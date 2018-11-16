DHA YURT BÜLTENİ 10

1)AK PARTİLİ KURTULMUŞ, KAŞIKÇI CİNAYETİNDE SUUDİ YETKİLİLERİ SORUMLU TUTTU

MUĞLA\'ya bir dizi ziyaret için gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinerek, Suudi Arabistan\'ın çok üst düzey yetkililerinden talimat alınmadan böyle bir cinayetin işlenmesinin mümkün olmadığını vurguladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Muğla İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluştu. AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de toplantıda yer aldı.

\'BU TALİMATI KİM VERDİ?\'

Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

\"Türkiye, Kaşıkçı cinayetini asla siyasal konu olarak ele almamıştır. Bundan sonra da ele almayacaktır. Bizim için Kaşıkçı cinayeti, insani bir sorundur. Herkesin vicdanını karartan, bütün insanlığın içinde ukde olan, dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul\'da, Suudi Arabistan\'ın egemenlik alanı olan başkonsolosluk binasına, dünyaca bilenen bir gazeteci girmiş ve buharlaşmıştır. En son Suudi Arabistan Başsavcılığı\'nın iddianamesiyle birlikte, Kaşıkçı\'nın öldürüldüğünü resmi kaynaklarla teyit ve itiraf ediyor. Diyor ki, bu başkonsolosta öldürüldü. Bununla ilgili olarak 5 kişi sorumludur. İtiraf edilmesi bakımından bir adımdır. O ülkenin çok üst düzey yetkililerinden talimat alınmadan böyle bir cinayetin işlenmesi mümkün değildir. Türkiye olarak bu cinayetin bütün yönleriyle ortaya konulması için gayret ediyoruz. Uluslararası camiayla iş birliği yapıyoruz. Suudi yetkilerden ısrarla talebimiz. \'Bu talimatı kim verdi?\' Tetikçilerin değil, emri verenlerinde ortaya çıkarılması, Suudi Arabistan\'ın sorumluluğundadır. Böyle vahşi bir hadisenin üstünün örtülmesi mümkün değildir. Bu konuda ki hassasiyetimizi korumaya devam edecektir.\"

Daha sonra Kurtulmuş, Muğla Valisi Esengül Civelek\'i makamında ziyaret etti. Ardından Cuma Namazını kılmak için Menteşe Kurşunlu Camii\'ne geçti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Numan Kurtulmuş\'un toplantı yapacağı restorana gelişi

- Toplantıya katılanlardan görüntü

- Numan Kurtulmuş\'un açıklaması

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA)

===============================================

2)İZMİR\'DE BİR ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNİN AĞABEYİNİN SALDIRISINA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

İZMİR\'de 12 Kasım\'da bir kadın öğretmenin, öğrencisinin annesi tarafından darp edilmesinin yankıları sürerken benzer bir olay da Bornova\'da yaşandı. Doğanlar Hüsnü Bornovalı Ortaokulu\'nda görevli matematik öğretmeni Mustafa Yıldız, iddiaya göre daha önce kendisini tehdit eden öğrencisinin ağabeyi ve 3 arkadaşının saldırısına uğradı. Yıldız, karşılık vermediği için bıçaklanmaktan kurtulduğunu söylerken, öğretmene yönelik şiddetin arttığını belirten eğitim sendikaları da ciddi önlemlerin alınmasını istedi.

Olay, 12 Kasım Pazartesi günü yaşandı. İddiaya göre, İzmir\'in Bornova ilçesinde bulunan Doğanlar Hüsnü Bornovalı Ortaokulu\'nda görevli matematik öğretmeni Mustafa Yıldız, daha önce derste öğrencisi ile sorun yaşadı ve öğrencisi tarafından tehdit edildi. Yıldız, durumu okul idaresi ile rehberlik servisine bildirdi. Bunun üzerine öğrencisi, hatalı olduğunu kabul ederek Mustafa Yıldız\'dan özür diledi. Yaşanan tatsız durumu kapattıklarını düşünen Yıldız, okulun yakınlarında öğrencisinin ağabeyi ve yanındaki 3 kişinin saldırısına uğradı. Kafasına yumruk atıldığını, sırtından tekmelendiğini iddia eden Yıldız, darp raporu aldıktan sonra savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Öğretmen Yıldız, yaşanan olayı şu ifadelerle anlattı:

\"Pazartesi günü son ders saatim boştu, zilin çalmasına 5 dakika vardı. İleride bir bakkal var, bir şey aldım ve dönüyordum. Okulun hemen yanındaki arada, öğrencinin ağabeyi olduğunu öğrendiğim kişi, \'Hoca, hoca\' diyerek üstüme gelmeye başladı. Sonra bana \'Siz daha önce E.\'ye yumruk atmışsınız\' \' demeye başladı. Ben bunun doğru olmadığını anlatmaya çalıştım ve koluna girerek \'Gel gidelim okul idaresine bunu anlatalım, seni yanlış bilgilendirmiş\' dedim. Bana \'Olmaz, burada halledelim\' dedi. Ben de \'Sizinle işim olmaz\' dedim ve okula doğru yürüdüğüm sırada arkamdan kafama bir yumruk, sırtıma da bir tekme geldi. Eğer karşılık verseydim bıçaklanabilirdim. Karşılık vermeden okula gittim.\"

\'ELİ ÖPÜLESİ ÖĞRETMENLER, DÖVÜLESİ ÖĞRETMENLER HALİNE Mİ GELDİ?\'

Darp olayının yaşandığı ileri sürülen okulun önünde bir araya gelen Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim -Sen ve Eğitim Bir-Sen, basın açıklaması yaparak şiddet olaylarını protesto etti. Sendikalar adına hazırlanan ortak basın bildirisini okuyan Eğitim İş 2 Nolu Şube Özlük Hukuk Sekreteri Oğuz Eminoğlu, 24 Kasım\'da Öğretmenler Günü\'nün kutlanacağını hatırlatarak, \"Öğretmenler Günü\'ne 8 gün kaldı ve bizler can güvenliğimiz olmadığı için, öğretmene yönelen şiddeti protesto etmek, \'Yeter artık\' demek için buradayız. Mustafa Öğretmenimiz okul çıkışında, okul bahçesinin hemen dibinde, bıçaklanmaktan son anda kurtuldu. Başından ve bacağından darp edildi. 8 gün sonra bütün televizyonlarda, bütün gazetelerde, öğretmenlere, öğretmenlik mesleğine methiyeler, övgüler dizilecek, öğretmenliğin ne kadar kutsal olduğundan bahsedilecek ama biz, can güvenliğimiz olmadığı için buradayız. Eli öpülesi öğretmenler, dövülesi öğretmenler haline mi geldi?\" dedi.

\'BİR YILDA SAYISIZ ŞİDDET OLAYI YAŞANDI\'

Oğuz Eminoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

\" Yap- boz tahtasına döndürülen, yapılan değişikliklerin yılını hatta ayını doldurmadan yeniden değiştirildiği bir sistemimiz var ve bu çarpık sistemin bütün yükünü omuzlarımızda taşıyan biz öğretmenler, hem öğrencinin, hem velinin açık hedefi haline geldik. Geçen hafta Konak Mimar Sinan Ortaokulu\'nda bir öğretmenimiz, sınıfında öğrencilerinin gözü önünde şiddete uğradı. Geçen yıl hemen iki adım ötede Batıçim İlkokulu\'nda bir arkadaşımız bıçaklandı. Yine geçen sene Karabağlar\'da bir öğretmen arkadaşımız darp edildi, yüzünde sigara söndürülmeye çalışıldı. Yine aynı yıl Ödemiş\'te bir okul yöneticisi arkadaşımız pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Hayatını kaybetti. Hangi birini sayalım, \'Yeter artık\' diyoruz. Durdurun bu şiddeti. Milli Eğitim Bakanlığı\'nı, siyasi iktidarı göreve davet ediyoruz\" diye konuştu. Eğitimciler, açıklamanın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Eğitim sendikalarından görüntü

-Okuldan görüntü

-Darp edilen öğretmenden görüntü

-Oğuz Eminoğlu\'nun basın açıklaması

-Darp edilen Mustafa Yıldız\'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

======================================

3)MKEK’DEN 7 BİN 650 ADET SİLAH SEVKİYATI

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası\'ndan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere 7 bin 650 yerli üretim piyade tüfeğinin sevkiyatı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası’ndaki törene MKEK Genel Müdür Vekili Akif Akgül, Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, diğer fabrika müdürleri, MKE işçi ve memurları katıldı.

MKEK Genel Müdür Vekili Akif Akgül törende yaptığı konuşmada, “Milli piyade tüfeği MPT-76\'yı yaptıktan sonra kısa süre içerisinde MPT-55\'i çıkardık. Bu öyle kolay bir şey değil. Bu işi bilen özel firmalar dahi yeni bir silahı çıkarttıkları zaman çok ciddi araştırmalar yaparak çıkartıyorlar. MKEK\'nin farkı bu. Bizden bir şey istendiği zaman biz onu hakkıyla yerine getiririz. MKEK\'nin yıllardır yeniden yapılanması söz konusu. Biz bunu bekliyoruz ve hak ediyoruz. Büyüklerimiz bunu bu sefer ciddi düşünüyorlar. Çok detaylı bir bilgim yok ama bu sefer MKEK için çok ciddi çalışma yapıldığını biliyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur\" dedi.

OCAKCIOĞLU: BUGÜNE KADAR 40 BİN SİLAH TESLİM ETTİK

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu’da konuşmasında yılsonuna kadar 10 bin 350 adet silah daha gönderileceğini belirterek şunları ifade etti:

“Bugüne kadar 2018 yılı içerisinde 40 bin silah teslim ettik. Silahlarımız MPT 76, MPT 55, MP 5 bunları teslim etmiş bulunmaktayız. Silah Fabrikası olarak yaptığımız ürünlerin sağlam ve kaliteli olmasına dikkat ediyoruz. Son günlerde bu silahları yapmak için gayret gösteren özel firmalar var. Bu firmalar sadece kâr amacı gütmektedirler. Bizler yaptığımız silahın kârını zararını düşünmeyiz. Sağlam ve kaliteli bir şekilde teslimini düşünürüz. MKEK ile özel firmalar arasındaki fark budur. MKEK Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk sanayisinin bel kemiğidir. Sanayimizin öğretmenidir. Burada yetişen insanlarımız yan sanayilerde rahatça iş bulmaktadır. MKEK bir okuldur. 2019 yılı itibarıyla da inşallah 33 bin 500 adet MPT-76 silahının üretimi yapılacak. Silahlarımız dünya çapında bir üne kavuştu.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

Mke silah fabrikası müdürü Mehmet oçakcıoğlu nun konuşması

Mke genel müdür vekili akif akgül ün konuşması

Toplu halde silahların uğurlanması

Detay görüntüler

Haber-Görüntü: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-



======================================

7)OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: MÜHENDİS ÖLDÜ, ARKADAŞI POLİS YARALI

GAZİANTEP\'te havalimanında görevli mühendis Hüseyin Özay (24) kullandığı otomobilin kontrolünü yitirerek tramvay yolundaki direğe çarptı. Kazada sürücü Özay öldü, yanındaki arkadaş polis memuru Hüseyin Doğan (24) ise yaralandı.

Kaza, dün gece Karataş Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Özay arkadaşı olan Kilis Emniyet Müdürlüğü\'nde görevle polis memuru Hüseyin Doğan ile dolaştığı sırada 11 AU 011 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Özay\'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay hattındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, yaralanan Özay ve Doğan, çağırılan ambulansla, Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Özay, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Doğan ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Hüseyin Özay\'ın fotoğrafı

- Olay yeri

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 295 MB

======================================