DHA YURT BÜLTENİ 10

Bölgede yagış yeniden başladı

Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (6)

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Karadeniz Bölgesi\'nin doğusu için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Yağışlar öğlen saatlerinde Ordu ile birlikte Giresun ve Trabzon\'da da başladı. Ordu\'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış bir süre etkili oldu. Yağışların bölgede bir kaç gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi. Karadeniz\'de bölge valilikleri ise, yağışlar sonrası oluşabilecek olası sel ve heyelanlar ile su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

CEVİZDERE KÖPRÜSÜ\'NDE YIKIM SÜRÜYOR

Ordu\'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası Cevizdere deresinin taşması sonucu Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ağır hasar alan ve kısmen çöken Cevizdere köprüsüne de yıkımlar sürüyor. İş makinelerinin çalışma yürüttüğü bölgede köprünün büyük bir bölümü yıkıldı. Bölgede aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle çalışmalar ise güçlükle ilerliyor. Yeniden başlayan yağışla birlikte Cevizdere Deresi’nin debisi de yeniden yükseldi.

Bu arada karayolları ekipleri, köprünün diğer geçişinde hasar olup olmadığı yönünde de teknik inceleme başlattı. Köprünün özellikle suda kalan ayaklarında ölçüm yapan ekipler bu doğrulta bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEVRİŞOĞLU BÖLGEDE

İyi parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da, beraberindeki İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve partililerle birlikte Ordu\'da sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Cevizdere Deresi mevkiinde yıkılan köprüde açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, ‘Belli bir miktar yağış geldi’ diye felaketi makul göstermenin bir anlamı olmadığını belirterek \"Bundan siyaseten beslenmeye kalkışmanın da faydalı olacağı kanaatinde değilim. Önemli olan yaraların sarılmasıdır. Ortada vizyonsuzluk ve plansızlık var. Bu coğrafyada 50 yıldır buna benzer olaylar yaşanıyor. Hala 50 yıl önceki yerde bulunmamızı kabul edemiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köprü yıkımı

-Dervişoğlu ve incelemeler

-Muhabir anonsu

-Detaylar

HABER : Muhammet KAÇAR KAMERA: Selçuk BAŞAR, ORDU (DHA)

Boyut: 259 Mb / Trabzon klasör



==============

Afyonkarahisar\'da alkollü sürücü takla attı

Afyonkarahisar\'da, kullandığı otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu hafif yaralanan Şahin D., 112 ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Şahin D.\'nin 2.51 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu mevkiinde meydana geldi. Şahin D.\'nin kullandığı 02 FT 330 plakalı otomobil, Kadayıfçıoğlu mevkiine geldiğinde virajı aramayarak kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Takla atan otomobil refüje çıkarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler, takla atan otomobilde sıkışan Şahin D.\'yi çıkardı.

SÜRÜCÜ TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye götürmek istedi. Ancak Şahin D., yaralı olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Şahin D., tedavi olmayı da kabul etmedi. Olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Sürücünün 2.51 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-Kaza yerindeki ambulanstan detay

-Kaza yapan araçtan detay

-Olay yerindeki polislerden detay

-Ambulans giderken detay

-Polisler kaza yapan aracı incelerken

-Polis memuru alkolü ölçerken

-Kaza yerinden detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

===============

Yakılan ateş, barakayı kül etti

ADANA\'da boş bir arazide çıkan yangın, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan, Ayyad Helvacı\'nın (56) yaşadığı barakayı küle çevirdi.

Olay, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi\'hre meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ayyad Helvacı, kendi imkanlarıyla boş bir araziye baraka yaptı. Uzun süredir burada yaşamını sürdüren Helvacı, sabah saatlerinde atık toplamaya çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi araziye gelerek otları ateşe verdi. Otların kuru olmasından dolayı yangın kısa sürede büyüyerek Helvacı\'nın yaşadığı barakaya sıçradı. Bu sırada yangını gören vatandaşlar, Helvacı\'nın içeride olduğunun sanıp itfaiye ve ambulansı aradı.

Bir süre sonra, barakaya gelen Helvacı yaşadığı yeri küle dönmüş görünce ne yapacağını şaşırdı. İtfaiye ekipleriyle birlikte soğutma çalışmalarına destek veren Helvacı bir yandan da içeride kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kullanacak eşyasının kalmadığını söyleyen Helvacı, \"Beni burada istemeyenler yakmış olabilir, yaşadığım yer küle döndü. Sokakta kaldım\" dedi. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Yanan barakanın genel görüntüsü

- Barakada yaşayan Ayyad Helvacı\'nın konuşması

- İtfaiye ekiplerinin barakayı söndürmesi

- İtfaiye aracının görüntüsü

- Barakanın içindeki yanan eşyaların görüntüsü

SÜRE:02\'04\" BOYUT:383 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,(DHA)

=============

Sivas\'ta emeklilere özel tesiste çay 50 kuruştan verilecek

SİVAS Belediyesi tarafından orta yaş ve üzeri vatandaşlar için yapılan Emekliler Kültür ve Çay Evi düzenlenen törenle açıldı. Emeklilerin oturup, sohbet ve kitap okuma imkanı bulacağı mekanda çay 50 kuruştan verilecek.

Tarihi Valilik binasının koruması, gün yüzüne çıkarılması, mevcut meydana ilave yeni bir meydan oluşturulması gibi çok yönlü kazanımları olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı bir süre önce hizmete girdi. Altındaki 800 araçlık otoparkla, şehir merkezindeki otopark sonuna da çözüm getirilen projede, emekliler de unutulmadı. Meydanın üst kısmında oluşturulan sosyal tesis içerisinde kütüphane, oturma salonları, mescit, konferans ve toplantı salonu ile daha çok emekli vatandaşlara hitap eden çay evi bulunuyor. Emekli vatandaşların taleplerinin yerine getirildiği projede, soğuk-sıcak içecekler ve unlu mamullerin fiyatları ise piyasa şatlarına göre oldukça ucuz olarak sunulacak. Çayın 50 kuruştan satıldığı sosyal tesisler, emeklilerin yeni mekanı olacak. Emekliler Kültür ve Çay Evi\'nin açılışı il protokolünün katılımıyla düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Türkiye İşçi Emekliler Derneği Sivas Şubesi Ziyaeddin Yılmaz ile çok sayıda emekli vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, \"Bu alanda emekli abilerimize, amcalarımıza, ablalarımıza yönelik biraz da sosyal yönü ön planda olan bir çalışma başlattık. İstedik ki emeklilerimiz burada kendi arkadaşları ve dostlarıyla sohbet ortamları bulsunlar. Bunu yaparken de sosyal ve kültürel faaliyetleri de içerisinde birlikte yürütsünler. Burası hem bir kütüphane aynı zamanda da bir kültür merkezi, aynı zamanda bir çok programın yapılacağı seminer salonlarını da bünyesinde barındırıyor\" diye konuştu.

\'BU HİZMET TÜRKİYE\'YE ÖRNEK BİR HİZMETTİR\'

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışa katılan emeklilerden Turan Kıral ihtiyaç olunan bir yer olduğunu belirterek, \"Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Eskiden başka yerlerde kahvehanelerde uygunsuz yerlerde vakit geçirecek yer arıyorduk. Şu anda yapılan bu hizmet Türkiye\'ye örnek bir hizmettir\" dedi. Türkiye Devlet Demir Yolları\'ndan emekli Mustafa Ağkuş ise, \"Vatandaşlar ve yorgunlar için çok güzel bir hizmet. Artık buraya geliriz. Başkana hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Tesisin görüntüsü

-Açılış programı

-Başkan Aydın\'ın açıklamaları

-Emeklilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(392 mb)

===============

Buzağı barınakları, hayvancılara teslim edildi

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı desteklemek ve buzağı ölümlerini en aza indirmek amacı ile hayata geçirilen \'Buzağıları Hastalıklardan Korumak İçin Yalıtımlı Barınakların Yaygınlaştırılması Projesi\' kapsamında \'buzağı barınağı\' dağıtımı yapıldı.

Tarsus Hacıhamzalı mahallesindeki törende konuşan Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendisinin de bir yörük çocuğu olduğunu, dolayısı ile yörüklerin sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. Buzağı kayıplarının ülkeye maliyetinin 2 milyar TL civarında olduğunu belirten Kocamaz, \"Büyükbaş hayvancılığın geleceği, buzağı kayıplarının önlenmesine bağlı. Bu sebeple buzağı ölümlerini önce yüzde 5\'e, daha sonra yüzde 2\'ye indirmek gerekir. Belediyesi olarak verdiğimiz buzağı barınağı desteği ile kayıpların önüne geçilerek, işletmelerde ekonomik kayıplar azaltılacaktır\" dedi.

Konuşmanın ardından buzağı barınakları hayvancılara teslim edilirken, program kapsamında kent genelindeki toplam bin hayvancıya ulaşılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın vatandaşlarla tokalaşması

- Buzağı ve buzağı evlerinin farklı açılardan genel ve detay görüntüleri

- Başkan Kocamaz\'ın konuşması

SÜRE: 02\'01\" BOYUT: 240 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

=====================

PKK terör örgütü üyesi günübirlik kiralanan evde yakalandı

BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılan baskında PKK terör örgütüne üye olmaktan kaydı bulunan M.K. yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimde bulundu. Bartın kent merkezi ve ilçelerde 13 ekip 30 personelle evlere baskınlar yaptı. 143 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 73 günübirlik ev kontrol edildi. Evlere yapılan baskınlarda PKK terör örgütü üyesi olduğu ve \'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma hırsızlık\' suçundan aranan M.K. ile hırsızlık, basit yaralama ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya sağlamak suçundan aralanan M.K.\'nın kardeşi S.K. gözaltına alındı. M.K ile kardeşi S.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.K. tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, kardeşi S.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca yapılan uygulamalarda 5 adet günübirlik eve idari işlem tutanağı tanzim edilirken, sisteme kayıt olmadan faaliyet gösterdikleri için de 59 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polislerin günübirlik kiralanan evlere baskın yapması

Süre: 2.06 Boyut: 235 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

=====================

Anaokulunda el ele çekilen fotoğraflarını, düğün davetiyesinde kullandılar

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde anaokulunda arkadaş olan Ömer Acar (24) ve Hazal Akseki (24), 18 yıl sonra hayatlarını birleştirdi. Çift davetiyelerini de anaokulunda el ele tutuşmuş halde çekilen fotoğraflarından hazırlattı.

Burhaniye’de Ömer Acar ile Hazal Akseki’nin ana sınıfında birleşen elleri, bir daha ayrılmamak üzere kenetlendi. Genç çift için görkemli bir düğün yapılırken, ana sınıfında el ele olan fotoğrafları da davetiyeyi süsledi. Amerika da biyoloji dalında doktorasını yapan Ömer Acar ile reklamcı Hazal Akseki’nin düğün davetiyesinin üzerine, “Yıllar sonra hiç bırakmamak üzere el ele tutuşacağız. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarızö yazıldı. Acar çiftini, bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı.

Damat Ömer Acar, “Biz ana sınıfında birlikteydik. O zamanlar 23 Nisan\'lara gidiyorduk. Törenlerde bizim haberimiz yokken, annesi fotoğrafımızı çekmiş. Benim hiç haberim yok fotoğraftan. Bugün birlikteyiz. Çok güzel bir anı olduğu gibi, davetiyeye de koyduk. Herkes görsün istedikö dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten gelin Hazal Akseki ise, “Ana sınıfında böyle törenler oluyordu. Bizi de çift yapmışlardı. Ele ele tutuştuk. Yani inanılacak gibi değil. Hatta üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra bu resmi okula götürmüştüm. Ömer de eğlenmişti. Dalga geçmişti. Çocuk aklıyla. Çok güzel bir anı oldu bizim için, tekrar çıkardık. Annem onu saklamış. Davetiyede kullandık. Çok mutluyuz. Bir daha bırakmayacağız o eliö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Davetiyeden görüntüler

- Düğünden görüntüler

- Ömer Acar ve Hazal Akseki ile röportaj

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

Görüntü: Süresi: 3 Dakika 37 Saniye, Boyutu: 115 MB.