DHA YURT BÜLTENİ-11

1)HABUR’DAKİ TATBİKATIN ORTAK DİLİ: İNGİLİZCE

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin 18 Eylül günü Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı ve son 3 gündür Irak ordsu askerinin katımıyla yapılan tatbibat devam ederken, Türk ve Irak askerleri iletişimlerini İngilizce konuşarak sağladıkları belirtildi. TSK tarafından Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan askeri tatbikatta 11\'inci gün geride kaldı. Türk askerlerinin sürdürdü tatbikata 3 gün önce de Irak ordusuna bağlı askerler de katılmıştı. Bugün yapılan tatbikatta askerler mısır tarlalarının yanındaki boş sahada zırhlı araçlar ile faaliyetlerini sürdürdü. 28\'inci Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Karaman\'ın emir komutasında yürütülen tatbikatta Irak askerlerinin anlayabilmeleri için İngilizce komutlar veriliyor. Irak askerlerinin siyah kamuflajlarını çıkardığı ve araziye uygun renkte kıyafet giydikleri görülürken, bugün arazide engel aşma, geçitk aşma eğitimleri yapıldı. Birlikte hareket eden Türk ve Irak askerleri belirlenen hakim tepelerde yaptıkları operasyonda, sis bombaları ve tanklar ile birlikte hareket eden askerler belirlenen mevzileri ele geçirdikten sonra geri dönmesiyle tatbikatın bugünkü faaliyeti tamamlandı. Sınır bölgesinde askeri tatbikatlar sürerken, Türkiye\'nin IKBY\'ya yapacağı yaptırımlar kapsamında kapatılması tartışılan Habur Sınır Kapısı\'nda ise girişi çıkışlar tüm hızıyla sürdüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Tatbikatın startının verilmesi

-Sis bombasının atılması

-Askerin kırmızı flama sallaması

-Türk ve Irak askerlerinin sahada koşmaları

-Tankların ve zırhlı araçların hareket etmesi

-Tatbikattan detaylar

-Habur Sınır Kapısı

-Habur’an çıkış yapan araçlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN – Eser PAZARBAŞI, (SİLOPİ-DHA)

========================================================

2)YANGINDA KIYAFETİ TUTUŞAN KADIN ATLADIĞI SULAMA KANALINDA BOĞULDU

MERSİN\'de, bahçe içerisindeki evde çıkan yangında kıyafeti tutuşunca paniğe kapılıp kendini sulama kanalına atan 33 yaşındaki Zeyni Bilen boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi\'ne bağlı Yakaköy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeyni Bilen\'in evde olduğu sırada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kıyafeti tutuşan Zeyni Bilen, panik halinde dışarı çıkıp, kendini evin önünden geçen sulama kanalına attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Zeyni Bilen\'in cesedi sulama kanalında bulundu. Bilen\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gönderdi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Olay yerindeki polis araçları

