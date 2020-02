DHA YURT BÜLTENİ 10

1)İDLİB\'DE GÖZLEM NOKTALARINA BETON BLOK SEVKİYATI

TÜRKİYE ve Rusya\'nın, silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması için anlaştığı İdlib\'de, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 12 gözlem noktasının daha da güçledirilmesi için bölgeye 12 tonluk beton bloklar sevk edildi. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat kapsamında, TSK\'nın Astana anlaşması çerçevesinde İdlib çevresinde oluşturduğu 12 gözlem noktası daha da güçlendirilecek. Sınır hattına sevk edilen askeri birliklerin bulunduğu alanlarda da beton bloklarla güvenlik noktası oluşturulacak. Bu kapsamda İdlib\'e beton blok sevkiyatı yapıldı. Her biri 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki beton blokların yüklü olduğu TIR\'lar, Suriye sınırındaki Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geldi. Beton blokların bulunduğu TIR\'lar, öğle saatlerinde sınırdan Suriye tarafına geçerek İdlib\'e gitti.

İdlib çevresindeki gözlem noktaları ile sınır hattına sevk edilen askeri birliklerin bulunduğu alanlara beton blok sevkiyatının süreceği belirtildi.

2)BERSUVA AŞİRETİNİN ÜNİVERSİTELİ KIZI, DİLLERE DESTAN BİR DÜĞÜNLE EVLENDİ

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde, hendek ve barikat olaylarından sonra ilk görkemli aşiret düğünü yapıldı. Bersuva Aşireti lideri Ruşen Tellioğlu\'nun üniversite öğrencisi kızı Merve ile yeğeni Vural Tellioğlu ile görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Bersuva Aşireti lideri Ruşen Tellioğlu\'nun Ankara Başkent Üniversitesi\'nin sosyal bölümler 2\'nci sınıf öğrencisi Merve Tellioğlu, aynı aşiretten kuzeni ve özel bir fabrikada yönetici olarak çalışan Vural Tellioğlu ile, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Bir otelin açık olan bölümünde düzenlenen düğün töreninde Merve ve Vural Tellioğlu\'nun nikahını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş kıyarken, Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da Tellioğlu çiftinin şahitliğini yaptı. Kaymakam Işıktaş\'ın kıydığı nikahtan sonra Vali Aktaş, evlilik cüzdanını geline vererek, çifte mutluluklar diledi.

Düğün törenine AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İstanbul Büyükada İlçe Emniyet Müdürü Murat Bingöl, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çevre il ve ilçe belediye başkanları ile Bersuva Aşiret üyeleri katıldı. Düğün için Batman\'da faaliyet gösteren firma özel olarak düğünü organize ederken, Şanlıurfa ve Diyarbakır\'dan gelen sanatçılar düğünde Kürtçe ve Türkçe şarkılar söyledi. Çiğköftelerin yoğrulduğu düğünde çocuklar için de özel olarak palyaço getirildiği görüldü. Havai fişek gösterisinin yapıldığı düğün, geç saatlere kadar sürdü.

Gelin ve damada takılan altın ve paralarla ilgili herhangi bilgi verilmezken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile daha önce Silopi ve Şırnak\'ta görev yapan vali, vali yardımcıları ile emniyet mensupları da birer çelenk gönderdiği gözlendi.

Bersuva Aşireti lideri işadamı Ruşen Tellioğlu, Silopi\'de sağlanan huzur ortamından dolayı yetkililere ve düğüne katılan bütün konuklara teşekkür ederek, gelin ve damada mutluluklar diledi.

3)TÖRENDE RAHATSIZLANAN KORE GAZİSİ, POLİS ARACI İLE EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

TOKAT\'ta 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende hafif rahatsızlık geçiren Kore Gazisi Yusuf Hardal (88), polis aracı ile evine gönderildi.

Gaziler Günü nedeniyle kent merkezinde düzenlenen törende il protokolü ve gazi dernekleri tarafından Atatürk büstüne çelenk konularak İstiklal Marşı okundu. Tören esnasında kendini iyi hissetmeyen Kore Gazisi Yusuf Hardal, dinlenmek için kaldırım kenarına oturdu. Gaziye ilk müdahaleyi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin yaptı. Daha sonra gazinin yanına gelen polisler, Hardal\'ı ekip otosuna bindirerek evine götürdü. Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, gazinin hasta olmadığını, yaşlılık nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği için ekip aracıyla evine gönderdiklerini söyledi. Törende konuşan Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen, \"Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e mareşallik rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin 97\'nci yıl dönümüdür. Cephelerde Türk\'ün gücünü ve kararlılığını gösteren gazilerin günüdür. Gazilerin onur günü, şeref günüdür. 19 Eylül tüm gazilerimizin, kahraman gaziler gününüz kutlu olsun.19 Eylül Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtararak adada düşmanı karanlık Akdeniz sularına gömen Kıbrıs gazilerinin günüdür\" dedi.

Törenin ardından Vali Ömer Toraman ve beraberindekiler, Tokat Muharip Gaziler Derneği\'ni ziyaret ederek buradaki gazilerle sohbet etti.



