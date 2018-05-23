DHA YURT BÜLTENİ 10 -YENİDEN

Manisa\'da döviz artışına yazar kasa fırlatmalı protesto

Manisa\'da CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve parti üyeleri, döviz artışıyla ilgili açıklama yapıp, yanlarında getirdikleri yazar kasayı Valiliğin merdivenlerine fırlattı.

Dolar ve Euro\'daki artış, Manisa\'da protesto edildi. CHP Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve parti üyeleri, Manisa Valiliği önünde toplandı. İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, AK Parti iktidarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirdi. Bozyaka, \"Buraya gelirken dolar 4.80\'di. Şimdi 4.90\'a çıktığını öğrendik. Euro 5.60 seviyesinde. Bütün vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. 2001 yılında Türkiye\'de bir kriz yaşadık. Türk lirası yüzde 30 değer kaybetti. OHAL döneminde ise Türk lirası yüzde 60 değer kaybetti. Türkiye\'de hukuk yok olursa, demokrasi askıya alınırsa, ekonominin çökeceğine kendilerine yıllardır söylüyoruz. \'Merkez Bankası benim, faizi ben belirlerim\' dersen, ekonomi dibe vurur diye uyarıyoruz. Ancak lafımızı dinletemiyoruz. Şuan yaşanan kriz bir yönetim krizidir\" diye konuştu.

Dolarla borçlanan şirketlerin zarar ettiğini, emekliye verilecek bayram ikramiyesinden yaklaşık 200 lira kaybolduğunu öne süren Bozyaka, 2001\'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit\'e yazar kasa fırlatılması olayını hatırlatarak, yanlarında getirdiği yazar kasayı Manisa Valiliği\'nin merdivenlerine fırlattı. Bozyaka, \"Onbinlerce esnafın sesi olmak için Manisa Valiliği önünde o protestoyu biz yapıyoruz. Türkiye 2001 krizinden daha kötü durumdadır. Kimse ekonomik krizi gizleyemez\" dedi. Valilik merdivenlerine fırlatılan ve kırılan yazar kasa, polislerin toplamaması için bir partili tarafından merdivenlerden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Valilik önünde partililerin toplanması

- Basın açıklaması yapılması

- CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka tarafından yazar kasanın fırlatılması

- Kırılan yazar kasadan detay görüntü



Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)



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Hale giren minibüs alev alev yandı

İzmir\'de, sebze ve meyve haline ürün almak için giren bir minibüs, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 06.00 sıralarında, Buca\'daki İzmir Hali\'ne sebze ve meyve almak için giden bir minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün içinde olmadığı sırada alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri minibüsteki yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan kamyonetten görüntü

-Genel ve detay

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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Kilis\'te 50 TL\'lik gıda yardımı izdihamı

Kilis\'te, bir otel işletmecisi tarafından Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine verileceği duyurulan 50 TL\'lik gıda yardımı kartından almak isteyenler otel önüne akın etti. Otel önünde zaman zaman izdiham yaşandı.

Kentte otel işleten bir kişi, kimlik fotokopisini getiren ihtiyaç sahiplerine 50 TL\'lik gıda yardım kartı dağıtacağını duyurdu. Yardımı duyan, aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu kalabalık, otelin önüne akın etti. İzdihamda zaman zaman tartışmalar yaşanırken, kart almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. İzdihamda bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi. Çağrılan polislerin araya girmesiyle izdiham sonlandırıldı ve bin kişiye 50 liralık gıda yardım kartı dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kart almak için bekleyenler

- İzdihamdan görüntüler

- Birbirlerini itenler

- Polislerin müdahalesi

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 104 MB, 27 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)

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Bucak\'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nca (TOKİ) Burdur\'un Bucak ilçesine inşa edilen üçüncü etap 153 TOKİ konutundan ilk kurada taliplisi çıkmayan 31 konut için kura çekimi yeniden yapıldı.

Bucak\'a bağlı Çamlıca Mahallesi\'ndeki TOKİ konutları için yapılan kura çekimi, Bucak Recai Tosyalı Düğün Salonu\'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 9 adet 2+1, 22 adet 3+1 konut için yapılan kura çekimine, Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Kanık ile Bucaklılar katıldı. Kurada adı çıkanlar, sevinçlerini telefonla aradıkları yakınlarıyla paylaştı. Bucak İkinci Noteri Aynur Öktemkan\'ın yaptığı kura çekimini takip eden gazeteci Mustafa Tutum da konut sevinci yaşadı. Kura çekimi sırasında adını duyunca büyük mutluluk yaşadığını belirten Tutum, \"54 yaşındayım halen kirada oturuyordum. TOKİ\'ye müracaat etmiştik. Kurada çıktı. TOKİ\'yi yapanlardan Allah razı olsun\" dedi. Çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Vedat Tutum ise \"Babama ait evde oturuyordum. Şimdi kendimize ait evimiz oldu. Çok mutluyuz\" diye konuştu.

Eşi fabrikada işçi olan Hatice Sağlam, \"İlk yazıldığımızda yedek listedeydik. Şimdi şansımıza ev çıktı. Çok mutlu oldum. Kirada oturuyorduk. Kiradan kurtulacağız. En yakın zamanda inşallah taşınırız\" dedi.

Fatma Karcı, kirada oturduklarını, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, mermer işçisi Ömer Kınalı ise \"Asgari ücretle çalışıyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin. Kurada ev çıkmasından çok mutlu oldum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kura çekimine katılanlar

- Noterin kura çekmesi

- Adı çıkınca sevinen vatandaşlar

- Röportajlar

235 mb /// 03.55\"

HABER: Mesut MADAN- Kamera: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)



