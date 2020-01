DHA YURT BÜLTENİ-11

Manavgat\'ta tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 11 yaralı (2)

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde Alman turistleri taşıyan tur minibüsü yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkıp refüje devrildi. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyenh 3 kişi öldü, 1\'i ağır 11 kişi de yaralandı.

Antalya Havalimanı\'ndan aldığı Alman turistleri alan Ömer A., saat 15.00 sıralarında yönetimindeki 02 DB 595 plakalı minibüsle Manavgat\'a bağlı Çolaklı Mahallesi\'ndeki kavşağa gelirken yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs ters dönerek refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra durdu. Minibüsün hurdaya döndüğü kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye kaza kırım ekibi aracı keserek yaralıları çıkarırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Kazada kimliği henüz açıklanmayan 3 kişi öldü, 1\'i ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralananlardan birinin 1 yaşında olduğu belirtildi. Ölenlerin cenazeleri kaza yerinde yapılan inceleme sonucu Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Minibüs sürücüsü Ömer A., jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

İdlib operasyonuna Türkmenler\'den destek (Görüntü Ekiyle Yeniden)

ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından İdlib kentine yönelik başlatılan askeri harekat, Rai bölgesinde yaşayan Suriyeli Türkmenler\'i sevindirdi.

Kilis\'in Elbeyli İlçesi\'nin karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Rai Bölgesi\'nde oturan Türkmenler, ÖSO\'nun Suriye\'nin kuzeyindeki İdlib\'e başlatılan operasyonu destekledi. Suriyeli Türkmenler, ÖSO Üarafından başlatılan operasyonla İdlib’in terör örgütü El Nusra’dan temizlenmesini istediklerini belirtti. Suriyeli Ahmet Süleyman, şunları söyledi: \"Türkmenler olarak, Çobanbey nasıl temizlendiyse İdlib’in de temizlenmesi gerektiğini istiyoruz. Özgür Suriye için terör örgütlerinin bu bölgelerden çıkarılması gerekiyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı\'na, Türk hükümetine ve Türk askerlerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi nasıl kurtardılarsa İdlib’de yaşayanlar da kurtarılsın. Sonuna kadar Özgür Suriye Ordusu ile Türk askerinin arkasındayız. Allah kendilerine güç kuvvet versin.\"

- Çobanbey sokakları

- Suriye polisleri

- Yapılan raportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

Baykal\'dan THY\'ye piyaz eleştirisi



ANTALYA Lisesi ve Mezunları Vakfı\'nın düzenlediği \'Piyaz Günü\'ne katılan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında piyaz ikram edildiğini hatırlatırken, \"THY\'nin bu çabasını saygıyla karşılıyorum. Fakat Antalya piyazı olmamış. Antalya piyazını uçağa sokmayı başaramamışlar\" dedi.

Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı\'nın bu yıl 22\'ncisini düzenlediği \'Geleneksel Piyaz Günü\', okulun mezunlarını bir araya getirdi. Antalya Lisesi bahçesinde açık alanda yapılması planlanan etkinlik, yağmur nedeniyle yarı açık olan okul girişine taşındı. Etkinliğe Antalya Lisesi eski mezunlarından CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Davetliler ikram edilen piyazdan yiyip sohbet ederek özlem giderdi. CHP\'li Baykal da ikram edilen piyazdan yedi ve burada bulunanlarla sohbet etti. Bu türden etkinliklerle mezun olduğu liseyi yeniden görme olanağı elde ettiğini belirten Baykal, önemli bir programı olmadığı sürece Antalya Lisesi\'nin etkinliklerine katıldığını ifade etti.

THY\'YE PİYAZ ELEŞTİRİSİ

İkram edilen piyazın güzel pişirildiğini belirten Baykal, piyazın Antalya\'nın markası olduğunu söyledi. THY uçaklarında yöresel mutfaklar kısmında Antalya piyazının sunulduğunu da kaydeden Baykal, eleştiride bulundu. THY\'nin çabasını saygıyla karşıladığını belirten Baykal şöyle konuştu: \"Antalya piyazı ülkede, dünyada bir tane. THY çok ciddi bir mutfak çalışması yapıyor. Güzel ürünler sunuyor, kutluyorum. Piyazı da sunmaya çalıştıklarını görüyorum. THY\'nin bu çabasını saygıyla karşılıyorum fakat Antalya piyazı olmamış. Antalya piyazını uçağa sokmayı başaramamışlar. Bir defa piyaz ılık yenir. Uçakta buzdolabından çıkmış halde geliyor. Zeytinyağlı, tahinli bol yumurtalı sos olmadan olmaz. Bu özlemimizi burada giderdik. Piyazı burada pişirmeyi başarmışlar.\"

Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

AK Partili kadınlardan Başkan Ülgür Gökhan\'a tepki

AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'a, Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısında, AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu\'na yönelik üslubundan dolayı tepki gösterdi.

AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde, bugün saat 14.00\'te, basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerinin kadın üyeleri de katıldı. AK Partili ilçe başkanları da açıklamaya destek verdi. Topluluk, ellerinde Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ve AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlunun resimlerinin yer aldığı, \'Barışın kenti Çanakkale\'de kadına şiddete hayır\' yazılı pankartlar taşıdı. Çanakkale Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısında Başkan Gökhan\'ın, gündem dışı konuşmalar sırasında Tülay Ömercioğlu\'na davranışlarına tepki gösterildi. Açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saime Aydoğan, \"Belediye Grup Başkanvekilimiz Tülay Ömercioğlu\'na, CHP\'nin mahalle teşkilatlarının delege seçimlerine şaibe karıştığının basında yansıyan yolsuzluklarını hatırlatması üzerine son derece saldırgan, faşizan, anti-demokrat, baskıcı bir tutum sergileyerek, \'sus, kes, konuşma\' gibi kaba hakarete varan söylemlerini, seçilmiş bir Başkanın, yine seçilmiş bir Belediye Meclis üyesine, üstelik bir kadına sarf etmesini kabul edilemez buluyoruz\" dedi. Aydoğan basın açıklamasının ardından, Başkan Gökhan\'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde kadın çalışanlara gönderdiği, kadına yönelik şiddetteki artışa dikkat çekip, kadınları övdüğü mektubu okudu.

-AK Partili kadınların basın açıklamasından görüntü

-Pankarttan görüntüler

-Saime Aydoğan açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Liseli 2 genç, gölette boğuldu

NİĞDE\'de ayakları kayıp gölete düşen lise öğrencileri; 16 yaşındaki Berat Can Toprak ile 15 yaşındaki Furkan Ali Sarıçiçek, boğularak hayatını kaybetti.

Merkez Koyunlu Köyü\'ndeki Kuran Kursu\'nda yatılı kalan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri Furkan Ali Sarıçiçek ile Berat Can Toprak, arkadaşlarıyla birlikte Koyunlu Göleti\'nin kıyısına geldi. Sarıçiçek ile Toprak, tel örgülerle çevrili göle kapının üzerinden atlayıp, gölete girmek istedi. Bu sırada ayakları kayan gençler, suya düştü. İki arkadaş bir süre suda çırpındıktan sonra, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, yapılan çalışmayla Sarıçiçek ve Toprak\'ın cesetlerini sudan çıkardı. Olay yerinde yapılan inceleme ardından iki arkadaşın cesetleri, morga kaldırıldı.

- Barajdan genel görüntüler

- Askerlerin görüntüsü

- Ölenlerin arkadaşları ile Röp.

- Olay yerindeki kalabalık

- Yerdeki elbileseler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

Gaziantep\'te mısırcı cinayetine 2 gözaltı

GAZİANTEP\'te kaynamış mısır satarken dün tabancayla öldürülen 35 yaşındaki Remzi Yılmaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Dumlupınar Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta kaynamış mısır satan Remzi Yılmaz ile İbrahim B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim B., iddiaya göre yanındaki tabancayla Remzi Yılmaz\'a ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaz, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, İbrahim B. ile Mahmut P.\'yi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

- Hastane

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)

Ceyhan\'da huzur operasyon

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan İlçesi\'nde Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın da bizzat katıldığı huzur operasyonu gerçekleştirdi.

\'Huzur Güven Uygulaması\' kapsamında Özel Harekat, Terör, Narkotik ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de bulunduğu karma 74 ekip, 527 personel ve 6 eğitimli dedektör köpeğin katılımıyla 9 noktada \'Sabit Önleyici\', 5 bölgede ise umuma açık yer denetimi yapıldı. İlçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, suç üreten yerler, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonu bizzat Emniyet Müdürü Selami Yıldız yönetti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Emniyet Müdürü Yıldız, kahvehanelerde oturup sohbet etti. Operasyonda 2 bin 491 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 21 kişi gözaltına alındı. 715 adet aracın kontrol edildiği denetimlerde 9 araç trafikten men edildi, 24 araca 22 bin 524 TL cezai işlem uygulandı. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 72 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 32 adet dolu kartuş, satışa hazır uyuşturucu, 269 ecstasy hap, 5 bin 390 kaçak sigara ele geçirildi.

