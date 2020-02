DHA YURT BÜLTENİ 10

OKULUN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN ÇAKAL KURTARILDI

ARTVİN\'de yiyecek bulmak için girdiği Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde düştüğü havalandırma boşluğunda mahsur kalan çakal, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yenimahalle\'deki Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin havalandırma boşluğundan gelen sesler üzerine fark edilen çakal için kurtarma ekiplerine haber verildi. Okula gelen belediye, AFAD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri 4 metre yükseklikten boşluğa düşerek mahsur kalan çakal için harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu iğneyle çakalı sakinleştirdi. Halat yardımıyla indikleri boşluktan çakalı çıkardı. Sedyeye konulan çakal \'haybulans\' adı verilen hayvan müdahale aracına taşındı. Yiyecek bulmak için girdiği okulda havalandırma boşluğuna düştüğü sanılan çakal, tedavisinin ardından doğaya salınacak. Artvin Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Tuncer İskender, çakalın genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gemlik\'te silahlı kavga, 1 ağır yaralı

BURSA\'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda Ahmet K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.

Olay, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ilıca Caddesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli tarafından açılan ateşte Ahmet K., vücuduna isabet 3 kurşunla ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ahmet K., 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edirne\'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (2)

MUTFAĞININ HALİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Edirne\'de sağanak yağış sonrası meydana gelen selden çok Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü etkilendi. Köyle aynı adı taşıyan derenin taşması sonucu dere kenarındaki evlerin tamamına sular girdi. Sel sularının çekilmesinin ardından köyde temizlik çalışması başlatıldı. Evini kontrol etmek için giren Olcay Yavuz sel sularından banyonun arka penceresinden çıkarak kurtulduklarını söyledi. Yeni yaptırdığı mutfağının kullanılmaz hale geldiğini görünce gözyaşlarını tutamayan Yavuz, \"Mutfağımı yeni yaptırmıştım, her şey ziyan. Allah\'a şükürler olsun can kaybı olmadı. Sel sırasında 80 yaşındaki yaşlıları kurtardık. Hayvanlarımız telef oldu ama onları bile gözüm görmedi. Hayvanlarım telef oldu, 2 sene önce yaptırdım mutfağı tam 20 bin lira mal olmuştu. Beyaz eşyalarımı da yeni almıştım ama hepsi gitti. Tek tesellim can kaydı olmadı. Biz sel sırasında banyonun arka penceresinden çıkarak canımızı kurtardık\" dedi.

\'SELDEN ÇATIYA ÇIKARAK KURTULDUM\'

Eşi Ersin Yavuz ise sel sularından evlerinin çatısına çıkarak kurtulduğunu belirterek, \"Eşim ve oğlum içerdeydi, ben sulardan giremedim. Kendimde ev girişinden çatıya çıkarak canımı kurtardım. Şimdi eve bakmaya geldik ama her şey tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Çok kötü oldu\" şeklinde konuştu.

60 EV KULLANILMAZ HALDE

Oğulpaşa Köyü muhtarı Ahmet Cebe, sel sonrasında köyün büyük zarar gördüğünü söyledi. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu ve 60\'a yakın evinde kullanılmaz hale geldiğini kaydeden Cebe, \"Şuanda zarar tespiti başladı, köyde trilyonluk zarar var. Çok sayıda hayvanımız telef oldu. Evler kullanılmaz halde, şuana kadar 60 kadar hane tespit edildi. Dere ıslah çalışmaları yapılacaktı ama böyle bir taşkın görülmedi. Islah edilse de buna dayanamazdı. Bu kadar büyük bir seldi, sel sularının boyu 2 metreye kadar yükseldi. Ben bu köyde doğum, ben ve büyüklerimiz böyle bir taşkın sel görmedi\" diye konuştu.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de selden etkilenen köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Evlere ve ahırlara tek tek giren ekipler, selden sonraki zararları tespite başladı.

TURHAL BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERE LALE SOĞANI DAĞITTI

TOKAT\'ın Turhal ilçesinde belediye \"Yeşeren tohumlar Turhal\'da toprakla buluşuyor\" projesi kapsamında öğrencilere 10 bin lale soğanı dağıttı.

