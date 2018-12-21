DHA YURT BÜLTENİ -10

KOCASININ TERK ETMESİNİN İNTİKAMINI, İKİ OĞLUNU DÖVEREK ALDI

ANTALYA\'da eşi Bahattin D.\'nin (30) evi terk edip Muş\'a gitmesini kabullenemeyen Elif D. (20), oğulları Y. (1) ve J.\'yi (3) dövdüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri kocasına ve yakınlarına gönderdi. Çocuklarını döverken \"İntikamımı böyle alırım\" dediği duyulan Elif D., dedenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Olay, Irak\'ta bulunan dedenin, Elif D.\'nin çocuklarını dövme görüntüsünü polise ulaştırmasıyla ortaya çıktı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis, dün akşam Kepez ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Evde kimseyi bulamayan polis, Elif D.\'nin çocuklarıyla hastanede olduğunu belirledi. Kepez Devlet Hastanesi\'ne giden polis, burada tedavi gören Y.\'nin yanında olan Elif D.\'yi gözaltına aldı. Anne Elif D. ve büyük oğlu J., polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elif D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

\'İNTİKAMIMI BÖYLE ALIRIM\'

Polisin delil olarak el koyduğu görüntülerde, anne çocuklarını dövüyor. Bu sırada da eşi Bahattin D.\'ye hitaben, \"Bak görüyorsun çocuğunu ağlıyor. Ne yemek yemiş, ne altını açmışım. Hele gel evimin haline bak. Bak bak, gördün nasıl ağlıyor\" dediği duyuluyor. Kadın, küçük oğlu Y.\'yi tokatladıktan sonra ise \"Babanız yapıyor. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. İkinci çocuğuna geliyorum. Bak görüyor musun nasıl korkuyor. Bahattin yapıyor size bunu. Gördün mü intikamımı böyle alırım. Benimle iyi geçineceksin. Seni tehdit ediyorum. Öldürürüm, gebertirim\" diyor.

İKİ KARDEŞ KORUMA ALTINDA

Antalya\'da Elif D.\'nin, evi terk eden eşi Bahattin D.\'den intikam almak için dövdüğü oğulları Y. (1) ile J. (3), devlet korumasına alındı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibi tarafından alınan 2 kardeş, sevgi evine yerleştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Çocuklara dayağın görüntüsü

-Polis ekibinin binaya girişi

-Daire kapı zilini çalan polislerin görüntüsü

-Binadan çıkan polisler

-Küçük çocuğun polisin kucağında görüntüsü

-Hastanede gözaltına alınan kadının görüntüsü

-Hastane güvenlik görevlileri ve aile yakınının basın mensuplarına müdahale etmeleri

-Ekip araçlarının çocuk şube müdürlüğüne gelişleri

-Şubeye girişleri şube dış plan görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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SELDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sokaklar göle dönerken, evlerinden çıkamayanları itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla kurtardı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak, sokakları göle çevirdi. Yer yer 1 metreyi bulan derinlik nedeniyle evleri su bastı, evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlar ise belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gece boyunca mahalle mahalle dolaşan ekipler, evlerinin teraslarında kurtarılmayı bekleyenleri merdivenli araçlara alarak güvenli bölgelere götürdü. Yağmur sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakırken, belediye ekipleri suların çekildiği mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağanak nedeniyle göle dönen sokaklar

- Vatandaşlara yardım etmeye çalışan belediye ekipleri

- İtfaiyenin çatılardaki vatandaşları kurtarması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 272 MB

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: VİRANŞEHİR-ŞANLIURFA-DHA)

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BURSA\'DA UYUŞTURUCU BASKINI: 8 KİŞİ YAKALANDI

Bursa\'da emniyet ekipleri 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan 5’i adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nin ortak çalışmasıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilk etapta farklı adreslere baskınlar yapıldı. Burada üzerlerinde bir miktar metamfetamin ile birlikte yakalanan 3 şahısın ardından araştırmasını genişleten emniyet güçleri, fiziki takipler sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 107 adet captagon, bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 8 şahıstan 3’ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan K.A., B.H., B.K., C.T. ve M.C.Ç. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli mevkilere sevk edildi.

Görüntü dökümü;

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-Şahısların emniyetten çıkarılışı

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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TUNCELİ\'DE İLK KEZ HACİVAT VE KARAGÖZ SAHNELENDİ

Tunceli\'de ilk kez öğrencilere yönelik geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz sahnelendi. Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, hastanede ve okullarda sahnelenen gölge oyununu öğrencilerle birlikte izledi.

