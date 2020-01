DHA YURT BÜLTENİ-11

1)VİRANŞEHİR\' DE KAZA : 2 ÖLÜ, 5\'İ ASKER 7 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde Kurban Bayramı nedeniyle izne giden rütbeli askerlerin bulunduğu cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 5\'i asker 7 kişi ise yaralandı. Kaza, öğleden sonra Viranşehir-Şanlıurfa karayolunun 15\'inci kilometresindeki Eyüp Nebi kavşağında meydana geldi. Görevli oldukları Şırnak’tan, Kurban Bayramı izni nedeniyle Adana’ya giden ve rütbeli oldukları belirtilen askerlerin bulunduğu 73 ED 162 plakalı cip ile karşı yönden gelen 36 yaşındaki İbrahim Doğan yönetimindeki 59 UP 266 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmayla iki araç bariyerlere saplanıp durdu. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi ile cipteki 5 asker yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Doğan ile yanında bulunan adı öğrenilemeyen 1 kişi doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için morga konulurken, yaralıların tedavileri ise sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Olay yeri

- Çarpışan araçlar

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 34 MB

==================================================

2)ZEKAİ PAŞA\' NIN ANNE ACISI

KALP krizi sonucu hayatını kaybeden 2\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın annesi Halise Aksakallı, Erzurum\'da toprağa verildi. Darbe girişiminde Korgeneral Aksakallı\'nın emrini yerine getirirken şehit olan astsubay Ömer Halisdemir\'in kardeşi Soner Halisdemir de Korgeneral Zekai Aksakallı\'yı yalnız bırakmadı.

Merkez Yakutiye İlçesi\'ndeki Terminal Mahallesi\'nde 4\'ü kız 6 çocuk annesi annesi 80 yaşındaki Halise Aksakallı, dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

15 Temmuz darbe girişi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nı darbecilerin işgalinden kurtarıp mücadelenin önemli isimlerinden olan, ardından son atamalarla Özel Kuvvetler Komutanlığı\'ndan 2\'nci Kolordu Komutanlığı\'na atanan Korgeneral Zekai Aksakallı, acı haber üzerine memleketi Erzurum\'a geldi.



Atatürk Üniversite Hastanesi\'nden alınan Halise Aksakallı\'nın cenazesi, çocuklarının ve yakınlarının son kez görebilmesi için evinin önüne getirildi. Lala Paşa Camii\'nde cuma sonrası kılınan cenaze namazına Korgeneral Zekai Aksakallı, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Vali Vekili Mehmet Yavuz, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, 15 Temmuz\'da Aksakallı\'nın emriyle darbeci general Semih Terzi\'yi vurup şehit olan astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir\'in kardeşi Soner Halisdemir, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Cenaze nedeniyle geniş güvenlik önlemi alan polis, cami bahçesine gelenleri tek tek aradı. Ömer Halisdemir\'in kardeşi Soner Halisdemir, Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın acısını paylaşmak için Erzurum\'a geldiğini söyledi.



Din adamı Veli Velioğlu\'nun kıldırdığı namaz sonrası Halise Aksallı\'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Aziziye İlçesi\'ne bağlı Rizekent Köyü\'ne götürüldü.



Öte yandan cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda çelenk gönderildiği dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

-------------

-Cenazeden görüntü ve detaylar

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) -

========================================================

3)SUÇSUZ OLDUĞU YEDİ YIL SONRA ANLAŞILDI

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde yaşayan 23 yaşındaki İbrahim Uyar, 9 yıl önce 14 yaşındayken işlenen cinayetin üzerine atılması sonucu 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uyar, cezaevinde 6 yıl 7 ay kaldıktan sonra, hakkında inandırıcı kanıt olmadığı için beraat etti. Gençliğinin haksız yere elinden alındığını söyleyen ve açtığı davayla 104 bin lira tazminat kazanan Uyar, \"Gençliğimin bedeli bu mu? \" dedi.

