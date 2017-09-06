DHA YURT BÜLTENİ-11

Gölcük\'te tokat attığı iddia edilen vatandaşa polisten yumruk

KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, iddiaya göre kimlik kontrolü yapan polise tokat atan C.A\'ya polis memuru yumruk attı. Polis memurları ve C.A. birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay önceki gün akşam saatlerinde, Gölcük 19 Mayıs Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri C.A\'nın kimliğini kontrol etmek istedi. Polis, kimliğinin olmadığını söyleyen C.A\'nın üstünü aramak istedi. C.A. üstü arandıktan sonra polise tokat attı. Kelepçelenmek istenen C.A. yeniden polise tokat attı. Bunun üzerine polis C.A\'ya vurdu. C.A. elleri arkadan kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan C.A. serbest bırakıldı. Polis memurları ve C.A. birbirlerinden şikayetçi oldu. Polis memurunun C.A\'ya vurma anları ise bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir polis memuru C.A\'ya yumruk atarken, bir polis memuru ise çevrede toplananlara, \"Devletin memuruna nasıl el kaldırıyorsunuz?\" diyerek tepki gösterdi. C.A. polis merkezine götürülürken bir kişi ise, \"Devletin memuruna nasıl vuruyormuş? Devletin memuru vatandaşa nasıl vuruyor?\" diyerek karşılık verdi.

Emniyet yetkilileri, görüntülerde yaşanan olayın sadece son kısımlarının yer aldığını belirterek, \"Memurlar kimliğini soruyor, kimliğin olmadığını söylüyor. Memurlar da bunun üzerine üst araması yapıyor. Üst araması yaparken, bağırıp çağırmaya devam ediyor. Çevredeki insanlar durumu görüyor. Üst araması bittikten sonra kendilerine doğru döndürdükleri zaman memura bir tane tokat atıyor. Tokadı atınca memur da kelepçelemek istiyor. Bu sırada şahsın babası geliyor. Sonra kelepçelemeden kaldırıyorlar. Memurlar çevredekilerle görüşürken, aynı memura iki kere daha tokat atıyor. Bu sefer memurlar da kendilerini koruyorlar. Memurlar da ona vurmaya başlıyor. Sonra kelepçeleyerek karakola getiriyorlar. Görevli memura mukavemet var burada. Görüntülerde olayın başı değil de sonu gözüktüğü için memur suçlu gibi gözüküyor\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin tepkisi ve polisin vatandaşa yumruk atması

Haber-Kamera: GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) -

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Sur Kaymakamı Özkan: Bağırıp çağırarak, halkı kışkırtmaya çalışanlar bu protokolde imza sahibidirler

DİYARBAKIR Merkez Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Bilal Özkan, kentsel dönüşüm kapsamında Ali Paşa ve Lalebey mahallerinde devam eden yşıkım çalışmalarına gösterilen tepkiler ile ilgili konuşurken, HDP ve DBP\'yi kast ederek, \"Yani bugün bağırıp çağırarak, halkı kışkırtmaya çalışarak gündemi meşgul edenler bu protokolde imza sahibidirler\"dedi.

Sur Kaymakamı ve Beledye başkan Vekili Bilal Özkan, Sur ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında Ali Paşa ve Lalebey mahallerindeki yıkım çalışmamalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediye binasında düzenlenen toplantıda konuşan Özkan, Ali Paşa ve Lalebey mahallelerinde yıkım kararı alınan 477 yapının olduğunu, bunlardan 350\'sinin boşaltıldığını belirterek 123 ailenin de taşınma işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Yıkım kararı alınan bölgede 23 tescilli yapının da bulunduğuna dikkat çeken Özkan, yıkım yapılmadan önce tüm evlerinde ayrıca incelendiğini korumaya değer yapının tespiti halinde bu yapılarında tescillendiğini söyledi. Sur ilçesinin tarihi ve kültürel varlıklarını sıralayarak ilçenin önemini belirten Başkan Vekili Bilal Özkan şöyle konuştu: \"Uzunca bir süre terör belasının yıkım, yakım ve saldırılarına maruz kalmıştır. İşte o yıkım ve yakımın müsebbibi olan, vatandaşların evlerini zorla işgal edip duvarları kıran, hendekler kazan, güvenlik mensuplarımızı şehit eden ve sonunda belasını bulan bölücü terör örgütü ve onun gerek sivil toplumdaki gerekse siyasi alandaki uzantıları; Alipaşa ve Lalebey mahallelerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı; bir mağduriyet algısına çevirmeye gayret etmektedirler. Bundan dolayı kadirşinas halkımızı ve kamuoyunu siz değerli basınımız yoluyla bilgilendirme ihtiyacı hissetmiş bulunmaktayız. Yıkımın, yakımın ve yoksulluğun yegane müsebbibi bölücü, hain ve halk düşmanı PKK terör örgütü ve onun gerek sivil toplumdaki gerekse siyasi alandaki uzantılarıdır. Devletimiz her zaman halkının yanında, yaraları sarıcı ve sahiplenici olmuştur. Hendek teröründen zarar gören vatandaşlarımıza toplamda 3 bin 217 aileye yapılan aylık bin lira kira yardımı, taşınma ve eşya yardımları, sosyal ve psikolojik destek faaliyetleri bunun en güzel örneğidir. Devletimiz bu süreçte gece gündüz demeden vatandaşının yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Yapılan sosyal yardımlar yaklaşık 100 milyon lira\'yı bulmuştur. Yine Sur\'un imarına devletin harcayacağı toplam rakam 2 milyar lirayı bulmaktadır. Vatandaşına kıymet vermeyen bir devlet bu kadar yatırım yapar mı? Cevabını hainler versinler\"dedi

