DHA YURT BÜLTENİ 10

Hırsızlar aracında uyuyan tatilcinin çantasını böyle çaldı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan bir aile, Kırıkkale’de mola verdikleri dinlenme tesisinde hırsızların kurbanı oldu. Otomobillerinin içerisinde uyuyarak dinlenen ailenin yaşadığı korku anları an ve an güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün sabaha karşı Kırıkkale-Ankara Karayolu Irmak köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerine geçirmek üzere yola çıkan 3 aile dinlenme tesisinde durarak araçlarının içerisinde uyumaya başladı.

Bu sırada otomobilin arkasına gelen iki hırsız önce dinlenme tesisinde park halindeki otomobilleri el feneriyle tek tek kontrol etti. Ardından bir otomobilin içinde uyuyan aileden sağ ön koltukta kucağında çanta olduğunu fark etti. Gözüne kestirdiği bu otomobilin sağ ön camını kıran hırsız, çok hızlı bir hareketle, uyumakta olan kadının kucağındaki içinde para ile ziynet eşyalarının olduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Bu sırada diğer otomobillerde uyuyan ailelerde camın kırılma gürültüsüyle uyandı. Araçlarının camı kırılarak hırsızlık kurbanı olan ailede bu durum karşısında şok geçirerek neye uğradıklarını şaşırdı.

Jandarma ekipleri, hırsızların çok kısa bir süre içinde çantayı çalmasıyla ilgili dinlenme tesisinin kaydına giren görüntülerden o iki hırsızı arama çalışması başlattı.

31 aracın karıştığı kazaya yol açan TIR sürücüsü gözaltında



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir TIR\'ın deposundan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 31 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürerken, TIR sürücüsü Yılmaz Sümer gözaltına alındı. 15 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Mehtap Soylu\'nun (41), Ankara Karşıyaka’da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Eskişehir-Bursa Karayolu’nun İnegöl ilçesi Mezitler 7 mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Sümer yönetimindeki 16 KKD 19 çekici 16 KOE 86 dorse plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu TIR\'ın mazot tankı delindi ve dökülen yakıt karayolunu kaygan hale getirdi. Kayganlaşan yolda 1 TIR, 2 yolcu otobüsü, 2 minibüs, 1 ambulans ve 25 otomobil olmak üzere 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada araçlar akordiyon gibi birbirlerinin üstüne çıktı. Kazada Orhun Soylu yönetimindeki 38 GY 652 plakalı otomobilde bulunan eşi Mehtap Soylu yaşamını yitirdi, kazaya karışan diğer araçlardaki 15 kişi de yaralanarak İnegöl ve Bursa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Mehtap Soylu\'nun, Ankara\'da Karşıyaka Camii\'nde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namaznın ardından Karşıyaka Mezarlığı\'nda toprağa verileceği öğrenildi. Kazada hafif yaralanan ve kazadan sonra polis tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Yılmaz Sümer, adliyeye sevk edildi.

\"BARİYERLERİN KENARINDA YARALILAR YATIYORDU\"

Zincirleme kazayı hafif yaralı olarak atlatan 68 KH 615 plakalı otomobilin sürücüsü Ümit Kavak o anları anlattı. Hayatında ilk kez böyle bir kazaya tanık olduğunu belirten Kavak, \"Çok sayıda yaralı vardı. Benim aracıma da arkadan vurdular, hafif yaralandım, durumum ciddi olmadığı için de ambulansa binmedim. Kaza yerinde can pazarı vardı, herkes kaçışıyordu. Yaralılar yol kenarındaydı, bariyerlerin kenarında yaralılar yatıyordu. Böyle bir durumu ilk defa yaşadım\" diye konuştu.

Olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını yerinde İnceleyen İnegöl Kaymakamı Ali Akça, zincirleme kazaya 31 aracın karıştığını, 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı söyleyerek, hayatını kaybeden Mehtap Soylu\'ya Allah’tan rahmet, yaralıları acil şifalar diledi.

