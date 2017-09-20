DHA YURT BÜLTENİ-11

Polis Okulunda feci kaza; helikopter pervanesinin çarpması sonucu 1 polis şehit, 1 polis yaralı (1)- Görüntü Ekiyle Yeniden

NİĞDE\'de Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nde eğitmen olarak görev yapan polis memuru, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu. Olayda 1 polis de ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nde meydana geldi. Eğitim sahasındaki helikopterin pervanesinin çarptığı 2 polis ağır yaralandı. Okulda eğitmen olarak bulunan özel hareket polisi olay yerinde şehit olurken, diğer polis ise götürüldüğü Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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- Motorlu polis ekiplerinin görüntüsü

- Olay yerine giden yetkililerin araçları

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Çevreci Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı, cezaevinde intihar etti (3)

CENAZE ANTALYA\'YA GÖNDERİLDİ

Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda bu sabah intihar eden çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı Ali Yamuç\'un cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı Morgu\'ndan alınarak cenaze aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

\"SORUŞTURMANIN İDDİANAME AŞAMASINA GELMEDİ\"

Büyüknohutçu ailesinin avukatlarından Fikri Doğan, çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın henüz iddianame aşamasına gelmediğini söyledi. Bugün intihar haberini soruşturmayı takip eden savcıdan aldıklarını belirten Doğan, olayın ayrıntılarının ise henüz netleşmediğini kaydetti. İntiharın ardından hukuki olarak cinayet şüphelisi hakkında \'takipsizlik\' kararı verilebileceğini vurgulayan Doğan, \"Şu an cinayet şüphelisinin eşi tutuklu. Olayın ardından suç aletlerini bir çukura atıp gömülmesine yardım ettiğini biliyoruz. \'Cinayete iştirak\' ve \'suç delillerini karartma\' suçundan eşi hakkında yeni bir iddianame hazırlanabilir\" dedi.

\"KARANLIKTA KALAN NOKTALAR BİRAZ DAHA KARARDI\"

İntihar eden şüphelinin cinayeti işlediğine ilişkin ellerinde yeterli delil olduğunu ancak kendisini buna iten nedenler ve kimseler konusunda henüz yeterli bilgi bulunmadığını aktaran Doğan, \"Bu konuda karanlıkta kalan noktalar intiharla birlikte biraz daha karardı. Bu nedenle intiharın şeklinin tam olarak netleşmesi gerekiyor. Bu cinayet olayının arkasında başka birilerinin olup olmadığı merak ediliyordu. Bu intiharın arkasında da azmettirme ve yardım etme konusunda başkalarının olup olmadığı netleştirilmeli\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Röp: Avukat Fikri Doğan,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracından

- Cenazenin cezaevi ceza aracından indirilmesi

- Cenazenin diğer cenaze aracına bindirilmesi

- Morgtan detay

Haber- Kamera: Ergün TOS- Engin ANAK/ANTALYA, (DHA)

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Kılıçdaroğlu\'nun önünde bayılan emekli o anı anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na dün Çorum\'un Osmancık İlçesi\'ne yaptığı ziyaret sırasında, \"Biz emekliyiz. Emekli bitti\" dedikten sonra bayılan 78 yaşındaki Şaban Taşlı, derdini tam anlatamadığından yakındı.

Dün Osmancık\'ta ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yanına yaklaşan ve \"Biz emekliyiz. Emekli bitti\" dedikten sonra bayılan iki çocuk babası Şaban Taşlı, o anları anlattı. Kılıçdaroğlu’na emeklilerin sorunlarını anlatmak istediğini söyleyen Taşlı, \"O esnada hem tansiyonum düştü ve bayıldım. \'Suriye’den 3 bin, 4 bin kişi getirdiler, 5’er bin TL para verdiler. Bize vermiyorlar\' diyecektim. Bize de 2 lira, 3 lira zam veriyor. Ben 485 TL alıyorum. Maaşı aldıktan sonra çarşıdan, pazardan erzak alıyorum, eve geliyorum bakıyorum ki para bitmiş. Derdimi anlatmaya çalıştım. Sayın Kılıçdaroğlu bayılmamdan sonra Laçin’den bana telefon açtı. Kılıçdaroğlu bana, \'Şaban bey nasılsın\' dedi. \'İyiyim sayın genel başkanım. Sen bizi Osmancık\'ta ziyaret ettin, ben de sizi Ankara\'da, genel merkezinizde ziyaret edeceğim\' dedim. Şimdi sağlığım iyi. Ancak kendimi Kılıçdaroğlu’na tam tanıtamadım. Hastanede doktorların dediğine göre tansiyonum düştü. Ne oldu bilmiyorum\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Şaban Taşlı ile röportaj

