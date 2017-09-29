DHA YURT BÜLTENİ-11

Şemdinli\'de çatışma: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi\'ne operasyona çıkan güvenlik korucularına bir grup PKK\'lı terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik Beldesi\'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Irak sınırında operasyona giden koruculara, bir grup PKK\'lı terörist tarafından ateş açıldı. İlk ateşte güvenlik korucusu İslam İrez şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Yaralı korucu helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şehit İslam İrez\'in fotoğrafı

Haber: HAKKARİ, (DHA)

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Demirtaş: Coğrafi olarak en uzak cezaevine beni koyanlar sorumludur/EK



AHMET YILDIRIM: İBRETLE İZLEDİK

Şırnak\'ta HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş\'ın duruşmasını izleyen HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım ve Milletvekili Meral Danış Beştaş, adliye çıkışında basın açıklaması yaptı.

Yıldırım, \"Bugün Eş Genel Başkanımız ve milletvekillerimizin neden tutuklu olduklarını bu mahkemede bir kez daha ibretle izledik. Yargı falan değil bu, hukuk hiç değil. Müvekkilin avukatla ilişkisini engellemeye çalışan, ne avukatların ne dosyanın özünü soran, Eş Genel başkanımızın yüzüne bakamayan birinin tarafsız ve bağımsız olmasını biz zaten beklemiyoruz. Oynanan bir tiyatrodur\" iddiasında bulundu. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise, SEGBİS ile adil yargılama hakkının ihlal edildiğine vurgu yaparak, Demirtaş\'ın duruşmasındaki hakim hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Beştaş, \"4 Kasım’da milletvekillerimizi ve Eş Genel Başkanlarımızı özel uçaklarla, helikopterlerle 5 ayrı ilden toplayan iktidar, bugün masraf olur diye SEGBİS’i dayatıyor. Adil yargılama hakkını engelliyorlar. Çünkü Demirtaş’ın konuşmasından korkuyorlar. Bu hukuksuzluğun ortaya çıkmasını istemiyorlar. SEGBİS’e zorla çıkarma kararı Türkiye tarihinde bir ilktir. Biz hem HSK’ya, hem Adalet Bakanlığına, hem uluslararası kurumlara bu yargılamaların taraflı olduğunu hemen bildireceğiz\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Yıldırım ve Beştaş\'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale\'de (5)

EZİNELİLERE SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Ezine İlçesi\'ni de ziyaret etti. İlçe girişinde vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yıldırım\'ı, Ezine Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Babacanoğlu ve partililer çiçeklerle karşıladı. Vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, otobüs üstünden halka yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Ezine deyince aklıma memleketim Erzincan geliyor. Erzincan\'ın da peyniri var. Ama Ezine\'nin de öyle bir peyniri var ki, Erzincan\'ın peynirini aratmıyor. İşte sizin 750 kilometrekareden, 780 bin kilometrekareye Türkiye\'nin her yerine Ezine\'den marka peynirini ulaştırıyorsunuz. Ezine\'ye Organize Sanayi\'yi kuruyoruz. Ama nasıl organize sanayi, gıda organize sanayi. Ezine\'nin o güzel peynirini, o güzel ürünlerini marka haline getirecek. Türkiye\'nin dışında dünyaya tanıtacak, çok önemli bir hizmet. Bunun kararını aldık. Burada yüzlerce insan çalışacak. Ezine\'ye iş, aş imkanı olacak\" dedi. Ezine\'deki halka seslenişinin ardından Başbakan Yıldırım, restorasyonu tamamlanan Mehmet Akif Ersoy evi ve toplu açılış törenine katılmak üzere Bayramiç İlçesi\'ne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ezine ilçesi girişinde vatandaşla buluşan Başbakan Binali Yıldırım\'dan görüntüler

-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşma görüntüsü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Genç kadını öldürüp, evi ateşe verdiler