- Kadının yerdeki cesedi

- Üzeri örtülmüş halde görüntüsü

- Polis başında beklerken

- Yanan evden görüntü

- Polisler yanan evi incelerken

- Yanan traktörün görüntüsü

- Yanan evden detay

- Su kanalının görüntüsü

SÜRE: 03.45 BOYUT: 413.36

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

=========================================

3)YOL KONTROL NOKTASINDA KAZA: 1\'İ POLİS 2 YARALI

MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, bir otomobilin çarptığı polis memuru Erkan Dallıca (38) ağır yaralandı. Refüjdeki yön tabelalarını devirip, yaklaşık 60 metre ileride durabilen otomobilin sürücüsü Fikri Emre (45) de yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Köyceğiz\'in kırsal Döğüşbelen Mahallesi\'nden geçen Fethiye-Muğla Karayolu Ekincik Kavşağı\'ndaki polis ve jandarma yol kontrol noktasının önünde meydana geldi. Köyceğiz\'den Muğla yönünen giden Fikri Emre\'nin kullandığı 55 BR 406 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kontrol noktasındaki polis memuru Erkan Dallıca\'ya ardından da refüjdeki yön tabelalarına çarpıp, karşı şeride geçti. Yaklaşık 60 metre ileride güçlükle durabilen otomobilin sürücüsü Emre kazayı yaralı olarak atlattı. Otomobil sürücü Emre, Köyceğiz Devlet Hastanesi\'ne, çarptığı yaralı polis memuru Erkan Dallıca ise polis eskortu eşliğinde ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memur Dallıca\'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Köyceği İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz , kazanın ardından hastaneye gelerek yaralı polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olan yaralı polis memuru Dallıca\'nın dönüşümlü olarak görev yapılan Ekincik Kavşağı\'ndaki yol kontrol noktasında geçici olarak görevlendirildiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Yaralanan polis memuru Erkan Dallıca\'nın fotoğrafı

-Kaza yerinden görüntü

-Yol kontrol noktasından görüntü

-Otomobilin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ, (Muğla), (DHA)

================================================

4)63 YAŞINDAKİ KADINA DEAŞ\'A YARDIM GÖZALTISI

KÜTAHYA\'da 63 yaşındaki M.A. adlı kadın, DEAŞ terör örgütüne maddi destekte bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, sabah erken saatlerde Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Ekipler, oğlunun DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen ve kendisinin de bu örgüte maddi destekte bulunduğu öne sürülen M.A.\'yı gözaltına aldı. Şüpheli M.A.\'nın soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürüleceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Gözaltına alınan M.A.\'nın polis ekipleri tarafından apartmandan çıkartılıp ekip aracına bindirilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHA

=======================================================

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

5) UYUŞTURUCU SEMPOZYUMUNDA BOŞ SALON EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ÜZDÜ

ANTALYA\'da uyuşturucu ile mücadele konusunda düzenlenen sempozyuma katılımın az olması, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'yı üzdü. Uzunkaya, \"İçeriye girerken zorlanır mıyım, koltuk araları hep dolmuştur diye ümitle beklerken, dünden daha az katılımı görünce üzüldüm\" dedi.Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nün düzenlendiği \'Uyuşturucu ile Mücadele Sempozyumu\', Uncalı Sosyal Hizmet ve Eğitim Tesisleri\'nde başladı. Daha çok polislerin katıldığı sempozyumda açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşlara açık olmasına rağmen katılımın az olmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti. Uzunkaya, \"İçeriye girerken zorlanır mıyım, koltuk araları hep dolmuştur diye ümitle beklerken, dünden daha az katılımı görünce üzüldüm\" dedi.

Toplumsal sorunların çözümünde toplumun tüm kesimlerinin ayağa kalkması gerektiğini belirten Uzunkaya, bunun da göstermelik değil hayatın her evresinde olması gerektiğini aktardı. Vatandaşların ve ilgili kamu kurumlarının konuyu dert etmediğine üzüldüğünü belirten Uzunkaya, \"Bağımlılık yaratan her unsur toplum için tehlike oluşturuyor. Bu bir de uyuşturucu ise ve gençliği girdabına almak için özel bir çaba sarf ediyorsa çok daha tehlikelidir. Uyuşturucu, ülkemizde oynanan uzun soluklu senaryoların önemli bir parçası ise hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Herkesin bu konuda kendisini vazifeli görmesi gerekiyor\" dedi.

\'AYAKLANMAMIZ LAZIM\'

Uyuşturucunun her gün daha büyük bir kuşatma ile ülkemizi tehdit ettiğini kaydeden Uzunkaya, \"Uyuşturucu ile mücadelenin toplumun tüm katmanlarınca umursamazlık yapmadan bir mücadele başlatılması lazım. Toplumsal her sorunda fahri müfettiş olması gerekiyor. Farkındalık yaratmak istiyoruz, toplumun tamamını duyarlı kılmak istiyoruz. Silahlı terör örgütlerinin teröründen daha tehlikeli olan, ülkenin geleceğinin imhasını hedef alan uyuşturucu terörüne karşı ayaklanmamız lazım\" diye konuştu.

