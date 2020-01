DHA YURT BÜLTENİ-11 

Fethiye\'de orman yangını (1)

Muğla\'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi\'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangının büyüdüğü ekiplerin havadan ve karadan müdahalesini sürdürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (MUĞLA)

Foça\'da makilik ve otluk alanda yangın korkuttu

İZMİR\'in Foça İlçesi\'ndeki otluk ve makilik alanda çıkan yangında alevler yerleşim yerlerine yakın olunca korku yarattı. Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Foça ilçe merkezine 1 kilometre mesafedeki İsmetpaşa Mahallesi\'nin Yeşiltepe Mevkii\'nde bulunan otluk ve makilik bölgede, bugün saat 13.00\'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede yayıldı. Yangını görenler orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça ve Bağarası İtfaiye gruplarından birer, Orman Bölge Müdürlüğü\'ndan 3 söndürme aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yerleşim yerlerine 30 metre kadar yaklaştığı sırada kontrol altına alındı. Yangın mahalline yakın bir bölgede bulunan Jandarma Komando Okulu yetkilileri de, gerekirse destek vermek için söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir)

Söğüt Kaymakamı Sönmezay FETÖ\'den gözaltında

BİLECİK\'in Söğüt İlçesi Kaymakamı Berkan Sönmezay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bugün Söğüt İlçesine giderek Kaymakam Berkan Sönmezay\'ı gözaltına aldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandığı öne sürülen, evli 2 çocuk babası 39 yaşındaki Berkan Sönmezay\'ın makamında ve evinde arama yapıldığı öğrenildi.

Söğüt\'te 30 Temmuz 2015 tarihinden buyana kaymakamlık görevinde bulunan Berkan Sönmezay\'ın aynı zamanda Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Başkanlığı ile Söğüt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttüğü belirtildi.

Haber: Cafer ELMAS / SÖĞÜT,(Bilecik)

Üniversiteli genç, Cumhurbaşkanı\'na hakaret iddiasıyla tutuklandı



EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla M.S.Y.\'yi Büyük Cami Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen M.S.Y. çıkarıldığı mahkemece \'Cumhurbaşkanı\'na hakareti\' suçundan tutuklandı.

Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne)

Samsun Valiliği\'nden \'terbiye amaçlı okşama\' açıklaması



SAMSUN Valiliği, Vali Osman Kaymak\'ın \"Öğrencinin terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. Veliler \'Öğrencimizi dövdü\' diye şikayet edebilir ama öğretmen psikopat değilse ve terbiye için bunu yapmışsa biz öğretmenin yanındayız\" açıklaması ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Valilik resmi internet sitesinden yayınlanan yazılı açıklamada, Vali Kaymak’ın konuşmasında kullandığı ifadelerin bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yanlış anlaşılmalara neden olduğu belirtildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, 22 Ağustos Salı günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen, \'Yönetici Akademisi\' açılış programında yapmış olduğu konuşmada, \"Müdür okuluna hakimse, veliyle ve öğrenciyle çok güzel bir diyalog kurmuşsa sorun yaşanmamalı. Hiç yaşanmamalı demiyorum, olursa kendinizi sorgulamalısınız. Biz de sorgularız. Bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın ama eskiden olduğu gibi öğrencinin terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. O konuda şikayet edilebilir, malum insanlar en küçük şikayette \'Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti şikayetçiyim\' diye dilekçe yazıyor valiliğe. Eğer öğretmen psikopat değilse, terbiye amaçlı ve çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz bu konuda her zaman öğretmenin ve sizin yanınızdayız\" dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuşmada kullanılan bazı ifadelerin bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yanlış anlaşılmalara sebep olduğu belirtilerek konu ile ilgili bugün Valilik resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, 22.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen \'Yönetici Akademisi\' açılış konuşması sırasında Valimiz Sayın Osman Kaymak’ın konuşmasında kullandığı ifadeler bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yanlış anlaşılmalara sebep vermiştir. Valimiz Sayın Osman Kaymak’ın konuşmanın anlamsal bütünlüğü incelendiğinde; iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirmenin önemi üzerinde durulduğu görülecektir. Ayrıca konuşmasında; veli, öğretmen ve öğrenci arasında yapıcı disipline dayalı bir ilişkinin gerekliliğinin şart olduğu ve bu çerçevede geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aldığı eğitim ve öğretimde hem akademik, hem de sosyal anlamda çocukların gelişimine olumlu etkisi olacağından bahsedilmiştir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin pedagojik gerçeklere dayanan, etkili ve kaliteli bir eğitim alması en önemli önceliklerimizdendir. Söz konusu konuşmada bir öğretmenin öğrenciye şiddet uygulayabileceği anlamı kesinlikle kast edilmemiştir.\"