Ödemiş\'te 19 Temmuz 2008 yılında, hayat kadını olduğu öne sürülen 50 yaşındaki Gülseren G., evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polisin o dönemde yaptığı araştırmada Gülseren G.\'nin evine giren son kişinin Hamdi Gündüz olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda Gündüz, 14 yaşındaki İbrahim Uyar\'ın evinde yakalandı. Gündüz emniyetteki ifadesinde, Gülseren G. ile ilişkiye girmek için 20 liraya anlaştıklarını ve Uyar\'la birlikte kadının evine gittiklerini söyledi. Eve gidince önce kendisinin kadınla cinsel ilişkiye girdiğini daha sonra ise koridorda bekleyen Uyar\'ın kadınla birlikte olduğunu bu sırada ise içerinden küfürleşme seslerini duyduğunu, Uyar\'ın Gülseren G.\'yi bıçaklayıp öldürdüğünü söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Uyar ise yalnız olduğu için arkadaşları Hamdi Uyar ve Emre Çınar\'ı eve davet ettiğini söyledi. Gündüz\'le birlikte Gülseren G.\'ye gittiği iddiasını reddeden Uyar, Gündüz\'le gece bir yere gitmediğini ve o gece dışarıya çıkmadığını belirtti. Gözaltındaki Uyar ve Gündüz sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 2010 yılında biten dava sonucunda, Gündüz \'kasten adam öldürme\' suçundan müebbet, gasp suçundan ise 10 yıl hapis cezası aldı. Uyar ise 21 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.



İNANDIRICI KANIT OLMADIĞI İÇİN CEZA BOZULDU



Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi Gündüz\'ün cezasını onarken, Uyar hakkında inandırıcı kanıt olmadığı için kararı bozdu. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi 2015 yılında Uyar\'ın beraat etmesine karar verdi. Bergama, Ödemiş, Çanakkale ve Balıkesir Cezaevlerinde 6 yıl 7 ay hapis yatan Uyar özgürlüğüne kavuştu. Haksız yere yıllarca cezaevinde kalan Uyar, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açtı. Açtığı davayı kazanan Uyar\'a hapiste kaldığı 2400 gün karşılığında 49 bin 561 lira 52 kuruş maddi, 55 bin lira da manevi tazminat olmak üzere 104 bin lira ödenmesine karar verdi.



\'GENÇLİĞİMİN BEDELİ BU MU\'



Avukatı Bilal Bahadır aracılığıyla karara itiraz eden İbrahim Uyar, ceza nedeniyle eğitim hayatını yarıda bıraktığını söyledi. Gençliğinin elinden alındığını ve yıllarca cezaevlerinde birçok sıkıntı yaşadığını belirten Uyar, şöyle konuştu:



\"İlahi adalet yerini buldu. Ama benim boşa geçen senelerimi kim verecek. Ben arkadaşlarımdan ailemden uzak kaldım. Okuyamadım. Ben askerlik bile yapamadım. Kaybolan yıllarımın bedeli bu mu? Aynı durumda olan başka kişilere daha fazla tazminat ödeniyor. Cezaevinde zorluklar yaşadım. Dayak yedim, bir yıl hücrede kaldım. Açlık grevi yaptım. 14 yaşında iftira attıkları için benim gençliğim gitti. Olayla alakam yoktu. Kimseye derdimi anlatamadım. Şimdi de bana yapışan bir etiket var. Sabıkalı olduğum için kimse iş vermiyor. Burada kendime küçük yer açtım. Geçinmeye çalışıyorum. Kaymakamlıktan yardım istediğimde bana \'tazminat almışsın senin ihtiyacın yok\' dediler. Benim hayatımın en güzel yıllarını aldılar. Karşılığı bu mu? Evleneceğim, yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Ama haksızlığa uğradım. Haksızlığım giderileceği yerde haksızlığa uğramaya devam ediyorum.\"



İbrahim Uyar\'ın avukatı Bilal Bahadır ise devletin bu haksızlığı adaletli bir şekilde gidereceğine inandıklarını, tazminata itiraz ettiklerini belirtti. İbrahim\'in cezaevinden çıktıktan sonra yeni bir hayat kurması için haksızlığının giderilmesini gerektiğini ifade eden Bahadır, \"İbrahim 14 yaşında bir iftira yüzünden hapse girdi. 21 yaşında suçsuz olduğu anlaşılınca beraat etti. Cezaevi sürecinden kendisinden büyüklerle aynı yerde kalıyor. Psikolojisi bozuk. Cezaevinden çıktıktan sonra bile mağduriyeti giderilmedi. İbrahim\'e verilen tazminat, mağdur olmasına neden oldu. Bu karar İbrahim için ikinci bir travmaya neden oldu. İbrahim 30 yaşında bir suç işlese cezaevinden çıktıktan sonra mesleği olurdu. Hayatına kaldığı yerden devam ederdi. Ancak 14 yaşında girip 21 yaşında çıkıyor. Tam okuyacağı meslek edineceği yıllarda hapiste kalıyor. Üstelik suçsuz yere. Sonrasında tahliye olduktan sonra mağdur olduğu için arayan soran olmadı. Emsal davalarda kararlar arasında adaletli olmasını istiyoruz. Rakamlar arasında bu kadar fark olması eşitlik ilkesine aykırıdır. Verilecek tazminat devleti fakirleştirmez. Aksine devletin insanın temel hak ve özgürlüklerine verdiği değeri gösterir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Röp

-Detay görüntüler

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

===================================================

4)BODRUM\' A TATİLCİ AKINI

BAYRAM tatili öncesinde yerli ve yabancı turistler akın akın Bodrum\'a gelmeye başladı. Plajlarda adım atacak yer kalmazken otellerde doluluk oranı yüzde 100\'lere ulaştı.