Kaymakam Bilal Özkan, Ali Paşa ve Lalebey mahallerindeki yıkım kararının 2008 yılında dönemin Büyükşehir Belediyesi, Sur belediyesi, TOKİ ve Valilik arasında bölgede kentsel dönüşüp kapsamında alındığını ve protokolün imzalandığını ifade ederek, \"Yani bugün bağırıp çağırarak, halkı kışkırtmaya çalışarak gündemi meşgul edenler bu protokolde imza sahibidirler. Bu çerçevede TOKİ, tarafından tespitler yapılmış, acele kamulaştırma kararı alınarak tespit edilen bedeller eksiksiz olarak vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmıştır. Taşınmaları için vatandaşlarımıza makul süre verilmiş ve bu süre de defaatle uzatılmıştır. Yine Kaymakamlığımızca taşınan vatandaşlarımıza 500 lira taşınma yardımı, aylık 500 lira da kira yardımı yapmaktayız. Yani; vatandaşımızla bu noktada asla bir sorunumuz olmayıp her konuda mutabık durumdayız. Biz \'insanı yaşat ki devlet yaşasın\' ilkesini yönetim anlayışımıza şiar edinmiş durumdayız. Ancak, burada sözde direniş görüntüsü oluşturmaya çalışmakla beraber başarılı olamayan terör örgütünün uzantılarına asla fırsat verilmeyecektir. Devletimiz bu çalışmayı takvimi içerisinde bitirmeye kararlıdır. Yine aynı bölgede ve surun tamamında oluşacak yeni yaşam alanları içerisinde surlu, Diyarbakırlı hemşerilerimizin güven ve huzur içerisinde yaşamasını sağlama noktasında tam ve kesintisiz irade sahibidir\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Başkan Vekili Özkan\'ın konuşması

-Yıkım çalışmaları süren Ali Paşa ve Lale bey mahallerinden detaylar

-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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Denetim yapan zabıta ile taksiciler arasında gerginlik

ŞANLIURFA\'da, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı\'na bağlı trafik zabıtalarının, sivil kıyfatlerle müşteri gibi davranarak taksilere yönelik yaptığı denetimde gerginlik çıktı. Zabıtanın 8 araca ceza kestiği taksiciler, bir süre kontak kapattıktan sonra Büyükşehir Belediyesi önünde protesto eylemi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı\'na bağlı trafik zabıtaları, bayram tatilinin bitmesinin ardından yoğunlaşan Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde çalışan taksilere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde bir zabıta personeli, tebdili kıyafetiyle otogarda bir taksiye yolcu olarak binip Bahçelievler Mahallesi\'ne gitmesini istedi. Zabıta personeli bindiği ticari taksi sürücüsünün emniyet kemerini takıp takmadığını, taksimetre açıp açmadığını, çalışma karnesi ve yol güzergahlarını gözlemlemeye başladı. Taksimetreyi açmadığı öğrenilen araç, daha sonra zabıta ekiplerince yol uygulamasında durdurularak para cezası kesildi. Aynı şekilde denetlenen 7 taksi sürücüsüne 700 ile bin lira arasında para cezası uygulandı.

