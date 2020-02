DHA YURT BÜLTENİ 10

1 - Şehidin cenazesi memleketi Adana\'ya getirildi

KUZEY Irak\'ta askeri üs bölgesinde yol yapım çalışması sırasında PKK\'lı teröristlerin iş makinesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay\'ın (29) cenazesi, uçakla memleketi Adana\'ya getirildi.

Uzman Çavuş Tayfur Uluçay için Adana Havalimanı\'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroglu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri ile kent protokolü katıldı. Uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda cenaze arabasına götürüldü.

Güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Kemal Uluçay\'a koluna giren Vali Demirtaş, annesi Sultan Uluçay\'a ise Bakan Sarıeroğlu destek olmaya çalıştı. Şehidin kız kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü. Anne Sultan Uluçay, \"Neredesin yavrum benim, kuzum geldin mi? Ciğerim, ah bebeğim\" diye ağıt yaktı.

Bekar olan şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi\'ne götürüldü.

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

2 - Başbakan Yardımcısı Bozdağ\'dan İnce\'ye \'apolet\' tepkisi (2)



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik \"Apoletlerini sökeceğim\" sözlerine tepki gösterdi. Bozdağ, \"Bir komutanın, Başkomutanını, Cumhurbaşkanını alkışlayıp, ona saygı göstermesi neden bu kadar Sayın İnce ve arkadaşlarını rahatsız ediyor? İsmail Temel Paşanın apoletlerini sökmeye Sayın İnce\'nin de ve onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü, kudreti yetmez. Bu millet, onlara sandıkta en büyük dersi verecektir\" dedi.

24 Haziran seçim çalışmaları ve Yozgat Havaalanı\'nın temel atma törenine katılmak üzere memleketi Yozgat’a gelen Bozdağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı alkışladığı için 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e \"Apoletlerini sökeceğim\" sözleri hatırlatıldı.

Bozdağ, bunun üzerine konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

\"İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce\'ye mi verildi? İsmail Temel Paşa, bu ordunun şerefli ve kahraman bir mensubudur. Hem darbecilere hem teröristlere karşı devletinin milletinin hukukunu ölümüne müdafaa etmiştir. Türkiye\'nin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı olan birisini alkışlaması kadar doğal ne olabilir? Bir komutanın Başkomutanını, Cumhurbaşkanını alkışlayıp ona saygı göstermesi neden bu kadar Sayın İnce ve arkadaşlarını rahatsız ediyor? İsmail Temel Paşa\'nın apoletlerini sökmeye Sayın İnce\'nin de onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü yetmez. Bu millet onlara sandıkta en büyük dersi verecektir.\"

Bozdağ, teröristlere, FETÖ\'cülere, PKK\'lılara dünyayı dar eden Mehmetçiğe yapılan saldırının teröristleri ve bunlara destek veren yabancı güçleri sevindireceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Öyle anlaşılıyor ki Sayın İnce FETÖ\'ye de PKK\'ya da, onlara destek veren, onları himaye eden güçlere de İsmail Temel Paşa üzerinden bir mesaj vermişlerdir. O mesajı onlar almıştır. Ama bu mesajı Türk milleti de gördü. O mesajın gereğini de inşallah sandıkta Türk milleti ona gereken dersi vermek suretiyle verecektir. Bundan hiçbir şüphem yoktur. Türk ordusu bütün teröristlere ve terör örgütlerine karşı onları destekleyen kim olursa olsun, onlara karşı da mücadelenin en büyüğünü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edecektir. Ben buradan İsmail Metin Temel Paşama da selam gönderiyorum. Siz İnce\'nin bu saygısızlığından, bu had bilmezliğinden sakın üzülmeyin, endişe etmeyin. Bu millet sizin yanınızdadır. Duasıyla, desteğiyle sizin kahramanlıklarınızı herkes biliyor. Bu millet kahramanlarını onlara düşman olanlara hiçbir zaman yedirmedi, bundan sonra da yedirmeyecektir.\"



Bozdağ, Muharrem İnce ve CHP’lileri yönelik eleştirilerine şöyle devam etti:

\'8-10 YIL ÖNCE SÖYLENMİŞ SÖZLERİ GÜNDEME GETİRİYORLAR\'

\"Sayın İnce ve CHP’liler geçmişte FETÖ terör örgütünün devlete, millete ve dinimize ihanetinin bilinmediği dönemde 8, 5, 10 yıl önce söylenmiş sözleri bugünlerde gündeme getirerek ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin, FETÖ terör örgütüyle yaptığı etkili ve kararlı mücadeleyi zaafa uğratmak, itibarsızlaştırmak isteyen bir yaklaşım içerisine girmiştir ve bunu da sürekli yapıyorlar.

