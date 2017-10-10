DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KORKUTELİ SAVCISI KÜÇÜKÖNER\'E MAKAMINDA SİLAHLI SALDIRI (1)

ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya\'daki hastaneye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

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2)KOCA ŞİDDETİNDEN KAÇAN NAZLI\'YI ÇOCUKLARI ÖLDÜRMÜŞ

ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde, 2 gün önce taşındığı evinde bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki Nazlı Uyanık\'ın çocukları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 25 yaşındaki Sertan U. ve 17 yaşındaki Özkan U.\'nun, Bitlis\'te babalarının şiddetinden kaçıp sığınma evine yerleşen, sonra izini kaybettirmek için İstanbul\'a ve Devrek\'e taşınan annelerini, peşinden gidip öldürdükleri belirlendi. İki kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Karşıyaka Mahallesi\'nde 3 katlı apartmanın üst katındaki dairede meydana geldi. Nazlı Uyanık, 2 gün önce taşındığı ve henüz eşyalarını yerleştirmediği evinde yaralı halde pencereye çıkıp yardım istedi. Komşularının haber vermesi ile gelen sağlık ekiplerinin yerde kanlar içinde bulduğu Nazlı Uyanık, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda 9 bıçak darbesi saptanan Nazlı Uyanık, doktorların müdahasine rağmen kurtarılamadı.

ANKARA GİRİŞİNDE YAKALANDILAR

Polis, cinayetle ilgili olay yerinden beyaz kamyonetle kaçan 2 kişinin peşine düştü. Kamyonet Devrek çıkışında terk edilmiş bulundu. Ankara\'ya giden yolcu otobüsüne bindikleri belirlenen şüpheliler, TEM\'in Ankara girişinde otobüsün durdurulmasıyla yakaladı. Şüphelilerin, Nazlı Uyanık\'ın oğulları Sertan ve Özkan U. olduğu ortaya çıktı.

EŞİNİN ŞİDDETİNDEN KAÇMIŞ

Yapılan araştırmada, Nazlı Uyanık\'ın Bitlis\'te eşinin şiddet uygulaması nedeniyle devlete sığındığı ve kadın sığınma evine yerleştirildiği belirlendi. Uyanık\'ın, bir süre burada yaşadıktan sonra eşi ve çocuklarının peşini bırakmaması üzerine yaklaşık 1 ay önce İstanbul\'a gittiği belirlendi. Nazlı Uyanık\'ın, İstanbul\'da tanıştığı Zonguldak Devrekli M.S. adlı kadının, \"Bizim memlekete gidelim. Sana iş ve ev bulalım\" teklifini kabul ettiği ve 1 hafta önce Devrek\'e gelerek bu kadının ağabeyiyle tanıştığı tespit edildi. Devrek\'te önce aynı mahallede başka bir ev kiralayan Nazlı Uyanık\'ın, su aboneliği işlemini yaptıramaması nedeniyle ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve aynı mahallede cinayetin işlendiği evi kiraladığı saptandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sertan ve Özkan U. kardeşlerin dün annelerinin izini bularak Devrek\'e geldiği ve telefonla ulaşarak konuşmak için evine gittikleri, bu sırada tartışma çıktığı ve Nazlı Uyanık\'ı bıçaklayarak öldürdükleri belirlendi. Şüpheli kardeşlerden Sertan U.\'nun, polise verdiği ilk ifadesinde annesini öldürdüğünü itiraf ettiği, kardeşinin suçunun olmadığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

ŞÜPHELİLER, ADLİYE\'YE SEVK EDİLDİ

Anneleri Nazlı Uyanık\'ı bıçaklayarak, öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Sertan U. ve Özkan U.\'nun, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Devrek Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkışta gazetecilerin \"Cinayeti neden işlediniz?\" sorusunu yanıtsız bıraktı. Şüpheliler, Devrek Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayetin işlendiği ev

-Kapının önündeki kanlar

-Komşu ile röp.

Süre:(3.06) Boyut: (98 MB)

-Zanlıların adliyeye sevkedilmesi

Haber-Kamera:Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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3)HEMZEMİN GEÇİTTEKİ KAZADA ÖLENLER, SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

AYDIN\'ın Germencik ilçesi\'nde hemzemin geçitte yolcu treni ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Nazlı Karaca (20), 9 aylık bebeği Erçin Karaca ve Sudenaz Eroğlu\'nun (11) cenazeleri Buharkent ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Nazlı Karaca\'nın bebeğinin cenazesi aynı tabut içinde cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu.

