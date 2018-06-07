DHA YURT BÜLTENİ-10

1 - Erdoğan: Son 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz



Mustafa ERCAN-İbrahim MAŞE-Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞIMERSİN, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda kimseyi ötekileştirmeden dışlamadan çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin\'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Devlet Hastanesi ve Kazanlı Turizm Bölgesi\'nin temel atma törenine katıldı. Yarenlik Alanı\'nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, bizzat takip ettiği katrilyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Kazanlı Turizm Bölgesi\'nin yeni Belek olacağını kaydetti. 8 bin yatak kapasiteli olan Kazanlı Turizm Bölgesi\'nin bölge için bir kırılma noktası olacağını da anlatan Erdoğan, Son 16 yılda ülkemizde çok büyük yatırımlar yaptık, kimseyi ötekileştirmeden dışlamadan çalışıyoruz. Ekonomimizi 3.5 kat büyüterek ihracatımızı 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkarttık. Milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkartarak ülkemizi devler ligine çıkarttık dedi.

BAY İNCE

\'Bay İnce\' diye hitap ettiği CHP\'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce\'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geometrik olarak söylüyorum. Bay İnci, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkanın da söyledi sonra kuzu kuzu geldi. Sen oraya gelemeyeceksin. Bu akşam o sarayda 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Sonra da garip gurebayı ağırlayacağız. Muhtarlarımızla Türkiye\'ye mesaj vereceğiz. Tek adamların değil muhtarların ağırlandığı mekanlardır. Biz gittiğimiz her yerde yaptıklarımızı ya da yapacaklarımızı anlatıyoruz. Diğerleri bizim projelerimizi engelleyeceklerini söylüyor. Diğerleri, sağlık sigortasından 18 yaş altının ücretsiz yararlandığında haberi yok. 18 yaş altı ücretsiz yararlanıyor sağlıktan Bay Muharrem. Mekatronik Mühendisliği açacağım diyor. Biz zaten bu bölümleri yıllar önce açtık Bay İnce. Bu bölümleri bitirip çalışan mühendislerimiz zaten var. Onlar Türkiye\'yi hala kendi bıraktıkları yerde zannediyor. Dışarı çıkmadıkları vatandaşın kapısını çalmadıkları için Türkiye\'nin nereden nereye geldiğini bilmiyorlar. Kafasına bir kasket takmış milletimi kandıracağını sanıyor. Senin icraatın nedir. Benim milletim şekle bakmıyor, icraata bakıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konuşmalar

////////// GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ////

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2 - Adana\'da minibüs ve otobüs hat sahiplerinin güzergah kavgası (2)

FİLM ÇEKİLİYOR SANDILAR

Adana’da minibüs ve otobüs kooperatiflerinin yol güzergahı nedeniyle yaklaşık 200 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgayı görenler film çekildiğini zannettiklerini söyledi.

Bölgede oturanlar, olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için balkonlarına akın etti. Kavga sırasında dükkanı zarar gören bir işletmeci pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerinde ellerinde sopalarla karşı grubu kovalanlayan çok sayıda şoförü görenler film çekildiğini sandıklarını söyledi. Bölgede çevik kuvvet polislerinin güvenlik tedbiri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin olaya müdahale etmesi

- Balkondan olayı izleyen vatandaşlardan detaylar

- Çevik kuvvet polisinden görüntü

- Polis aracı

- Özel halk otobüsü ve polisin müdahalesi

- TOMA aracı

- Tarafların olayı anlatması

- Kafasından darbe alan ve ayakkabısız kalan vatandaş

- Olay yerinden genel ve detay

Haber:Nuri PİR-Kamera:ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3 - Kaza kurbanı öğretmen adayı genç kız toprağa verildi

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da dün akşam saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kübra Sürücü gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Sürücü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünden yeni mezun olmuştu.

Erzincan - Sivas Karayolu\'nun Kızıldağ Mevkinde dün akşam saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişide yaralanmıştı. Yaralılar Refahiye Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahelenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edilirken, kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÜNİVERSİTEYİ BİTİRMİŞ EVİNE DÖNÜYORDU

Kazada devrilen otobüsün altında sıkışarak feci şekilde can veren Kübra Sürücü, AFAD ekiplerinin çalıması ile sıkıştığı yerden çıkartılarak morga kaldırıldı. Genç kızın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden bu yıl mezun olduğu, eğitim döneminin sona ermesi ile memleketine döndüğü öğrenildi. İsmail ve Ayşe Sürücü Çifti\'nin 6 çocuğundan en büyüğü olan Kübra Sürücü\'nün cenazesi Erzincan merkeze bağlı Günebakan Köyü\'ndeki baba ocağına getirildi. Ailesi ve yakınlarının feryatları arasında köy camine taşınan genç kızın cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Milli Eğitim İl Müdürü Aziz Gün, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Kübra Sürücü\'nün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evinden görüntü

-Cenaze namazından genel detay görüntü

-Cenazenin taşınması

Evinin önünde feryat eden yakınlarından görüntü



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4 - \'Roma ve Vatikan\'da Edremit Körfezi zeytinyağları kullanılıyor\'

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde zeytincilerin sorunları ve taleplerine yönelik toplantıda konuşan Gıda Mühendisi Dr. Dilşen Oktay, \"Edremit Körfezi, Türkiye’nin Toscana\'sıdır. Roma ve Vatikan\'daki bir takım törenlerde Edremit Körfezi\'nin zeytinyağları kullanılmaktadır. Zeytinlerimizin kıymetini bilelim\" dedi.