Buradan çok net söylüyorum, FETÖ/PDY terör örgütünü, terör örgütü olarak kabul ve ilan eden ilk hükümet, ilk başbakan, ilk cumhuriyet hükümeti AK Parti hükümetidir, ilk başbakan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. FETÖ/PDY terör örgütüyle aktif mücadeleye başlayan ilk cumhuriyet hükümeti AK Parti hükümetidir, ilk başbakan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, ilk hükümet onun hükümetidir. FETÖ/PDY terör örgütünü terör örgütü olarak kabul ve ilan eden parlamentoda grubu bulunan ilk siyasi parti yine AK Parti’dir ve onunla siyaseten de mücadele kararı alan ve aktif bir mücadele yürüten de yine AK Parti’dir. FETÖ/PDY terör örgütünün devletimize, milletimize, dinimize, bütün değerlerimize, ihaneti ortaya çıktıktan ve çıkma emareleri gözüktükten sonra FETÖ/PDY terör örgütünün savunuculuğunu üstlenen, sözcülüğünü yapan bir CHP’yle karşı karşıyayız. Çok net, somut şeyler söylüyorum, bizi dinleyen aziz milletimiz, bir tanesi ‘yalan’ desin, bir tanesi ‘yanlış’ desin. Biz, FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele için dershaneleri kapatma kararı aldık ve meclise yasa getirdik. Bu yasaya parlamentoda, parlamento öncesi karşı çıkan CHP’dir, söyledikleri sözün hepsi kayıttadır. Yasa çıktıktan sonra yasayı Anayasa Mahkemesine götürüp FETÖ’nün en önemli eleman ve finans kaynağının kapatılmasını engellemek için Anayasa Mahkemesine götürüp iptalini isteyen yine CHP’dir.

\"FETÖ\'NÜN HAKİMİYETİNİ KIRMAK İÇİN GETİRDİĞİMİZ KANUNLARA KARŞI ÇIKAN VE BUNRLARIN İPTALİNİ İSTEYEN YİNE CUMHURİYET HALK PARTİSİ\"

17-25 Aralık FETÖ emniyet ve yargı içerisindeki teröristlerinin başlattığı darbe teşebbüsünü en son noktasına kadar, en ince detayına kadar destekleyen yine CHP’dir. Kumpas kasetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grubuna getirip orada Anayasa ve yasalara aykırı bir şekilde Anayasa’nın Meclisteki sözler, eylemler, sorumsuzluk kapsamında olduğu için oradan istifade ederek alenen suç işleyen ve o kumpas kasetleri Türkiye’ye canlı yayında izleten FETÖ’nün Meclisteki adeta sözcüsü, sesi olan yine Cumhuriyet Halk Partisi’dir. FETÖ’nün yargıdaki hakimiyetine son vermek için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kanununda değişiklik öngören paketi meclise getirdiğimizde bu pakete direnen ve bu paketi meclisten geçmesin diye uğraş veren sonra da Anayasa Mahkemesi\'ne götürüp iptalini isteyen yine Cumhuriyet Halk Partisi\'dir. Yargıda, Yargıtay’da, Danıştay’da ve diğer alanlarda FETÖ’nün hakimiyetini kırmak ve onları etkisizleştirmek için getirdiğimiz Yargıtay kanunu, Danıştay kanunu, diğer kanunlardaki değişikliklerin tamamına karşı çıkan ve bu değişiklikleri Anayasa Mahkemesi\'ne götürüp iptalini isteyen yine Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

\"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TERÖR FAALİYETİNE DESTEK VEREN YİNE CHP\'LİLERDİR\"