SİGARAYLA BAŞLIYOR

Emniyet Müdürü Uzunkaya\'nın ardından uzman öğretim üyeleri katılımcıları bilgilendirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, terörle mücadele yolunun uyuşturucuyla mücadeleden geçtiğini söyledi. Uyuşturucu bağımlılığının sigaradan başladığına dikkati çeken Prof. Dr. Hancı, \"Sigarayı yabana atmayın. Sigara uyuşturucuya geçiş maddesidir. Dünyada her 10 saniyede bir insan tütün kullanımı sonucu ölüyor. Sigara içenlerin akciğer kanseri olma riski 22 kat daha fazladır. Sigara içenlerin içmeyenlere göre uyuşturucu maddelere geçme olasılığı 8 kat daha fazladır. Tüm uyuşturucu maddeler içinde en tehlikeli öldürücü kokaindir. Esrar da sigara gibi diğer uyuşturuculara geçiş kapısıdır\" dedi.

Sempozyum, diğer uzmanların sunumlarıyla devam etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Salondan görüntü

Emniyet müdürünün görüntüsü

Emniyet müdürü Celal Uzunkaya\'nın konuşması

472 mb --04.13

(Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

=====================================================

6)BURSA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 26 GÖZALTI

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'da 1500 polisin katılımı, Özel harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği uyuşturucu operasyonnuda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, il genelinde dün akşam uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat, Asayiş ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyona 1500 polis katıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Aramalarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Ev, işyeri ve otomobillerde 150 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 650 gram esrar, 70 adet Ecstasy hap, çok sayıda ruhsatsız tabanca, dolu fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan 26 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

---------------------

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Operasyondan görüntü

Detaylar

SÜRE: 2 dakika 01 saniye

BOYUT: 390 MB

=====================================================

7)BEBEKLER EMEKLEME YARIŞINDA

BİLECİK Belediyesi tarafından 07-12 aylık bebekler arasında düzenlenen \'Küçüçüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm\' adlı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen etkinliğe 30 çocuk katıldı. Belediye Başkanı Selim Yağcı, yaptığı konuşmada Bilecik Belediyesi tarafından güzel ve anlamlı bir yarışmanın düzenlendiğini, belediyeciliğin insanların doğumdan ölüme kadar her safhasında olduğunu söyledi. Yağcı şöyle davam etti:

\"Çocuklarımıza doğduklarında Bilecik Belediyesi olarak\' hoş geldin hemşerim\' diyerek, hemşerilik beratı vererek onları ziyaret ediyoruz. Sünnetlerine, özel günlerine, doğum günlerine gidiyoruz ama gerçekten bu yaştaki çocuklara ilişkin olarak böyle bir projeyi bu zamana kadar gerçekleştirmemiştik. Acaba aileler açısından ve çocukların psikolojisinde de sıkıntıya girmeden ne olabilir diye düşündük biz de. Çocukların hayatında güzel bir anı olacak. Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm projesi kapsamında yarışması düzenledik. Sağ olsunlar ailelerimiz bizlere inandı ve güvendi güzel bir katılım gösterdi. Birlikte çocuklarımız eğlendiler ve hayatlarının bu başlangıcında tatlı bir rekabeti de yaşadılar tabi aileler de o rekabeti yaşattılar. Ama bizim çocuklarımızın her biri gönüllerimizin şampiyonu ve her birini de şampiyon olarak görüyoruz. Tabi bu tatlı rekabet içerisinde de ailelerin mutluluğunu da görmek bizleri de yönetici olarak mutlu ediyor.\"07-12 ay arası çocuklar arasında gerçekleştirilen emekleme yarışmasında Emre Kaplan 1\'inci, Hatice Nur Gündüz 2\'nci, Eylül Asel Kolat da 3\'üncü oldu. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye de gram altın verildi.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Yarışmadan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: BİLECİK,(DHA)

======================================================