Turhal Belediyesi her yıl gerçekleştirdiği proje kapsamında öğrencilere lale soğanı dağıtıyor. Bu yıl da kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda 10 bin lale soğanını öğrencilere dağıtıldı.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, \"Turhal Belediyesi olarak 2014’ten itibaren her yıl bu mevsimde tüm İlkokullarımıza lale soğanı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 5 yıllık süre zarfında okullarımıza dağıttığımız lale soğanı sayısı 100 binin üzerine çıktı. Park Bahçe Müdürlüğümüz olarak da 30 bin ile 50 bin arasında bizler de lale dikiyoruz. Dikmiş olduğumuz laleler parklarımızda, kavşaklarımızda, refüjlerimizde ve bahçelerimizde Mart ayının sonu ile Nisan ayının başlarında açıp harika bir görüntü oluşturuyor. Turhal’ın laleler kenti olmasını istiyoruz. Bu yüzden de led aydınlatma sistemlerimizi laleler figürü olarak seçtik. Dağıtmış olduğumuz bu tohumları da çocuklarımızın güzel büyüteceklerine inanıyorum\" dedi.

Lalesini yetiştirip kendisine getiren öğrencilere çeşitli hediyeler vereceğini söyleyen Başkan Bekler, \"Bu çalışmamızla amacımız, çocuklarımıza küçük yaşta çiçek sevgisini aşılamak. Çocuklarımız lale soğanlarını kendi elleriyle dikerek, kendi elleriyle büyütecekler. Çiçeğini yetiştirerek ziyaretimize gelen çocuklarımıza ise çeşitli hediyelerimiz olacak\" ifadelerini kullandı.

İzmir\'de, müdür yardımcısının öğrencileri dövdüğü iddiası

İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu\'nda görevli müdür yardımcısı M.Y. hakkında, öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Kemalpaşa\'daki 75. Yıl Ortaokulu\'nda görevli müdür yardımcısı M.Y., iddiaya göre, okula tişörtle gelen bir öğrencisini fiziki şiddet uygulayarak uyardı. Bir diğer olayda ise, arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle başka öğrenciyi dövdüğü öne sürüldü. Öğrenciler, her iki olayı cep telefonuyla kaydetti. Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin M.Y. hakkında şikayetleri üzerine, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. M.Y.\'ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde, şahsın öğrencilerle önce konuştuğu, sonra tokat atarak konuştuğu görülüyor.

Kırıkkale\'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı/Yeniden

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (OSB) tıbbi gaz dolum tesisinde bir tankere oksijen dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamada, 1 işçi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren tıbbi gaz dolum tesisinde bugün saat 10.25 sıralarında patlama meydana geldi. Oksijen gazı dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından dolum tesisinde, yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle kamyonun üzerinde bulunan tanker fırlayarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki, başka bir fabrikanın çatısına düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve ambulans sevk edildi. Patlamada fabrika çalışanı Mikail Şimşek (43) hayatını kaybetti, diğer işçiler Mehmet Akbulut (34) ve Ali Kirik (48) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYMAKAM YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, patlamanın meydana geldiği tesiste incelemelerde bulundu.

OSB\'de incelemelerini tamamlayan Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, gazetecilere açıklama yaptı. Kaymakam Yılmaz, saat 10.25 sıralarında oksijen gazı dolumu yapılan bir tankerde patlamanın meydana geldiğini belirterek, \"Bugün burada elim bir kaza meydana geldi. Maalesef bir işçimizi kaybettik. 2\'de hafif yaralı işçimiz mevcut. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içerisinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal etti. Olayın nasıl meydana geldiği, inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Burası tıbbi gaz dolum tesisi. Hayatını kaybeden işçimize Allah\'tan rahmet, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyoruz\" dedi.

Esma olayında dehşete düşüren iddia: 10 gün boyunca darp etmişler

Sakarya\'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, 6 gündür yaşam savaşı veriyor. Esma\'nın öz babası Halit Kolat, kızının 10 gün boyunca darp edildiğini, hastaneye götürülüp getirildiğini iddia etti.