Zeytin sineği tehdidi (2) EK GÖRÜNTÜ - ZEYTİN ÜRETİCİSİ ZAFER TAN İLE RÖPORTAJ

BU yıl Akdeniz\'den Ege\'ye üretim alanlarının önemli bölümünde zeytin ağaçlarının erken çiçek açması nedeniyle \'zeytin sineği\' olarak bilinen zararlı, bazı üretim alanlarında neredeyse yüzde 60\'a varan oranda \'kurtçuk\' oluşturdu. Kurtçuk oluşan zeytinler dökülmeye başladı.

Antalya Ticaret Borsası 5\'inci Grup Zeytincilik Meslek Komitesi Üyesi ve zeytin üreticisi Zafer Tan, bu yıl zeytin üretiminde \'zeytin sineği\' sıkıntısı yaşandığını belirtti. Zafer Tan, bu zararlının Ege\'den Akdeniz\'e zeytin üretim alanlarında yüzde 10\'dan başlayıp yüzde 60\'a varan oranlarda etkili olduğunu söyledi. Tan, zeytin sineğinin bıraktığı yumurtaların meyvenin içinde \'kurtçuk\' oluşturması nedeniyle ürünlerin dökülmeye başladığını açıkladı.

Üreticilerin bu sinekle ilgili mayıs ayında önlem alması gerekirken geç kalındığını aktaran Zafer Tan, \"Zeytin sineği problemi, Türkiye genelinde her tarafta var. Biyolojik mücadele veya kimyasalla çözülmesi lazım. Süreç biraz gecikti. Bu saatten sonra yapılacak ilaçlama ile kalan yumurtalar öldürülebilir ve yeni oluşumları keser\" dedi.

BİYOLOJİK VE KİMYASAL MÜCADELE GEREKİYOR

Söz konusu sineğin zeytin meyvesi üzerine yumurta bıraktığını, meyvenin içinde kurtçuk oluştuğunu kaydeden Tan, \"Kurtçuk meyve özünden besleniyor. Meyve besin alamadığı için dökülüyor. Dökülmese dahi kaliteli zeytinyağı üretme olasılığı düşüyor. Bununla ilgili normalde \'sarı sinek\' tuzakları var. Ayrıca birkaç kaşık diamonyum fosfat, yani \'dap\' gübresini yarım litre suyla karıştırıp her ağaca iki adet assınlar ve şişenin etrafında delikler oluştursunlar. Bu sinekleri onun içine hapsetmek veya kimyasal ilaçlamak lazım\" diye konuştu.

ZEYTİNLER ERKEN ÇİÇEK AÇTI

Zeytin sineği sorununun iklimin yumuşak geçmesinden kaynaklandığını aktaran Zafer Tan, \"Ürün normalde her yıl sahil dediğimiz denize sıfır bandında nisan başında çiçek açardı. Bu yıl 10 Mart\'ta zeytinler çiçek açtı ve 20 gün önce meyveye dönüştü. Soğuk olmadığından bu haşereler erken uyandı ve bitkiye zarar verdi. Bu sıkıntı Ege, Akdeniz ve Doğu Akdeniz\'de, her tarafta var. Hasada 1 ay- 45 gün kaldı ve kalanları kurtarmak için ilaçlamak lazım\" dedi.

GAZİPAŞA-ALANYA\'DA KORKUNÇ DÜZEYDE

Kendi üretim alanında da gerekli ilaçlamaları yapmış olmasına rağmen yüzde 20-30 civarında zararlı görüldüğünü belirten Tan, bunun verimde de yüzde 20-30 dolayında kayba neden olacağını açıkladı. Zamanında ilaçlama yapanlarda zararlının görülme oranının yüzde 10\'la 30 arasındayken, ilaçlamayı geciktirenlerde yüzde 60\'a kadar çıktığını dile getiren Tan, \"Ama bizim çiftçimiz doğru düzgün ilaçlama yapmadığı için her gün en az 10-15 şikayet geliyor. Bazı bölgelerde yüzde 60\'a varan zarar var. Özellikle Gazipaşa-Alanya bölgesinde korkunç bir dökülme var\" diye konuştu.

ZEYTİNYAĞI KALİTESİNİ DE DÜŞÜRÜYOR

Kurtlu zeytin olduğunda sızma zeytinyağı çıkmayacağını, dolayısıyla zeytinyağı kalitesinin de olumsuz etkileyeceğini kaydeden Zafer Tan, \"Çünkü kaliteli zeytinyağı için meyvenin kalitesinin de yüksek olması lazım. Bu yılki sorun nedeniyle dökülen zeytinleri vatandaş yerden toplayacak ve o kurtlu zeytinlerin asidik değerleri de yüksek çıkacak\" dedi.

Çanakkale’de bayram kuyruğu başladı

ÇANAKKALE’deki feribot iskelelerinde bayram tatili için yola çıkanların oluşturduğu uzun araç kuyrukları yaşanıyor. Özellikle İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlerden Ege ve Akdeniz sahillerine gitmek üzere yola koyulan tatilciler Çanakkale Boğazının Avrupa Yakasındaki Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Gestaş firması ise Boğaz hattında 11 feribotla saatsiz olarak sefer yapıp, tatilcileri boğazın Anadolu Yakasına taşımaya çalışıyor.

Çanakkale’de 9 günlük kurban bayramı tatilin başlamasıyla birlikte tatilcilerin feribot çilesi de başladı. Gestaş firmasının boğaz hattında 11, adalar hattında ise 6 feribotla saatsiz olarak sefer yapmasına karşın, bayram tatili için yola koyulanların sayısı fazla olduğundan feribot iskelelerindeki uzun araç kuyrukları da kaçınılmaz oldu. Sabah saatlerinde boğazın Avrupa yakasında Lapseki’ye geçişin sağlandığı Gelibolu feribot iskelesi ile Çanakkale Merkez’e geçişin sağlandığı Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde tatilcilerin oluşturdukları araç kuyrukları 2’şer kilometreyi buldu. Araç kuyrukları yoğunluğa göre zaman zaman artıyor veya azalıyor. Çanakkale Boğazını geçmek isteyen tatilciler ise kendilerine sıra gelmek için bir süre bekliyor. Tatilcilerin bekleme süresi ise 1 saate kadar uzuyor. Tatilciler de, yıllardır feribot çilesinin sona ermesi için inşaatı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsünün tamamlanmasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

Erciş\'te kurbanlıklar pazarda

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçe Belediyesi tarafından kurulan hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu. Vatandaşlar kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla önemli bir artışın olmadığını söyledi.

Erciş Belediyesi tarafından Ören Mahallesi\'nde kurulan hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu. Büyük ve küçükbaş hayvanların satıldığı hayvan pazarında vatandaşlar kurbanlık fiyatlarında önemli bir artışın olmadığını söyledi. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen besiciler, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla pazarda hareketliliğin arttığını belirtti. Hayvan pazarında büyükbaş hayvan fiyatları 4 bin 500 ile 18 bin, küçükbaş hayvanların ise 900 ile 1700 arasında satılıyor.

Hayvan pazarında sıkı pazarlıklar yaşanırken, besiciler bu yıl alım gücü düşük olan vatandaşlara gerekirse hayvanları ucuza verip kurban kesmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Bodrum\'da Kurban Bayramı yoğunluğu



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için gelenler, kentte yoğunluk oluşturmaya başladı. Bodrum girişinde ve çeşitli noktalarda yoğunluk göze çarptı.

Hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşmesinin ardından vatandaşlar, tatillerini geçireceği turizm kentlerine doğru yola koyuldu. Ege Bölgesindeki tatil merkezleri arasında öne çıkan Bodrum\'da da hareketlilik gözlendi. Otellerine yerleşmeye çalışan tatilciler, Bodrum-Turgutreis Karayolunda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden sabah erken saatlerde yola çıkan tatilciler, ilçeye ulaşarak şehir merkezi girişindeki Emin Anter Bulvarı\'nda uzun kuyruk oluşturdu. Bayram süresince güvenlik tedbirleri nedeniyle ilçeye takviye polis ve jandarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Ekiplerin güvenlik noktalarında ve yollarda tedbirleri üst düzeyde tuttukları öğrenildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.

