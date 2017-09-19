DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KILIÇDAROĞLU\' NA DERDİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIRKEN BAYILDI

\'GENEL BAŞKANIM EMEKLİLERİN HALİ PERİŞAN\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum\'un Osmancık İlçesi\'nde, şehit Astsubay Mustafa Acar ve şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ailelerini ziyaret etti. Acar Ailesi\'ni ziyaretinden çıkışta Kılıçdaroğlu\'na \"Genel Başkanım emeklilerin hali perişan\" diye seslenen emekli Şaban Taşlı, baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adamın sedyeye taşınmasına Kılıçdaroğlu da yardım etti. Çeşitli ziyaretler için Çorum\'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından Sungurlu İlçesi\'nde karşılandı. Kılıçdaroğlu, ardından karayoluyla geçtiği Çorum kent merkezinde Organize Sanayi Bölgesi\'nde özel bir işletmeyi ziyaret ettikten sonra Osmancık İlçesi\'nde 24 Haziran 2016\'da Mardin\'in Derik İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin otomatik silahlarla askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna\'nın ailesini ziyaret etti. Ziyaret çıkışında emekli olduğu belirtilen Şaban Taşlı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'na \"Genel Başkanım emeklilerin hali perişan\" diye seslendikten sonra bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adamın sedyeye taşınmasına Kılıçdaroğlu da yardım etti. Yaşlı adam ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin şehit ettiği müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Görüntü dökümü

--------------------------

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ziyaretlerinden detay

-Emekli Şaban Taşçı\'nın bayılması

-Sağlık ekiplerinin müdahelesi

-Bayılan vatandaşın sedye ile taşınması

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun vatandaşlarla tokalaşması

(Süre: 03.40 dk) - (Boyut: 117.21 mb)

Haber-Kamera : Hakan AKGÜN-Yusuf ÇINAR-Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA) -

================================================

2)ÜST GEÇİDE ÇARPAN TIR\'IN DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADA

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, üst geçide çarparak devrilen hurda kağıt yüklü TIR, bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. TIR şoförü Emre Kolay\'ın hafif yaralandığı kaza sırasında üst geçit ve yolun boş olması olası bir faciayı önledi. Kaza, Yanıklar Mahallesi Fethiye-Muğla Karayolu üzerinde bugün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Fethiye\'den Muğla yönüne giden Emre Kolay yönetimindeki 06 EY 9999 plaklı TIR, savrularak önce kaldırıma çıptı. Ardından da üst geçidin merdivenlerine çarpıp, yan yatarken dorsesindeki hurda kağıtlar yola saçıldı. Hafif yaralanan TIR şoförü ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yol 5 saat trafiğe kapanırken ulaşım diğer yönden kontrollü olarak sağlandı.

\"ÖĞRENCİLERİN OKULA GELMESİNE AZ VAKT KALMIŞTI\"

Yanıklar Mahalle Muhtarı Mehmet Argıç, kazanın hemen ardından olay yerine geldiğini belirtip, \"TIR\'ın çarptığı üst geçidi, çoğunlukla Yanıklar İlkokulu\'nun öğrencileri kullanıyor. Çocukların okula gelmesine çok az süre kalmıştı. Kazanın daha önce meydana gelmesi büyük şans ve olası bir faciayı önledi. Yolun trafiğe açılması için yoğun bir çalışma yapan karayolları ekiplerine teşekkür ediyoruz\" dedi. Dalaman Selüloz, Kağıt, Karton Entegre Tesisi\'ne hurda kağıt götüren TIR\'ın yaptığı kazanın, yakındaki bir evin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-TIR\'ın üst geçide çarpma anından görüntü

-Yola savrulan hurda kağıtların görüntüsü

-Ekiplerin yolu trafiğe açma çabasından görüntü

-Yanıklar Mahalle Muhtarı Mehmet Argıç ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

( Haber - Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

=====================================================

3)BİLAL ERDOĞAN, BABASININ İSMİNİN VERİLDİĞİ OKULU AÇTI



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Nevşehir’de Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılış törenine katıldı. Okulun açılış programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra, Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve protokol mensupları katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, açılışa katılan Bilal Erdoğan’a teşekkür etti. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise Nevşehir Külliyesi içinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yapımı hakkında bilgiler verdi. Başkan Ünver, \"3.5 yıl gibi kısa bir sürede külliyemizi ve içerisindeki binalarımızı tamamladık. Yakın zamanda halk sağlığı merkezi de burada yapılacak\" diye konuştu.

Bilal Erdoğan ise babasının ismini taşıyan okulun hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu okuldan nice alim ve liderlerin yetişmesini diledi. Bilal Erdoğan, \"Sizler çok iyi işler yapacaksınız. Dünyadaki en son gelişmeleri takip edeceksiniz. Buradan yetişenlerin Recep Tayyip Erdoğan gibi dik bir duruşa sahip olmaları, cesur olmaları, halkının kalbiyle bir atan bir kalbe sahip olmaları lazım\" dedi. Konuşmaların ardından Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- TÜGVA yüksek istişare kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve beraberindeki protokol üyelerininimamhatip lisesine gelişi

-Okul Bahçesindeki öğrencilerden genel ve detay görüntü

-Okuldan Genel ve detay görüntü

-Nevşehir İl Milli eğitim Müdürü Murat Demirin Konuşmasından genel görüntü

-Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünverin Konuşması

-Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk ve Mustafa Açıkgözün konuşması

- TÜGVA yüksek istişare kurulu üyesi Bilal Erdoğan’ın konuşması

- TÜGVA yüksek istişare kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve Protokol üyelerinin sınıfları gezmesi

-Bilal Erdoğan Çocuklara Hangi mesleği seçeceklerini sordu öğrencilerle sohbet etti. Okulun bahçesine ağaç dikmesinden genel ve detay görüntü.

(KJ:Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

10 Dakika 42 Saniye /687MB

======================================================

4)ATATÜRK\'ÜN ORDU\'YA GELİŞİNİN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’yu ziyaretinin 93’üncü yıl dönümü, törenle kutlandı.

Tören, Atatürk’ün Ordu’ya gelişinde karaya ilk ayak bastığı yer olan İlk Adım Anıtı önünde düzenlendi. Altınordu Kaymakamlığı ve Altınordu Belediyesi çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti.

Törene Vali Seddar Yavuz, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bazı protokol temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten, Atatürk\'ün Ordu\'yu ziyaretini anlatan bir konuşma yaptı. Tören halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaymakam Niyazi Erten\'in konuşması

-Çelenk sunmadan görüntü

-Halk oyunlarından görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3.40 - BOYUT: 398 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

==================================================

5)ALMAN GELİNE TRAKYA DÜĞÜNÜ

EDİRNELİ Murat Çatalçekiç, Almanya\'da üniversite değişim programı sırasında tanıştığı Sarah Koetschan Tunca Nehri kıyısındaki tesislerde Trakya düğünü ile evlendi. Alman gelin Sarah Koetschan, 9-8\'lik Roman havası eşliğinde göbek atıp davul çalarak gönlünce eğlendi.

Edirne Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi İşadamı Feridun Çatalçekiç\'in oğlu Murat Çatalçekiç Almanya\'da üniversite değişim programı sırasında tanıştığı Alman uyruklu Sarah Koetschan ile evlenme kararı verdi. Edirne\'nin tarihi mekanlarında çekilen düğün fotoğraflarının ardından nehir turu yapan çift, Tunca Nehri kıyısındaki bir tesiste kentin ileri gelen işadamları ve davetlilerin katıldığı düğünde, Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan\'ın kıydığı nikahla bir birlerine evet dedi. Türk örf ve adetlerine göre başlayan düğün, Trakya usulü 9-8 çalınan müzikle devam etti. Çalan müzikten etkilenen gelin Sarah Koetschan eşi Murat Çatalçekiç ile göbek attı. Davetlilerin de eşlik ettiği piste hızını alamayan gelin davul çalıp gönlünce eğlenirken, kızını göbek atarken gören baba Harry ile anne Marianne Koetschan kızlarına eşlik edip piste göbek atıp oynadı. Alman gelin Sarah Koetschan, göbek atmayı çok sevdiğini belirterek, \"Trakya müziği ile oynamak çok güzeldi. Türkiye\'ye sık sık geldiğim için bir kaç Türk düğününe katıldım. Türk gelenekleri hakkında önceden biraz haberim vardı. Ortama uyum sağlamaya çalıştım. Çok güzel bir gündü, iyi bir anı oldu. Türk yemekleri çok beğeniyorum, özellikle sarmaya bayılıyorum. Türk yemeklerinden azda olsa yapmayı öğrendim. Türk insanı çok kibar, misafirperver. Alman halkı ile arasında fazla fark yok. Eşimi ve Türkiye\'yi çok seviyorum\" dedi.

Damat Murat Çatalçekiç, \"Eşimi üniversitede öğrenci değişimi programı ile Almanya\'ya gittiğimde tanıdım. Kendisiyle uzun süre görüşmemizin sonrası evlenme kararı verdik. Ben Almanya\'nın Frankfurt şehrinde serbest denetçi olarak çalışıyorum. Eşim Sarah\'ta ünlü bir marketing şirketinde müdürlük yapıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Çiftin kayık ile nehir turu atması

Nikahlarının kıyılması

Dans etmeleri

Alman gelin Sarah Koetschan oynaması

Davul çalması

Genel detay görüntüler

Sarah Koetschan eşi Murat Çatalçekiç ile röp

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)