Valilik ve belediye işbirliğiyle, kentteki okullar ile devlet hastanesinde tedavi gören öğrencilere yönelik ilk kez Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Mehmet Melih Salcan ve Mahmut Salcan tarafından sahnelenen oyunu, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel ile veliler de öğrencilerle birlikte izledi.

\'ÇOCUKLARIMIZIN TÜRK KÜLTÜRÜ İLE BULUŞMASINI ÖNEMSİYORUZ\'

Vali Tuncay Sonel, \"Kültürümüzü gelecek nesillere taşımak maksadıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri olan Hacivat ve Karagöz oyununu, çocuklarımızla buluşturduk. Özellikle günümüzde çocuklarımızın geleneksel Türk kültürü ile buluşmasını çok önemsiyoruz. Düzenlediğimiz programlarla çocuklarımız doyasıya eğlendi. Hastanede tedavi gören çocuklarımız için özel olarak düzenlenen programda ise çocuklarımız aileleriyle birlikte Hacivat ve Karagöz’ü izleyerek moral bulup, keyifli anlar geçirdi. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vali Sonel\'in salona gelişi

- Valinin çocuklarla ilgilenmesi

- Valinin çocukların arasına oturması

- Oyundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

Haber: Ferit DEMİR - Kamera: TUNCELİ-DHA

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ORGAN YETMEZLİĞİNDEN ARKADAŞI ÖLDÜ, HASTANEYE GİDİP ORGANLARINI BAĞIŞLADI

ADANA’nın Pozantı ilçesinde yakın arkadaşı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yılmaz Özüak (34), organlarını bağışladı.

Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Yılmaz Özüak, yakın bir arkadaşını, kısa süre önce organ yetmezliği nedeniyle kaybetti. Bunun üzerine organlarını bağışlamaya karar verdi. Özüak, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi\'ne giderek, Başhekim Ümit Kara ile görüştü ve organlarını bağışladı. Yılmaz Özüak, 5 yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybeden annesinin organlarını da bağışlayarak, 2 kişiye hayat verdiğini dile getirdi.

İnsanları çok sevdiğini belirten Yılmaz Özüak, \"Sevdiklerim hep organ yetmezliğinden öldü. Ben de tüm organlarımı bağışlayarak diğer insanlara hayat olmasını istiyorum. Hem de Pozantılı vatandaşlara örnek olacağımı düşünüyorum. Bir organ bir hayat kurtarıyor. Tüm organlarımı bağışladım, inşallah birçok kişinin hayatını kurtarırım\" dedi.

Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Kara da Yılmaz Özüak’ın herkese örnek olabilecek bir davranışta bulunduğunu belirterek, bağışı nedeniyle tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yılmaz Özüak’ın kan bağışında bulunması

-Başhekimin Ümit Kara’nın bağış kartı ve bağış formunu vermesi

-Yılmaz Özüak’ın bağış kartını imzalaması

-Yılmaz Özüak ile röp.

-Yılmaz Özüak’ın yakın zamanda kaybettiği esnaf arkadaşına mezar ziyareti

-Ayakkabı boyarken detay görüntüler

BOYUT: 316 MB SÜRE: 02.51 DK

Haber - Kamera: Onur Can BULAT/ POZANTI (Adana), (DHA)

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Manisa\'da 54 öğrenci zehirlenme belirtisiyle hastanelik oldu (2)

ÖĞRENCİLERİN SAYISI 54\'E YÜKSELDİ

Manisa\'nın Turgutlu ilçesindeki Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi\'nde yatılı olarak kalan 41 öğrencinin yedikleri akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından, bu sabah da 13 öğrencide benzer şikayetler ortaya çıktı. Bu 13 öğrenci de Manisa Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret eden Turgutlu Kaymakam Uğur Turan, yaptığı yazılı açıklamada, \"Turgutlu Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi\'nin pansiyonu 145 öğrenci kapasiteli. Öğrenciler akşam yemeğinde çorba, tavuk döner, pilav ve salata yemiş. Yemeğin ardından ara öğün olarak peynirli poğaça ikram edilmiş. 41 öğrenci mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapıldı. Yatışları yapıldı. Kendilerini bizzat tek tek ziyaret ettim. Durumları iyi görünüyor. İnşallah bizi endişelendiren bir tablo olmayacak, olmayacağına da inanıyorum\" dedi.

13 öğrencinin daha tedbir amaçlı olarak sabah saatlerinde Manisa Şehir Hastanesi\'ne sevk edildiğini belirten Kaymakam Turan, \"Yemeklerden numune alınarak, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, incelenmek üzere İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü\'ne gönderildi. Sonuçları bekliyoruz. Ayrıca, savcılıkta konuyla ilgili soruşturma başlattı\" dedi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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