FETÖ’nün yargı eliyle operasyon yapıp millete Türkiye’yi ve dünyayı dar etmek için o Anayasa ve yasadaki kuralları kullanmasını ortadan kaldıran da adımlar attık. Terörle Mücadele Kanununun 10. Maddesine göre kurulmuş ÖYM’leri kaldırırken, sulh ceza hakimliklerini kurarken bütün bunlar FETÖ/PDY terör örgütünün yargı eliyle Türkiye’nin içerisinde terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareketlerini ortadan kaldırmak için. Ve yasalarımızda bu terör örgütünün kullanacağı kuralları onların kullanamayacağı hale getirmek için adımlar attığımızda bütün bu adımlara karşı çıkan yine CHP oldu ve bunları Anayasa Mahkemesine götüren de yine CHP oldu. FETÖ elebaşı, terörist başı Gülen, Bank Asya’ya karşı bir operasyon yapılma ihtimali belirince Bank Asya’nın operasyona maruz kalmaması için örgüt üyelerine Bank Asya’ya para yatırın çağrısında bulunduğunda Bank Asya’ya gidip para yatıran CHP’liler, para yatıran milletvekilleri var, yatırdığı dekontların fotoğrafları paylaşanlar onlar. Terör örgütünün terör faaliyetine destek veren yine CHP’lilerdir. Samanyolu, Zaman Gazetesi ve diğer Bugün ve diğer televizyonlara yargının kayyum ataması üzerine kayyumlar orayı teslim almaya gittiğinde FETÖ’cü teröristlerle omuz omuza olan yine Cumhuriyet Halk Partisidir, onun vekilleridir, onun teşkilatlarıdır.

\"15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ FETÖ/PDY, CHP\'YE KARŞI MI YAPTI?\"

Fotoğrafları, kameraları, görüntüleri her şeyi ayan beyan ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu da gitti ziyaret etti, milletvekilleri gitti ziyaret etti Ekrem Dumanlı’yı diğerlerini. Ne zaman ziyaret etti? FETÖ/PDY’nin terör örgütü olduğunu dünya alemin gördüğü bildiği sırada bunları hep yaptılar. Aynı şeyleri yaptılar. MİT tırları hadisesi oldu, Türkiye’nin terör örgütlerine silah yardımı yaptığını belgelemek ve uluslararası mahkemelerde Türkiye’nin yargılanmasını ve Cumhurbaşkanımızın yargılanmasını sağlamak için FETÖ/PDY’nin başlattığı bu operasyona en büyük omuzu kim verdi? Gene CHP verdi. ‘Bu tır ta Lahey’e kadar giden’ diye açıklama yapanlardan birisi İnce’ydi, birileri de diğer CHP’lilerdi. ‘Erdoğan Türkiye’den kaçacak’ diyen onlar, ‘yargılanacak’ diyen onlar. FETÖ’nün bu projesine Türkiye’yi dünyada yalnızlaştırma ve yargılatma projesine en büyük desteği başta Kılıçdaroğlu olmak üzere Cumhuriyet Halk Partililer verdi. Her şey görüntülerde ve her şey kayıtlarda vardır ve sabittir. Hepsini görüyor ve hepimiz biliyoruz. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde her yerde bütün FETÖ/PDY mensupları CHP’ye veya AK Parti karşısında çok güçlü olan adaylar kimse ona destek verdiler. Sayın Birgül Ayman Güler’in açıklamaları orada, partisinin FETÖ/PDY ile nasıl ittifak yaptığını bir bir anlattı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerinde, 1 Kasım seçimlerinde, 16 Nisan 2017 Halk Oylamasında FETÖ/PDY mensupları kime destek verdiler? Terör örgütü olduktan ve öyle olduğu bütün herkes tarafından bilindikten sonra CHP’lilerle el ele kol kola oldular onlara destek destek verdiler. AK Parti’ye Türkiye’yi dar etmek için uğraştılar, etmek için uğraştılar. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü FETÖ/PDY, CHP’ye karşı mı yaptı? Bize karşı yaptı, Cumhurbaşkanımıza karşı yaptı, hükümetimize karşı yaptı, Meclisimize karşı yaptı.

Cumhurbaşkanımızı infaz için timler gönderdi, bizleri infaz için timler gönderdi. Sayın İnce’yi veya Kılıçdaroğlu’nu infaz etmedi. Nasıl AK Parti onlardan yanaymış da onlar AK Parti’ye niye darbe yapıyorlar. Niye Cumhurbaşkanını infaz etmek istiyorlar? ‘Tayyip Erdoğan FETÖ’cü’ diyorlar da niye bu FETÖ’cüler Tayyip Erdoğan’ı infaz etmek için tim gönderiyorlar ve bizleri öldürmek, hapse attırmak için darbe yapıyorlar ve hükümetimizi devirmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin içindeki teröristlerini kullanıyorlar? O zaman neredeydi? Meydanda biz vardık.\"

3 - Antalya\'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (2) /// EK GÖRÜNTÜLERLE

5 ÇOCUKLARI BİRDEN ÖLDÜ

Demre açıklarında batan sürat teknesinde ölen Suriyelilerden 5 çocuğun, aynı olayda kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin çocuğu olduğu ortaya çıktı. Demre Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti gözyaşlarına boğuldu.

Hastane önünde gözyaşları içinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdris Raşit, tekneye nereden bindiklerini bilmediğini, Hatay Kırkhan\'da kaldıklarını söyledi. Tekneyi kimsenin kullanmayı bilmediğini kaydeden İdris Raşit, \"Tekneye attılar, \'Gidin\' dediler. 2 saat denizde kaldık. Sonra tekne battı. Benim çocuklarım vardı\" diye ağladı.

\'5 ÇOCUĞU BİRDEN HAYATINI KAYBETMİŞ\'

Demre Kaymakamı Murat Uz da olayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Murat Uz, şunları söyledi:

\"Saat 02.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı\'mıza Suriyeli kaçak göçmen gemisinin battığı yönündeki ihbar doğrultusunda Sahil Güvenlik unsurları hemen olay yerine intikal etti. Sabaha kadar süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda maalesef 9 cansız bedene ulaşıldı, bunlardan 6\'sı çocuk. Diğer 6 Suriyeli de sağ olarak kurtarıldı. Çok acı bir olay. Özellikle bir anne ve babanın 5 çocuğu birden hayatını kaybetmiş durumda. Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Zannediyoruz tahkikat sonucunda bu işi organize edenler, bu işin içerisinde olanlar, nereden bindikleriyle ilgili detaylara ulaşacaktır adli makamlar.\"

Kaymakam Murat Uz, denizden en son sağ olarak kurtarılan Giyas Vahod\'un da yüzerken bölgedeki bir dalış teknesi tarafından Kekova Adası\'nın açıklarında bulunduğunu kaydetti.

Diğer yandan olayda yaşamını yitiren Suriyelilerin cenazeleri işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/DEMRE (Antalya), (DHA)

4 - El frenini çekmeyen sürücü trafiği birbirine kattı

MARDİN’de, yol verme tartışması yüzünden aracından el frenini çekmeden inen sürücünün geri geri kayan minibüsü az daha faciaya yol açacaktı. Sürücü geri geri kayan aracını son anda fark ederek durdurabildi.

Merkez Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi\'nde yol verme tartışması yüzünden minibüsten el frenini çekmeden inen şoförü, arkasındaki araç sürücülerine tehlikeli anlar yaşattı. MOBESE\'ye yansıyan görüntülerde, minibüs şoförü, sol tarafından seyir halindeki araç sürücüsüyle tartışmak için araçtan indi. Araçtan inen şoför, minibüsün el frenini çekmeyince minibüs geri geri kaymaya başladı. Durum fark eden şoför, tartışmayı bırakarak minibüse doğru koşarken, minibüsün arkasında duran ve minibüsün kendisine doğru geldiğini gören bir araç, son anda manevra yaparak minibüsün kendisine çarpmasından kurtuldu. Minibüsün sürücüsü tarafından kontrol altına alınması ile büyük bir kazanın önüne geçilmiş oldu.

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

5 - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP\'te, kalp hastasının taşındığı ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Pancarlı Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı\'nda meydana geldi. Kalp krizi geçiren hastanın bulunduğu, Kamil Özdemir (43) yönetimindeki 27 DF 040 plakalı ambulans, Doğukan Kökmen\'in (22) kullandığı 27 BND 25 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kökmen ile ambulanstaki isimleri öğrenilemeyen doktor, sağlık görevlisi ve hasta yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil ve ambulans, çekiciyle alınıp, otoparka götürüldü. Polis, ambulans sürücüsü Kamil Özdemir\'i ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

6 - Elektrik direğinde korkutan yangın

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, bir elektrik direğinden kopan telin neden olduğu yangın korkuttu.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, Nizam Sokak\'taki bir direkteki elektrik teli koparak yangına neden oldu. Elektrik direğinden dökülen kıvılcımlar korkuttu. Etrafa yoğun duman yayılırken, çevredekiler durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi TEDAŞ\'a bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, direkteki elektrik kesilmediği için bir süre müdahalede bulunamadı. TEDAŞ ekibinin 45 dakika sonra elektriği kesmesinin ardından itfaiye ekipleri, direkteki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Alevlerin söndürülmesiyle, herkes rahat bir nefes alırken TEDAŞ ekipleri, kopan elektrik telini yenisi ile değiştirmek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)