Edremit Körfezi Zeytin, Zeytinyağı Üreticileri Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen toplantıda, zeytin sektöründeki sorunlar ve talepler değerlendirildi. Burhaniye Ticaret Odası Salonu\'nda düzenlenen toplantıya Edremit Körfezi\'nde zeytin üretimi yapan çiftçiler, fabrika sahipleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Federasyon Başkanı Yahya Ağacık, zeytin ve zeytinyağının sorunlarını anlatırken, vekil adaylarından destek istedi.

Toplantıda, zeytinliklerin imara açılması, hayvan zararının önlenmesi, zeytinliklerde maden aranmasının önlenmesi ve zeytinyağı desteklemelerinin artırılması konuları dile getirildi.

Edremit Körfezi Zeytin Zeytinyağı Türeticileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık, \"Federasyon olarak bu gün bir ilki gerçekleştirdik. Sorunlarımızı milletvekili adaylarına anlatırken.hazırladığımız dosyaları da verdik. Dünyanın en lezzetli zeytinyağı bizim yöremizde üretilmektedir. Zeytinyağının sağlığa olan faydaları da tıp otoriteleri tarafından kabul edilmiştir. Türkiye’nin 4 milyar dolarlık nebati yağ açığı vardır. Biz zeytinyağı üreticileri olarak bunu karşılamaya talibiz\" dedi.

Toplantıya katılan gıda mühendisi Dr. Dilşen Oktay, toplantıların önenimi vurguladı. Dr. Oktay, \"Zeytin ağacı çok uzun ömürlü önemli bir bitkidir. Bugün beklentilerimizi ve sorunlarımızı politikacılara anlatma fırsatı bulduk. Edremit Körfezi, Türkiye\'nin Toscana\'sıdır. Roma ve Vatikan\'daki bir takım törenlerde Edremit Körfezi\'nin zeytinyağları kullanılmaktadır. Zeytinlerimizin kıymetini bilelim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan genel ve detay görüntü.

-Yahya Ağacık konuşma görüntüsü.

-Dr. Dilşen Oktay\'ın konuşma görüntüsü.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

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5 - Çorum\'da hükümlüler sebze üreterek cezalarını çekiyor

ÇORUM’da Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin serada ürettikleri sebzeler Kızılay, öğrenci yurtları, Kuran kursları, gıda bankası ve aşevleri ve çocuk esirgeme kurumları dahil pek çok kamu, kurum ve kuruluşlarına gönderiliyor.

Çorum\'da denetimli serbestlik yükümlüğü altında bulunan hükümlüler ve suç mağdurları ile madde bağımlıları, \"Yeşeren Umutlar\" projesi kapsamında 5 dönümlük alana kurulan sera ve tarım arazisinde sebze üretimi yaparak hem cezalarını çekiyorlar hem de meslek ediniyorlar.

Proje kapsamında Çorum merkezde 5 dönümlük sera oluşturuldu. Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR\'dan alınan destekle seracılık ve tarımsal faaliyetlerle ilgili eğitim verilen hükümlü ve diğer kişilerce serada üretilen salatalık, domates, biber, patlıcan, fasulye, yeşil soğan ve marullar, Kızılay başta olmak üzere öğrenci yurtları, Kuran kursları, gıda bankası ve aşevine gönderiliyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yaptığı açıklamada şunları söyledi.

\"Kısa bir süre önce hayata geçirilen \'Yeşeren Umutlar\' projesinin de bu alanda Türkiye\'de uygulanan ilk proje. Burada çalışan kişiler önce bu işin teorik olarak eğitini alıyor. Sonra da buradaki alanda uygulamalı olarak üretim yapıyor. Süreç sonunda da sertifika sahibi olacaklar. Hükümlüler, toprakla uğraştıkları için negatif enerjilerini de atıyorlar. Ayrıca madde kullanımı sebebiyle ceza alanların da faydalı bir uğraşla rehabilite edilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda mevsim itibariyle serada salatalık, diğer alanda da domates, biber, soğan ve marul gibi sebzelerin üretimi yapılıyor. Mevsime göre ürün çeşitliliği sağlanabilecek ve yıl boyunca üretim sürdürülecek. Burada elde edilen ürünleri de başka sosyal amaçlar için kullanıyoruz. Öncelikle öğrenci yurtları, yatılı kuran kursları, aşevi, Kızılay ve gıda bankasına ücretsiz olarak veriyoruz. Bu projenin amacı ve uygulama şekli bakımında Türkiye\'de denetimli serbestlik faaliyetleri kapsamında ilk olduğunu düşünüyoruz. Olumlu ve güzel neticilerini almaya başladık. Hükümlülerimiz de denetimli serbestlik kapsamındaki diğer faaliyetleri oranla toprakla uğraşmaya ve ürün yetiştirmeye daha fazla ilgi gösteriyorlar.\"

Görüntü Dökümü:

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-Sera dan görüntü

-Yetiştirilen ürünler

-Cumhurilet Başsavcısı Ömer Furuk Yurdagül açıklama

-Detaylar

Haber - Kamera: Yusuf ÇINAR, ÇORUM (DHA)

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6 - Otomobil, elektrik hattı için kazılan kanala düştü

ADANA\'da sürücüsü şerit ihlali yaptığı iddia edilen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkınca elektrik hattı çekilmek için açılan kanala düştü.

Kaza, Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan Mithat Özsan Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, plastik doğrama ustası Ramazan Kenç (30), 01 AE 403 plakalı otomobili ile kent merkezine giderken kontrolünü kaybedince yol kenarında elektrik hattı döşemek için açılan kanala düştü. Arka tarafı havaya kalkan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ramazan Kenç, \"Yanımda giden otomobil, aniden şerit değiştirip önüme geçince frene bastım. Ancak otomobil kontrolden çıkıp çukura düştü\" dedi.

Otomobil, vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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- Çukura düşen araçtan genel ve detay

- Aracın sürücüsü ile röp.

- Kazanın yaşandığı cadde

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA, (DHA)