Çocuğa yönelik şiddet ile ilgili adli çalışmaların hemen yapıldığının da belirtildiği açıklamada, \"Çocuk eğitiminde \'sevgi\'nin ve \'ilgi\'nin birinci derecede önemli olduğunun farkında olarak okullarımızda oluşabilecek \'çocuğa şiddet\' içerikli tüm şikayetlere kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, idari ve adli yönden gereken soruşturmalar vakit kaybedilmeden yapılmaktadır. Bundan sonrada olmasını hiçbir zaman istemediğimiz, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini engelleyebilecek her türlü olay önceden olduğu gibi titizlikle incelenecektir. Bilinmektedir ki eğitimde en önemli unsur veli ve çocuktur. Çocuklarımızın gerek ruhsal, gerekse sosyal anlamda geleceğini olumsuz etkileyebilecek davranışları sergileyen eğitim personeli korunarak halkımızın güvenini yitirmek ve çocuklarımızın geleceğinin zarar görmesi göze alabileceğimiz bir şey değildir. Bu minvalde her zaman, her konuda şiddete karşı tavır alınacağı vurgusuyla okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin, öğrencilerimize sevgiyle yaklaşıp, gerektiğinde başlarını okşayarak, varsa sorunlarının dinlenip çözümler üreterek uzlaştırıcı olma yönünde Valimiz Sayın Osman Kaymak tarafından tavsiyelerde bulunulmuştur\" ifadeleri yer aldı.

Haber: SAMSUN

10 yaşındaki Egemen\'i 1 milyon lira fidye istemek için kaçırmışlar

AKSARAY\'da akaryakıt istasyonuna silahla saldırıp pompacı olarak görev yapan 1 kişiyi yaraladıktan sonra işyeri sahibi Galip Dinç\'in 10 yaşındaki oğlu Egemen Samet Dinç\'i kaçıran 3 kişinin, 1 milyon lira fidye istemeyi planladığı ortaya çıktı. Şüphelilerden operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan 21 yaşındaki Ferhat K.\'nin tedavisinin devam ederken, olayı bilip gizlediği iddiasıyla \'Suçu bildirmeme\' suçundan gözaltına alınan babaannesi 65 yaşındaki Ayşe K. ile diğer 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Aksaray\'ın Ortaköy İlçesi\'nde geçen 21 Ağustos günü Galip Dinç\'e ait akaryakıt istasyonun gelen maskeli 3 kişi, pompacı olarak görev yapan Hasan Ekmen\'i, tabancayla bacağından yaraladıktan sonra Dinç\'in oğlu Egemen Samet Dinç\'i, zorla otomobile bindirip kaçırdı. Polis ve jandarma yaptığı çalışmanın ardından ilk olarak 16 yaşındaki H.D. gözaltına alındı. Ardından da sabah saatlerinde Özel Hareket Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Egemen Samet Dinç, Borucu Köyü\'nde rehin tutulduğu evde sağ olarak kurtarıldı. Operasyonda çıkan çatışmada, olaydan 6 gün önce akaryakıt istasyonuna işe giren ve 2 gün çalıştıktan sonra işten ayrılan Ferhat K. bacağından yaralı olarak, 18 yaşındaki Berat Batuhan K. de yara almadan ele geçirildi.

1 MİLYON LİRA FİDYE İSTEMEYİ PLANLAMIŞLAR

Şüphelilerden Berat Batun K. ve H.D., polise verdikleri ilk ifadede, kaçırma olayını Ferhat K.\'nin planladığını ve Ferhat K.\'nin kendilerine\"Çocuğu kaçırıp babasından 1 milyon lira isteyeceğiz. Size de pay vereceğim\" dediğini ileri sürdükleri öğrenildi. Egemen Samet Dinç\'i kaçırdıktan sonra her hangi bir şiddet uygulamadıklarını belirten şüphelilerin, Ferhat K.\'nin kaçırılan Egemen Samet Dinç\'e, \"Babandan para isteyip seni bırakacağız, sana da laptop alacağız, sen sesini çıkarmadan bekle\" dediğini ifadelerinde söyledikleri belirtildi.

Şüphelilerin sorgusu sürerken Ferhat K.\'nin babaannesi Ayşe K.de olayı bilip gizlediği iddiasıyla \'Suçu bildirmeme\' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden Berat Batuhan K., H.D. ve Ayşe K., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çatışmada yaralı olarak yakalanan Ferhat K.\'nin de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY

Belediye istediği parayı vermeyince yola beton döküp kapattı

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde oturan Ahmet Turan, ilçede termal otellere giden yolu, tapulu arazisinden geçtiği gerekçesiyle beton döküp yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Turan\'ın kamulaştırma bedeli olarak 1 milyon lira istediğini söyledi.

Sandıklı İlçesi\'nde büfe işleten 53 yaşındaki Ahmet Turan, 14 yıl önce Hüdai Kaplıcaları Gürses Termal Otel\'in hemen yanındaki 400 metrekarelik arsayı Hazine\'den satın aldı. Araziden yol geçtiğini daha sonra öğrenen Ahmet Turan, yol güzergahının değiştirilmesini ya da arsanın kamulaştırılmasını istedi. Belediye ile anlaşamayan Ahmet Turan, 2012 yılında İdare Mahkemesi\'ne başvurdu. Afyonkarahisar İdari Mahkemesi Ahmet Turan\'ı haklı bularak yolun kapatılmasına karar verdi.

Mahkeme kararından sonra belediyenin kamulaştırma konusunda adım atmasını bekleyen Ahmet Turan, bugün öğle saatlerinde Hüda-i Kaplıcalarında Gürses Termal otel yanında, sol tarafı mesire alanına, sağ tarafı ise Gürses Termal Otel ile Reşadiye, Yayman ve Koçgazi köylerine yola önce beton döktü, sonra tel örgü çekerek trafiğe kapattı.

MAHKEME KARARINI ASTI

Tel örgüye, \'Afyonkarahisar İdari Mahkemesi\'nin 2 Kasım 2012 tarih Esas 2011/916 ve Danıştay 6. Dairesinin Esas 2013/950 kararıyla özel mülke ait olan yol yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Özel mülk girilmez\" yazılı pankart asan Ahmet Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, arsayı 14 yıl önce aldığını, yol geçtiğini öğrendikten sonra mahkemeye başvurduğunu söyledi. 2013 yılında yolu kapatma kararı aldığını, aradan geçen zamana rağmen belediye ile kamulaştırma konusunda anlaşmaya sağlayamadığını ifade eden Turan, \"Hiçbir yetkili ile muhatap olamıyoruz\" dedi.

1 MİLYON LİRA YA DA KÖŞE DÜKKAN TALEBİ

Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl ise Ahmet Turan\'ın arsa için 1 milyon lira, para olmaz ise Bedesten Çarşısı\'nda belediyenin ekmek satış büfesinin bulunduğu köşe dükkanı talep ettiğini söyledi. Başkan Çöl, \"Arsanın değerinin bu kadar olmadığını söyledik. Belediyenin bir kuruşunu dahi kimseye yedirmeyiz. Adaletin kararı neyse onu yerine getiririz. Her zaman görüşmeye açığız. Ama dediği fiyatı ya da talep ettiği dükkanı kesinlikle vermeyiz. Yolu kapatabilir. Bizce hiç önemli değil. Kapatılan yolun hemen yanına yeni yol yapıyoruz. Vatandaşımız mağdur etmeyeceğiz. Yasal prosedür çerçevesinde işlemlerimize devam edeceğiz\" diye konuştu.

Yolun kapatılmasının ardından Sandıklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alternatif yol açmak için çalışma başlattı.

Gaziantep\'te toprağa gömülü cenin bulundu

GAZİANTEP\'te metruk bir evin bahçesine Suriyeli aile tarafından gömülen 7 aylık olduğu belirtilen cenin bulundu.

Şahinbey İlçesi\'ne bağlı Gültepe Mahallesi\'ndeki metruk bir evin bahçesine cenin gömüldüğü ihbarını alan polis harekete geçti. Olay yerine gelen polisler, çevreyi güvenlik şeridi ile kapatırken, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kazıda beze sarılmış 7 aylık olduğu belirtilen cenin bulundu. Gömüldüğü yerden çıkarılan cenin, incelemelerin ardından poşete konularak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada cenini toprağa Suriyeli Zuke Bekir isimli kadın ve eşi Ahmet El Hasna\'nın gömdüğü tespit edildi. Suriyeli çift, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Tedavisi tamamlanan 15 Temmuz gazisi evine döndü

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki Şehitler Köprüsü\'nde darbeciler tarafından yaralanan Midyatlı Halil Alğan, Ankara\'da tedavisinin tamamlanmasının ardından geldiği memleketinde çoşkuyla karşılandı.