Germencik\'te geçen 8 Ekim akşamı akşamı, Moralı Kavşağı yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, Mustafa Alkan yönetimindeki 32351 sefer sayılı İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile Gürhan Karaca (27) yönetimindeki 09 PM 854 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Nazlı Karaca, 9 aylık bebeği Erçin Karaca ve Sudenaz Eroğlu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Gürhan Karaca ile yanındaki Hüseyin Eroğlu (40) ve Aysun Eroğlu (37) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan makinist Mustafa Alkan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazada yaşamını yitiren Nazlı Karaca, bebeği Erçin Karaca ve Sudenaz Eroğlu\'nun İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazeleri, öğlende Aydın\'ın Buharkent ilçesi Merkez Çarşı Camisi\'ne getirildi. Minik Erçin Karaca\'nın annesi ile aynı tabuta konulan cenazesi cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Ölen üç kişinin cenaze namazları Burharkent İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından tek tek kıldırıldı. Namazın ardından bir süre tabutu omuzlarda taşınan Nazlı Karaca ve kızı Erçin Karaca\'nın cenazeleri Kayaburnu Mezarlığı\'nda, Sudenaz Eroğlu\'nun cenazesi ise Buharkent Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ölenlerin yakınlarının yanı sıra, AK Partili Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ölenlerin fotoğrafları

-Cenazelerin omuzlarda taşınarak Merkez Çarşı Camisi\'ne getirilmesi

-Merkez Çarşı Camisi\'nden görüntü

-Cenaze namazlarının kılınmasından görüntü

-Cenazelerin camiden götürülürken omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / BUHARKENT (Aydın), (DHA)

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4)ESKİŞEHİR\'DE KADINLARDAN MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİNE TEPKİ

ESKİŞEHİR\'de kadınlar, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı olduklarını belirterek buna ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'nda toplanan çeşitli dernek ve kuruluşlara üye yaklaşık 50 kadın, basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, müftülüklere evlendirme memurluğu yetkisi verilmesine ilişkin yasa tasarısının kadınların tüm itirazlarına karşın Türkiye Büyük Milet Meclisi\'nin (TBMM) gündemine geldiğini söyledi. TBMM\'deki başta kadın milletvekilleri olmak üzere tüm milletvekillerini bu yasa tasarısını reddetmeye çağıran Sevgi Akmen şöyle dedi:

\"Kadınlar açısından kazanımlarını yok sayan, laikliğe meydan okuma anlamına gelen bu yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu\'nda reddedilmesini talep ediyoruz. Getirilen düzenleme Atatürk\'ün kurduğu laik hukuk devriminin en önemli yasası olan Türk Medeni Kanuna ve Anayasamıza açık bir şekilde aykırıdır. Medeni kanun, Türkiye\'de kadın hakları devriminin en önemli halkasıdır. Evlenme akdine dini bir nitelik tanıyarak müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesi zamanla evlenmenin sonuçlarına, boşanmaya da aynı niteliği tanımanın yolunu açacaktır. Laik bir ülkede din adamlarına böyle bir yetki verilmez. Diğer yandan din adamlarına verilen evlendirme yetkisi dini nikah ve ve laik nikah farklılığı oluşturarak toplumda ayrışma yaratacaktır. Bu nedenle de kabul edilemez. Türkiye\'de Cumhuriyetle kurulmuş olan hukuk birliği bu yasa ile büyük bir yara alacak, her dini inanç sahibinin kendi dini ihtiyacına göre evlenmesinin yolunu açacaktır. Bu düzenleme çoklu evliliği teşvik edecek, küçük yaştaki kız çocuklarının dini nikahla evlendirilerek resmi nikahtan yoksun bırakılmasını sağlayacaktır. 5 yaşında tesettüre giren, 15 yaşında evlendirilen kız çocuklarımızı medeni kanunun güvencesinden yoksun bırakanları tarih asla affetmeyecektir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasına katılan kadınların,

-ÇYDD Şube Başkanı Sevgi Akmen\'in basın açıklamasını okuması,

-Açıklama sonrasında kadından çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