TOKAT\'ın Turhal ilçesinde evlerinde kimliği belirsiz saldırgan girdiği evde bıçakla saldırdığı 26 yaşındaki Dursuniye Tunç\'u öldürüp, 50 yaşındaki Gülcihan Köçer\'i yaraladıktan sonra, evi ateşe vererek kaçtı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay öğle saatlerinde ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi, Çamlıbel Sokak\'taki kiralık iki katlı müstakil evde yaşandı. Eve gelen ve kimliği öğrenilemeyen bir erkek şüpheli evde bulunan Dursuniye Tunç ile Gülcihan Köçer\'e bıçakla saldırarak yaraladı. Saldırgan iddiaya göre daha sonra evden çıkarken, benzin dökerek binayı ateşe vererek hızla uzaklaştı. Bu sırada kendisi de yaralı olan Gülcihan Köçer, yaralı haldeki Dursuniye Tunç\'u üst kattan sürükleyerek binanın dışına çıkarıp yardım istedi. Yardıma gelen komşuları ateşe verilen evin içinde bulunan Dursuniye Tunç\'un 4 aylık kız çocuğunu kurtardı. Olayın ardından bölgeye, polis, itfaiye ve ağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmada yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerinin ev önünde kontrol ettiği Dursuniye Tunç\'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Gülcihan Köçer ve 4 aylık bebek de ambulansla Turhal Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polise verdikleri ifade veren görgü tanıkları evi ateşe veren bir kişiyi hızla kaçarken gördüklerini söyledi. Harekete geçen polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

NİKAHSIZ EŞİ CEZAEVİNDE

Olayda yaşamını yitiren Dursuniye Tunç\'un, şu anda bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan Engin Köçer ile nikahsız birlikte yaşadığı belirlendi. Yaralanan Gülcihan Köçer\'in de Engin Köçer\'in annesi olduğu tespit edildi. Cinayetin namus meselesi yüzünden işlendiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Yanan evin görüntüsü

-Savcılığın yaptığı inceleme

(141 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TURHAL(Tokat), (DHA)

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5 katlı apartmanda yangın korkusu

BOLU\'da 5 katlı apartmanın 1\'nci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kucaklarında çocuklarıyla dışarıya çıkan bina sakinleri büyük korku yaşadı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kültür Mahallesi Cem Sultan Caddesi\'ndeki 5 katlı apartmanın 1\'nci katında İhsan Kaya\'nın oturduğu dairede çıktı. Mutfakta yemek pişirilirken çıkan yangını fark eden ev sahibi dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. Mutfaktan çıkan dumanlar binanın diğer katlarını da sardı. Bina sakinleri korku ve panik içinde dışarıya çıktı. Annelerinin kucağında dışarıya çıkan 2 çocuk, gözyaşlarını tutamadı. Anneleri de çocuklarını sakinleştirirken gözyaşlarını tutamadı. 2 çocuk, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin sadece mutfak kısmında etkili olan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Ağlayan çocukların görüntüsü

-Ambulans ve itfayecilerin görüntüler

-Çevredeki kalabalık

-Binanın görüntüsü

-Detaylar

Dosya adı: blyangin

Süre: 01.19 Boyut: 44.7 MB

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Diyarbakır\'da çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

DİYARBAKIR\'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uçartma şenliğinde aralarında köy çocuklarının da bulundu bin 200 çocuk Kırklar dağında uçurtma uçurdu.

Büyükşehir Belediyesi, \"Bal arısı, kelebekler ve uçurtma şenliği\" adı altında bir şenlik düzenledi. Merkez Sur İlçesi Kırklar dağında düzenlenen etkinlik kapsamında 4 merkez ilçede aralarında köy çocuklarının da bulunduğu bin 200 çocuk otobüslerle şenlik alanına getirildi. Çocuklara önce şapka daha sonra uçurtma dağıtımı yapılırken, çocukların yüzleri de çeşitli figürlerle boyandı. Çocuklar aldıkları uçurtmaları uçurmaya çalışırken, bazı çocuklar uçurtmalarını uçurmayı başaramadı. Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri Uçurtma şenliklerinin devam edeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslerle alana getirilen çocuklar

-Uçurtmaların dağıtılması

-Çocukların uçurtmaları uçurmaya çalışmaları

-uçurulan uçurtmalar

-Belediye yetkilisi ve çocukların konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)