Sakarya\'nın Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi\'nde 6 gün önce öldüresiye dövülmesi sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, yoğun bakımda hayata tutunmak için mücadele veriyor. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen üvey baba E.S.(29) ve anne F.S.(28), olaydan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Geyve Başsavcılığı\'nın mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı üvey baba hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı ve E.S yeniden gözaltına alındı. Üvey baba çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çocuk için hazırlanan raporda, Esma\'nın 6 yerinde darp izinin olduğu, el bileği ile kolunda kırık olduğu, kafatasının ise çatladığı belirtildi. 2 ay önce ayrıldığı eşi F.S.\'nin 4 çocuğundan biri olan Esma Asel\'den gelecek iyi haberleri bekleyen öz baba Halit Kolat, \"6-7 yerinde darbe var. Sol ayağı çatlak, eli çatlak kafatası çatlak durumu ciddi. Doktorun dediği bundan önceler de varmış. Bu çocuğa nasıl bir şiddet, ben böyle bir şey görmedim. Çocuğumun şiddete mağruz kaldığını doktordan öğrendim. İlk götürdüklerinde ölü olarak gidiyor. Canlandırıyorlar, şu anda durumu kritik. Hayatla yaşam arasında mücadele ediyor. Bunları yapan da susan da göz yuman da cezasını çekecek. Çocuğumu hep almak istiyordum vermiyorlardı bana. Bakılmadığını biliyordum. Ben bunları bildiğim için hep verin dedim vermediler.\" dedi.

Çocuğun 10 gün boyunca darp edilip kendisinden habersiz sürekli hastaneye götürüldüğünü iddia eden baba Halit Kolat, \"10 gün boyunca darp edilmiş çocuğum, hastanelere götürüp getirilmiş. Benim hiç haberim yok. Ben kızımı almaya gittiğimde kızımın ayağı çatlak, sağı solu morarmış gördüm. Bana kızımı vermediler. Şu anda üvey baba tutuklandı. Cezalarını çekmesini istiyorum, devletimize milletimize güveniyorum.\" diye konuştu.

Sakarya Barosu ve Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün müdahil olduğu soruşturma sürdürülürken, Esma\'nın nasıl bu hale geldiği yapılacak incelemeden sonra ortaya çıkacak.

Yamaçtan kopan kaya parçaları, 2 evin içine düştü

Çorum\'un İskilip ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları iki evin çatısını delerek birinin yatak odasına, diğerinin ise tuvaletine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahipleri büyük korku yaşadı.

Olay, öğlen saatlerinde İskilip ilçesi Hacıpiri Mahallesi\'nde meydana geldi. Sağanak nedeniyle Koçkayası mevkiinden kopan kaya parçaları yuvarlanıp, Veli Kaya ve Zeynep Aslan\'a ait evlerin çatısından yatak odası ve tuvalete düştü. Ölen ya da yaralanan olmadığı olaya uykuda yakalanan ev sahipleri büyük korku yaşadı. Olayda evlerde hasar oluştu.

Veli Kaya, uyuduğu sırada olayın yaşandığını belirterek, \"Yatak odamda uyuduğum sırada tavandan odaya hızla ve büyük bir gürültü ile kocaman bir kaya parçası düştü. Bir metre sağıma düşşe altında kalabilirdim. Allah koruduö dedi.

Zehra Arslan ise, düşen kaya parçaları evine hasar verdiğini belirterek, \"Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü desek yeri. Çok korktuk, komşumun da yatak odasına isabet ettiö diye konuştu.

Milyon dolarlık uçak kuşlara yuva oldu

Van depreminde zarar görenler için yardım getiren Gürcistan\'a ait uçak, geçirdiği kaza sonucu 7 yıldır Erzurum Havalimanı apronunda tamir için bekletiliyor. Milyon dolarlık uçak apronda kuşlara yuva olurken, Gürcistan\'ın uçağını alıp almayacağı ise hala belli değil.

Van\'da 23 Ekim 2011\'de meydana gelen depremden zarar görenler için Gürcistan\'dan yardım taşıyan ve Erzurum Havalimanı apronunda geçirdiği kaza sonucu kokpiti zarar gören uçak, 7 yıldan bu yana onarım için bekletiliyor. Rihchter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki deprem ardından yardım amaçlı olarak depremzedelere çadır getiren Gürcistan\'ın \"Ilyushing Il-76TD\" tipi uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı\'na indi. Kargosunu boşaltan uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte büyük hasar oluşturdu. Kazadan sonra Kırgızistan\'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi.

