. Üniversite özel güvenlik görevlileri ve polisin müdahale ettiği 6 öğrenci gözaltına alındı.

Haber-Kamera: TRABZON (DHA)

Muğla\'da PKK operasyonunda 4 kişi daha adliyede

MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Jandarma ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 4 Ekim\'de, Seydikemer İlçesi kırsal kesiminde PKK\'lı bir grubun dolaştığını belirleyip, arama- tarama çalışması başlattı. Grubun, Seydikemer-Kaş Karayolu\'nun Letoon Antik Kenti\'ne 10 kilometre uzaklıktaki Kumluova- Karadere Kavşağı\'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı. Yapılan operasyonda 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişi, bindikleri otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi, jandarma tarafından, operasyona destek veren polislere teslim edildi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü. Ertesi gün, bu grupla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 1 aydan bu yana teknik takibe alındıkları belirtilen şüphelilerin otomobillerinde yapılan arama ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada da toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltındaki 11 zanlıdan 7\'si, iki grup halinde sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 4 PKK\'lı da bugün adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından dün (çarşamba) yapılan yazılı açıklamada ise Muğla bölgesinde toplam 19 teröristin tespit edildiği, 5\'inin operasyonda öldürüldüğü, 1\'inin kendisini patlatarak intihar ettiği, 8\'inin tutuklandığı, 4 kişinin gözaltında olduğıu, 1 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığını bildirilmişti. 4 kişinin daha bugün adliyeye sevk edilmesiyle gözaltında kimse kalmadı.

BİR CENAZE DAHA ALINDI

Öte yandan; Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürülen PKK\'lı 5 teröristten 2\'sinin cenazesinin dün HDP\'li milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Erol Dora ile yakınlarınca teslim alınmasının ardından, bugün de bir cenaze, yakınlarına teslim edildi. Kimliğinin İlyas Demir olduğu belirtilen, Mardin Dargeçit nüfusuna kayıtlı teröristin cenazesi, aile tarafından teslim alınıp memleketine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Habur’daki tatbikatta temsili düşman mevzileri böyle ele geçirildi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi ilçesi ile Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 25\'inci ncü gününde birlikler, temsili düşman mevzisine pusu atarak, etkisiz hale getirdi.

Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül\'de başlayan tatbikat 25’inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerine bağlı küçük bir birliğin de katıldığı tatbikatta askerler bugün, temsili düşman mevzisine yönelik operasyon yaptı. 2 koldan tek sıra halinde intikal eden askerler, sessizce mevziye doğru yaklaştı. Mevzilerden askerlere tatbikat mermileri ile atış yapılmasıyla birlikte Irak ve Türk askerleri düşman mevzisine doğru koşmaya başladı. Mevzideki askerlerin etkisiz hale getirilip rehin alınmasına zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve tanklar da destek verdi. Yaya intikal eden askerler, dönüş yolunu ZMA’lara binerek gerçekleştirdi. Tankların manevrası ile birlikte bugünkü tatbikat tamamlanmış oldu.



TÜPRAŞ\'taki patlamanın ardından 7 gözaltı (3)

Gözyaşları içinde toprağa verildi

İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ndeki TÜPRAŞ Rafinerisi\'nde bakım sırasında nafta tankında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 işçiden 40 yaşındaki Yusuf Kepenek, Menemen\'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kepenek için, Egekent 2 Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi\'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kepenek\'in babası Niyazi Kepenek, eşi Kadriye Kepenek, kardeşleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kepenek için helallik alınırken, baba Niyazi Kepenek gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun arkasından ağlayan acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından Yusuf Kepenek, Ulukent Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

TÜPRAŞ\'taki patlamanın ardından 7 gözaltı (4)

ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ OSMANİYE\'YE GÖNDERİLDİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi\'ndeki patlamada hayatını kaybeden 4 işçiden Mehmet Dere\'nin cenazesi Aliağa\'daki mezarlıkta bulunan gasilhanede yıkandığı sırada, dışarıda bulunan yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ardından Mehmet Dere\'nin cenazesi, Aliağa Merkez Camisi\'ne getirildi. Burada kılınan namazdan sonra Mehmet Dere\'nin cenazesi, memleketi Osmaniye\'ye gönderildi. Dere için yarın Osmaniye\'de de cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Üniversite öğrencisi Piroze, minibüs durağında kaçırıldı

VAN\'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Piroze Kont, okula gitmek için minibüs durağında beklerken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültebi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve ailesi ile birlikte Van\'da oturan Piroze Kont, dün sabah okula gitmek üzere merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde bulunan evinden çıkarak minibüs durağına geldi. Kont, üniversiteye gitmek için durukta minibüs beklerken, iddialara göre yanına yaklaşan ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Durakta bekleyenlerin haber vermesi üzerine yakınları olay yerine koşarken, çevrede yapılan tüm aramalara rağmen Piroze Kont\'un izine rastlanmadı. Büyük üzüntü yaşayan aile, olayı polise ve savcılığa bildirdiklerini henüz bir sonuç alamadıklarını belirtirken, öğretmen olmak isteyen kızlarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Piroze Kont\'un Van\'da görev yapan hemşire ablası Pakize Kont, kardeşinin yaşayıp- yaşamadığını bile bilmediklerini, yaşamından endişe duyduklarını söyleydi. Abla Kont, şöyle dedi: \"Kardeşimi okula giderken yol üzerinde kimliği belirsiz kişiler kaçırdı. Bu konunu çözülmesini istiyoruz. Öğrenciydi, daha hayalleri vardı. İstemediği bir insana mahkum edilmesini istemiyoruz. Bir şekilde bulunmasını istiyoruz. Bize yardım edebilecek bütün insanların yardımımıza gelmesini istiyoruz. Minibüs beklerken yanına araba yaklaşıyor iki kişi arabadan iniyor, başına vurarak sürükleyerek arabaya bindiriyorlar.Görgü tanığı da var. Bu şekilde kaçırılıyor. Dün sabahtan itibaren kendisinden hiç bir haber alamadık. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? ne durumda bilemiyoruz. Emniyete başvurduk, onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Savcılığa da başvurduk. Başvurulabilecek her yere gittik ama daha hiç bir sonuç alamadık.\"

Olayı gözyaşları arasında anlatan acılı anne Resime, ağabeyi Enes Kont da Piroze\'nin bulunması için yetkililerden her türlü desteği beklediklerini söyledi. Genç bir kızın hayatının karartılmaması gerektiğini de anlatan abla Kont, şöyle dedi: \"Genç bir kızın daha hayatı kararmasın. Onun başına gelen yarın başkasının da başına gelir. Hiç bir şey yapmazsak bu olaylar devam edecek. Böyle olursa kadınlar hep erkek mağdurları olacak. Erkekler haklı görülecek. Kız kardeşim okulundan başka hiç bir şeyi düşünmezdi. Bir insanın hayatını bu şekilde karartamazlar. Gelecekle ilgili planları olan, okulunu düşünen, öğretmen olup öğrencileri eğitmek isteyen bir kız kaçırılıyor ve hayatı burada bitmiş oluyor. Kardeşim hayatına kaldığı yerden devam etmeli.\"

Kahramanmaraş\'taki kağıt fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş\'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 3- 5 bin ton arasında atık kağıdın yandığı tahmin ediliyor. Soğutma çalışmalarının ardından, içten yanmaya karşı önlem olarak 2 itfaiye aracı ve ekibinin yarına kadar fabrikada hazır bekleyeceği belirtildi. Zararın ve yangının çıkış nedeninin soğutma çalışmaların ardından yapılacak inceleme ve zarar tespiti çalışmaları sonucunda ortaya çıkacağı kaydedildi.

Türkiye\'de 3 milyon, dünyada 65 milyon göçmen

Antalya\'da düzenlenen Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı\'nda konuşan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, ülkemizi en fazla etkileyen konulardan birinin uluslararası göçler olduğuna işaret etti. Prof. Dr. Çolak, “Özellikle sığınmacılar sorunu. Şu an ülkemizde 3 milyonun üzerinde göçmen var. Dünya genelinde ise BM verilerine göre 65 milyon üzerinde insan göç etmiş, yerlerini değiştirmiş. Yani bu aslında küresel bir sorun. Bu küresel sorunu çözmek için Türkiye ve diğer aktörler yoğun bir faaliyet yürütüyor\" dedi.

400 KİŞİYLE SURİYELİ ANKETİ

Konferansta Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü\'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Salih Zeki Haklı, \'Suriyeli Sığınmacılara Dair Tehdit Algısı: Önyargılar ve Gerçekler\' başlıklı bir araştırma raporunun sonuçlarını açıkladı. Araştırmada Ankara\'nın pilot il seçildiği ve 400 kişinin ankete katıldığını belirten Doç. Dr. Haklı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili birçok yanlış ve hatalı bilgilerin de özellikle kamuoyunun gündemine sokulduğunu belirterek, bu çalışmayı ülke genelinde gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.

SURİYELİLERLE İLGİLİ ÜÇ TEMEL SORUN

Araştırmada katılımcıların Suriyeliler ile ilgili üç temel kaygısının ortaya çıktığını, bunların ekonomik, asayiş ve sosyo-kültürel olarak sıralandığını belirten Doç. Dr. Haklı, “Türk toplumu birtakım kaygılar duymakla birlikte Suriyeli sığınmacılara karşı aslında çok olumsuz bir duygu benimsememekte. Onların varlığını kabul etmekle birlikte birtakım sorunların olduğunu da düşünmekte. Devletin yapmış olduğu yardımların yanısıra bireysel ve birtakım dernek-vakıflar aracılığıyla yapılan yardımların her geçen gün artıyor olması aslında toplumun genelinin Suriyeli sığınmacılara karşı duymuş olduğu muhabbetin ve yakınlığın belki de en bariz göstergesi\" dedi.

EKONOMİK KAYGILAR

Ekonomik kaygıların da üç ana başlık altında toplandığını açıklayan Doç. Dr. Haklı, “Suriyeli sığınmacıların ülkemize gelmesinden dolayı işsizliğin arttığını düşünen insan sayısı bir hayli fazla (yüzde 86.6). Yine Suriyeliler geldikten sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılan sosyal yardımlarda azalma ve kamu kurumu hizmetlerinde birtakım aksaklıklar olduğunu düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla (yüzde 70). Bir diğer husus Suriyeli sığınmacıların Türkiye ekonomisine ciddi zarar verdiği şeklinde. Anketimizde sorduğumuz \'Suriyeliler geldikten sonra işsizlikte artış oldu\' sorusuna \'kesinlikle katılıyorum\' ve \'katılıyorum\' diyenlerin oranı yüzde 86.6. Bu ciddi bir oran\" dedi.

İŞSİZLİĞİN ARTIŞINA SURİYELİLER NEDEN OLMAMIŞ

Bunların ne kadar doğru olup olmadığını kontrol açısından yıllara göre Türkiye\'ye gelen Suriyeli sayısının tespit edildiğini belirten Doç. Dr. Haklı, 2013 yılından sonra gelen Suriyeli sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti. 2010-16 yılları arasındaki işsizlik oranındaki dalgalanmaların özellikle Suriyelilerin ülkemize geldiği tarihlerle doğru orantılı olmadığını savunan Doç. Dr. Haklı, Suriyelilerin yoğun yaşadığı Gaziantep, Adıyaman ve Kilis\'teki işsizlik oranının nispeten bir artış olmakla beraber Suriyeli nüfus artışıyla paralellik göstermediğini, en yoğun Kilis\'te ise işsizlik oranının yıldan yıla azaldığının görüldüğünü söyledi. Doç. Dr. Haklı, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde işsizlik oranında ciddi artış olmadığını, Suriyelilerin işsizliğe neden olduğunun bilimsel açıdan doğrulanabilir bir tarafı olmadığını kaydetti.

