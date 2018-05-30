DHA YURT BÜLTENİ-10

Mehmet Ağar, vekil adayı oğluna destek için Elazığ\'a geldi

AK Parti\'den Elazığ 3\'üncü sıra milletvekili adayı olan oğlu Zülfü Tolga Ağar\'a destek olmak için uçakla Elazığ\'a gelen İçişleri ve Adalet eski Bakanlarından Mehmet Ağar, uzun araç konvoyu eşliğinde geldiği parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Anadolu Jet firmasına ait tarifeli uçakla saat 13.30\'da Elazığ\'a gelen Mehmet Ağar, oğlu Zülfü Tolga Ağar ve binlerce partili tarafından karşılandı. Oğlu Zülfü Tolga\'yı alnından öpen Mehmet Ağar, daha sonra kendisini karşılayanlar ile birlikte tek tek selamlaştı. Coşkulu bir şekilde karşılanan Mehmet Ağar, daha sonra beraberindekiler ile birlikte uzun araç konvoyu ile şehir merkezine geldi. Merkez Fahri Bey Caddesi üzerindeki AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Mehmet Ağar\'ı AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve partililer tarafından karşılandı. Baba Ağar, daha sonra seçim koordinasyon merkezinde düzenledi. Seçimlerde oğluna destek olmak için Elazığ\'a geldiğini belirten baba Ağar, \"Ülkemiz çok ciddi bir süreçten geçiyor. Recep tayyip Erdoğan iktidarının başarılı olduğuna inanıyorum. Ben de destek veriyorum. Seçimler demokrasi bayramı gibidir. Her türlü fikir olacak. Şimdi bir Cumhur ittifakı var. Oğlum 2014 yılından AK Parti\'ye zaten üye. Milletvekili olmak tamamiyle onun kararıdır. Ben de destekliyorum. Merkez sağa her zaman ilgi duymuş ve desteklemişim. Yani Erdoğan\'a destek veriyoruz. Seçimlerin ilimize hayırlı olmasını dileriz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Hava limanında karşılama

- Vatandaşların coşkulu sevgi gösterisi

- Mehmet Ağar\'ın, kendisini karşılayan oğlunu öpmesi

- Vatandaşlarla birlikte seçim otobüsüne binmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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İYİ Parti\'ye geçip partisine dönen CHP\'li Gaytancıoğlu: Gidemem, annem kızar

CHP\'den İYİ partiye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekilinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, parti değiştirme ilk teklif edildiğinde \'annem, eşim kızar\' diyerek hayır cevabını verdiğini belirterek, \"Biz ne kadar büyük bir görev yaptığımızı sonradan anladık\" dedi.

Cumhuriyet Halk Parti Edirne il teşkilatı, 24 Haziran\'da yapılacak olan genel seçimler öncesinde kesinleşen milletvekili adaylarını partililere ve basına tanıttı. CHP Merkez İlçe Başkanlığı\'ndaki tanıtıma Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Nedim İşcan ile adaylar Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Yakup Atalay ve Erdoğan Gümülcineli yer aldı.

İYİ Parti\'ye geçtikten sonra yeniden partisine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun tarım başdanışmanı ve Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ilk teklif edildiğinde \'annem kızar, eşim kızar\' diyerek dediğini anlatarak, \"Beni arayıp \'Ankara\'ya gel önemli bir konu var\' dediler. Kesin bir hatam oldu, bir şey var diye düşündüm. Meğer bir gün önce YSK 11 üye ile toplanıyor, 1 üye hasta olduğu için katılamıyor. Oylama da İYİ partinin seçimlere girmesi için 5\'e 5 kalıyorlar. Hasta olan ve gelmeyen üyenin rengi de belli dediler. Gelmiş olsaydı 6\'ya 5 olacaktı. Bunlar Cumartesi günü oluyor, Pazar bizi çağırıyorlar. Çünkü YSK Pazartesi yeniden toplanacak. Gece başlayan yoğun trafik 15 kişi seçiliyor. Bizim haberimiz yok kurbanlık koyun gibi gittik. Hemen aklıma CHP\'den seçildikten sonra Ak Parti\'ye geçen Necdet Budak geldi. Bir zamanlar benim içinde \'geçer\' diye dedikodular oldu. Hemen aklıma o geldi, dedim ben yapamam annem kızar, eşim kızar, halkım kızar. Sonradan anladık, inanın bir hafta telefonlar susmadı, tebrikler geldi\" dedi. Millet İttifakı\'nın mimarının CHP olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, genel seçimlerde millet ittifakının meclise 320 kadar milletvekili ile gireceğini Ak Parti ve MHP\'nin yer aldığı Cumhur İttifakı\'nın ise azınlığa düşeceğini gösterdiğini öne sürdü. Gaytancıoğlu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin ise ilk turda yüzde 60\'ın üzerinde oyla seçileceğini iddia etti. Toplantıda CHP Edirne milletvekili olan ve yeniden ikinci sıradan aday gösterilen Erdin Bircan, liste üzerindeki değişikliklerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun kendisini arayıp ikinci sırada olduğunu söylediğini ve Edirne\'den 4 milletvekilini de meclise beklediğini söylediğini aktardı. Milletvekili adayları Yakup Atalay ve Erdoğan Gümülcineli de kendilerini tanıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantı salonu