Gözte tatil beldesi Bodrum, bayrama çok az süre kala özellikle yurt içinden gelen tatilcileri ağırlamaya başladı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı ilçede bu sabahtan itibaren kentin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yerlilerin yanı sıra İsviçre, İsveç, Almanya, Danimarka, Belçika ve Hollanda\'da yaşayan Türk vatandaşları da kente yoğun ilgi gösterdi. Plajlar tatilcilerle dolup taştı, otel rezervasyonları turizmcilerin yüzünü güldürdü.



TATİLE GELDİ, DOST KAZANDI



Bodrum\'un Gümbet Plajı\'ndaki bir otele ailesi ile birlikte bayram tatiline gelen ve İsviçre\'nin Zürih kentinde yaşayan 18 yaşındaki Feride Erman\'ın plajdaki sokak köpeği ile dostluğunu görenler hayran kaldı. Tatil için ailesi ile Bodrum\'a geldiğini belirten Erman \"Ben onu çok sevdim, birlikte denize giriyoruz ve yüzüyoruz. Benden hiç ayrılamıyor ben de ondan ayrılamıyorum. Bodrum\'da muhteşem bayram tatilinin yanında çok güzel bir dost kazandım, eğer yasal işlemleri yapabilirsem onu Zürih\'e götüreceğim\" dedi.



\'HERKES BODRUM\'A GELSİN\'



İstanbul\'da özel bir firmada yönetici asistanı olarak çalışan 23 yaşındaki Çağla Seymen de, \"Burada müthiş bir atmosfer var, depremin etkileri de geçmiş durumda. Bayram tatili için yola çıkacaklara Bodrum\'a gelmelerini öneriyoruz, biz her bayram Bodrum\'dayız\" diye konuştu.



İsveç\'in Malmö kentinde kozmetik mağazası işlettiğini söyleyen 48 yaşındaki Nedret Necip ise \"Bu yıl ilk kez tatil için Bodrum\'a geldim ve çok beğendim. Doğası, insanları, tarihi muhteşem gerçekten güzel bir bayram tatili geçireceğim\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bodrum sahillerinden güneşlenenlerden, denize girenlerden görüntü,

-Çoki isimli köpeği ile İsviçreli Feride\'nin görüntüsü,

-İsveç\'ten tatile gelen Nedret Necdet ile röp,

-Çağla Seymen ile röp,

-Anons

-Bodrum\'a girişteki araç kuyruklarından genel detay görüntü

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM, Muğla (DHA)

====================================================

5)MARMARİS\' TE TURİZMCİNİN YÜZÜ ERKEN REZERVASYONLA GÜLDÜ

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla rezervasyonlarda yoğunluk olduğunu, üç yıldız ve üzeri nitelikli otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtti.

Marmaris ve çevresindeki turistik mahallelerdeki tesislerde, yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Turizmcinin yüzü gülerken, bayramın bölge ekonomisine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, rezervasyonlar hakkında bilgi verdi. Rezervasyon istatistiklerine göre Kurban Bayramı süresince 1 milyon tatilcinin kente gelerek turizme katkı sağlayacağını belirten Kırlı, \"Hükümetin bayram tatili süresini erken açıklaması sevindirmişti. Geçen haftadan itibaren aldığımız istatistiklere göre rezervasyonlara büyük talep var. İkinci kez yüzümüz güldü. Bir hafta içinde yüzde 20 peşin ödemeli ön rezervasyon satışı yapıldı. Yaptığım araştırmalara göre, 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi dediğimiz nitelikli tesisler yüzde 100 dolu. Doluluk nedeniyle turizmde stop dediğimiz satış durdurma kararı alındı. Fakat ilçemiz merkezinde ve kırsal turistik mahallelerde apart, otel ve farklı konseptlerde hizmet veren konaklama tesislerimiz müşteri bekliyor. İlçemize geçen sene bayram tatilinde 700 bin tatilci gelmişti. Bu bayramda 1 milyon civarında olacağını düşünüyorum\" dedi.

