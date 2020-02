DHA YURT BÜLTENİ- 10

HDP\'li Temelli: Bu halk barıştan vazgeçmedi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, \"Bu halk çözüm için, barış için her türlü zulme katlandı ama asla barıştan ve çözümden vazgeçmedi\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı. Hocaömer Mahallesi\'ndeki büro açılışı nedeniyle toplanan kalabalığa Şanlıurfa milletvekili adaylarıyla birlikte otobüs üzerinden hitap eden Temelli, \"24 Haziran\'da bu iktidardan kurtulacağız. Bu ülkeye, bu onurlu halka, bu topluma çok zulüm ettiniz. Bu halk çözüm için, barış için her türlü zulme katlandı ama asla barıştan ve çözümden vazgeçmedi\" dedi. Temelli, \"Ne zaman bir operasyona kalksalar ağızlarında \'Suriye\'nin toprak bütünlüğü Irak\'ın toprak bütünlüğü\' gibi laflar var. Evet bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü korumanın yolu barıştır, savaş değil. Bu güzel ülkemize barışın gelmesi için bu iktidardan kurtulmamız gerekiyor\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Toplanan kalabalık

- Davul zurna eşliğinde halay çekenler

- Milletvekillerinin partilileri selamlamaları

- Eş genel başkan Sezai Temelli’nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 263 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,(DHA)

=============================================

Tekne faciasında suya düşen mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı/EK

4 GÖÇMENİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI

Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren 7\'si çocuk 9 Suriyeli göçmeden 4\'ünün cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Hüseyin Bilal (45), eşi Elif Abdu (35), çocukları Mehmet (14) ve Zehra\'nın (10) cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler toprağa verilmek üzere havayoluyla Hatay\'a götürüldü.Olayda yaşamını yitiren Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar (8) ile Dicvar Raşit (8) Emine Raşit\'in (3) Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemleri ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Cenazelerin morgdan alınması

-Asansöre konulup yukarı çıkartılması

-Cenaze arabasına yüklenmesi

-Aracın hareket etmesi

-Adli tıp dış plan

\'71 MB// 2 DK 15 SN\'

Haber- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

=============================================

HDP\'den cezaevi önünde protesto

Gaziantep\'te, HDP üyeleri ceazevi önünde toplanarak, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partililerin serbest bırakılmasını istedi.

Öğle saatlerinde Gaziantep H Tipi Cezaevi önünde toplanan aralarında HDP Milletvekili Mahmut Toğrul\'un da aralarında bulunduğu bİr grup HDP\'li sloganlar atarak, \'Siyasi tutsaklara özgürlük\' yazılı pankart açtı. Grup adına konuşan HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç, 24 Haziran seçimleri öncesi iki farklı ittifak kurulduğunu ve kendi partilerinin bu ittifaklarının dışında kaldığını ifade etti. Bazı milletvekili adaylarının operasyonla gözaltına alınarak cezaevine gönderildiğini söyleyen Kılıç, \"Şimdi önünde basın açıklaması yaptığımız cezaevinin önünde Gaziantep HDP milletvekili adayımız Osman Demirci de tutukludur. İçeride tutsak edilmiş durumdadır. Bir ülkede demokrasi, özgürlükler herkes içindir. Hele hele seçim ortamlarında çalışırken, demokrasi, adalet, hak ve hukuk kavramlarının bütün partilere bütün siyasetçilere eşit bir şekilde uygulanması gerek\" dedi. HDP Milletvekili Mahmut Toğrul ise genel başkanları, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin keyfi olarak tutuklandığını öne sürerek, \"Sadece ve sadece \'Afrin\'de savaş istemiyoruz\' dedikleri için binlerce insan gözaltına alınmıştır. Bir an önce bu insanların serbest bırakılmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Partililerin toplanması

- Partililerin ellerindeki pankart

- Partililerin slogan atması

- Müslüm Kılıç\'ın konuşması

- Mahmut Toğrul\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 261 MB

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

==============================================

Tunceli\'nin tek mezbahanesi, kapanma tehlikesi ile karşı karşıya

Tunceli\'de, 2017 yılında 1.5 milyonu hibe olmak üzere, 4.5 milyon liralık sermaye ile kurulan, modern kesimhane ve et paketleme tesisi, eksiklerin giderilmemesi nedeniyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Kesimhanenin işletmecisi Ali Çiçek, devletin destek vermemesi, eksiklerinin giderilememesi halinde tesisi kapatmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Tunceli\'de, 2017 yılında, 4.5 milyon lira harcanarak kurulan ve şu anda 14 kişinin istihdam edildiği hayvan kesimhanesi, makina ekipman eksikliği, inşaatın tamamlanmaması ve su sıkıntısının giderilememesi nedeniyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 3 yıl önce Tunceli Belediyesi\'ne ait kesimhaneyi çalıştıran Ali Çiçek, mezbahanenin ilkel şartlarda olması nedeniyle, modern kesimhane ve et paketleme tesisi için harekete geçti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi’ne başvuran Çiçek, 1.5 milyon liralık hibe desteği ve kendi kaynaklarıyla Mazgirt ilçesi, Göktepe köyünde \'Dersim Et\' ismiyle modern kesimhane ve et paketleme tesisini kurdu. Tunceli Belediyesi\'ne ait kentteki tek mezbahanesinin yıkılması üzerine kentin tek kesimhanesi olarak kalan tesis, bugünlerde zor günler geçiriyor.

