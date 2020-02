DHA YURT BÜLTENİ 10

Down sendromlu gençler yemek yarışmasına katıldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu\'nda, down sendromlu gençler yemek yarışmasına katıldı.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında, Türkiye Aşçılar Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen yemek yarışmasında Tepebaşı Belediyesi bünyesinde aşçılık eğitimi alan down sendromlu gençler profesyonel aşçılarla birlikte yemek yaptı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

\"Bu, down sendromlu çocuklarımızla Aşçılar Federasyonu\'nun beraber yapmış oldukları etkinlik. Alanda görüldüğü gibi çok ciddi bir faaliyet var. Sevgili çocuklarımız federasyon aşçılarının nezaretinde, onların yönlendirmesiyle bir takım yemekler yapıyorlar. Yıllardır vermiş oldukları emeklerinin karşılığında bu işlere yabancı değiller, rahatlıkla yapabiliyorlar. Yeter ki onlara yönlendirmeler yapılsın. Neticede bugün 9-10 çocuğumuz bu etkinliğin içinde. Aşçılar Federasyonu\'na çok teşekkür ediyorum. Böyle bir konuda emek vermeleri, farkındalık yaratmaları hem bizim için hem de çocuklarımız için çok önemli.\"

Gaziantep\'te çiftçilere 2 bin ton buğday tohumu

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ziraat Odaları arasında 4 bin çiftçiye 2 bin ton tohumluk buğday tohumu dağıtım protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanlık makamında düzenlenen tohumluk dağıtım protokolü imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz katıldı.

Gaziantep\'in üretim, ekonomi, sanayisinin gücünü topraktan aldığını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \"Biz üretim, ekonomi, sanayi şehriyiz ama bunların topraktan alıyor. Bu şehrin en büyük gücü, toprağı, çiftçisi, güneşi ve toprağa dayalı sanayisidir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak, her yerde de dile getirdiğim gibi, \'Alt yapı belediyeciliği bitmiştir\' Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam etmektedir. Kimlikli, huzurlu, mutlu, sağlıklı şehirler, bizim en büyük hedefimizdir. Artık şehirler yarışıyor, bu kentin en büyük gücü topraktır, topraktan aldığı güçtür. Bugün Gaziantep, UNESCO Gastronomi Kenti olarak onaylandıysa; bu toprak, güneş, çiftçi, Anadolu kadını sayesinde olmuştur. Bu gücümüzle geleceğe doğru giderken, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bizim kader birliğimiz var, iyi günde kötü günde bir ve beraber olacağız. 2014 yılında ilk göreve geldiğimde büyük bir kuraklık vardı. Çiftçilerimize ilk desteği o zaman verdik, hamdolsun bir bereketle, en az zararla oradan çıktık\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise, “Yeni dönemde de hububat konusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerimize verilen desteği biz organize edeceğiz. Buğday ve arpa tohumu dağıtılması üzerine bir protokol imzalanacak. Ceyhan 99 çeşidi yarı sert ekmeklik buğdayı ve arpayı çiftçilerimizle buluşturacağız. Bu verilecek tohumlarla yaklaşık 90 bin dekar alanın ekilişini hedefliyoruz. 90 bin dekardan da 45 ila 50 bin ton mahsul üretmeyi hedefliyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Şahin\'e, Türk bayraklı bir plaket takdim etti.



ASKERE GİDECEK GENÇLERE KINA YAKILDI

Yahyalı Belediyesi, ilçede askere gidecek gençler için program düzenledi. Asker adaylarına kına yakıldı.



Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa, Kaymakam Gökay İçen, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Dursun Sarı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, askere gidecek gençler ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı ve kuran tilaveti ile başlayan programda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede ilk defa böyle bir program düzenlediğini, bundan sonra her celp döneminde bu tür aktivitelerin olacağını belirterek, katılan herkese teşekkür etti. Öztürk; \"Bu gece bir ilki burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Mehmetçiklerimizi, peygamber ocağına uğurlarken neşeli olmaları, mutlu olmaları gerekiyor. Öncede kendi imkanları nispetinde, kendi evlerinde eğleniyorlardı. Tabi bunun yanında konvoy da yapıyorlardı ama konvoylardaki korna sesleri, trafikte oluşan sıkıntılar neticesinde böyle bir geceyi düzenlemeyi uygun gördük. Allah izin verirse, bir yılda dört celp dönemi oluyor. Biz her celp döneminde bu tür programlar yapacağız\" diye konuştu.

Asker adaylarına belediye başkanı tarafından kına yakıldı.

Diyarbakır\'da yapılan sosyal deney sosyal medyayı salladı

DİYARBAKIR\'da, gerçekleştirilen sosyal bir deney sosyal medyayı salladı. İstanbul\'dan geldiğini söyleyen ve kalacak yeri olmadığını söyleyip konuştuğu kişilerden kalacak yer isteyen kişinin aldığı yanıtların yer aldığı sosyal deney, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Diyarbakır\'lıların misafirperverliğini test etmek için sokakta yapılan ve sosyal medyada yayımlyanan sosyal deney ile ilgili video sosyal medyada büyük beğeni topladı. İstanbul\'dan geldiğini ve kalacak yeri olmadığını belirterek, görüştüğü kişilerden kalabilecek yer ayan kişi aldığı cevaplarla mutlu oluyor. Kalacak yeri olmadığını söyşleyen kişiyi kimi evine kimi ise öğrenci yurduna davet ediyor. Evlerinde kalacak yer olmadığını söyleyen bir kişi ise, otel parasını vereceğini söylüyor.