Marmaris başta olmak üzere Güney Ege Bölgesi ve Antalya\'da havalimanlarına transfer yapan Mavisel Turizm Şirketi sahibi Alper Çalışkan ise, \"Bayram tatilinin idari tatille uzatılması havalimanları ve Güney Ege Bölgesi\'nde ciddi yoğunluk oluştu. Yabancı turistlerde bir artış yok ama kaybı tatilci ile kapatılacaktır. 30-31 Ağustos\'tan itibaren tahminlerin üzerinde bir yoğun ve doluluk söz konusu olacaktır. Tatilciler, her şey dahil sistemi çalışan otellere yoğun ilgi gösterdi ve şu an itibariyle doldu. Ama, apart otel, motel ve çeşitli butik oteller müşterilerini bekliyor. Bu bayram beklentilerin çok üzerinde yoğunluk olacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karayolunda Marmaris yazılı levhadan görüntü

- Marmaris\'e hakim bir tepeden görüntü

- TÜRSAB Marmaris Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı röp.

- Mavisel Turizm şirketi sahibi Alper Çalışkan ile röp.

(Toplam: 2 dakika 39 saniye-191 MB görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

==================================================

6) KURBAN ETİNİ POŞETE KOYMAYIN

TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kurban etininin kesimin ardından poşetlenmemesi gerektiğini belirterek, \"Poşetin içinde sıcak et terleme yapar ve yeşerir. Yeşermenin bizdeki anlamı çürümedir\" dedi.

Osman Yardımcı, kurban etindeki zaiyatı en aza indirgemek için neler yapılması ve yapılmaması gerektiğini anlattı. Bazı vatandaşların kurban etlerini hemen poşetlere koyup, ağzını bağlayarak bir köşeye ya da buzdolabına koyduğunu aktaran Osman Yardımcı, \"Vatandaşlarımız eti koruyamıyor. Hemen eti bırakıp gezmeye çıkıyorlar. Bu nedenle kesilen kurbanların etlerinde yüzde 20 zayiat oluşuyor\" dedi.

Kurban etinin boyun, ön sağ ve sol kol, arka sağ ve sol bacak ile gövde kısmı olarak 6 parçaya ayrılması gerektiğini kaydeden Yardımcı, \"Kurbanını aceleyle kesen vatandaşlar parçaları hızla poşete koyup paketliyor. Poşete giren kurban eti kısa sürede bozulmaya başlar. Poşete koymak yerine parçaları en az 1 saat soğumaya bırakmak gerekiyor. Bir tarafını soğuttuğunuz parçanın öteki tarafını da aynı süre soğuttuktan sonra kurban parçaları birbirine değmeyecek şekilde paketlenmeli. Paketleme işlemi poşet yerine kağıt ambalajlara yapılmalıdır. Çünkü poşetin içinde sıcak et terleme yapar ve yeşerir. Yeşermenin bizdeki anlamı çürümedir\" diye konuştu.

KURBAN ETİ DİNLENDİRİLİP SOĞUMASI BEKLENMELİ

Yeni kesilen hayvanın etinin belirli bir sıcaklığının olduğunu, bu nedenle ağzı kapatılarak bekletilen ya da poşete sarılarak buzdolabına konulan etlerin bozulma ve kokma yaptığını dile getiren Osman Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti:

\"Kurbanlık et parçalandıktan sonra sofra sinileri içerisinde balkona konulmalı. 1-2 saat orada dinlensin. Sıcaklığını attıktan sonra isteyen kasaplara getirsin. Bir yere gidilecekse bile siniyle dolaba konulsun. Poşete konulursa havasızlıktan bozuluyor. Poşete koymadan siniyle buzdolabına konulursa hiçbir şey olmaz. Türkiye çapında 1 milyon büyükbaş, 3 ila 3.5 milyon kadar da küçükbaş kesiliyor. Antalya\'da ise 10 binin üzerinde büyükbaş, 130 binin üzerinde küçükbaş kurban kesiliyor. Sadece küçükbaş hayvanlarda aşağı yukarı 70 ton et bu şekilde ziyan oluyor. Bu bir milli servet kaybıdır.\"

ACEMİ KASAPLARA DİKKAT

Vatandaşları acemi kasaplar için de uyaran Osman Yardımcı, \"İşinin ehli olmayan insanlara kurbanınızı kestirmeyin. Kurban kesimlerini belediyelerin toplu kesimhanelerinde yaptırın. Çünkü toplu kesimhanelerde kurban kesimleri profesyonelce yapılıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

Osman Yardımcı etleri gösterirken

Osman yardımcı kurban etinin nasıl korunacağını anlatırken

Etlerin görüntüsü

884 mb -07.54

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)