-Şaban Taşlı\' nın Kılıçdaroğluna derdini anlataya çalıyırken bayılması

(SÜRE:1.36 Dk) (BOYUT:51.56 MB)

Haber: Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)

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Kahramanmaraş\'ta kaçak silah operasyonu: 26 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, polis tarafından 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız 15 tüfek, 7\'si kurusıkı 12 tabanca, 445 fişek ve 17 şarjör ele geçirilirken 26 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde ruhsatsız ve kaçak silahla mücadele kapsamında belirlenen 38 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda aranan adreslerde değişik marka ve model ruhsatsız 15 tüfek, 7\'si kurusıkı 12 tabanca, 445 fişek ve 17 şarjör ele geçirildi. Kaçak silah ve mühimmatlara el konulurken 26 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü

- Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: KAHRAMANMARAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB, 5 MB

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Bursa uyuşturucu operasyonu

BURSA\'da narkotik ekiplerinin düzenlediği iki operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Operasyonlarda 400 gram metamfetamin ve 56 gram eroin ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, İstanbul\'dan Bursa yönüne seyretmekte olan bir otomobille, satılmak üzere, yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bursa girişi otoban üzerinde durdurulan araçtaki C.T. ve İ.G., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda piyasa değeri 100 bin lira olan 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Bir başka operasyonda ise polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Ekipler şüpheliyi, bir başka kişiye uyuşturucu madde sattığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.İ.\'nin yapılan üst aramasında 56 gram eroin maddesi ele geçirildi. E.İ.\'den uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 5 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün \'uyuştucu ticareti yapmak\' suçudan adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkartılarak ekip otomobiline bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden zanlı C.T., \"Yeter, çekmeyin abi, çoluğumuz çocuğumuz var\" diye tepki göstererek otomobile binmekte zorluk çıkardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

SÜRE: 1 dakika 5 saniye, BOYUT: 192 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)

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Türk ve Suriyeli işçilerden ortak zam eylemi

İZMİR Ayakkabıcılar Sitesi’nde çalışan Türk ve Suriyeli sayacı işçileri bir araya gelerek firmaların kendilerine ödedikleri ücretlerin düşük olduğunu öne sürerek eylem yaptı.

İzmir Ayakkabıcılar Sitesi’nde çalışan Türk ve Suriyeli uyruklu sayacı işçileri, emeklerinin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Site yönetimi önünde toplanan yaklaşık 500 sayacı işçisi site içerisindeki Ayakkabıcılar Odası’na kadar yürüdü. Eylemciler “Hakkımızı isteriz\", “Sayacılar yürüyor\" sloganları atarken Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata’nın dışarıya çıkıp kendilerini dinlemesini ve sorunlarına çözüm bulmasını istedi. Yürüyüş ve eylem sırasında ise polis güvenlik önlemi alarak olumsuz bir durumun yaşanmamasını sağladı. İşçiler kendilerine düşük ücret verildiğini belirterek işverenlerden zam talebinde bulundu. Oda Başkanı Ata ise işverenlerle görüşüp sorunun çözümü için çaba göstereceğini belirtti. Ücret sorununun sadece İzmir’le sınırlı olmadığını belirten Ata, “Sayacılar aldıkları ücretlerden dolayı zam istemek amacıyla yürüyüş yaptı. Daha önce Gaziantep, Kahramanmaş’ta eylem yaptılar. Dün’de İstanbuul’da çalışan sayacılar zam taleplerini dile getirdi. Bugün de burada toplanan hem Türk hem de Suriyeli sayacılar zam için yürüdü. Odamıza gelip bizimle görüştüler. Temsilcileriyle toplantı yaptık. Arkadaşlar 5 yıl önceki ücretlerle çalıştıklarını bazı işçilerin sigortasız çalıştırıldığını yönünde şikayetleri oldu. Bizde oda olarak konuya müdahil olduk. İlginç şekilde daha önce haksız rekabetle ücretleri düşürdüğü ileri sürülen Suriyeli işçilerle, bu durumdan şikayet eden Türk işçiler birlikte hareket ettiler. Biz de taleplerini işverenlere ileteceğiz\" dedi. Eylemciler görüşmenin ardından olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eylemcilerden görüntü

- Oda başkanı ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Timur TARLIĞ –Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA



