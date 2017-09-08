DHA YURT BÜLTENİ-11

Alman milletvekilleri Konya’daki NATO Üssü’nü ziyaret etti(2)

ALMAN HEYETİ, KONYA\'DAN AYRILDI

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoller, başkanlığında Konya\'daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu NATO Üssü\'ne gelen Alman heyete ilk önce üs ile ilgili brifing verildiği, ardından heyetin NATO üssü\'nde görevli Alman askerlerle görüştüğü öğrenildi. Heyet, yapılan görüşmenin ardından saat 16.00 \'da uçakla 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Uçağın hareket etmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA)

========================================

Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı’nda \'kutup ayılı\' karikatüre tepki



YENİ eğitim öğretim yılı öncesi okul kitabı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. 6\'ncı sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı’nda yer alan bir karikatürde kutup ayısının yaptığı uygunsuz hareket eğitim camiasında tepkiye neden olurken, uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitabın toplatıldığı öne sürüldü..

2017- 2018 eğitim- öğretim yılında okutulacak kitaplar okullara ulaştırıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu\'nun izni ile basılan ders kitaplarında yer alan soruların içeriği ve bazı görseller tartışmalara konu oldu. Dikkat çeken görsellerden biri de 6\'ncı Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı\'nda yer aldı. Talim Terbiye Kurulu\'nun 10.02.2017 tarih ve 7 sayılı kurul kararıyla 2017- 2018 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen ve öğrencilere ücretsiz verilen kitap paketinin içinde yer alar kitabın 13\'üncü sayfasında bulunan 8 karikatür şaşırttı. ‘Karikatürü yorumlayalım’ başlıklı etkinlikte, karikatürist Selçuk Erdem’in buz parçası üzerindeki bir kutup ayısının sudaki bir adama pençesini uzatarak, konuşma balonunda \'Tut elimi\' demesi tasvir ediliyor. Yapılacak çalışmada ise öğrencilerin karikatürün iletisi üzerinde düşünmesi ve düşüncelerini arkadaşları ile paylaşması isteniyor.

PENÇEDEKİ UYGUNSUZ HAREKET

Ancak ayının pençesi ile yaptığı uygunsuz hareketi içeren karikatürün ders kitabında yer alması eğitim camiasında tepki çekti. Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, şunları söyledi: \"Ders kitaplarında daha önceki yıllarda da öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini, milli ve manevi değerlerini olumsuz yönde etkileyebilecek benzeri örnekleri yaşadık. Bu konularda gerekli mercileri her defasında uyardık. Güncellenen müfredat ve ihale süreçleri, basım ve dağıtım süreçleri de düşünüldüğünde bu türden hatalarla karşılaşabiliyoruz. Bu konuda hassasiyetimizin en üst düzeyde olması gerekmektedir. Milli Eğitim yetkililerinden kitabın toplatıldığı bilgisini aldık. Ancak bu durum çözüm değildir. Kitap konusunda ne kadar hassas davranmamızın gerektiğine dair net bir örnektir. Zaman içerisinde eksiklerin tamamlanacağını düşünüyorum. Kitap inceleme komisyonlarında görev yapacak arkadaşlarımızın seçiminde özen göstermemiz gerektiği anlaşılıyor.\"

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

Haber: İZMİR, (DHA) -

=============================================

Camide yardım toplayan görevliyi dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, camide yardım toplayan görevliye para verir gibi yaparak para üstünü aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Bugün, Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii\'nde Cuma namazı çıkışında görevli yardım topladı. İddiaya göre bu sırada yardım toplayan görevlinin yanına gelen bir kişi bir miktar yardımda bulunacağını belirterek, gösterdiği paranın üstünü istedi. Görevliye gösterdiği parayı vermeyerek para üstü alan kişi bu sırada cami imamı tarafından fark edildi. Aynı kişi yardım toplayan kişiyi aynı şekilde dolandırmaya kalkınca imamın çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. L.M. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Caminin güvenlik kameraları yaşanan olayı görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: SAKARYA (DHA)

============================================

Coşkun Göğen\'in sağlık durumu iyi

ANTALYA\'da, kalp damarlarının tıkalı olması nedeniyle önce anjiyo, ardından aort anevrizması nedeniyle ameliyat olan \'Tecavüzcü Coşkun\' lakaplı sinema sanatçısı 72 yaşındaki Coşkun Göğen, yoğun bakımdan çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof.Dr. Hüseyin Okutan, \"Normalde damarın çapı 2-2.5 santimetredir. Hastamızın aort çapı 6 santimetreye ulaşmıştı. 5 santimetreden sonra bu damar kendi kendine içe ya da dışa doğru yırtılıp dakikalar içinde yaşamı sona erdirebiliyor\" dedi.

Tanıtımını yapmak için gittiği Antalya\'daki özel bir hastanede check-up yaptıran sinema sanatçısı Coşkun Göğen\'in kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Anjiyo olan Göğen\'e, doktorlar bu kez de aort anevrizması teşhisi koyarak ameliyat olması gerektiğini söyledi. Doktorların önerisini dikkate alan sanatçı, geçen çarşamba günü ameliyata alındı.

AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ

Sanatçı dostları Peker Açıkalın, kaleci Yaşar, Engin Evin ve Kartal Kaan\'ın yanı sıra çok sayıda seveninin ziyaret ettiği Coşkun Göğen, saat 08.00\'de ameliyata alındı. Saat 14.00\'te ameliyattan çıkan Göğen, yoğun bakım servisine alındı. 2 gün gözetim altında tutulan Göğen, bugün normal servise alındı.

Coşkun Göğen\'in ameliyatı hakkında bilgi veren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kalp Hastanesi Direktörü ve Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Okutan, hastalığının adının aort anevrizması olduğunu belirtti. Aort denilen damarın bütün vücudu besleyen ana damar olduğunu kaydeden Prof.Dr. Okutan, “Kalbin çıkışında da bir aort kapağı var. Anevrizmayla kapak bozuluyor. Normalde damarın çapı 2-2.5 santimetredir. Hastamızın aort çapı 6 santimetreye ulaşmıştı. 5 santimetreden sonra bu damar kendi kendine içe ya da dışa doğru yırtılıp dakikalar içinde yaşamı sona erdirebiliyor. Onun için hastanın hemen ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ameliyattan mümkün olduğu kadar kalp kapağını, aort kapağını korumaya çalışıyoruz. Coşkun Göğen\'de de kapağı koruduk, değişmedi. Metal ya da biyolojik bir kapak takılmadığı için kan sulandırıcı ilaç kullanmasına gerek kalmayacak. Aort dediğimiz balonlaşmış kalp damarını çıkartıyoruz, yerine fabrika yapımı damar grefti (yama) koyduk\" dedi.

HASTALIĞIN NEDENİ ÇOĞUNLUKLA HİPERTANSİYON

Sanatçının ameliyatının başarılı geçtiğini kaydeden Prof.Dr. Okutan, “Aort kapağını onardık. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Serviste birkaç gün izleyeceğiz. Hastalığın nedeni çoğunlukla hipertansiyondur. Kontrolsüz hipertansiyon yani. Tansiyonu yüksek olan insanlarda aortun çeşitli yerlerinde genişlemelere yol açabiliyor. Sıklıkla başlangıç yerinde görüyoruz. Bazen hiçbir bulguya neden olmadan ani ölümlere neden olabilir ve sadece otopside belli oluyor. Bazen de göğüs ağrısı, kalp krizleriyle bu durum görülebiliyor. Hastamızın belirgin bir şikayeti yok. Normal muayene esnasında hasta şüphelenmiş ve tetkiklerde rahatsızlık tespit edildi. Hemen ameliyat önerdik\" diye konuştu.

Kemik açılıp kapatıldığı için 4-6 hafta arasında hastaya ağır egzersiz önermediklerini aktaran Prof.Dr. Okutan, “Araba kullanmayacak, ağır kaldırma, yan yatma gibi bir durumu olmayacak. Kemik iyileştikten sonra normal hayatına dönebilir. Filmlerde oynamasında engel bir durum olmaz\" dedi.

3 VAKTE KADAR ENSENİZDEYİM

Kızları Güneş ve Dünya Göğen ile eşi Anjelika Cherkashina\'nın başında olduğu Coşkun Göğen ise çok güzel bir ameliyat geçirdiğini belirterek, \"Hayalimde bile böyle bir şey görmemiştim. Çok mutluyum. Yemin ediyorum ne olduğunu anlayamadım. 1 saatte hayatım değişti. Bana göre 1 saat onlara göre 4 saat olabilir. Ne zaman döneceğimi merak ediyorsanız. 3 vakte kadar ensenizdeyim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Coşkun Göğen açıklaması

- Prof.Dr. Hüseyin Okutan\'ın açıklaması

Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

==========================================