-Ekiplerin Ceyhan Giriş ve Çıkışlarda Güvenlik önlemi alması

-Polislerin araçlar ve şahıslar üzerinde yaptığı uygulama

-İlçe Emniyet Müdürü Bülen Tırnaksız ve ekiplerden detay

-İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın gelişi

-Müdür Yıldız\'ın uygulama yapan ekipleri incelemesi

-Müdür Yıldız\'ın basına bilgi vermesi

-Kahvehane ziyareti ve vatandaşlarla sohbeti

--Küçükkırım Mahallesinde çocuklar ile muhabbetti

Süre : 5 dk 21 sn-Boyut : 240 MB

Haber:ADANA,(DHA)

Laik Bilimsel Eğitim Platformu\'ndan eğitim paneli

EĞİTİMİ SİSTEMİ TARTIŞILDI

İZMİR\'de, Laik Bilimsel Eğitim Platformu\'nun (LABEP) düzenlediği panelde, eğitim sistemindeki aksaklıklar tartışıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı ve LABEP Sözcüsü Prof. Dr. Aysel Çelikel, \"İyi bir insan, iyi biri gelecek, iyi bir meslek, ancak ve ancak bilimsel çağdaş eğitimle sağlanabilir. Bunu her zaman tekrar etmek zorundayız. Ancak çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlı gençler yetiştirmek zorundayız\" dedi.

LABEP\'in eğitimi sistemindeki aksaklıklara yönelik düzenlediği panel Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. ÇYDD Genel Başkanı ve LABEP Sözcüsü Prof. Dr. Aysel Çelikel\'in yanı sıra, Prof. Dr. Kemal Kocabaş\'ın yönettiği panele, sendikacı Özgür Bozdoğan, Projeniz Değiliz İnisiyatifi üyesi Hülya Şen, Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir, Dr. Semiha Özalp Günal konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Aysel Çelikel, aydınlanmacı, laik, uygar toplumun iktidarlarla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı. Aysel Çelikel, \"Eğitimin kalitesinin düştüğü konusunda etkinlik yapmak yeni bir olay olmuyor. Zaten Türkiye, Türkiye olma özelliğini kaybediyorsa tabii ki eğitimde niteliklerini kaybetmiş oluyor. Eğitimin niteliğini kaybettiğini uluslararası sınavlarda Türk çocuklarının en alt sıralarda olması gösteriyor. 70 ülke arasında 52\'nci sırada olan bir Türkiye var. Aslında bizim iyi liselerimizden giden öğrenciler, her zaman üst sıralarda olduğu halde imam hatiplerde aynı katagoride oluyor ve o zaman da biz 52\'nci sıraya düşüyoruz. Eğitime yapılan kötülük topluma yapılmış tahribat demektir. Bunu unutmayalım. Eğitime yapılan her saldırı topluma yapılmıştır. AKP\'nin eğitimi politikası iki esasa dayanıyor. Bir tanesi dinselleştirme, ikincisi özelleştirme ticarileştirme. Cumhuriyetin laik bilimsel ulusal demokratik eşitlikçi eğitimi terk edilmiştir. İyi bir insan, iyi biri gelecek, iyi bir meslek ancak ve ancak bilimsele çağdaş eğitimle sağlanabilir. Bunu her zaman tekrar etmek zorundayız. Ancak çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlı gençler yetiştirmek zorundayız\" dedi. Prof. Dr. Kemal Kocabaş\'ın yönettiği panel, sendikacı Özgür Bozdoğan, Projeniz Değiliz İnisiyatifi üyesi Hülya Şen, Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir, Dr. Semiha Özalp Günal\'ın konuşmalarıyla sürdü.

- Toplantıdana görüntü.

- Konuşmadana görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

Suriye\'de yapılan Çobanbey Sağlık Tesisi açıldı

TÜRKİYE tarafından Suriye\'nin Halep kentine bağlı Rai bölgesinde yapılan Çobanbey Sağlık Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

\'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'deki Rai Bölgesi\'nde Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan sağlık tesisinin açılışına; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, Sağlık Bakanlığı Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis İl Sağlık Müdürü Turgay Happani, daire amir ve müdürleri ile Suriyeli yöneticiler katıldı. Kuran okunan açılış öncesi konuşan Sağlık Bakanlığı Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, güvenli hale gelen bölgelerde sağlık ve eğitim hizmetinin önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi: Gerekli planlamalar yapıldı. Bugün Kilis ve Gaziantep Valiliği koordinesinde hizmetlerin yürütürlüğü bölgelerde, yaklaşık 20 sağlık ocağının onarımını yapıyoruz. Onun yanında faal olan hastaneler dışında El Bab\'da, Mare’de, Çobanbey’de, yeni hastanelerin yapımına devam ediyoruz. Bu da tamamlandığı zaman komple sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmayı amaçlıyoruz.\"

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ise, Çobanbey başta olmak üzere Suriye’nin çok büyük acılar çektiğini ifade ederek, \"Önemli bir kısmı bu acıları çekmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihimizin her döneminde olduğu gibi masumların, mazlumların yanında olmaya Suriye’de de devam ettik, devam edeceğiz. Fırat Kalkanı sahasında yaşayan yaklaşık 800 bin insan, kendilerini güvende hissediyorlar. Nüfusu 1 milyona yaklaşan bu sahada, sağlık, güvenlik, içme suyu, eğitim, sosyal hizmetler gibi, neredeyse ihtiyaç duyulan bütün hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti\'nin büyük Türk milletinin katkılarıyla değerli Suriyeli kardeşlerimizle birlikte el birliğiyle bütün gayretimizle vermeye çalışıyoruz\" diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani de, Çobanbey Sağlık Tesisi\'nde, 8 hekim, 13 ebe ve hemşire ile 10 diğer personel olmak üzere toplam 31 sağlık personelinin görev yapacağını kaydetti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları sağlık tesisini gezip Suriyeli doktorlardan bilgi aldı.



- Alınan güvenlim önlemleri

- Tören alanı

- Konuşmalar

- Halk oyunları gösterisi

- Çobanbey Sağlık Tesisi\'nin açılışı

- Protokol üyelerinin sağlık tesinini gezmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

Karanlıkta kulaç attılar (2)

BAYRAK YARIŞI YAPILDI

Muğla Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Aquamasters tarafından altıcısı Bodrum\'da düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası\'nda, 4x500 metre Relay Meet / Bayrak Yarışı yapıldı. Kargıcak Koyu\'nda gerçekleşen yarışlarda 83 takımda yaklaşık 340 sporcu mücadele etti. Yüzücüler, yarış öncesinde toplu halde ısınma hareketleri yaparak yarışa hazırlandı. 4\'er kişiden oluşan takımlarda sporcular, sırayla yarıştı. Bulutlu ve rüzgarlı havada gerçekleşen yarışta, denizin de dalgalı olması yarışmacılara zor anlar yaşattı.

İstanbul Anadolu Spor Kulübü sporcusu Merve Melek Şendil (28) dalgalı olmasına rağmen keyifli bir yarış olduğunu belirterek, \"Çok keyifli geçti. Dün gece de yarıştım aynı parkurda. Dün hava şartları çok güzeldi ama bugün dalgalıydı. Biraz daha mücadele etmek zorunda kaldık. Gidiş zordu ama dönüş daha rahattı. Ama çok keyifliydi her zaman ki gibi\" dedi. Katılımın fazla olması nedeniyle 2 etapta yapılan yarışmaların ardından sporculara madalyaları verildi. Karma kategorisi gençler sınıfında İçdaş Spor Kulübü. Premaster sınıfında İdil Özkol, Kemal Ürküten, Onur Osman Pak ve Bengisu Avcı\'dan oluşan karma takım. R0 sınıfında İTÜ Spor Kulübü. R1 sınıfında Merve Şendil, Serdar Tiryaki, Hacer Dilber Tıraş ve Şükrü Vi\'den oluşan karma takım. R2 sınıfında Birce Aydoğan, Ruth Hatton, Anton Kortz ve Sadettin Saran\'dan oluşan karma takım. R3 sınıfında Çılgın Türkler takımı. R4Antalya Güneyspor Kulübü birinciliği elde etti. Erkekler kategorisinde gençler sınıfında Nesibe Aydın GSK-3 takımı, Premaster sınıfında ODTÜ-1 takımı, R0 sınıfında Üsküdar Su Sporları Kulübü, R1 sınıfında Göztepe Spor Kulübü, R2 sınıfında Maraton Masters2 takımı, R3 sınıfında İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü (İYİK)-3 takımı, R4 sınıfında Bodrumspor-1 takımı birinci oldu. Kadınlar kategorisinde gençlerde Nesibe Aydın GSK-1 takımı, R1 sınıfında Üsküdar Su Sporları Kulübü-4, R2 sınıfında Viktoriya Üçüncü, Aygül Çiftçioğlu Kesici, Sibel Levent, F.Nazan Göğen\'den oluşan ferdi takım, R3 sınıfında Galatasaray Kulübü-2 takımı, R4 sınıfında Fevziye Sarı, İnci Yurtbay, Seyyide Burak ve Reyhan İmergi\'den oluşan ferdi takım birinciliği elde etti. Ödül alan yarışmacılar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası yarın (pazar) yapılacak Açık Su Yüzme Maratonu etabındaki 1500 metre, 3 bin metre ve 6 bin metre yarışı ile tamamlanacak.

- Isınma hazırlıklarından,

- Yarışların startından görüntü.

- Bitişinden görüntü,

- Sporcularla röp.

- Ödül töreninde görüntüler.

Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)