Midyatlı 41 yaşındaki Halil Alğan, 15 Temmuz darbe girişimine tepki göstermek amacıyla gittiği Şehitler Köprüsü\'nde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. İstanbul\'da tedavi altına alınan Alğan, daha sonra Ankara\'ya sevk edildi. 15 Temmuz 2016\'den beri tedavi altına olan Alğan, tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketi Mardin\'in Midyat İlçesi\'ne geldi. Mardin Havalimanı\'na giden çok sayıda kişi tarafından Türk bayrağıyla Alğanve coşkuyla karşılanan Alğan, duygusal anlar yaşadı. 25 yıl önce İstanbul\'a göç eden,uzun zamandar beri tekstil sektöründe çalışan Alğan\'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralandığından dolayı belden aşağısının felç geçirdiği ve artık yürüyemeceği öğrenildi.

Havalimanı çıkışında bir konuşma yapan Alğan, gördüğü ilgi karşısında çok duygulanıdğını ifade ederek, “Bu sıcakta zamanınızı aldığım için beni affedin. Vatan için her zaman ölürüz. Vatan bölünmez tabi ki bir bütündür. Olay günü herkes gibi sokaklara çıktık. Tankın üstünde vuruldum. İçerdekileri çıkarmaya çalışırken içeriden vurdular. Başka da bir şey yok. Kontrollü darbe diye bir şey yok. Ama kurunun yanında yaş da yanıyor bazen. İnşallah onları ayırt ederler. Devletimiz büyüktür. İnşallah suçsuz insanları ayırt ederler.\" dedi.

Halil Alğan’ın ağabeyi Ahmet Alğan ise hem sevinçli, hem duygulu olduklarını belirterek, \"Kardeşim için buraya gelmişiz. Benim kardeşim gazidir. Hem sevincimiz vardır, hem de duygumuz vardır. Alnımız açık olmak şartıyla onu karşılamaya geldik. Biz devletçi bir milletiz. Devletimizi, milletimizi seven insanlarız. Keşke bize de bu gazilik nasip olsaydı.\"diye konuştu.

Havalimanındaki karşılamanın ardından Alğan, 20 araçlık bir konvoy eşliğinde Mardin’deki evine götürüldü.

Kars\'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KARS-Ardahan karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Susuz- Ardahan karayolunun 12. kilometresinde saat 11.30\'da meydana geldi. Tekin Zengül idaresindeki 36 AP 785 plakalı otomobil Susuz ilçesi Kırkpınar Köyü mevkisinde Zikrettin Engin yönetimindeki 06 ACF 113 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Zengül yönetimindeki araç hurdaya dönerken araçta bulunan 66 yaşındaki Rüştü Uzar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücüler ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kars-Ardahan Karayolu Kırkpınar Köyü mevkisinde trafik tek şeritten sağlandı. Uzar\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Susuz Devlet Hastanesi morguna konuldu.

2 tonluk kurbanlık \'Paşa\' 25 TL\'ye satıldı

ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde \'Paşa\' adı verilen yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kurbanlık boğa, 25 bin liraya satıldı.

Sungurlu İlçesi Arıcı Köyü\'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan 35 yaşındaki Sıddık Keyvan tarafından yetiştirilen simental cinsi boğa, ağırlığıyla hayvan pazarının ilgi odağı oldu. \'Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki Paşa\' adı verilen boğa kurban pazarında 25 bin TL\'ye satıldı. Yaklaşık 10 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten Keyvan, “Her yıl Kurban Bayramı öncesi satmak üzere büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. Bugün 25 bin liraya sattığım ‘Paşa’yı 6 aylıkken satın aldım. Aldığım günden bu zamana kadar bir bebek gibi ilgilendim. Veteriner kontrolünde çok özel olarak ilgilendim. Ağırlığı 2 tona ulaştıö dedi.

Paşa\'yı satın alan Olgun Bek, \"Sıddık kardeşimiz Paşa’ya gerçekten çok iyi bakmış. Özenle yetiştirilmiş bir hayvan olduğu belli oluyor. Pazara geldiğimde heybetiyle onca hayvanın arasından ilgimi çekti. Hemen yanına gelerek sahibiyle pazarlık yaptım ve 25 bin liraya satın aldımö diye konuştu.

