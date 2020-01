DHA YURT BÜLTENİ-11

Canlı yayında yaşanan kazada yaralanan eşini gözyaşlarıyla bekliyor

SAMSUN\'da çiğköfte almak için sıra beklerken cep telefonuyla canlı yayın yapan 26 yaşındaki Emre Temel\'e çarparak ağır yaralanmasına neden olan araç sürücüsü 22 yaşındaki Tuncay T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü 1.30 promil alkollü çıktı. Yaralının eşi 25 yaşındaki Tüğba Ok Temel ise sürücülere seslenerek \"Kimse alkol veya madde aldıktan sonra diraksiyon başına geçmesin. Resmen cinayete sebep oluyorlar\" dedi.

Olay 2 gün önce İlkadım İlçesi Lise Caddesi\'nde meydana geldi. 15 aylık Buğlem Ezel adında kızı olan Emre Temel, olay günü eşi Tuğba Ok Temel ile bilikte motorsikletle şehirde tur attı. Cep telefonu satan işyeri sahibi olan çift her zaman çiğköfte aldıkları yere gelip motorsikleti yol kenarına park ettikten sonra sipariş verip yol kenarında bekleyeme başladı. Bu sırada Emre Temel, cep telefonunun kamerasından internet üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Canlı yayın sırasında kaldırımdan yola inen Temel\'e, Tuncay T,.\'nin idaresindeki cip çarptı. Kazada ağır yaralanan Emre Temel, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fatkültesi\'nde kocasından gelecek iyi bir haberi gözyaşları içinde bekleyen Tuğba Ok Temel, \"Motorsiklekle bin süre dolaştık. Çiğkögte almak istedik sıra vardı. Orada oyalanıyorduk. Kaza aniden oldu göremedim bile. Tarif edilemez bir duygu içindeyim. Eşimin tedavisi devamm ediyor. Kritik 48 saatin dolmasını bekliyoruz. İnşallah iyi olacak. 15 aylık çocuğumuz var. Beyninde çatlak var. Kırık ve zedelenme var. Kanama halen devanm ediyor. Alkol veya madde kullanıp kimse direksiyon başına geçmesin. Resmen, göz göre göre cinayete sebep oluyorlar\" dedi. ÇiğKöftecide çalışan Serhat Dündar (30) ise kaza anını şöyle anlattı: \"Çiğ köfte almaya geldiler. Siparişini verdi. Eşinin yanına gitti. Daha sonra tekrar gelip parasını ödedi. Paketini almasını söyledim. Gelmeye yönelip ktaldırıma bir adım attı. Sonra kaldırımdan caddeye inmesiyle aracın çarpması bir oldu.\"

Eski sevgilisi ve 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı



KÜTAHYA\'da eski sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Sevgi Ç. ve erkek arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Y. ile yanlarında bulunan 2 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan ziraat mühendisi 22 yaşındaki İrfan K., Hatay\'da yakalandı.

Olay, geçen Cumartesi gecesi Atatürk Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. İrfan K., yolda gördüğü eski sevgilisi Sevgi Ç. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İrfan K, yanında taşıdığı bıçakla Sevgi Ç.\'yi 8 yerinden, araya giren genç kızın erkek arkadaşı Kubilay Y. ile yanlarındaki 34 yaşındaki Koray A. ve 22 yaşındaki Ebru Ş.\'yi de çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtilirken, kaçan şüpheli İrfan K., dün gece Hatay\'da yakalandı. İrfan K.\'nın elindeki bıçak yarası nedeniyle Hatay\'da gittiği bir hastanede polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Polislere, bıçakla yaraladığı Sevgi Ç. ile 4 yıl arkadaşlık yaptığını ve 2 ay önce de ayrıldıklarını anlatan İrfan K.\'nın, \"Olay günü İstanbul\'dan Kütahya\'ya geldim. Amacım Sevgi ile barışmaktı. Ona evlilik teklifinde de bulunacaktım. Ancak onu el ele tutuşmuş halde başka birini yanında gördüm\" dediği öğrenildi. İrfan K.\'nın Hatay\'da sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Şaftı kopan kamyon TIR\'a çarptı: 1 ölü

ÇORUM’da şaftı kopan hafriyat yükle kamyon önünde seyreden çay yüklü TIR\'a çarptı. kazada Kamyon şoförü öldü.

Kaza bugün saat 14.10 sıralarında Samsun-Çorum Karayolu Burun Çiftlik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 58 yaşındaki İsmail Kayar idaresindeki 19 EA 646 plakalı hafriyat yüklü kamyon şaftın kopması sonucu önünüde aynı yönde seyreden Hüseyin Yıldız’ın idaresindeki 53 KA 2387 plakalı çay yüklü TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kayar, araç içerisinde sıkıştı. Sürücünün kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 acil ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Kayar, araçtan çıkarılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İsmail Kayar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyondaki hafriyat ise yola döküldü. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık bir saat süreyle aksadı. Kazayı yara almadan atlatan Hüseyin Yıldız ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ayvalık\'ta yanan bölgeye sembolik fidan dikimi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, beraberindeki bir grupla, Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi\'nde Şeytan Sofrası eteklerindeki Tımarhane Adası sırtlarında bulunan Cennet Koyu\'nda çıkan yangın sonrası zarar gören alanları gezdi. Bölgeye sembolik fidan da diken CHP\'li Akın, ülkenin en büyük doğal tabiat parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkını her zaman yeşil olarak görmek istediklerini belirtip, \"Burası ranta değil doğaya dönsün\" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker, CHP\'li Belediye Meclis üyeleri Salman Kayran ve Fahri Güren, Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli ile Ayvalık\'taki yangında zarar gören alanları inceleyen CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, bölgenin ağaçlandırılmasına yönelik taleplerini sembolik şekilde ağaç dikerek gösterdi.

\"BURASI RANTA DEĞİL AĞAÇLANDIRILARAK DOĞAYA DÖNSÜN\"

Cennet gibi bir bölgede olduklarını ifade eden Vekil Akın, \"15 hektardı 20\'ye çıkmış. Şeytan sofrası içindeki yangınla ilgili işin içinde bir şeytanlık olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın etrafa cennet gibi bir bölge. Tabiat parkı içinde sanki bilerek yakılmış gibi bir intiba oluştu bizde. Bunu araştırmak bizim görevimiz. Ben de araştırma önergesi verdim fakat tabi önergelerle ilgili değil vicdanla ilgili bir şey bu. Çok zor yetişen ormanlarımız, yeşilliklerimiz inşallah öyle değildir ama bir rant uğruna kurban ediliyor. Ayvalık\'ta her yer ayrı bir güzellik içerisinde. Bu bölgelerde devletimizin, dikim yapacağına, asla ve asla ranta kurban etmeyeceğine inanmak istiyorum. Biz de sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Buradaki bir ranta asla izin vermeyeceğiz. Çünkü yakıp buralara bir şey yapabiliriz anlayışını artık kaldırmamız gerekiyor. Bir daha böyle afetler olmasın çünkü bu doğa kolay kazanılmıyor. Burası ranta değil, ağaçlandırılarak doğaya dönsün\" dedi.

\"TABİAT PARKININ GİRİŞ ÇIKIŞININ KONTROL ALTINA ALINMASININ ZAMAN GELDİ GEÇTİ\"

Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise, \"Tabiat parkının ortasında 20 hektar alanı kaybettik. Hem ormandaki doğayı hem de ağaçlarla birlikte burada yaşayan canlılar açısından zayiat verdik. Ciğerimiz yandı ama hızlı rüzgara rağmen orman ve itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle çabuk atlatıldı. Ancak burası bir tabiat parkı. Bu yangın da gösterdi ki bundan 11 yıl öncede çok büyük bir yangın çıkmıştı bölgede. Artık buranın girişinin çıkışının kontrol altına alınmasının zamanı geldi ve geçti. Buraların yanmasına bir kundaklama olayı sebep olmuş olabilir. Buraları bizim çok önemli doğal güzelliklerimiz ve koruma altındaki bölgelerimiz. Koruma altında olan bu bölgenin giriş çıkışının da kontrol altında olması, denetleniyor olması gerekli. Tabiat parklarımızı kaldırtmayız, sit alanları derecesini düşürtmeyiz. Buraları yapılaşmaya açmamak için Ayvalık Belediyesi, STK\'lar yaşam savunucuları olarak kararlıyız. Biz buraların teminatıyız. Bakanlık Eylül ve Ekim ayında temizlik, Kasım ayında ağaçlandırma yapacağını açıkladı\" dedi.