KIRGIZİSTAN 1 AY SONRA UÇAĞINI ONARIP GÖTÜRDÜ

Kazayla ilgili olarak Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan\'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklarda meydana gelen hasarlar sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağının kırılan kanadı onarıldı ve bu uçak ülkesine götürüldü. Ancak, kokpit bölümünde büyük hasar oluşan ve hasarlı bölümün üzeri branda ile örtülen Gürcistan uçağı o günden bu yana Erzurum Havalimanı\'nda bekletiliyor.

Yetkililer, 7 yıl 29 gündür Erzurum Havalimanı\'nda beklediğini belirtti. Uçağın, deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olması nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) konaklama ücreti alınmayacağını belirterek, \"Yapımı masraflı olduğu için Gürcistan, Erzurum\'daki uçağı unuttu. Apronu işgal ediyor. Ne olacak bilmiyoruz. Beklemedeyiz\" dediler.

Öte yandan apronda bekleyen hasarlı uçak kuşların en gözde uğrak yeri oldu.

Edirne\'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (3)

SELDE HAYATINI KAYBEDEN EVREN TDOPRAĞA VERİLDİ

Edirne\'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde, sel sularının girdiği çiftlik evinin bahçesinde ölü olarak bulunan Veysel Evren (78) toprağa verildi. Kentte etkili olan sağanak yağmurda yalnız yaşadığı evde sel sularına kapılan Veysel Evren, dün İstanbul Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince ölü olarak bulunmuştu. Sel sularında boğularak öldüğü tespit edilen Veysel Evren\'in cenazesi Edirne Devlet Hastanesi\'nden alınarak Oğulpaşa köyüne getirildi. Reşadiye Camii\'nde ki cenaze namazına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yakınları ve arkadaşları katıldı. Veysel Evren, cenaze namazının ardından bir traktör kasasına konularak mezarlığa götürüldü ve toprağa verildi.

Arkadaş cinayeti şüphelisi 5 kişi adliyede

Eskişehir\'de evinde alkol aldıkları Gürbüz Fındık\'ı (28) pompalı tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, Şeker Mahallesi Şahane Sokak\'ta iki gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Gürbüz Fındık, arkadaşları R.K. (28), K.G. (28), S.M. (28), M.T. (27) ve E.Ö. (26) ile akşam evinde alkol almaya başladı. Bu sırada arkadaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö.\'nün elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Fındık, vuruldu. Ağır yaralanan Fındık, olay yerine çağrılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan R.K., K.G., S.M., M.T. ve E.Ö. bugün geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi.

\"Heyecan\" olsun diye atlamışlar

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde 2 çocuğun köprüde yük treninin vagonlarına atlaması sonucu meydana gelen kazada, çocuklardan BirhatElitaş (13) yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanırken olaydan hafif yaralarla kurtulan Deniz Çakmak (14) ise polis ekipleri tarafından evinde bulundu.

Olayda vücudunda yanıklar bulunan ve ağır yaralanan BirhatElitaş, Bandırma Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli DerinceEğitimVeAraştırma Hastanesine sevk edildi.

Çarşamba saat 20.00 sıralarında Sunullah Mahallesi\'nde bulunan Çamaşır Deresi üzerindeki bir köprüde meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. İki arkadaşın oyun oynamak amacıyla köprüye gittiği ve heyecan olsun diye köprüden yük trenin üstüne atladıkları bu maksatla video cekerek internete yükleyecekleri öğrenildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre; ilk olarak köprüden trene atlayan çocuklar kısa bir süre vagonun üzerinde seyahat etti. Ancak daha sonra tren yolu üzerinde bulunan yüksek gerilim hattında patlama olduğu duyuldu ve iki çocuk bu patlama ile farklı noktalara savruldu. Çevreden geçen bir vatandaş olayı görerek BirhatElitaş\'ı kendi çabalarıyla hastaneye götürdü. Deniz Çakmak ise olayın ardından evine gitti. Birhat Elitaş\'ın olay sırasında Deniz Çakmak\'ın da yanında olduğunu söylemesi üzerine polis, demiryolu boyunca ve çevresindeki çalılık alanda el feneriyle arama yaptı. Aramalardan sonuç alınamayınca Elitaş\'tan arkadaşının oturduğu evin adresi öğrenildi. 17 Eylül Mahallesi\'ndeki evine giden polis, Deniz Çakmak\'ı hafif yaralı olarak buldu. Devlet Hastanesine getirilen Deniz Çakmak yapılan tedavi ve tetkiklerin ardından taburcu edildi.