Yaşananlara tepki gösteren taksiciler ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı tartışmanın gerginliğin ardından otogarda taksicilik yapan 70 taksi sürücüsü bir süre kontak kapattı. Yolcuların mağdur olduğu eylemin ardından taksiciler, daha sonra klakson çalıp Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Trafiğin aksamasına neden olan protesto eyleminde yaşananlara tepki gösteren taksicileri sakinleştirmek için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Özçınar, araya girdi. Belediye yetkilileriyle görüşen taksiciler, eylemlerini sonlandırıp çalıştıkları durağa gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Taksicilerin eylem yapması

- Taksicilerin konvoy halinde Belediye önüne gelmesi

- Şoförlerle röportaj

- Polis ekiplerinin gelmesi ve önlem alması

- Cep telefon görüntüsü

- Zabıta ve polisleri uygulama yapması

- Belediye yetkilileri gelmesi şoförlerle konuşması

- Toplanan taksicilerin sessizce dağılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL- Kamera - Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Havai fişek dağı yakıyordu

NEVŞEHİR Merkez Güzelyurt Mahallesi Kızıltepe mevkiindeki dağda akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobilden inerek dağda havai fişek gösterisi yaptıkları sırada havai fişeklerden çıkan alevler, yerdeki kuru otlar tutuşturdu.

Mahalle sakinleri 110 İtfaiyeye bilgi verdiler. olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ağaçlara sıçrayan yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

Havai fişek atan kişi ya da kişiler gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptılar..

Görüntü Dökümü:

-Dağın yanmasından genel görüntü

- İtfaiye ekiplerinin küreklerle yangını söndürmeleri

-Yanan dağdan genel görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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Valilik binası inşaatında kavga: 1 ölü

ADIYAMAN\'da sıvacı 41 yaşındaki Aytaç Toplayıcı, valilik binasının inşaatında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Valilik binası inşaatında çalışan sıva ustası Aytaç Toplayıcı ile kimliği belirsiz kişi, inşaat sahasında bulunan konteynerde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen kimliği belirsiz kişi, Toplayıcı\'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyup konteynere girenler Aytaç Toplayıcı\'yı kanlar içeresinde bulunca, sağlık görevlilerine haber verdi. Aytaç Toplayıcı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Aytaç Toplayıcı, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Toplayıcı\'nın cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi

- Polisin konteynırda inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Şanlıurfa\'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA\'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Akziyaret Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GH 4107 plakalı otomobil ile 46 DL 620 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kaza yapan otomobiller

- Ambulansın yaralıları götürmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Çıtadan düşen inşaat ustası öldü

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde tamir için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısından düşen 60 yaşındaki inşaat ustası Adem Besler, hayatını kaybetti.

Malkara\'da oturan inşaat ustası Adem Besler, tamir için Gazibey Mahallesi Eğitim sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olan Besler, çatının onarımını yaptıktan sonra malzemelerini unutup aşağı indi. Bir süre sonra malzemelerini unuttuğunu fark eden Besler yeniden çatıya çıktığında dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adem Besler, tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan 58 yaşındaki eşi Yaşariye ve 20 yaşındaki kızı Merve Besler sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adem Besler’in cesedi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri genel

-Yakınlarının gelişi ve sinir krizi geçirmesi

-Apartman ve düştüğü yer

-Cesedinin kaldırılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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Manş Denizi\'ni yüzenlere havalimanında mehterli karşılama

MUDANYA Belediyesi’nin sponsorluğunda rekor bir sürede Manş Denizi’ni duble olarak yüzen ilk Türk takımı olma başarısını gösteren milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı, Oğuz Çam ile antrenör Dursun Saru, Mudanya\'ya döndü. Başarılı yüzücüleri Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Mudanya Belediye Başkanı CHP\'li Hayri Türkyılmaz ve arkadaşları karşıladı.

Bursa\'daki Mudanya Belediyesi, barış ve kardeşlik adına dünya çapında yeni bir etkinliğe daha imza attı. Milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ile Oğuz Çam, Dursun Saru’nun eğitmenliğinde, İngiltere’nin Dover kentinden 31 Ağustos tarihinde başlayarak Fransa kıyılarına varıp, 1 Eylül günü tekrar İngiltere’ye dönüş yaptı. Yüzme etkinliğini 20 saat 55 dakika gibi bir sürede tamamlayan yüzücüler, İngiltere’den Fransa’ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı olmayı başardı.

HAVALİMANI’NDA KARŞILADILAR

Yüzücüler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz\'ın da aralarında bulunduğu kalabalık tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Yaşanan bu coşkuya Tarihi Mudanya Bandosu da çaldığı marşlar ile eşlik etti. Yüzücüleri kutlayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Ne mutlu ki bize, atamızın \'Yurtta Barış Dünyada Barış\' diyerek bizlere bıraktığı mirası Mudanyalı\'lar olarak en güzel şekilde sahipleniyoruz. Zorlu bir çalışmayla Manş Denizi’ni geçen yüzücülerimizi yürekten kutluyorum. Mudanya tarihe imzasını barışla atmaya devam edecekö dedi.

Görüntü dökümü

Havalimanından görüntü

Karşılamadan görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: BURSA, (DHA) -

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