DHA YURT BÜLTENİ- 10

Bursa\'da Türk Telekom bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı -YENİDEN

Bursa\'da, Türk Telekom bayisindeki silahlı kavgada Murat Yenikapı (43) eski ortağı Nedim Vural B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Yenikapı\'nın 2 akrabasını da silahla yaralayıp kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi kent meydanındaki Türk Telekom bayisinde meydana geldi. Eski ortaklar arasında çıkan kavgada Nedim Vural B., Murat Yenikapı\'yı tabancayla vurarak öldürdü, akrabası olan Abdullah ve Abdurrahman Yenikapı\'yı da yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi ile yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Cinayet sonrası toplanan kalabalığı, polisler dağıttı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



Mayıs ayı ihracatı yüzde 12.2 artışla yaklaşık 14 milyar dolara çıktı

Türkiye\'nin Mayıs ayı ihracat rakamları, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin katılımıyla, Türkiye İhracatılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Denizli\'nin Sarayköy ilçesindeki Menderes Tekstil Fabrikası\'nda açıklandı. Büyükekşi, \"TİM verilerine göre Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2 artışla yaklaşık 14 milyar dolara yükseldi. Son açıklamamızın da bir rekor açıklaması olması bizleri hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor\" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de ihracat ve büyüme gibi verilerde 2017 yılını rekorlarla kapattıklarını söyledi.

Toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin yanı sıra TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ihracatçı birlikleri başkanları katıldı. Toplantıda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, \"TİM verilerine göre Mayıs ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2 artışla yaklaşık 14 milyar dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat ise Mayıs\'ta yüzde 3.8 artarak 10.5 milyon ton oldu. İhracatta artış Kasım 2016 tarihinden itibaren, son 1.5 yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9.3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10.1 artışla 161.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayısta en fazla ihracatı yine otomotiv, hazır giyim ve kimyevi maddeler sektörleri yaparken, en büyük pazarlarımız olan Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya\'ya ihracatta artış kaydedildi. Mayıs ihracatına parite etkisi ise pozitif yönlü şekilde 346 milyon dolar oldu\" dedi. Türkiye\'de 71 bin ihracatçının temsilcisi olan ve 3.1 milyon kişiye istihdam sağlayan TİM olarak ihracatı ivmeli bir performansla artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Büyükekşi, \"Ülkemiz için ter dökerek bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırıyoruz. Genel kurul ile 10 yıldır ülkem adına ve ihracatçılarımız adına onur ve şerefle yürütmüş olduğum TİM Başkanlığı görevimi devredeceğim. Son açıklamamızın da bir rekor açıklaması olması bizleri hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. Umuyorum ki, yeni seçilecek TİM başkanımız da önümüzdeki aylarda nice rekorları açıklamaya devam edecek\" diye konuştu.

\"REKORLAR DÖNEMİNDE DÖVİZDEKİ GELİŞMELER MANİDAR\"

Büyükekşi, Mayıs ayı ihracatına paritenin etkisinin pozitif yönlü olarak 346 milyon dolar olduğunu, bunda özellikle euro, dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olmasının etkili olduğunu kaydetti. Son dönemde döviz kurları üzerinde ciddi bir spekülatif ortam oluştuğuna da dikkati çeken Büyükekşi şöyle devam etti:\"Türk lirası çok hızlı bir değer kaybı süreci yaşadı. İhracatçılar olarak döviz kurlarında bu denli yüksek oynaklığın olmamasını arzuluyoruz. İnanıyoruz ki, seçimlerin ardından yeni hükümetimiz kurulacak. Merkez Bankamızın alacağı önlemlerle birlikte, kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek. Türkiye olarak ihracatta rekorlar kırdığımız, açıklanan yeni yatırım teşvikleriyle ülkemizin geleceğine yatırım yaptığımız bir ortamdayız. Büyümede de benzer şekilde birçok ülkeyi geride bıraktık. Tam da bu dönemde döviz kurlarında yaşanan bu gelişmeler son derece manidar. Türkiye\'nin ekonomik gerçekleriyle asla bağdaşmıyor. Beklentimiz ekonomimiz üzerinde bu denli spekülatif hareketlere girenlere bu fırsatın bir daha verilmemesi yönünde.\"