SAHADA AĞAÇLANDIRMA İÇİN PROJE ÇALIŞMASI

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğünden Sezgin İşbakan, Edremit Orman İşletme Müdür Vekili Canan Avcu, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Burhaniye Şefi Atasay Tanrısever ise sahada son incelemeleri yaptı. Dron çekimi yapılan sahada, Orman Bakanlığı\'nın yanan sahalarda hemen ağaçlandırma çalışması yapma yönündeki kararını hatırlatan Orman Müdürlüğü ekipleri, hangi bölgeye hangi ağaçların dikileceğine yönelik projelendirme çalışmasının hemen ardından ağaçlandırmaya başlanacağını kaydetti. Ayrıca saha çalışmalarını bitiren Ayvalık Orman İşletme Şefliği, alanda iki ayrı ekiple damgalama çalışması yaptı. Damgalama çalışması bittikten sonra ihaleye çıkılacağı ya da kesimci bulunup, iş makineleri ile sürüm yapılıp sonbaharda ağaçlandırma çalışmasının tamamlanacağı öğrenildi.

YANGIN İKİ NOKTADA BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Yangının iki ayrı noktada başladığı üzerinde durulduğu, bu noktalardan birinin Hakkıbey Yarımadasında bir tepe ile diğerinin Ceylan Sitesi yolu üzeri olduğu belirtildi. Yangında 20 hektar çamlık alan, 40 dönüm ise zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İyilik gördüğü esnafın telefonunu çaldı

DENİZLİ\'deki bir esnafın telefonu, öncesinde telefon görüşmesi için yardım ettiği İran uyruklu bir hırsız tarafından çalındı. Polis hırsızın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün (pazar), saat 13.30 sıralarında, Pamukkale İlçesi 15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Telefon alım-satımı yapan bir işyerine giren İran uyruklu şüpheli, dükkan sahibi Ali Kısaç\'a, telefon görüşmesi yapması için yardımcı olmasını istedi. İşyeri sahibi Kısaç, şarjda bulunan telefonunu konuşması için şüpheliye uzattı. Telefonla konuştuktan sonra dükkanda çıkan zanlı, yaklaşık bir saat sonra tekrar işyerinin önüne geldi. Çevrede kontrol eden şüpheli, kimsenin olmadığını görerek iş yerine girdi. Masanın üzerinde duran cep telefonu alarak cebine koyan zanlı, hızla olay yerinden uzaklaştı. İşyerinin arka kısmında bulunan bölümde, telefon tamiri ile uğraşan Kısaç, ön kısma geldikten sonra telefonunun yerinde olmadığını fark etti. İşyerinde bir süre telefonunu arayan Kısaç, daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip telefonunun çalındığını anladı. Kısaç, hırsızlık olayını polise bildirirken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Cep telefonu çalınan Kısaç, \"Kimliği belirsiz İran uyruklu şüpheli dükkanıma gelerek telefonumu kullanmak istedi. Bende yardım etme amacıyla telefonumu verdim. Telefonumla iki yeri aramış. Dükkandan ayrıldıktan yaklaşık 1 saat sonra, biz dükkanın arka bölümündeki tamirhanedeyken usulca gelmiş, şarjdaki telefonu almış ve uzaklaşmış. Durumu polise bildirdik. Onlar da güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Telefonumun değeri yaklaşık 4 bin lira civarındaydı\" dedi.

3 hırsız saç tıraşları ve lüks yaşamlarıyla yakayı ele verdi

KAYSERİ\'de, 4 ayda 8 hırsızlık olay gerçekleştiren 3 hırsızı saç stilleri ve son dönemde yaptıkları lüks harcamalar ele verdi.

Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda ev ve işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, bir evden çalınan bir kredi kartıyla ilgili bankaların güvenlik kameraları incelendi. Dikkat çeken saç tıraşından yola çıkılarak hırsızlık kaydı olan ve son dönemde çok para harcadığı bilgisine ulaşılan Sezgin A\'ya (20) ulaşıldı. Sorgusu yapılan Sezgin A\'nın üzerinden 10 Ağustos\'ta hırsızlık yaptığı araçtan çaldığı kimlik belgesi çıktı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sezgin\'in suç ortağı Ümit T (26) ve Mustafa K\'yi de (26) yakalayarak, gözaltına aldı , Altınoluk , Anbar, Eski Sanay ve Hürriyet Mahallesinde hafif ticari araç, sigara , para, ziynet, altın, elektronik eşya, gıda ürünleri, bilgisayar çalınmasıyla ilgili 8 olayı aydınlattı. 3 hırsızın işyerlerinde yaptıkları hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlıların toplam 12 bin 200 TL para, 21 bin TL tutarında ziynet eşyası ,5 bin TL \'lik sığara,2 bin TL değerinde gıda maddesi, elektronik eşyalar ve bir hafif ticari araç çalan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Sanıklardan Sezgin A, Ümit T. ve Mustafa K. tutuklandı.