SURİYELİ ŞİRKET SAYISI ARTTI

Türk vatandaşlarına yapılan sosyal yardımların azaldığına yönelik yüzde 70\'in kaygısını hatırlatan Doç. Dr. Haklı, kamu kurumlarının istatistiklerine göre, Suriyelilerin yoğun geldiği yıllarda da sosyal yardımlarda azalma olmadığı, artış olduğunu anlattı. Kamusal hizmetlerin sunumunda da sağlık ve eğitim harcamaları, doktor başına düşen hasta sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi çeşitli rakamlarla örnekler veren Doç. Dr. Haklı, sağlık ve eğitim hizmetlerinde de düşüş değil, ilerleme olduğundan bahsetti. Türkiye ekonomisine Suriyelilerin zarar verdiği önermesi ile ilgili incelemeden de bahseden Doç. Dr. Haklı, 2014\'ten günümüze kadar Suriyelilerin ortak olduğu şirket sayısında ve toplam sermayede ciddi artış olduğunu dile getirdi. Son dönemde Türkiye\'deki yabancı ortaklı şirket sayısında nispi gerileme varken, Suriyelilerin ortak olduğu şirketlerde artış olduğunu kaydeden Doç. Dr. Haklı, “Kayıtlı bir işletme Türk ekonomisi için katma değer üretmekte, istihdam oluşturmakta, vergi ödemekte ve ekonomiye katkı yapmaktadır. İncemeler sonucunda Suriyelilerin Türkiye ekonomisine zarar verdiği, işsizliğe, sosyal harcamalarda veya kamusal hizmetlerde bir gerileme olmadığını görmekteyiz\" dedi.

GÜVENLİK AÇISINDAN DA SORUN OLUŞTURMUYOR

Güvenlik açısından da toplam asayiş sorunlarına konu olan kişi ve yabancı sayılarına bakıldığında ciddi bir durum olmadığının görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Haklı, “Yabancıların toplam mahkumiyet oranı binde 9, bunda tüm yabancılar ele alınıyor. Birçok suç grubunda yabancıların oranının düşük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İçişleri Bakanlığı bir duyuru yayımlamıştı. Suriyelilerin karıştığı asayiş oranının yüzde 1.32 olduğu ifade edildi. Özellikle Suriyeli nüfusu her geçen dönem artmasına karşın bu oranların yıldan yıla azaldığı belirtildi. Suriyelerin karıştığı asayiş problemlerinin çoğunluğunun da daha çok kendi aralarındaki sorunlar olduğu ifade edilmekte. Buradaki 6 algının da bilimsel açıdan gerçekle uyuşmadığını tespit ettik. Özellikle Suriyeli nüfus ile çok fazla teması olmayanların bu konuda çok daha fazla önyargılı olduğunu görmekteyiz\" diye konuştu.

RAPORA İTİRAZLAR

Suriyeli göçmenlerin Türkiye\'de ekonomik, asayiş ve sosyo-kültürel açıdan sorun teşkil etmediği yönündeki rapora bazı katılımcılar itiraz etti. İtirazda bulunan akademisyenler, “Sonuçlar itibariyle 3 milyon 200 bin insan Türkiye\'ye hiçbir etki yapmadı, olumsuz bir etki yapmadı diyorsunuz ve bu doğru değil. Türkiye\'deki Suriyelilerle ilgili bir araştırma yapılacaksa Suriyeli nüfusunun yüzde 50\'sinin bulunduğu Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa gibi sınır illerinde yapılmalıdır. Ankara\'da 82 bin Suriyeli var ve 3 milyon 200 bin Suriyeli nüfusunda bu küçük bir rakam. Adıyaman, Kilis, Antep\'e gelin bu etkileri çok net görebileceksiniz\" denildi.

Bayram için giden Suriyeliler\'den 90 bini döndü

RAMAZAN ve Kurban Bayramı için Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ülkelerine bayramlaşmaya giden 150 bin Suriyeli\'den 90 bini döndü.

Bayram için verilen izin ile ülkelerine giden Suriyeliler, tatillerini tamamlayarak Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki kontrollerin ardından Türkiye’ye giriş yapan Suriyeliler, kendilerini bekleyen yakınlarıyla kucaklaşıp hasret giderdikten sonra, araçlarla yaşadıkları il ve ilçelere dağılıyor.

Ramazan Bayramı’nda Suriye’ye gidenlerin ülkeye girişleri 25 Ekim’e, Kurban Bayramı’nda gidenlerin ise ülkeye girişleri 31 Aralık’a kadar sürecek. Her iki bayramda toplam 150 bin kişinin gittiği Suriye’den bugüne kadar Türkiye’ye dönüş yapan Suriyeli sayısı 90 bine ulaştı.

Malatya\'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Malatya\'da Narkotik şube müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen bir şahsın evinde ve işyerinde yapılan aramada 140 gram toz esrar, 3 gram kubar esrar, 3 gram plaka esrar ve bir adet kurusıkı tabanca bulundu.

