DHA YURT BÜLTENİ-11

1)AFYONKARAHİSAR MHP\'DEN 300 İSTİFA

AFYONKARAHİSAR\'da aralarında eski bakan, eski milletvekili ve eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 300 kişi MHP\'den istifa etti. Afyonkarahisar\'da MHP\'den istifa kararı alan grup kent merkezindeki bir kongre salonunda toplandı. Grup adına konuşan eski İl Başkanı Alper Yağcı, MHP\'den ihraç edilen Meral Akşener\'in kurma çalışmaları içerisinde olduğu partiye destek vermek için istifa ettiklerini söyledi. MHP içinde demokratik haklarını kullanarak kongre yapılmasını talep ettiklerini ancak bu taleplerinin keyfi olarak reddedildiğini savunan Yağcı, \"Türk milliyetçilerinin parlamenter sistemden yana tavır ortaya koyarak referandum sürecinde vermiş olduğu demokrasi mücadelesi milletimiz tarafından takdirle karşılanmıştır. Bu sebeple yeni bir oluşumu milletimiz istemiş ve yeni partiyi milletimiz kurma arzusu içine girmiştir. Yeni partimizin Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine bağlı olacağına inancımız tamdır. Bu sebeplerden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi\'nde siyaset yapan Türk İslam davasına ömrünü adamış insanlar olarak yüreğimiz buruk ama doğru olduğuna inancımız tam olarak Sayın Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi\'nden istifa ediyoruz\" dedi.

Yağcı, istifa edenlerinin sayısını ise 300 olarak açıkladı.

\"ÜLKÜCÜLÜĞÜMÜZÜ KİMSE TARTAMAZ\"

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan, MHP\'den ayrılış sebeplerini anlattı. Akcan, \"Ülkücü hareketin siyasi otağı bildiğimiz, demokratik bir anlayış içerisinde yönetildiğini, yönetilmesi gerektiğini beklediğimiz Milliyetçi Hareket Partisi\'nde son dönemlerde bunu göremediğimizden ve önümüzün kesilmesinden dolayı yeni bir arayış içerisine girmek zorunda kaldık. Hepimiz ülkücüyüz, milliyetçiyiz. Hiç kimse bizim ülkücülüğümüz yargılayamaz, ülkücülüğümüzü tartamaz. Bu anlayış içerisinde siyaset hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"HÜZÜNLÜYÜZ\"

Eski MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Telek, istifalar nedeniyle hüzünlü olduklarını, yeni oluşumun içerisinde olmalarından dolayı da sevinçli olduklarını aktardı. Telek, \"Yaşımıza göre en az 40- 45 yıldır bir hareketin içerisinde olan, sıkıntı çeken, cezaevlerinde çile çeken ve 5 bin şehidi olan bir siyasi hareketin Milliyetçi Hareket Partisi\'nden istifa ediyoruz. Bunun için hüzünlüyüz. Yeni bir hareketin içerisinde olmamızdan dolayı da sevinçliyiz\" dedi.

\"KINALI ELİYLE TOKADI VURACAK\"

MHP Çobanlar eski İlçe Belediye Başkanı Sefa Değirmen de \"Sayın Meral Akşener bugün için bizim genel başkanımız, cumhurbaşkanlığı için adayımız olan tek kişidir. Ve Meral Akşener o kınalı eliyle Tayyip Erdoğan\'a tokadı vuracaktır\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından istifa dilekçeleriyle kameralara poz veren MHP\'liler imzaladıkları istifa dilekçelerini merkez ilçe seçim kurullarına gönderdi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantı salonunda detaylar

- Alper Yağcı\'nın konuşması

- Eski Bakan Abdülkadir Akcan\'ın konuşması

- Eski Milletvekili Mehmet Telek\'in konuşması

- MHP eski Çobanlar Belediye Başkanı Sefa Değirmen\'in konuşması

- Salondan detaylar

177 MB /// 05.33\"

(HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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2)ZONGULDAK VALİSİ ÇINAR: FANTEZİLER İÇİN KÖPEKLERİ ALIP MAĞDUR ETMESİNLER



ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, birçok insanın sevmek ve beslemek için aldıkları köpekleri bir süre sonra sokağa bıraktığını söyledi. Vali Çınar, \"Eğer köpeklere bakabileceklerse, bu köpek hayatının sonuna kadar misafirleri olabilecekse alsınlar. Yoksa geçici heves, fanteziler için köpekleri alıp onları mağdur etmesinler\" dedi.Vali Çınar, İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkez çalışanlarından bilgi alan Vali Çınar, hayvan barınağının daha geniş bir yerde, daha gelişmiş tekniğe uygun yeniden yapımını sağlamak için çalışma başlattıklarını söyledi. Merkezdeki sıkıntıların çözümü için çalıştıklarını ifade eden Vali Çınar, 200 köpek kapasiteli barınakta 300 köpeğin bulunduğunu belirtti. Birçok insanın sevmek ve beslemek adına aldıkları köpekleri bir süre sonra sokağa bıraktığını ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi:

\"İnsanlar köpek sevmek ve beslemek adına evlerine köpek alıyorlar. Bir müddet sonra ona bakmak eziyet haline geliyor ve sokağa salıveriyorlar. Bu, çok yaygın bir davranış halline gelmiş durumda. Bu son derece bencilce, hayvan sevgisi olmayan, hayata sevgisi de olmayan bir davranış şekli. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım. Eğer köpeklere bakabileceklerse bu köpek hayatının sonuna kadar misafirleri olabilecekse alsınlar. Yoksa geçici hevesler, fanteziler için köpekleri alıp onları mağdur etmesinler. Bu çağrıyı buradan yapıyorum. Her türlü hayvanın insanlar gibi hayatları kıymetlidir. Hayvan sevgisi hepimize yaratılıştan kodlanan bir durumdur. Çocuklarımıza bu sevgiyi aşılamamız lazım.\"

Görüntü Dökümü:

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-Valinin barınağı ziyareti

-Valinin açıklaması

Süre: (3.27) Boyut: (110 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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3)NESLİ TÜKENMEKTE OLAN \'URFA KELERİ\' BULUNDU

ŞANLIURFA\'da, kasap Ferhat Çiftçi, bir mağarada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 santimetre uzunluğunda \'Urfa Keleri\' olarak adlandırılan endemik bir canlı türünü yakaladı.

Kentte kasaplık yapan Ferhat Çiftçi, Hayati Harrani Mahallesi\'ndeki bir mağarada tesadüfen sürüngen kertenkele cinsinden bir canlı hayvanı fark ederek yakaladı. Çiftçi, bir kutuya koyarak işyerine getirdiği hayvanı çevredekilere teşhir etti. İlgi gören hayvan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Görevliler, \'Urfa Keleri\' olarak adlandırdıkları hayvanı tutanakla teslim alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne götürdü.

Görüntü Dökümü

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- Kutudan çıkartılan hayvan bir leğene konulması

- Leğenin başında toplanan vatandaşlar hayvanı incelemesi

- Kasap Ferhat Çiftçi\'yle yapılan röp.

- Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 251MB

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4)EZİNE\'DE ELE GEÇİRİLEN 1.5 TON ESRARA YENİ TUTUKLAMA

ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi\'nde 1.5 ton esrarın ele geçirilmesiyle ilgili iki kişinin tutuklanmasının ardından, aranan şüphelilerden C.S. de İstanbul\'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen C.S. tutuklandı.Ezine\'nin Geyikli Beldesi Tavaklı bölgesinde geçen 25 Temmuz\'da 1.5 ton esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında farklı zamanlarda yakalanan 4 kişiden ikisi tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 7 kişi ise aranmaya başlandı. Şüphelilerden C.S.\'nin İstanbul\'da olduğunu belirleyen jandarma, harekete geçti. C.S., 8 Eylül\'de İstanbul Bahçelievler\'de yakaladı. Dün (salı) adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 3\'e çıktı. 6 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Tutuklanan C.S\'den görüntü

: Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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5)\"HAKKIMIZ VAR\" EĞİTİM PROJESİ KARS\'TA BAŞLADI

Kars İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan \"Hakkımız var\" eğitim projesi Kars\'ta başladı. Halk Sağlığı İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan eğitim programında, hasta hakları ve tarihsel gelişim, temel insan hakları gereksimleri, Sağlık Bakanlığı hasta hakları mevzuatı ve uygulamaları, sözel iletişim teknikleri, soru sorma teknikleri gibi konularda bilgiler verildi.İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı MLPCare Sağlık Grubu Bakım Hizmetleri Direktörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, proje kapsamında Kars\'ta yer alan, üniversite hastanelerinde hem de İl Sağlığı ve Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki hasta hakları biriminde çalışan bütün personellere yönelik bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Terzioğlu, program kapsamında özellikle hasta hakları konusuna vurgu yaptıklarını anlatarak, \"Eğitim programımızda özellikle hasta hakları biriminin özellikle bilmesi gereken öncelikli konular olarak belirlediğimiz konu içeriği hazırladık. Özellikle Sağlık Bakanlığının hasta hakları mevzuatı, hasta haklarının yasal gelişimi, sorumlulukları çok önemli konuları bir araya alan bir eğitim programı\" dedi.

Kars\'ta Hasta Hakları Şube Müdürlüğünün liderliğinde daha öncesinde belirlenen konular hakkında bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Terzioğlu şunları kaydetti:

\"İletişim teknikleri, iletişim tekniklerinin kullanımı, hasta güvenliği kapsamında ele alınması gereken konular, beden dilimiz, uygun iletişim tekniklerini nasıl kullanacağımızı, olumsu iletişim tekniklerinin neler olduğu gibi son derece kapsamlı bilgilendirme bir programa tabi tutmuş durumdayız. Özellikle personelde geliştirmek istediğimiz iletişim becerilerini, hasta haklarına yönelik özellikle önderlik, liderlik yapabilecekleri davranış şekilleri, kendilerinde geliştirmeleri gereken iletişim becerilerini uygulamalı olarak alanlarına sokma fırsatı sunduk. Bu grubun içerisinde yer alan arkadaşlarımızla 5 günlük eğitim sürecini tamamlayacağız. Kars\'ta karşılaştığımız hasta haklarıyla ilgili şikayetlerin azaltılması, hasta memnuniyetinin artırılması, çalışanların güvenliğinin de sağlanması konusunda kapsamlı bir eğitim sunma şansını bulduk.\"

Görüntü Dökümü

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-İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı MLPCare Sağlık Grubu Bakım Hizmetleri Direktörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ile röp

-Terzioğlu\'nun katılımcılara ders anlatması

-Detay

-Katılımcılardan detay

Haber-Kamera: KARS, (DHA)

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6)İSİM BENZERLİĞİNE KURBAN GİTTİ

KAYSERİ\'de 2 gün önce tabanca ile vurularak öldürülen 34 yaşındaki Mustafa Demirkol\'un isim benzerliği yüzünden cinayete kurban gittiği iddia edildi.

Merkez Melikgazi İlçesi Caferbey Mahallesi\'nde 2 gün önce meydana gelen olayda, Volkan Siler (21), İsmet Durmuş (19) ve Süleyman Avcı (43) işsiz Mustafa Demirkol\'u tabanca ile 3 yerinden vurarak öldürdü. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet şüphelilerini yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların alınan ifadeleri sonrası yanlış kişiyi öldürdükleri ortaya çıktı. Zanlıların uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlık yaşadıkları Mustafa T\'yi öldürmek istedikleri ancak isim benzerliği nedeniyle Mustafa Demirkol\'ü öldürdükleri iddia edildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirilen şüpheliler ardından adliyeye gönderildi. Görüntü Dökümü

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-Zanlıların Adli Tabipliğinden çıkışı

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 1 dakika 25 saniye/46 MB

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7)İKİ KATLI AHŞAP EV YANGINDA KÜL OLDU

BURDUR\'un Ağlasun İlçesi\'nde iki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evdeki felçli yaşlı kadın mahalleli tarafından kurtarıldı.

Ağlasun\'a bağlı Bala Mahallesi Çayır Sokak\'ta, 85 yaşındaki Leyla Erçin\'in oğlu ve geliniyle oturduğu iki katlı ahşap evde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında oğlu ve gelini evde olmayan kısmi felçli olduğu için yatalak durumdaki Leyla Erçin\'i çevredekiler kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Ağlasun Belediyesi\'ne bağlı iki itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait arazözle müdahale edildi. 112, polis ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri de olay yerine geldi. Yangın sırasında ahırdaki büyük ve küçükbaş hayvanlar mahalle sakinlerinin de yardımıyla çıkarıldı.

Alevlerin tamamen sardığı evdeki yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi. Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Evin çevresindeki çapa makinesi ve \'patpat\' adı verilen tarım aracı da zarar gördü.

Ağlasun Belediye Başkanı bağımsız Aydın Kaplan da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceledi. Leyla Erçin\'in oğlu Dursun Erçin\'in Ağlasun Belediyesi\'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı, eşi Zeliha Erçin\'in de fasulye toplama işinde çalıştığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan evin görüntüsü

- İtfaiyenin söndürme çalışması

95.3 MB /// 01.15

HABER- KAMERA: Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA)