DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN PAKDEMİRLİ\'NİN ANNESİ VE DAYISI KAZADA YARALANDI

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin annesi ve dayısı, İçinde bulunduğu otomobilin şehzadeler ilçesinde bir traktör ile çarpışması sonucu yaralandı. Pakdemirli\'nin Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan annesi ve dayısının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların getirilmesi

-Bakan Pakdemirli nin annesinin sedyede görüntüsü

-Detaylar

MANİSA, (DHA)

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2)MELİH GÖKÇEK\'İN 2 DİNAZOR HEYKELİ TRABZON\'A SERGİLENMEYE BAŞLANDI

ESKİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in Ankapark için yaklaşık 10 milyon liraya aldığı ve şehrin çeşitli caddelerinde sergilediği dinozorlardan 2\'si, getirildiği Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendislik Fakültesi Doğa Parkı\'nda sergilenmeye başlandı. Öğrenciler parkta karşılaştıkları dinazor heykelleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

KTÜ Jeoloji Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fark Aydın\'ın girişimleri sonucu Ankara\'da bir hurdacıdan alınan 2 dinazor heykeli Trabzon\'a getirildi. Dinazor heykelleri kampus içerisindeki Doğa Parkı\'na yerleştirildi. Kampuse gelen öğrenciler parkta karşılaştıkları dinazor heykellerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrenciler, dinazor heykelleri ile selfie yaptı, fotoğraf çektirdi. Doğa Parkı, üniversitenin yanı sıra çevredeki ilköğretim ve lise öğrencilerinin de ziyaretçi alıyor.

Dinazorla selfie yapan Kadir Yılmaz, \"Heykelleri daha önce televizyonda görmüştüm. Televizyonlarda daha büyük görünüyorlardı. Bunlar bana küçük geldi. Yinede güzel oldu\" dedi.

Canan Çakır da \"Derslerimizde de bu tür konuları işliyoruz. Dinazorların heykelini görmek de bizim için yararlı olacak. Bu tarz materyallerin çoğaltılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Dinazorlardan görüntüler

Parktan detaylar

Öğrencilerin selfie yapması

Konuşmalar ve detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

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3)SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN \'HUKUK KLİNİĞİ\' AÇILDI

BİRLEŞMİŞ Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde \'Türkiye\'de mülteci, sığınmacı, geçici koruma altındaki kişilerin adalete erişimlerinin desteklenmesi\' projesi kapsamında Şanlıurfa Hukuk Kliniği\'nin açılışı yapıldı.

Türkiye\'de ilk olan hukuk kliniği açılışına katılmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve UNHCR Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp Şanlıurfa\'ya geldi. Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz tarafından karşılanan heyet daha sonra Mevlana Caddesi üzerindeki Hukuk Kliniğine geçti. Burada açılış töreninde konuşan Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Türkiye\'de 4 milyon sığınmacı olduğunu belirterek, \"Şanlıurfa\'ya sığınmış olan Suriyeli sayısı 1 milyon. Dünyada hiçbir ülke Türkiye\'nin üstlendiği bu göreve yakın bir sorumluluğu üstlenmemiştir. Türkiye\'de yaklaşık 4 milyon mülteci, geçici sığınmacıyı misafir ediyoruz. Bu 4 milyon kişi dezavantajlı olmaları sebebiyle potansiyel, suç mağduru ve suç faili. Bu büyük sorunla hepimiz el ele verip konuşmak ve başarmak zorundayız. Bunu yaparken de hiçbir eziklik duymadan, Türkiye\'nin dünyadaki en büyük sorumluluğu üstlendiğini bilerek yapmalıyız\" diye konuştu.

Feyzioğlu, kliniğin hem sığınmacılar hem de avukatlar için kurulduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

\"Hukuk kliniği diye özellikle İstanbul\'da bir takım üniversitelerde avukatlık kanununa aykırı olduğunu düşündüğümüz çeşitli çalışmalar yaptığını biliyoruz. 3\'üncü ve 4\'üncü sınıf öğrencilerinin kendilerine başvuran sorunlu kişilere hukuki yardım yapması onları sadece yanlışa sürükler. Bu hukuk kliniği öncelikle avukatlara hizmet edecek. Meslektaşlarım, mülteci hukuku ile ilgili bir sorunla karşılaştıklarında burada özel olarak yetişmiş, konunun uzmanı olmuş avukat arkadaşlarımızdan hukuki destek alacak. Buraya müracaat eden mülteci veya sığınmacı derdini anlattığında doğru yönlendirilecek. Hukuki yardıma ihtiyacı var mı yok mu, varsa nasıl bir hukuki yardıma ihtiyacı var buradaki arkadaşlarımız belirleyecek. Eğer çok acil bir durum varsa doğruda kendileri müdahale edecek. Onun dışındaki tüm dosyaları Şanlıurfa\'daki adli yardım gönüllüsü avukatlara yönlendirecekler. Hukuk Kliniği, bir yandan sığınmacı ve mültecilere destek için diğer yandan da meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerini bilgili, eksiksiz şekilde yapabilmelerini sağlamak için kuruldu.\"Konuşmaların ardından kliniğin açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hukuk kliniği açılışı