Yapılan bir diğer operasyonda 5 şahıs uyuşturucu madde satışı sırasında suçüstü yakalanıp, yapılan üst aramalarında 3 gram toz esrar, 2 adet ecstasy hap bulundu.

3 şüpheli şahsa \"uyuşturucu madde ticareti yapmakö 3 şüpheli şahsa ise \"uyuşturucu madde kullanmakö suçundan adli işlem yapıldı.

Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR\'de, kendilerini \'polis\' olarak tanıtıp, telefonla dolandırıcılık yapan 35 yaşındaki S.İ. ile 24 yaşındaki H.D., suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yeni Mahalle\'de bulunan Sivrihisar Caddesi üzerindeki bir evde oturan 61 yaşındaki M.A., dün öğle saatlerinde şüpheliler tarafından arandı. Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, M.A.\'ya \'Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler. Şahısları takip ediyoruz. Ayrıca kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış\' dedi. Şüpheliler, M.A.\'dan evdeki altınlarla paraları bir poşete koyup, eve gönderecekleri sivil giyimli polise teslim etmesini de istedi. M.A.\'nın o sırada evde bulunan yakınları, telefondaki kişilerin dolandırıcı olabileceği şüphesiyle 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayarak, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sevk edildi. Bir süre sonra para ve altınları almaya gelen S.İ. ve H.D. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, önceki gün de aynı yöntemi kullanarak, 61 yaşındaki S.U.\'nun bileziğiyle bir çift altın küpesini dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, sorgularının ardından dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.

2018 Ocak\'ta iki büyük fuar

ANTALYA\'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hotel Design Show\'u da barındıran Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (HotelEquipment) ile Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (FoodProduct), 2018\'in ilk ayında eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ), 2018\'in ilk ayında ülke turizmi için büyük öneme sahip iki fuarı aynı tarihlerde düzenleyecek. Fuarların içeriği ve detaylarına ilişkin Antalya Expo Center\'da tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran, Antalya İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Antalya İçmimarlar Odası Başkanı İlker Biner, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Selçuk Akıltopu, Talya Ajans Başkanı Müzeyyen Taşçı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, Hotel Design Show heyecanının 2018\'de de devam edeceğini hatırlatarak, “Otel yatırımcısı, turizm işletmecisi, mimarlar, iç mimarlar ve müteahhitler ve çok sayıda sektör profesyonelinin yoğun ilgi gösterdiği Hotel Design Show\'u bu yıl 3\'üncü kez organize ediyoruz. Bu etkinlik HotelEquipment\'ın en çok ilgi çeken etkinliğiydi. Bu sene de Hotel Design Show sektörün modasına yön verecek\" dedi.

BU YIL 27 FUAR

Fuarcılığın kent ekonomisine katkısı hakkında bilgi veren Murat Özer, yaz sezonunun bitmesiyle Antalya\'da başlayan turizmi çeşitlendirme çalışmalarında ANFAŞ olarak fuar turizmini başlattıklarını ifade etti. Özer, \"Yaz turizminin sona ermesiyle kent ekonomisindeki canlılığı 4 mevsim dinamik tutmak için yeni projelere imza atıyoruz. Fuar sektöründe bilindiği gibi harcanan her 100 avronun 85 avrosu kente katkı koymaktadır. Bu yıl gerçekleştireceğimiz 27 fuar ile birlikte 1.6 milyonun üzerinde fuar ziyaretçisini kış aylarında ANFAŞ\'ta ağırlamayı hedefliyoruz\" dedi. Murat Özer, fuar kapsamında geçekleşecek etkinlikler, yurt dışından gelecek alım heyetleri ve ziyaretçilerin ilgi odağı olması bakımından bu yıl 29\'uncusu yapılacak HotelEquipment\'e birçok kurum ve kuruluşun destek verdiğini sözlerine ekledi.

Talya Ajans Başkanı Müzeyyen Taşçı ise otel tasarımlarının, konaklama sayısının artışını etkilediğini ifade etti. Hotel Design Show\'un misyonu hakkında konuşan Taşçı, “Hotel Design Show sanıldığının aksine bir yarışma değil. Etkinliğin asıl amacı; konaklama alanında yapılan iç mimar çalışmalarının uluslararası arenada tanıtılmasıdır. Bununla birlikte konaklama sektöründe otel iç mimar tasarımına dikkat çekmek, iç mimarlık mesleğinin geliştirilerek iş birlikteliklerini sağlamak gibi hedeflerimizi bu etkinlikle gerçekleştirmeyi planlıyoruz\" dedi.