4)ADD GENEL BAŞKANI BATUM: ATATÜRK\'ÜN VASİYETİNİ SİYASİ İKTİDARLAR DEĞİŞTİREMEZ

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum, İstanbul\'daki 3\'üncü havalimanın adının \'Atatürk\' olması için dernekçe imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Batum, CHP\'nin İş Bankası\'ndaki hisseleri konusunda da \"Bu bir vasiyettir; vasiyeti, iktidarlar kendi tercih ve siyasal görüşlerine göre değiştiremezler\" dedi.

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulunan ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, CHP\'nin İş Bankası\'ndaki hisselerinin Hazine\'ye devredilmesi gerektiği yönündeki açıklamarını değerlendirdi. Siyasi partilerin arasındaki tartışmaların ADD\'yi birincil dereceden ilgilendirmediğini belirten Batum, konunun Atatürk\'ün mirası boyutunun ise ilgi alanlarına gireceğini kaydetti. Batum, şunları söyledi:

\"Atatürk\'ün mirası söz konusu olduğunda; geçmişte de birçok iktidarın bu mirası ortadan kaldırmak için girişimde bulunduğunu gördük. Demokrat Parti de yaptı. \'CHP\'nin haksız iktisaplarının iadesi hakkındaki kanun\' diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin bu mirasından kaynaklanan hisselerine, CHP\'nin mallarına el koymaya yönelik bir kanun çıkarttığını biliyoruz. Demokrat Parti döneminden sonra kurulan Anayasa Mahkemesi daha sonraki bir tarihte bu kanunu, \'Bu kanun kamu yararına değil, bir partinin yararına yapılmıştır\' diyerek iptal etmişti. Şimdi sadece Demokrat Parti iktidarında değil, Kenan Evren de iktidara gelince kendisinin çok Atatürkçü olduğunu iddia etmesine, o tür pozlar vermesine rağmen Atatürk\'ün mirasını, İş Bankası\'ndaki hisselerden tutun Tarih Kurumu\'ndan, Dil Kurumu\'ndan başlayarak onları değiştirmek yönünde çok çabalar sarf etmişti. Şimdi bu çabaların bir yenisini Sayın Cumhurbaşkanımız ve dolayısıyla onun başkanlığını yaptığı AK Parti\'nin de yapmış olduğunu görüyoruz.\"

\"Dediğim gibi bu çabalar Atatürk\'ün mirasına aykırı işlem yapmak, bu suretle CHP\'nin ya da başka bir kurumun kazanımlarını o mirastan hisselerini ortadan kaldırmak yönünde. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum\" diye sözlerini sürdüren Batum, şunları kaydetti:

\"Bu bir vasiyettir. Vasiyeti, iktidarlar kendi tercih ve siyasal görüşlerine göre değiştiremezler. Bu Atatürk\'ün mirası. Ha bundan bir siyasi parti eşitliği bozacak şekilde para elde etseydi, siyasal güç elde etseydi, biz \'Bu demokratik değil, değişebilir\' derdik. Ama buradan gelen bir güç olmadığı zaman bunun bir tek amacı vardı. Demokrat Parti ne yaptıysa, Kenan Evren ne yaptıysa, bugün de aynısı yapılıyor. O da şudur; Atatürk\'ün mirasını, vasiyetini ortadan kaldıralım, vasiyetinden yararlananların da bu imkânlarını ellerinden kaldıralım, vasiyetin konusunu elden kaldıralım, bir zaman sonra da Atatürk\'ün kendisini ortadan kaldıralım diye. ADD olarak bizi ilgilendiren bu, karşı olduğumuz bu.\"

\'3\'ÜNCÜ HAVALİMANININ ADI ATATÜRK OLSUN\'

İstanbul\'daki 3\'üncü havalimanın adının \'Atatürk\' olması için dernekçe imza kampanyası başlattıklarını belirten ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum, şöyle dedi:

\"Dikkat ederseniz 4-5 senedir çok ciddi bir çaba var. Eskiden, sayın bakalım, Türkiye\'de \'Atatürk\' adını taşıyan kaç tane stat vardı, bugün kaç tane kaldı? Atatürk Kültür Merkezi yıkıldı, yenisinin adının ne olacak belli değil. Atatürk Havalimanı kaldırıldı. Şimdi bizzat onu yapan, hiçbir yetkileri olmamasına rağmen, \'Başka bir ad vereceğiz, şunun adını vereceğiz\' diyor. ADD olarak 3\'üncü havaalanının adının \'Atatürk\' olması için imza kampanyası başlattık. Demokrat Parti zamanında girişilen Atatürk\'e, Atatürk\'ün şahsiyetine, kişiliğine, vasiyetine karşı olan bu girişimleri bir siyasi parti olarak değil, Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi ve başkanı olarak reddediyoruz.\"

5)FOÇA\'DA GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

İZMİR\'in Foça ilçesinde, Gaziler Günü törenle kutlandı. Resmi törenin ardından gaziler ve tüm şehitler için lokma döktürüldü.

Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve gaziler adına çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve Jandarma Okul Komutanlığı Bandosu\'nun çaldığı İstiklal Marşı\'nın birlikte okunmasının ardından Deniz Üsteğmen Hüseyin Gökçe bir konuşma yaptı. Gökçe, şunları söyledi:

\"Türk vatanının ve yüce Türk milletinin ebedi varlığını devam ettirmek, bölünmez bütüğünü muhafaza etmek amacıyla, ülkemizin her karış toprağını savunarak tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların aziz hatıralarını anmak ve yüceltmek amacıyla 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM, milleti adına vefa duygusunun en güzel örneğini göstererek Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk\'e \'gazi\' ünvanı vermiştir. Bu olay Cumhuriyetimizin ilk yıllarından günümüze uzanan çizgide, gaziliği en yüksek seviyede temsil ettiğinden, 19 Eylül \'Gaziler Günü\' olarak kutlanmaktadır. İstiklal ve hürriyetimizi, milletçe namus ve şerefimizle yaşıyor olmamızı sağlayan, tüm gazilerimize ebediyyen minnet ve şükran borçluyuz. Nasıl ki ulusal bağımsızlığımızı ve özgürlüklerimizi Kurtuluş Savaşı\'na katılanlara borçluysak, bugünkü ulus ve ülke bütünlüğümüzü de başta terörizm olmak üzere her türlü iç ve dış tehdide karşı savaşan, bu uğurda şehit ve gazi olanlara borçluyuz. Kendilerine bu vesileyle şükran ve minnet duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz.\"

6)TRAKYA\'DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI



Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde 19 Eylül aziler Günü, düzenlenen programlarla kutlandı.

Tekirdağ\'da 19 Eylül Gaziler Günü, Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törene kutlandı. Programa Vali Mehmet Ceylan, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ üyesi Rahim Coşkun ve halk katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakmasının ardından, 8\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli yüzbaşı Muharrem Köprülü, törende yaptığı konuşmada, gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu söyledi. Vatanın ve milletin varlığının devamını, bayrağın göklerde dalgalanmasını, özgürlüğün korunmasını ve milletçe namusla, şerefle yaşamayı, gazi ve şehitlere borçlu olduklarını belirten Köprülü, \"Mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göz alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz. Bugün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası cesaret ve kahramanlığın, kadirşinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak TBMM tarafından ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk\'e gazilik ve mareşal rütbesinin verildiği gününde yıl dönümüdür\" şeklinde konuştu.

Programda, CHP Genel Başkanı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun de yer aldı. Tören, öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından sona erdi.

ÇORLU\'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki 19 Eylül Gaziler Günü programı Atatürk Meydanı\'nda ki Atatürk Anıtı\'nda yapıldı. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu 5\'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Çorlu Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Kaya katılırken, anıta çelenk bırakıldı. Çorlu Muharip Gaziler Derneği üyesi İsmail Hakkı Akyol Gaziler gününün, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günü olduğunu söyledi. Akyol, \"Anadolu toprağı çetin bir coğrafyadır. Bu coğrafyada uzun süre hüküm sürmek Türk milletine nasip olmuştur. Türk milleti, bin yıldır Anadolu’da kendi gücü, azim ve iradesiyle hür ve bağımsız olarak varlığını sürdürmektedir. Eminiz ki, Türk’ün varlığı sonsuza dek var olacaklardır. Kurtuluş Savaşı’nı yürüten Gazi Meclis bu emsalsiz zaferin anısına 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e \'Gazilik\' unvanı ve \'Mareşallik\' rütbesini tevcih etmiştir. Böylece, tüm dünyanın adını saygı ile andığı Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri başarı ve yeteneği, milletimizin en yüce kurumu tarafından tescillenmiştir. 19 Eylül Gaziler Günü, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin Şeref ve Kahramanlık günüdür\" dedi.

O GÜNLER UNUTULMAZ

1953 yılında Kore’de gazi olan 88 yaşındaki Ömer Özer her Gaziler gününde eski günlerini hatırladığını belirterek, \"1953 yılında Kore’deydim. Tugayın motorlu keşif takımındaydım. En ağır hizmet bizdeydi. 78 kişilik mevcudumuz vardı. Orada çok şehit arkadaşımız vardı. El bombası buluyorduk, patlıyordu. Ölüm her zaman cephedeydi. 6 ay kaldım cephede hizmetimiz ağırdı. Çok şükür, gazilerimize değer veriliyor. Her yıl bu törenlere katıldığımda o günleri yaşıyorum\" şeklinde konuştu.

KIRKLARELİ\'NDEKİ TÖRENLER

19 Eylül Gaziler Günü, Kırklareli\'ndeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkan Vekili Elmas Büyükdere katıldı. Teğmen Gürsel Özden konuşma yaparken, öğrencilerde şiir okudu. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’ndaki törenlere, Vali Osman Bilgin ve protokolün yanı sıra Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği ile Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de katıldı.