-Milletvekili adayları

-Okan Gaytancıoğlu detay

-Gaytancıoğlu\'nun konuşması

-Partililer detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

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Genç kızın pardesüsü motosikletin tekerleğine sıkıştı: 2 yaralı

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Levent K. (45) ile kızı Betül K. (16) yaralandı. Kazanın Betül K.\'nin pardesüsünün tekerleğe sıkışmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Hizmet Şahin Köprülü Kavşağı\'nda meydana geldi. Levent K. yönetimindeki 26 PT 651 plakalı motosiklet, sürücünün arkasında oturan kızı Betül K.’nın pardesüsü arka tekerleğe sıkışınca devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletin sürücüs Levent K. ile kızı Betül yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Betül K.\'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Cesedi, evinden kötü koku gelince bulundu

ANTALYA\'da, yalnız yaşayan Abdulbaki Dursun\'un (57) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Eve giren polis tarafından cesedi bulunan Dursun\'un, yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi\'nde meydana geldi. Almanya\'da emekli olduktan sonra Antalya\'ya yerleşen Abdulbaki Dursun\'un yalnız yaşadığı evden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Sağlık görevlileriyle olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdi. Dursun, oturma odasında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Dursun\'un öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle gaz maskesi takarak, çalıştı. İlk incelemede Dursun\'un, yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdulbaki Dursun\'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis aracının görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Polisler maske takarken görüntüsü

Evin dış plan görüntüsü

Polislerin çalışmasından görüntü

Ölen Abdulbaki Dursun\'un vesikalık resmi

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Dünyaca ünlü şefler kokoreçe hayran kaldı



DÜNYANIN farklı ülkelerinde ödüller olmuş ünlü şefler, Ege\'de lezzet turuna katıldı. İlk durakları İzmir\'de, bir bağ evini ziyaret eden dünyaca ünlü şefler, hem zeytinyağı hem de sebze yemeklerinin tadımını yaptı. Şefler, kokoreçe, söğüşe, taş değirmende hazırlanmış helvaya hayran kaldı.

Türkiye\'nin gıda sektörü ve gastronomisini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte dünyaca ünlü 4 şef, İzmir ve çevresinde tarihi ve doğayı keşfetti. Turizm gastronomisine katkı sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden organizasyon firmasının genel müdürü Gökmen Sözen, Türkiye\'yi ziyaret eden 10 kişilik grupta Belçika, Uzakdoğu, İspanya ve Bangkok\'tan gazetecilerin de yer aldığını dile getirdi. Yabancı misafirlerin Türkiye\'de gördüklerini dünyaya tanıtacağını anlatan Sözen, \"İzmir\'e dün (salı) akşam gelip geleneksel lokantalarda yemek yediler. Üzüm bağlarında zeytinyağı tadım aktivitesi yaptıktan sonra Efes, Meryem Ana, Akyaka ve Kelebekler Vadisi\'ni ziyaret edecekler. Onları 4 gün boyunca en iyi şekilde ağırlayacağız\" dedi.

SOKAK LEZZETLERİNİ DE TATTILAR

Yabancı şeflerin daha önce İstanbul\'a geldiğini söyleyen Sözen, ilk kez yedikleri tatlara hayran kaldıklarını belirtti. Türk kültüründe ünlü sokak lezzetlerini de tanıma fırsatı bulduklarını dile getiren Sözen şöyle konuştu:

\"Onlara burada ilk kez gördükleri kokoreç, söğüş, midye, şambali ve turşu gibi farklı tatları sunduk. Kemeraltı\'nda söğüş ve şambali tatlısı denediler. Yeni lezzetleri ve baharatları not alıp kendi restoranları için sipariş verceklerini söylediler. Amacımız Türkiye gastronomisine hizmet vermek ve ülkemizin tanıtımını sağlamak. Ürünlerimizi kullanıp bizi tanıtsınlar istiyoruz. Burda şevketi bostan, enginar, arapsaçı gibi tamamen bize ait ev yemeklerini tadacaklar.\"