3 YILDA BÜYÜK YOL KATEDİLDİ

Etkinlik için 3 sene önce yola çıktıklarını, bugüne kadar ciddi yol katettiklerini söyleyen Antalya İçmimarlar Odası Başkanı İlker Biner, “Bu sene 3\'ücü kez Hotel Design Show\'u gerçekleştiriyoruz. Bundan 3 sene önce amatör olarak başladığımız bu etkinlik, kısa sürede hızlı yol katetti. Mesleğimizin gelişmesi için bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz\" dedi.

POYD Başkanı Hakan Duran ise yatırımcılara etkinliğe katılmaları için çağrı yaptı. Antalya\'daki turistik tesislerin modanın gerisinde kaldığını ifade eden AKTOB Başkan Yardımcısı Selçuk Akıltopu, yeni yatırımlar yerine, otellerin yenilenmeye gitmesi gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ANFAŞ fuarlarına verecekleri desteğin devam edeceğini ifade eden İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker ise HotelEquipment ve FoodProduct\'un eş zamanlı gerçekleşmesinin farklı bir sinerji yaratacağını söyledi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise hayata geçirilen organizasyonlarla Antalya\'yı kalkındırmayı hedeflediklerini söyledi.

Dere: Festivalimizle gurur duyuyoruz

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Film Festivali\'nin kentin en büyük marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, \"Festivalimizle gurur duyuyoruz\" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 54\'üncü Antalya Film Festivali ile ilgili Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Bellis Deluxe Hotel\'de basın toplantısı düzenledi. Antalya Film Festivali\'nin kentin en büyük marka değerlerinden biri olduğunu söyleyen Adlıhan Dere, festival için atılan her adımı desteklediklerini vurguladı. Adlıhan Dere, \"Uluslararası alanda yapılacak festivalimizin en önemli amacı Antalya\'yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmektir. Ulusal yarışmanın kaldırılması ile festivalimiz güçlenecek, Antalya\'nın dünyaya açılımı sağlanmış olacaktır. Film festivalinin dünya sinemasına ulaşmasına, uluslararası sanatçılara, eleştirmenlere, yapımcı ve sanatseverlere ulaşıp Antalya halkını merkezine almasını destekliyor, festivalimizle gurur duyuyoruz. Şehrimizin uluslararası platformlarda temsil edilmesi ekonomik, sosyal ve kültürel birliğimizi güçlendirecek ve Antalya\'mız, yüce Türk milletimiz ve esnafımız kazanacaktır\" dedi.

Festivale alternatif olarak aynı tarihlerde düzenlenen başka film festivalleri olduğunu aktaran Dere, \"Önemsiz, itibarsız, mizah unsurları barındıran bu girişimler, film festivalimizin mazisine karşı olumsuz bir gelişmedir. Antalya\'nın sinema merkezi olması ve prestijli projelere imza atması için atılan adımlara karşı duran her girişimi Antalya esnafı olarak kınıyoruz\" diye konuştu.

Adlıhan Dere, şöyle devam etti:

\"Bazı sanatçı arkadaşlar aynı tarihlerde İstanbul\'da alternatif film festivali düzenlemek istiyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Yıllardır Antalya\'nın markası olan Antalya Film Festivali, 53 yıldır süre gelen bir festival. Ulusalı kaldırıp uluslararası olmasında bu kadar rahatsız olunmasına gerek yok. Antalya esnafı olarak da, sanatkarlar olarak da 53 yıldır düzenlenen bu festivalde Antalya esnafı her zaman kazançlı olmuştur. Kazanç sağlamıştır. İlimize çok sayıda yerli ve yabancı turistin gelmesine vesile olmuştur. Alternatif olarak aynı tarihte sanatçıların düzenlemek istediği festival, 53 yıldır düzenlenen film festivaline karşı bir ayıptır. Biz o arkadaşları kınıyoruz. Bu festival Antalya\'nındır. Hiç kimse alternatif olarak bu festivali kullanamaz, kullandırmayız. AESOB olarak bu oluşuma tepki gösteriyoruz.\"