- Açılışa katılanlar

- Metin Feyzioğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 403 MB

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4)SU DEPOSUNDA AKINTIYA KAPILAN İŞÇİ KAYBOLDU

VAN’ın Erciş İlçesi Yukarı Işıklı Mahallesi\'nde bulunan ve yaklaşık 170 bin nüfuslu ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışan işçilerden İrfan işleyen (47), akıntıya kapılıp kayboldu. İşleyen\'in bulunması için belediye, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Olay, saat 10.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi yakınında bulunan ana su deposunda meydana geldi. Su deposunda meydana gelen arızayı gidermek için 8 işçi bölgeye gitti. Ana boru önünde çalışma yapılırken, işçilerden İrfan İşleyen, bir anda dengesini kaybederek, debisi yüksek olan suya kapılarak sürüklendi. Yanında bulunan arkadaşlarının çabaları sonuç vermeyince hemen yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi ve çalışma yapacak olan işçi sevk edildi. Jandarmanın da görev aldığı bölgede yapılan tüm çabalara rağmen kaybolan İşleyen\'in izine rastlanmadı. İşleyen\'in debisi yüksek suyla birlikte uzun mesafe sürüklendiği tahmin edilirken, bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri de gönderildi.

4 çocuk babası İşleyen\'in bulunması için çalışmalar devam ederken, olayı haber alıp su deposunun bulunduğu bölgeye gelen yakınları ise sinir kirizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İş makinaları ve işçelerin çalışmalarından detaylar

-Kaybolan İrfan İşleyen\'in düşüp sürüklendiği boru ve havuz

-Yapılan çalışmalar

-Yakınları ve çevreden detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)-

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5)NEFES ALMAKTA ZORLANAN YAVRU CARETTA CARETTA\'YA YARDIM

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde teknecilerin deniz yüzeyinde nefes almakta güçlük çekerken bulduğu yavru caretta caretta için sahil güvenlik ekipleri seferber oldu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) götürülen caretta, tedaviye alındı. Olay, dün (pazartesi) saat 16.30 sıralarında, Göcek Mahallesi\'nde meydana geldi. Tekne kaptanları tarafından sahil güvenlik ekiplerine, deniz kaplumbağasının yüzeyde çırpındığı bilgisi ulaştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yavru caretta caretta\'yı sahil güvenlik botuna alarak, Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na getirildi. Ekipler, süreç sırasında DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska\'yı da aradı. DEKAMER görevlileri, sahil güvenliğe gelerek, nefes almakta zorlanan yavru deniz kaplumbağasına ilk müdahaleyi yaptı ve onu hayata döndürdü. Deniz kaplumbağası tedavisinin devamı için DEKAMER\'e götürdü.

Görüntü Dökümü

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- Kurtarılan deniz kaplumbağasının görüntüsü

- Kurtarılan deniz kaplumbağasına ilk müdahale edilmesi görüntüsü

(Görüntü: Sahil Güvenlik Göcek Bot Komutanlığı) (Toplam: 1 dakika 39 saniye)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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6)BİSİKLETLE GELİN ARACI OLDU

DENİZLİ\'de bisiklet sevdalısı Hakan Mıhçıoğlu ile eşi Şafak Mıhçıoğlu, gelin arabasını tutkunu oldukları bisikletten yaptı. Gelin ve damatlık giyen Mıhçıoğlu çifti, süsledikleri bisiklet ve diğer bisikletli arkadaşlarıyla önce gelin almaya gitti ardından şehir turu attı. Ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı.

Geçen pazar evlenerek dünya evine giren Gümrük ve Ticaret Denetmeni, Pamukkale Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Mıhçıoğlu ile bisiklet tutkunu eşi yönetici asistanı Şafak Mıhçıoğlu\'nun gelin aracı, süsledikleri bisikletleri oldu. Mıhçıoğlu çiftinin tercihlerini gelin arabasından yana değil de bisikletten yana kullanmaları caddelerde renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Mıhçıoğlu, Yenişehir Mahallesi\'nden bisikletçi arkadaşlarıyla birlikte gelin almak için Karaman Mahallesi\'ne geldi. Gelinlik giyen eşini bisikletinin arkasına bindiren damat Hakan Mıhçıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte şehir turu attı. Delikliçınar Meydanı\'na gelen çift, Horoz Heykeli önünde fotoğraf çektirdikten sonra Çınar Meydanı\'nda tur atıp, Valilik istikametine pedal çevirdi. Mıhçıoğlu çifti daha sonra, bisikletleriyle birlikte düğün salonunun yolunu tuttu. Bisikleti gelin arabası yaparak doğa dostu bir düğün gerçekleştirdiklerini belirten Hakan-Şafak Mıhçıoğlu, \"Trafikte biz bisikletçilerinde olduğunu fark ettirmek istedik. En mutlu günümüzde bisiklete bindiğimiz için çok mutlu olduk\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Damadın bisikletle gelin almaya gitmesi

- Gelin ve damadın bisikletle gezmesi

- Gelinin evinin oyun oynanması

- Bisiklette gelin ve damattan fotoğraflar

(Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