KOKOREÇE HAYRAN KALDILAR

İzmir\'de tattığı yemeklerin hem çok sağlıklı hem de çok farklı olduğunu belirten Andoni Luis Aduriz, \"Bu kültürü tanımaktan çok mutluyum. Kokoreç yediğim en güzel tabaklardan biriydi. Biz de benzerlerini yapıyoruz, ama burdaki kömür ateşinde piştiği için çok daha farklı\" diye konuştu. Kokoreci ilham verici bir lezzet olarak tanımlayan Diego Guerrero, \"Burda kahvaltıda ikram edilen pişiyi de çok sevdim. Söğüş de ayrı bir lezzetti. Helvaya da bayıldım. Taş değirmende hazırlanmış helva ve tahin harika. İspanya\'da Türk kahvesinin telvesiyle közlenmiş bir soğan garnitürü yaptım. Telvenin içine farklı baharatlar ekledim ve tadanlar çok beğendi\" dedi.

Josean Alija da 3,4 kez geldiği Türkiye\'de gastronomi kültürünü çok sevdiğini söyleyerek özellikle Osmanlı mutfağına ilgi duyduğunu vurguladı

SUMAĞI TATLIDA KULLANIYOR

Türkiye\'ye 2 yıl önce de geldiğini anlatan Elena Arzak, ilk kez tattığı sumağı kendi ülkesinde hazırladığı tatlılarda kullandığını ifade etti. Türkiye\'den mutfak gönüllüsü stajerlerin de işletmelerinde çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Arzak, şunları söyledi:

\"Türk stajerlerimiz bize sumak hediye ettiler. Bugün de baharat çarşısında dolaştık. Sumak yine çok iyiydi. Sumağı farklı yemeklerin üzerine serperek de kullanıyorum tatlıda da tercih ediyorum. İzmir\'de olduğu gibi İspanya\'da da tatlı çok sevilir. Turunçgillerden bir beze yapıyor ve bunu sumakla lezzetlendiriyorum. Herkes çok beğeniyor. İlk kez burda tattığım salebi de kaz ciğerini bağlamada kullanıyorum. Salebi tuzluda, sumağı tatlıda kullanıyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gökmen Sözen ile röp,

-Yabancı şeflerle kısa röp,

-Zeytinyağı tadımından görüntü,

-Ege yemeklerinden ve tadımdan detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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Adanalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı

ADANA\'da aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar sığınacak yer ararken, sağanak nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Hava sıcaklığının gün içinde 23 derece hissedildiği kent merkezinde saat 15.30 sıralarında bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak, kent trafiğini felç etti. Vatandaşlar ıslanmamak için kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın pazartesi gününe kadar yer yer devam edeceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Şiddetli yağış altında terlikle çöp toplama aracını süren çocuk

- Elinde şemsiye ile yürüyen kadınlardan detaylar

- Belediye binasının altında bekleyen gençler

- Su birikintisinden geçen araç

- Yağmurda yürüyen vatandaşlardan görüntüler

- Bankanın girişindeki suyu temizlemeye çalışan güvenlik görevlisi

- Kent merkezinden genel görüntüler

SÜRE:02\'04\" BOYUT:126 MB

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA,(DHA)

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Ortaca\'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla\'nın Ortaca ilçesinde, bir kişinin de yaralandığı kavgada tabancayla öldürülen 31 yaşındaki Kutay Bilgiç\'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bilgiç\'in cenazesi ilk olarak Okçular Mahallesi, Marmarlı Mevkii\'nde bulunan baba ocağına getirildi. Burada hellallik alınmasının ardından Bilgiç\'in cenazesi saat 14.30 sıralarında Marmarlı Mezarlığı\'na götürüldü. Düzenlenen cenaze törenine Bilgiç\'in babası Ahmet Bilgiç, annesi Gülnaz Bilgiç, ağabeyi Rıza Bilgiç, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından bekar olan Bilgiç, toprağa verildi.

BİRLİKTE İÇKİ İÇMİŞLER

Öte yandan olayda yaralanan ve Ortaca Devlet Hastanesi\'nde tedavisi devam eden Selim Uysal\'ın ilk ifadesinde, kendilerini vuran şüpheli ile kısa bir süre önce tanıştıklarını, birlikte içki içtiklerini ardından olayda yaşamını yitiren Bilgiç\'in otomobili ile gideceği yere götürmek üzere yola çıktıklarını belirterek, \"Dalyan Mahallesi\'ndeki pazar yerine geldiğmizde tabancasını çıkartıp, bize peşpeşe ateş edip, kaçtı\" dediği öğrenildi. Jandarma, kendisini başka bir isimle tanıttığı belirlenen şüphelinin eşkalinin belirlendiği, yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazeden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)