\"OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDERLİĞİNİ KORUDU\"

Mayıs ayında sektörel bazda en fazla ihracatı 2.8 milyar dolarla otomotiv sektörünün yaptığını ifade eden Büyükekşi, \"Otomotivde artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 oldu. Bu sektörü 1.49 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1.46 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler yüzde 65.8 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 44.3 ile savunma ve havacılık sanayi ve yüzde 25.8 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığında tarım ihracatı yüzde 13,6, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12,6 artarken, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 3,3 azaldı\" dedi.

\"154 ÜLKE VE BÖLGEYE İHRACAT ARTTI\"

İhracat pazarlarına bakıldığında mayıs ayında 154 ülke ve bölgeye ihracatın arttığını belirten Büyükekşi, şunları söyledi:\"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya\'ya yüzde 10.2, İngiltere\'ye yüzde 13, İtalya\'ya yüzde 23.8, İspanya\'ya yüzde 51.8 ve Fransa\'ya yüzde 20.3 artış kaydedildi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise yüzde 56 ile Rusya\'ya oldu. Ülke grubu bazında bakıldığında Mayıs ayında AB\'ye ihracat yüzde 18.8 artarken, AB\'nin ihracatımızdaki payı yüzde 51.6 oldu. Afrika\'ya ihracat yüzde 27.7, Bağımsız Devletler Topluluğu\'na yüzde 14.1 artarken, Orta Doğu\'ya yüzde 6.7, Kuzey Amerika ülkelerine ise yüzde 9.9 azaldı.\"

\"DENİZLİ İHRACATI YÜZDE 19.7 ARTTI\"

Mayıs\'ta 52 il ihracatını artırırken, 28 ilde ise ihracatın gerilediğini ifade eden Büyükekşi, \"En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ihracatları şu şekilde oldu; İstanbul 6.2 milyar dolar, Bursa ve Kocaeli 1.2 milyar dolar, İzmir 833 milyon dolar ve Ankara 685 milyon dolar. İlk 10\'da en yüksek ihracat artışını yüzde 27.9 ile Ankara gerçekleştirdi. İhracat rakamlarının açıklandığı ve en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında olan Denizli ise ihracatını mayısta yüzde 19.7, yılın ilk beş ayında ise yüzde 20.4 artırdı\" dedi. Büyükekşi, konuşmasının sonunda, 24 Haziran\'da yapılacak genel seçime de değinip, \"Umuyoruz ki kardeşçe ve huzurlu bir ortamda bu önemli seçimleri tamamlayarak önümüze bakacağız. Ülke olarak belirsizliklerin ortadan kalkması ile birlikte istikrarlı bir ekonomik ortamda hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğimize inancımız tam\" diyerek sözlerini tamamladı.

BAKAN ZEYBEKCİ, \"İHRACAT REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDECEK\"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de ihracat ve büyüme gibi verilerde 2017 yılını rekorlarla kapattıklarını söyledi. Bakan Zeybekci, \"Yıl sonunda dedik ki; 2018\'de her ay ihracatta rekor kıracağız. Elhamdülillah rekor kırıyoruz, bu ay da ihracatçılarımızın yüksek performansı, çalışan kardeşlerimizin katkısı, mühendisi, işçisi, tasarımcısı muhasebecisi ve şoförüyle topyekün seferberlikle her ay ihracattaki rekor sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Bugün de o zirvelerden birini yaşıyoruz. TÜİK Nisan ayı rakamlarını dün (perşembe) açıkladı. Yıllık ihracatımız 162.4 milyar dolara ulaştı. Bugün de TİM\'in Mayıs istatistiklerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 12.2 arttı. Her ay rekor sözü vermiştik. Her ay rekora devam. Durmak yok ihracata devam. Mayıs ayı ihracatımız TİM rakamlarına göre 13 milyar 956 milyon dolar ama bizim \'ihrakiye\' dediğimiz rakamlar da bugün akşam belirlenmiş olup yarınki rakamlarımız 14 milyar doların üzerinde ve böylelikle 162 milyar dolarlık rakamı geçmiş olacağız\" dedi.

\"ASLOLAN REEL SEKTÖRDÜR\"

Bakan Zeybekci, reel sektörün gelecek dönemde yıllardır görülmeyen üretim ve yatırım hareketliliği içine gireceğini ifade ederek, \"Eldeki tüm veriler bunu işaret ediyor. Finans piyasalarındaki spekülasyonların ne kadar suni olduğunu bu rakamlarla daha iyi anlaşılıyor. Büyüme ve ihracat rakamlarımız belli, büyüme beklentilerimiz de belli. 11 Haziran\'da açıklanacak, ilk çeyrek büyümemiz yüzde 7.5\'lar seviyesinde olacak. Kapasite kullanım oranları yatırım teşvikleri, sanayi üretim endeksi, ihracatçıların satın alma anketlerine baktığımızda 2018 yılının tamamında büyümeyle ilgili varacağımız noktaları görüyoruz. Her şey aslına varır. Ekonominin aslı da kur değildir. Kur etkindir, algı olarak hassasiyeti olan bir konudur ama reel ekonomi, ekonominin gerçeğidir, aslıdır. Asıl olan reel ekonomidir, buradaki performanstır. Yıl sonu büyümesinde ihracat ve özel sektör en büyük payı almaya devam edecek. Seçim öncesi tüm karalama kampanyalarına, tüm felaket tellallarına, dışarıdaki manipülatörler ve içeriye yerleşmiş spekülatörlerin beklenti, istek ve taleplerine rağmen, yaratılmaya çalışılan kara propagandaya rağmen reel sektörümüz dimdik ayakta, sadece ayakta durmuyor koşarak yol alıyor\" diye konuştu.

TİCARET SAVAŞLARI

Konuşmasında dünya piyasalarının bugün ABD\'nin Kanada, Meksika ve AB\'ye çelik ve alüminyumda gümrük vergisi uygulamasını başlatması nedeniyle çalkalandığını, liderlerin artık ticaret savaşlarını kolayca telaffuz ettiğini ifade eden Bakan Zeybekci, \"Dün, Dünya Ticaret Örgütü toplantısında yaptığım konuşmada, \'Cam sarayda yaşayanlar komşularının, başkalarının penceresini taşlamasınlar, sonuçlarına katlanırlar\' dedim. Dünya maalesef belirli yerlerde, gelişmiş ekonomilerde sıkıntılı bir döneme girmenin işaretlerini veriyor. ABD\'nin artıracağı vergilerden Türkiye\'deki sektörler de etkilenecek, ancak diğer coğrafya ve ülkelerden daha az bir etkilenme görülecek. Çelikçilerimiz ve metalcilerimiz, ürün çeşitliliğine giderek, nitelik değiştirerek bu performanslarını çok daha fazla artırarak yollarına devam edecekler\" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Zeybekci, Güney ilçesine geçip, selden zarar gören yerlerde inceleme yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi \'Fatih\' Çanakkale Boğazından geçti

Çanakkale Boğazından geçen, Türkiye\'nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’ sondaj faaliyetlerine katılmak için Akdeniz’e doğru yol aldı.

Norveç\'in Güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanından 6 ay önce yola çıkan Güney Kore yapımı 229 metre uzunluğunda, 51 bin 283 grostonluk, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip \'Deepsea Metro-2\' isimli sondaj gemisi 6 ay önce İzmir Körfezine ulaştı. 6 ay süren hazırlıkların ardından geminin ismi \'Fatih\' olarak değiştirildikten sonra dün törenle Kocaeli\'nin Dilovası ilçesindeki Beldeport Limanı\'ndaki hazırlıklarının ardından Akdeniz\'e gitmek üzere uğurlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz\'de sondaj yapmak için kullanacağı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi saat 12.45\'te Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. “Türkiye\'nin ilk yerli sondaj gemisiö unvanına sahip olan ‘Fatih’ isimli gemi saat 14.30’da Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 14.50\'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyündeki \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen sondaj gemisi \'Fatih\' Ege Denizi’ne doğru seyrine devam etti. Türkiye\'nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’ Akdeniz\'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için Antalya\'ya gittiği öğrenildi. Boğazdan geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Asyaport, \'Liman Tek Pencere Sistemi\'nde pilot oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın koordinesinde geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, bugün itibari ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte Tekirdağ Asyaport Limanı\'nda pilot olarak uygulamaya başlandı.

Türkiye\'nin en büyük konteynır limanı olma özelliği taşıyan Tekirdağ\'da Asyaport Liman Tesisleri\'nde gerçekleştirilen Liman Tek Pencere Sistemi uygulaması programına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hacı Hasan Murat Özsoy, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Genel Müdürü Durmuş Ünvan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri katıldı. Liman Tek Pencere Sistemi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarafından istenilen 16 adet kağıt belge ile Liman Başkanlığı tarafından aranan 15 adet sertifika ve 406 adet veri elektronik ortamda sunulabilecek. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Genel Müdürü Durmuş Ünvar, açılışta şunları söyledi: \"Ülkemiz son 15 yıllık süreçte gelişimi adına büyük mesafeler kat etmiş ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldı. Ekonomide yakalanan bu istikrar, denizcilik sektöründe de kendini gösterdi ve denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar yapıldı. Bunları biraz örneklemek istiyorum. Filomuzda adet bazında 2003-2018 yılları arasında yaklaşık yüzde 166 lira artış gerçekleşmiş ve kapasite olarak ülkemiz, dünyanın en büyük 15\'inci ülkesi olmuştur. Bakanlığımız yaptığı projeler yasal düzenlemeler ve altyapı yatırımlarını başarıyla hayata geçirirken bununla beraber devam ettiğimiz projelerimiz ve işlemlerimiz var. Bunlara güzel bir örnek de Türk sahillerinde yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmeleri için geçen sene bir kanun çıkardık. Bir yıl içerisinde şu an 6 bin tekne Türk bayrağına geçmiş durumda. Bütün ülke kıyılarında yine deniz güvenliğini arttırıcı gemi trafik hizmet sistemleri, otomatik tanımlama sistemleri, uzaktan tanımlama sistemleri kuruyoruz. Kıyılarımızda tüm gemilere; Türk gemilerinin, yabancı bayraklı gemilerini takip ederek denize güvenliğe büyük önem veriyoruz. Yine Türk boğazlarında Mersin\'de ve İzmit Körfezi\'nde gemi trafik hizmetleri kuruldu ve bunların yazılımları şu an Havelsan ile yaptığımız anlaşma ile tamamen millileştirildi.\" Liman Tek Pencere Sistemi tanıtım filminin ardından konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, \"Bugün önemli ve anlamlı bir gün. Çünkü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın koordinesinde 5 bakanlığımızın yürüttüğü bu proje ilimizde Asyaport Limanı\'nda başlaması bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Biz de bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak ve inşallah bundan sonra da ilimizin lojistik anlamdaki vizyonunu daha da geliştirecek olan limanlarımız gelişimi ve ülke ekonomisine sağlayacağı değeri artırmak amaçlı ve bakanlığımızın yürüttüğü bu projenin başarıyla sonuçlanmasını, hem taşımacılara hem işletmecilere katkı sağlamasını temenni ediyoruz\" diye konuştu. Program sonunda Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Özsoy ve Deniz İşletmeleri Genel Müdürü Ünüvar\'a plaket takdim etti.