DESTEK VERİLMEZSE, KAPATILACAK

Makina ekipman eksikliği, inşaatın tamamlanmaması ve su sıkıntısının giderilememesi nedeniyle kapanma noktasına gelen modern kesimhanenin işletmecisi Ali Çiçek, kentin önemli bir ihtiyacını giderdiklerini belirterek, \"Önceden Belediyeye ait olan ve bizim işlettiğimiz kesimhane son derece ilkeldi. Şehirdeki bu eksikliği görünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında proje hazırlayarak destek aldık. 1.5 milyon liralık hibenin üzerine banka kredileri ve öz kaynaklarımızla bu tesisi yaptık. Şu an aylık ortalama 75 ton karkas et işliyoruz. Bölgenin en iyi tesislerinden biri olan tesisimizde günlük 100 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kesimi yapılabiliyor. Tesisimizde şu anda 14 kişi çalışıyor. Doğu illerinde, bu derece modern ve yeni bir tesis yok. Bu tesisi büyük zorlukla, borç alarak kurduk, ama devlet bize şu ana kadar gerekli desteği sağlamadı. Biz derdimizi ilimize gelen her bakana anlattık. Destek vereceklerini belirttiler, ama kimse bize destek olmadı. Şu anda bile, civar illerden karkas etin yanı sıra sakatat, kavurma, sucuk gibi talepler var. Ancak eksiklerimiz olduğu için bu taleplere cevap veremiyoruz. Desteklenmemiz halinde aylık 100 tonluk et işleme kapasitesine sahip olacağımız gibi kesimi yapılan hayvanların sakatatından, kanının paketlenip satılmasına kadar her şeyini değerlendirebileceğiz. Bunu yaptığımız zaman şu an 14 olan istihdam sayısını 30’a çıkararak, daha fazla istihdam yaratacak ve şehrin ekonomisine önemli katkı sağlamış olacağız. Taleplerimiz çok büyük değil. Tesisin su sorunu çok ciddi. Bu konuda başvurmadığımız yer kalmadı. Kimse bize yardımcı olmadı. Destek alamamamız durumunda, kentin tek kesimhanesini kapatmak zorunda kalacağız.\"dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Kesimhanenin içinden görüntü

- Kesimi yapılan hayvanlar

- Kesimhanedeki çalışmalar

- Kesimanenin dış görüntüsü

- İşletmeci Ali Çicek\'in açıklaması

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)

=======================================

Genç kıza taciz şüphelisini linç etmeye kalktılar

Kahramanmaraş\'ta Kadir I. (46), kızını telefonla taciz ettiği öne sürülen Tamer Ç.\'yi çekiçle vurup, tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayı duyan vatandaşların lincinden Tamer Ç.\'yi (34) polis kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi\'ndeki bir lokantanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre Kadir I., kızını telefonda taciz eden Tamer Ç.\'yi lokantada yemek yerken gördü. Burada Kadır I. ile Tamer Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir I., Tamer Ç.\'yi çekiçle vurup, yanındaki ruhsatlı tabancasıyla da ateş ederek bacağından yaraladı. Bu sırada olayı duyan vatandaşlar Tamer Ç.\'yi linç etmek istedi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, vatandaşları güçlükle sakinleştirirken, Tamer Ç., ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Kadir I. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Kadir I. ifadesinde, kızını taciz ettiği için Tamer Ç.\'ye ateş ettiğini söyledi.

Öte yandan, Tamer Ç.\'nin İstanbul\'da yaşadığı, bazı zamanlar Kahramanmaraş\'a gelerek otellerde kaldığı belirlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Kadir I.\'nın Tamer Ç.\'yi darp etmesi

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Ambulans ve polisler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

=======================================

TIR’a arkadan çarpan minibüs sürücüsü sıkıştı

Düzce\'de, TEM Otoyolu\'nda TIR\'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yunus Şahin (29) idaresindeki 35 DTC 14 plakalı minibüs önünde ilerlemekte olan Umut Erdeyer (38) idaresindeki 13 DE 483 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü Yunus Şahin hasar gören araçta sıkıştı. Yunus Şahin itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yunus Şahin tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Sıkışan sürücünün kurtarılma görüntüsü

-Ambulansa alınma görüntüsü

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)