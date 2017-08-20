DHA YURT BÜLTENİ-11

Van\'da öldürülen teröristlerden biri örgütün sözde bölge sorumlusu

VAN\'ın Gürpınar İlçesi kırsalında saldırı hazırlığında olan PKK\'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatı sonrası operasyon görüntüleri paylaşılırken, etkisiz hale getirilen 4 PKK\'lı teröristten birinin, örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu M.E., olduğu belirlendi.

Gürpınar İlçesi\'nde saldırı hazırlığında olan PKK\'lı 4 teröristin etkisiz hale getirilmesi için hava harekatı başlatılmıştı. Başlatılan hava harekatı sonrası operasyonlarda etkisiz hale getirilen 4 PKK\'lı teröristten birinin örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu \'Aras\' kod adlı M.E., olduğu belirtildi. Operasyonda iki M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, bir tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, beş RPG-7 roketatar mühimmatı, sekiz el bombası, bir araç telsizi, bir gece görüş dürbünü, bir kamera, bir güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Hava harekatı sonrası operasyon görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin helikopterle operasyon bölgesine hareket etmesi, bölgedeki arama tarama faaliyeti ile ele geçirilen silah ve mühimmatlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca operasyon sonrası helikopterle birliklerine dönen askerlerin, komutanları tarafından karşılanması da yer alıyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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DEAŞ\'ın kına gecesine canlı bomba saldırısında ölen 57 kişi anıldı

GAZİANTEP’te geçen yıl 20 Ağustos\'ta Nurettin ve Besma Akdoğan çiftinin kına gecesi sırasında DEAŞ\'ın canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 57 kişi, mezarları başında ve patlamanın meydana geldiği sokakta karanfil ve dualarla anıldı. Saldırı sırasında 2 çocuğunu kaybeden Baki İlter, ölen kızı Rabia\'nın adını 11 aylık bebeğinde yaşatıyor.

Gaziantep\'te geçen yıl 20 Ağustos günü Doğu illerinden göç edenlerin yoğunlukla oturduğu Beybahçe Mahallesi\'nde Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğünü öncesinde yapılan kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba saldırısı düzenledi. Patlamada üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirince parçalanan DEAŞ\'lı terörist; 40\'ı çocuk 57 kişinin ölümüne, 44\'ü çocuk 87 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaşamını yitirenler, saldırının birinci yıldönümünde anıldı. Aralarında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu kalabalık, saldırının gerçekleştiği Beybahçe Mahallesi\'ndeki sokak ile Yeşilkent Mezarlığı\'ndaki mezarlara, karanfiller bırakıp dua etti. Bazı ölen yakınlarının mezarlara çikolata bıraktıkları görüldü.

ÖLEN KIZININ ADINI, BEBEĞİNE VERDİ

Saldırıda 2 çocuğunu kaybeden 34 yaşındaki Baki İlter, olaydan 1 ay sonra doğan kız bebeğine ölen kızı Rabia\'nın ismini verdi. İlter, kızı Rabia ile kaybettiği 2 çocuğunun acısını dindirmeye çalıştığını belirterek, şöyle dedi: \"Bu olayda 90\'lı yıllardaki olaylar gibi faili meçhul olarak kalacak. Ben iki çocuğumu kaybettim, eşim yaralandı aradan bir sene geçmesine rağmen hala psikolojik tedavi görüyoruz. Kızım 10 yaşındaki Rabia ile 5 yaşındaki oğlum Yusuf\'u toprağa verdim. Onların ve bu ölenlerin hiçbir suçu yoktu. Patlama sırasında eşim 8 aylık hamileydi. Allah bize bir kız çocuk bağışladı, ölen kızımın adını verdik. Şuan eşim ile sadece onun için yaşıyoruz. Ben maddi yardım istemiyorum, hiçbir maddi yardım benim çocuklarımı geri getirmez. Ben sadece çocuklarımın katillerini istiyorum. Sadece katilleri yargılansın istiyorum, adalet istiyorum. Başka çocuklar ölmesin, bizim yaşadıklarımızı yaşamasın başka aileler yaşamasın istiyorum. Aradan 1 yıl geçmesine rağmen katiller ortada yok, soruşturma devam ediyor ve dava Kayseri\'ye alındı. Devlet bir an önce katillerin bulsun ve cezalarını versin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Patlamanın olduğu yer

-Behçet Yılmaz\'ın konuşması

-Patlamanın olduğu yere karanfil bırakılmasa

-Mezarlık ziyaretleri

-Baki İlter\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ahmet SOYDOĞAN -Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB



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Arkadaş kurşunuyla şehit olan polis toprağa verildi

KIRIKKALE Polis Meslek Yüksek Okulu nizamiyesinde nöbet tutarken arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru 24 yaşındaki Gürbüz Abdullah Çiftçi, memleketi Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu İlçesi\'nde toprağa verildi.

Battal ve Hatice Çiftçi çiftinin tek erkek çocuğu olan Gürbüz Abdullah Çiftçi\'nin cenazesi, Türkoğlu\'na bağlı Gaziler Mahallesi\'ndeki baba ocağına son kez götürülüp helallik alındı. 6 Haziran 2017\'de göreve başlayan ve 3 kız kardeşi bulunan şehidin naaşı, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Camisi\'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin annesi Hatice Çiftçi ile kız kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit polis Gürbüz Abdullah Çiftçi\'nin cenazesi, ikindi vakti kıldırılan namazın ardından Türkoğlu Şehitliği\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin taşınması

- Cenazenin musalla taşına konulması

- Anne Hatice Çiftçi\'nin tabuta sarılması

- Yakınlarının tabuta sarılması

- Kız kardeşinin ağlaması

- Şehidin fotosu

- Baba Battal Çiftçi\'nin bir yakınıyla sarılması

- Battal Çiftçi

- Helallik alınması

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun omuzlara alınması

- Şehit babasının cenaze aracının arkasından yürümesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 173 MB

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Havacılık festivalinde yürekleri ağza getiren kaza

ÇANAKKALE\'de Umurbey Belediyesi tarafından Görsel Tanıtım Derneği işbirliğinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest\'in son gününde yürekleri ağza getiren bir uçak kazası yaşandı.

Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest\'te bugün (pazar) saat 17.00 sıralarında motorunda bir sıkıntı olan Virus tipi tek motorlu iki kişilik uçak pilotu Mustafa Gürer (50) deneme amaçlı uçuş yaptı. Gürer, inişe geçtiği sırada yaşanan sıkıntı nedeniyle uçağı festival için hazırlanan 750 metre uzunluğundaki pist yerine mecburi olarak yan tarafındaki engebeli araziye indirmek istedi. Ancak ön tekeri arazideki çukurlardan birine takılan uçak kapaklanarak ters döndü. Uçağın pervanesinde hasar meydana gelirken, hafif yaralanan pilot Mustafa Gürer de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

17 Ağustos\'ta başlayan havacılık festivaline gönüllü olarak katılan 10\'dan fazla uçakla her gün sivil havacılığı sevdirmek amacıyla çocuklar ücretsiz olarak Çanakkale Boğazı semalarında uçuruluyordu. Ancak kazanın yaşandığı uçak, deneme uçuşu yaptığı için pilot Mustafa Gürer\'in dışında kimse bulunmuyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ters dönen uçağın görüntüsü brandalı

- Uçağın yanındaki itfaiye jandarma ve ambulans görüntüsü

- Uçağın ters dönen görüntüsü brandasız

- Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği Başkanı Timur Kara ile röp.

Haber: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)