Kadavrayı son yolculuğuna akademisyen ve tıp öğrencileri uğurladı

Bolu\'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde anatomi derslerinde 14 yıldır eğitim amacıyla kullanılan kadavra akademisyen ve öğrencilerin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rengin Kosif kadavranın ailesinin artık öğretim üyeleri ve öğrenciler olduğunu belirterek, \"Kadavramız kimsesiz bir kişiydi ve 14 yıl biz onunla beraberdik. Ona son görevimizi yaptık. Onun ailesi artık biz öğretim üyeleri ve öğrenciler olmuştu\" dedi.

Ankara\'da bir otelde 2001 yılında kalp krizi geçiren Erkut Uçuk (65) kaldırıldığı Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. 15 gün boyunca Erkut Uçuk\'un cenazesini morgdan alan olmadı. Erkut Uçuk hakkında \'Kimsesizdir\' raporu tutuldu. Erkut Uçuk\'un cesedi, anatomi dersleri eğitimleri için Ankara Tıp Fakültesi\'nde kadavra olarak kullanılmaya başlandı. 2004 yılında ise kadavra, o dönem yeni açılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne getirildi. Erkut Uçuk\'un cansız bedeni burada yüzlerce öğrencinin tıp biliminde kendisini geliştirmesini sağladı. Kadavra, yıllar süren eğitimlerin ardından artık kullanılamayacak hale geldi. Dekanlık kadavranın defnedilmesine karar verdi. Erkut Uçuk için üniversitede bulunan Ali Ericek Camii\'nde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına tıp fakültesinde görev yapan akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Uçuk\'un cenazesi ölümünden 17 yıl sonra kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

\'ONUN AİLESİ ARTIK ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER OLMUŞTU\'

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rengin Kosif, \"Tıp fakültelerinin Anatomi Ana Bilim Dalı\'nda başlıca eğitim materyali olarak kadavraları kullanmaktayız. Bizim fakültemiz 2003-2004 akademik yılında açıldı. O yıl Ankara Tıp Fakültesi\'nden bize gelen ilk kadavraydı. Rahmetli üniversitemizde kullanılan ilk kadavraydı. 14 yıldır eğitim öğretimde kullanmaktaydık. Rahmetli kimsesiz bir insandı. Kadavra bağışları ülkemizde 2 şekilde oluyor. Biri kişinin bilerek ve isteyerek kendisini bağışlaması. Ya da kimsesiz insanların vefatından sonra bizlere haber verilmesiyle tıp fakültelerine geliyor. Bizim kadavramız da kimsesiz bir kişiydi ve 14 yıl biz onunla beraberdik. Bugün biz ona son görevimizi yaptık. Onun ailesi artık biz öğretim üyeleri ve öğrenciler olmuştuk.\" diye konuştu.

AK Partililer\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kampanyasına bağış

Sivas\'ta sosyal medyada örgütlenen AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağışta bulundu.

Sivas\'ta sosyal medya üzerinden örgütlenen AK Partili yaklaşık 300 kişi, 24 Haziran\'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylardan Recep Tayyip Erdoğan\'a destek olmak amacıyla bağışta bulundu. Başlatılan kampanya da banka önünde toplanan vatandaşlar sıraya girerek Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan\'ın hesabına para yatırdı. Vatandaşlara AK Parti İl Başkanlığı yönetimi de eşlik etti. Halk olarak her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a destek vereceklerini söyleyen Müşerref Kerem, \"Nene hatunun torunları olarak çok görmüş geçirmiş insanlarız. Bugünleri gördüğümüze çok şükür ediyoruz\" dedi. Kampanyaya bağışta bulunan, 1995 yılında Batman\'da terörle mücadele de şehit olan Jandarma Çavuş Ömer Daştan\'ın annesi Selma Daştan ise \"Vatana her şey feda olsun. Canımız dahi feda olsun. Recep Tayyip Erdoğan\'a ayrıca feda olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Dualarımız onunla yürüsün. Biz onun daima arkasındayız\" diye konuştu.

