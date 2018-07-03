DHA YURT BÜLTENİ-10

OSMANİYE TİCARET ODASI\'NA SİLAHLI SALDIRI; BAŞKAN YARALANDI, YARDIMCISI ÖLDÜ (EK)

1)MHP\'Lİ ADAYIN AĞABEYİ

OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası\'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan Başkan Devrim Aksoy yaralı olarak kurtulurken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan gözaltına alınırken olayın neden gerçekleştirildiği araştırılıyor.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası\'na saat 12.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 1 kişi, OTSO Başkanı Devrim Aksoy ile Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy\'a tabancayla ateş açtı. Saldırıda başkan Devrim Aksoy ayağından, yardımcısı Hasan Ersoy ise vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. 2 katlı binada büyük şok yaşatan saldırgan kaçarken, yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne, yardımcısı Ersoy ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan Ersoy yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Başkan Aksoy\'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. OTSO binasına bağlanan caddeleri tutan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 1 şüpheliyi yakalandı. Saldırının neden yapıldığı konusunda bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MHP\'Lİ ADAYIN AĞABEYİ

Devrim Aksoy, bir önceki dönemde MHP\'de MYK üyesi olarak görev alan ve 24 Haziran seçimlerinde MHP\'den ikinci sıra Osmaniye milletvekili adayı gösterilen ancak kazanamayan Doç. Dr. Ruhi Ersoy\'un ağabeyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane tabelasının görüntüsü

- Cenaze araçlarının görüntüsü

SÜRE:26\" BOYUT:27,1 MB

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)

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2)CHP\'Lİ AĞBABA: ŞEHİT CENAZELERİNE SEN KATILMA KARDEŞİM

MALATYA\'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mazbatasını aldı. Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun şehit cenazelerinde CHP il başkanlarının protokole alınmamasına ilişkin açıklamasını, \"Şehitlerin gelmemesi için çaba göstermesi gereken bir şahsiyet, gelecek şehitlerin şimdiden planını kuruyor. \'CHP şehit cenazelerine katılmasın\' diyor. Sen katılma kardeşim. Sen kimsin?\" sözleriyle eleştirdi.

Malatya adliyesinde mazbatasını alan CHP\'li Ağbaba, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Veli Ağbaba, CHP ve Muharrem İnce\'ye gönül verenlerin seçim gecesi hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu: \"Aslında yeni bir başlangıç var artık. Bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor. Yeniden umutlanarak, Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti\'ni yaşatmamız gerekiyor. Son derece vahim ve kötü olaylarla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine Türkiye\'nin birliği, bütünlüğü, Türkiye\'nin Avrupa standartlarında bir demokrasiyle yönetilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğimizi söylemek istiyoruz. Türkiye son derece çirkin olaylar yaşıyor. Belki hiç görmediğimiz şekilde barbarca cinayetler işleniyor. İki çocuğumuz, yavrumuz, bebeğimiz katledildi. Aslında bu bir zihniyetin sorgulanması gerekiyor. Onu katledenler kadar; \'6 yaşında çocukla evlenebilir\', \'öz kızına şehvet duyabilirsin\', \'hamile kadın sokağa çıkamaz\' deyip, kadının dizinden, kolundan tahrik olanları da aynı şekilde suçlamak ve onları da cezalandırmak lazım. Bu sorun, bir zihniyet sorunudur. Bu sorunun aşılması gerekiyor.\"

\'ŞEHİT CENAZELERİ SEN KATILMA KARDEŞİM\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'yu sert sözlerle eleştiren Ağbaba, şöyle konuştu:

\"Zaman zaman seçimden sonra ortam gerildi. Germeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlara uymuyoruz. Karşımızda bir bölücü var, maalesef o zat İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Şehitlerin gelmemesi için çaba göstermesi gereken bir şahsiyet, gelecek şehitlerin şimdiden planını kuruyor. \'CHP şehit cenazelerine katılmasın\' diyor. Sen katılma kardeşim. Sen kimsin, Cumhuriyet Halk Partisi\'ne bu lafı söylüyorsun? Bu parti senin gibilerle kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşı\'nda şehitlerin kanıyla kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi öyle 3- 5 tane lobinin arkasına gizlenerek kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi, ulusal Kurtuluş Savaşı\'nı veren, yüz binlerce şehit verilerek kuruldu. Dünyada örneği yok Cumhuriyet Halk Partisi\'nin. Cumhuriyet Halk Partisi, ulusal Kurtuluş Savaşı\'nı gerçekleştirip Türkiye Cumhuriyeti\'ni kuran bir siyasal partidir. Kökleri Kuvayi Milliye\'ye, 4 Eylül\'e dayanır. Şehitlerin ruhunu incitecek, şehitler arasında ayrım yapan anlayışı şiddetle kınıyoruz. Kim olursa olsun. Türkiye\'yi bölmeye çalışıyor. Ama biz her zaman olduğu gibi bu vatan için şehit olan, emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye\'nin dünyadaki itibarını yükseltmek için her türlü eylem ve etkinliğin içerisinde olacağız. Malatya için, Türkiye\'nin demokrasi için, ezilenler için, mağdurlar için gözümüzü budaktan sakınmadan yolumuza devam edeceğimizi, Malatyalıların huzurunda olacağımızın bilinmesini istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Katılanlardan görüntü

- CHP\'li Ağbaba\'nın mazbatasını alması

- Adliye önünde toplananlar

- Veli Ağbaba\'nın açıklaması

- Toplu fotoğraf çekimi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

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ODUN TOPLAMAK İÇİN ORMANA GİDEN ENGELLİ ÇOCUKTAN HABER ALINAMIYOR



SİİRT\'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde dün odun toplamak için eşekle yakındaki ormanlık ve dağlık alana giden zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral\'dan haber alınamıyor. Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde yaşayan zihinsel engelli Salih Oral, dün eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Akşam eve dönmeyince Salih Oral\'ın yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Salih Oral\'ı arama çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından görüntü

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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HATAY’DA AK PARTİ\'Lİ VEKİLLER MAZBATALARINI ALDI

24 Haziran\'da yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti Hatay milletvekilleri Hatay Adliyesi\'nde yapılan törenle mazbatalarını aldı. Hatay\'ın ilk kadın vekillerinden Sabahat Özgürsoy Çelik’e mazbatasını İl Seçim Kurulu hakimlerinden Mehtap Karslı verdi.AK Parti’den Hatay milletvekili seçilen Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdurkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Hatay Adliyesi\'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı törende Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu\'na mazbatasını İl Seçim Kurulu hakimlerinden Sevcan Koku verirken, Hüseyin Yayman’a mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Turan Oral, Abdulkadir Özel’e Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Hüseyin Şanverdi\'ye İl Seçim kurulu hakimlerinden Cangül Sazak ve Hatay\'ın ilk kadın vekillerinden Sabahat Özgürsoy Çelik’e ise mazbatasını İl Seçim Kurulu hakimlerinden Mehtap Koku takdim etti. Mazbata töreni toplu fotoğraf çekimi ve partililerin tebriklerinin ardından son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Mazbata töreninin yapıldığı salondan genel görüntü

- Ak Parti Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu\'nun mazbatasını alması

- Ak Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman\'ın mazbatasını alması

- Ak Parti Hatay milletvekili Abdurkadir Özel\'in mazbatasını alması

- Ak Parti Hatay milletvekili Hüseyin Şanverdi\'nin mazbatasını alması

- Ak Parti Hatay milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik\'in mazbatasını alması

- Tören sonrası partililerle tebrik görüntüsü

SÜRE: 56\" BOYUT: 28.8 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA)

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NİĞDELİ ESNAFTAN ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASINA VE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ



NİĞDE\'de bir grup esnaf, çocukların kaçırılmasına ve öldürülmesine tepki göstererek, dükkanlarının kapısına \'İdam istiyoruz\' yazılı afiş astı.

Kent merkezinde dükkanı bulunan yaklaşık 200 esnaf, çocukların kaçırılmasına ve öldürülmesine tepki gösterdi. İş yeri sahipleri, \'Ülkemi seven ve devletine güvenen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devlet yetkililerine çağrımdır. Ülkemde çocuklara istismarı, tacizi ve tecavüzü durdurun. İdam istiyoruz\' yazılı afişi dükkanlarının kapısına astı. Kampanyayı başlatan Memduh Er, \"Bundan öncesinde hep gördük, sessiz kaldık, üzüldük, ettik; ama en azından bu sefer elimizden gelen ne varsa yapalım, diye düşündük. İnşallah, sonucuna ulaşılır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Afişten görüntü

- Esnafın afişi asması

- Esnaftan açıklama

- Detay görüntüler

SÜRE:02\'49\" BOYUT:186 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)