Kayıp kurbanlık parasını garson buldu

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde asker emeklisi Kadir Yıldız (51) arkadaşı ve kendi payının bulunduğu 3 bin liralık kurban parasını kafede düşürdü. Kafe çalışanı garson Özgür Kahraman (22) tarafından bulunan para, sahibine teslim edildi. Kadir Yıldız parayı bulan garsona teşekkür ederek, ödüllendirdi.

Kumluca\'da oturan asker emeklisi ve aktar işletmecisi Kadir Yıldız, dün ailesiyle Kumluca Belediyesi\'ne ait Kale Kule\'deki kafeye geldi. Ailesiyle yemek yiyen Kadir Yıldız daha sonra ayrıldı. Kafede garsonluk yapan Özgür Kahraman, dün saat 23.30 sıralarında bir masanın altında bir miktar para olduğunu fark etti. Parayı alan Özgür Kahraman, işletme yetkililerine teslim etti.

Kadir Yıldız ertesi sabah uyandığında cebindeki 3 bin liranın olmadığını fark etti. Parayı nerede düşürdüğünü düşünen Kadir Yıldız, Kumluca Belediyesi Halkla İlişkiler Bürosu\'na da giderek parasını kaybettiğini, bulunması halinde kendisine haber verilmesini istedi. Bir süre sonra Kumluca Belediyesi Halkla İlişkiler Bürosu\'ndan aranan Kadir Yıldız, düşürdüğü paranın kafede bulunduğu haber verildi. Haberi alınca sevinen Kadir Yıldız, parasını teslim aldı.

\'ÇOK DUYGULANDIM\'

Parayı bulan Özgür Kahraman\'a teşekkür ederek, 200 TL ile ödüllendiren Kadir Yıldız, \"Normal zamanlarda cebimde nakit bulundurmazdım. Bir arkadaşımın ve kendimin kurbanlık parasını hafta sonuna girdiğimiz için yanıma aldım. Asgari ücretle çalışan, 2 ayda kazanacağı parayı bir anda bulan Özgür, bulduğu parayı bulup İşletme Müdürü Süleyman Şenol\'a teslim etmiş. Her ikisine de teşekkür ederim. Parayı bulamazsak başka bir para bulup kurbanımızı öyle kesebilecektik. Çok duygulandım\" diye konuştu.

Özgür Kahraman da \"Bulduğum parayı haram olduğu için kullanamazdım. İnsanlık görevimi yaptım\" dedi.

Biçerdöver, göl üzerinde taşındı

KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde adada buğdayın hasadını yapan biçerdöver, platform sayesinde teknelerle göl üzerinden kıyıdaki mahalleye taşındı.

Türkiye\'nin en büyük tatlı gölü arasında yer alan ve 650 kilometrekare yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü\'nde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu adalardan halk arasında \'Çeçen Adası\' olarak bilinen Yeltenli Adası\'nda ise tarımsal faaliyetler yapılabiliyor. Adada tarlası bulunanlar çiftçilerden bazıları buğday, arpa ve nohut ekti. Buğday ve arpanın hasadı ise adaya götürülen biçerdöver sayesinde yapıldı. Hasadın ardından biçerdöver tekrar kıyıdaki Çiftlik Mahallesi\'ne taşındı. Biçerdöver her yıl adaya zorluklarla götürülüp, getiriliyor. Çiftçiler biçerdöveri duba adını verdikleri platforma yüklüyor. Ardından da platformu teknelerle çekilerek Çiftlik Mahallesi\'nin kıyısına ulaştırıyor. Bu yöntem adaya götürülen traktör ve diğer tarım aletleri içinde uygulanıyor.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Erdoğan, \"Yeltenli adası yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Tarlası olan kişiler burada arpa, buğday ve çeşitli ürünleri ekiyor. Ürünlerin hasadı ve diğer işlemleri için kullanılan biçerdöver, traktör ve tarım aletleri ise suda duba üzerinde taşınıyor.\" dedi.

