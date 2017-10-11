DHA YURT BÜLTENİ-11

(YENİDEN)

1)GAZİANTEP\'TE POLİS OPERASYONUNDA ÇATIŞMA

GAZİANTEP\'te, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda \'Teslim ol\' çağrısına ateşle karşılık veren 9 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli ile çatışma çıktı. 10 dakika süren çatışma ardından şüpheli, yaralı ele geçirildi. Polis ekipleri, öğle saatlerinde Binevler Mahallesi 8 bin 1051\'inci Sokak\'ta bulunan ve 3 katlı bir apartmana savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Polis ekipleri \'uyuşturucu ticareti yapma\', \'yaralama\' ve \'gasp\' gibi 9 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Z.D.K. isimli şüphelinin adresine gitti. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın tamamını kiralayan ve binanın çevresini güvenlik kameraları ile sürekli izleyen şüpheli, polislerin \'Teslim ol\' çağrısına tüfekle ateş açarak karşılık verdi. Şüphelinin teslim olmaması ve ateş açmayı sürdürmesi üzerine polis ekipleri de karşılık vermeye başladı.

Çatışma ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçlarla özel harekat polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokak ve çevresi ablukaya alınırken, şüphelinin ateş açtığı apartmanın çevresindeki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Sivillerin yaklaştırılmadığı bölgede 10 dakika kadar süren çatışmanın ardından hakkında yakalama kararı bulunan Z.D.K., polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi ardından binaya giren polis ekipleri, uzun süre inceleme yaptı. Bu sırada binanın çatısında önlem alan özel harekatçıların yanındaki sağlık görevlileri de yaralanan şüpheliyi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri çatışma nedeniyle bölgede toplanan meraklı kalabalığı da sık sık operasyonun sürdüğü uyarısını yaparak uzaklaştırmaya çalıştı. Bu arada evde inceleme yapan polis, içeride 3 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirdi. Öte yandan Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da çatışmanın yaşandığı sokağa gelerek, inceleme yaptı ve operasyonu yürüten birim amirlerinden bilgi aldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada operasyonda polislere ateş açan şüphelinin çatışmada yaralı olarak ele geçirildiği ve terör bağlantısı olmadığı belirtilerek şöyle denildi: \"11 Ekim 2017 günü öğle saatlerinde İlimiz Şahinbey İlçesi Binevler Mahallesinde bir ikamette daha önceden takibi yapılan 9 ayrı adi suçtan arama kaydı mevcut olan Z.D.K isimli şüpheli şahsın ikametine özel harekat polisi destekli terör suçları ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, şüpheli şahsın görevlilerimize silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada şüpheli şahsın ikametinde 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyona katılan görevlilerimiz de herhangi bir yaralanma mevcut olmayıp, şüpheli şahıs görevlilerimizce yaralı olarak ele geçirildi.\"

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay yeri

- Çatışma sesleri (Cep Telefonu Kamerası)

- Ambulansların geçişi

- Güvenlik önlemi alan polis

- Zırhlı araçlar

- Çatıda inceleme yapan polisler (ÖZEL)

- Çatıdaki sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi (ÖZEL)

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Hasan KIRMIZITAŞ-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 310 MB, 74 MB

=================================================

2)KAZAK MİLYARDER LÜKS YATIYLA BODRUM\'DA UĞRADI

KAZAKİSTANLI milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik süper lüks yatıyla Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ne demir attı. İtalya\'dan Bodrum\'a gelen Kazakistan\'daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC\'nin hissedarı milyarder Alican İbrahimov, dün (salı) akşam, kendisine ait 33 personelin çalıştığı \'Idynasty\' isimli 101 metrelik süper lüks yatıyla, İtalya\'dan Bodrum\'a geldi. Bodrum Limanı ve Bodrum Koyu\'ndaki tekne yoğunluğu nedeniyle demir atamayan 140 milyon Euro değerindeki \'Idynasty\', Yalıkavak açıklarına gitmek zorunda kaldı. Buraya demir atan \'Idynasty\'ten sürat teknesiyle ayrılarak üç koruma botu eşliğinde yaklaşık bir saat Yalıkavak koylarını gezen İbrahimov, daha sonra yatına geri döndü. Yatın üzerinde jimnastik hareketleri yaptığı görülen İbrahimov\'un keyifli olduğu görüldü. Yalıkavak Çarşısına çıkan Kazak milyarderin bir halıcı dükkanından 30 bin TL\'ye 14 metrelik el dokuması, Milas Halısı satın aldığı öğrenildi. Bodrum\'da bir gün kalan İbrahimov, öğle saatlerinde ise Antalya\'ya gitmek üzere Yalıkavak\'tan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Yattan ın genel detay görüntüsü

- İbrahimov yatın üzerinde görülürken-Bot ile gezinti yaparken

- Koruma botları

Haber- kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, DHA)

==================================================

3)SEYDİKEMER\'DEKİ PKK OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE

MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4\'ünün tutuklanmasının ardından, işlemleri tamamlanan diğer 3\'ü de adliyeye sevk edildi. Muğla İl ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 hafta önce Seydikemer ilçesi kırsal kesiminde PKK\'lı 4 kişilik bir grubun dolaştığını belirleyip, arama- tarama çalışması başlattı. 80 askerin katıldığı çalışmalar sırasında grubun, Seydikemer-Kaş Karayolu\'nun Letoon Antik Kenti\'ne 10 kilometre uzaklıktaki Kumluova- Karadere Kavşağı\'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin otomobile binmesinin ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp, aracı durdurdu. Terör şüphelileri otomobilden indirilip, yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup olmadığının belirlenmesi için de yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkartırıldı, ardından arama yapıldı. Aramadan sonra şüpheliler, operasyona destek veren polislere teslim edilerek, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

Yaklaşık bir aydan bu yana teknik takibe alındıkları belirtilen şüphelilerin otomobillerinde yapılan arama ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada da toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile silah ve mühimmat da ele geçirildi.

7 Şüpheliden geçen pazartesi günü adliyeye sevk edilen ilk gruptaki 4 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden son 3 kişi olan A.Y., M.Y. ve İ.B. de bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin daha önce tutuklanan 4 kişiye \'yardım ve yataklık\' yaptığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Adliye binasından görüntü

- Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

====================================================

4)TATBİKATTA KUŞATMA İLE TEMSİLİ DÜŞMAN MEVZİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi ilçesi ile Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül\'de başlattığı tatbikatın 24\'üncü gününde birlikler, temsili 2 düşman mevzisini, kuşatma ile ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 24’üncü gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin de katıldığı tatbikatta bugün askerler, temsili 2 düşman mevzisini ele geçirme tatbikatını gerçekleştirdi. Mevzilerde konuşlu zırhlı birlikleri, dört bir yandan kuşatan Irak ve Türk askerleri, mevziyi temsili operasyon ile ele geçirdi. Zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve tankların mevzilere sevk edilmesi ile birlikte tatbikat devam etti. Askerlerden bir kısmının ZMA’larla, bir kısmının da yürüyerek manevra alanından karargah merkezine doğru yol alması ile tatbikat tamamlandı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Temsili düşman mevzileri

-Mevzideki zırhlı araçlar

-Askerlerin 4 koldan mevziye saldırması

-Mevzilerin ele geçmesi

-ZMA ve Tankların gelişi

-Askerlerin alandan ayrılması

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-