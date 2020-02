DHA YURT BÜLTENİ-10

1)MÜSİAD GENEL BAŞKANI KAAN: ÖNÜMÜZDE YİNE MANİPÜLASYONLAR VAR

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Önümüzde yine manipülasyonlar var. Bu bakımdan bizde bir erken seçim bekliyorduk. Ama bu kadar erkene alınması bizi daha da mutlu etti. İş dünyası olarak, erken seçimin 24 Haziran\'da yapılmasından mutlu olduğumuzu, bir kez daha Türkiye\'ye söylemek istiyorum. Çünkü iş netleşti, sonraki dönemde 5 yıllık bir süreç var. O bakımdan bu süreçte de, hep birlikte, iş dünyası olarak gayret gösterip, bu işin üstünden geleceğimize inanıyoruz\" dedi.

MÜSİAD Yozgat Şubesi\'nin açılışı için Yozgat\'a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açılış öncesi, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’i ziyaret etti. MÜSİAD’ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Kaan, Dünya genelinde 173 ülkede, 196 noktada teşkilatlandıklarını söyledi.

BİZDE BİR ERKEN SEÇİM BEKLİYORDUK

Yozgat’ta gazetecilerin sorularını cevaplandıran MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin 24 Haziran’da yapılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Özellikle bizler, iş dünyası olarak huzur ortamını, istikrarı her zaman öncelik olarak ortaya koyarız. Tabi belirsizlik ifadesini dönem dönem kullanıyoruz. Seçimlerin tarihi belliydi. Normalde 2019 yılı itibariyle yapılacaktı. Özellikle 16 Nisan referandumundan sonra halkımızın, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini’ kabul edip onayladıktan sonraki süreçte, Türkiye\'nin ileriye dönük kalkınmasına yönelik birçok bürokrasinin de azalacağını düşünerek, dünya bizi bir miktar sıkıntıya sokmaya çalışıyordu. Sağ olsun hükümetimiz başta olmak üzere, daha önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı operasyonu ile birlikte bunlarda bertaraf edildi. Önümüzde yine manipülasyonlar var. Bu bakımdan bizde bir erken seçim bekliyorduk. Ama bu kadar erkene alınması bizi daha da mutlu etti. İş dünyası olarak da erken seçimi 24 Haziran\'da yapılmasından mutlu olduğumuzu Yozgat\'tan bir kez daha Türkiye\'ye söylemek istiyorum. Çünkü iş netleşti, bundan sonra seçimleri yaparak, sonraki dönemde 5 yıllık bir süreç var o bakımdan bu süreçte de hep birlikte iş dünyası olarak gayret gösterip bu işin üstünden geleceğimize inanıyoruz.ö

‘AMACIMIZ TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA AÇMAK’

MÜSİAD’ın, mazlum coğrafyalarda da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Kaan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“MÜSİAD olarak amacımız, öncelikle Türkiye\'de, hemen hemen her yerde olmak istiyoruz. Bugün 81 ilde, 5 büyük ilçede olmak üzere 86 noktada şubelerimiz, temsilciliklerim bulunmakta. Dünya genelinde, 173 ülkede 196 noktadayız. İletişim ağının da, özellikle dijitalleşmenin, bilgi teknolojilerinin hızlandığı bir dönemde amacımız Türkiye\'yi dünyaya açmak, illerimizi de aynı şekilde dünyaya açmak. İş dünyasını buralara getirmek ve yereldeki dinamikleri, şubelerimizin vasıtasıyla özellikle sanayi odalarımızdan direk aldığımız bilgiler doğrultusunda daha net çalışmalar ortaya koymak. Onun için teşkilatımızı her tarafa götürmek istiyoruz. Biz sadece iş adamları derneği de değiliz. Erdemi, yüksek ahlakı da önceleyen, yeri gelindiğinde mazlum coğrafyalarda da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyuz. O bakımdan her yönüyle de çalışmalar yapan örgütüz, o bakımdan mümkün olduğunca her noktada teşkilatımızı genişletmek istiyoruz.

-Valilik ziyareti

-Detay

-Yozgat TSO ziyareti

-Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın konuşması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) -

2)BOLU\'DA, KARBONDİOKSİT GAZI REZERVİ BULUNDU

BOLU Yuva köyünde boş bir arazide yapılan kömür arama çalışmaları sırasında açılan bir sondaj kuyusunun 318\'inci metresinde, günde 10 ton kapasiteli ve yüzde 98 saflıkta karbondioksit gazı rezervi bulundu.Bölgede daha önceki yıllarda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından kömür arama çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında ne olduğu bilinmeyen bir gaz rezervi bulundu. Özel bir şirket de bu gazı araştırdı. Araştırmalar sonucunda bölgedeki gazın karbondioksit gazı olduğu belirlendi. Özel firma, Bolu Valiliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği\'nden gerekli izinleri aldı. Firma yetkilileri tarafından Yuva köyünün Kocakır mevkiinde sondaj kuyusu açıldı. Açılan sondaj kuyusunun 318\'inci metresinde su ile karbondioksit gazına rastlandı. Firma yetkilileri, gerekli incelemelerin ardından çıkan gazın içinde hidrojen sülfür bulunmadığını ve yüzde 98 saflıkta olduğunu belirledi. Yetkililer, yapılacak saflaştırma ve sıvılaştırma işlemlerinin ardından günde 10 ton gaz rezervinin olduğu kuyunun çevresine açılacak 5-6 kuyuyla bu kapasitenin günde 300 tona kadar çıkarılabileceğini hesapladı. Bölgede yeni kuyuların açılması için de çalışmalara başlandı. Gazın bölgede kurulacak tesislerin tamamlanmasının ardından piyasaya sürüleceği öğrenildi. Gazın, yangın söndürme tüpü yapımında, içeceklerde, klima ve ilaç sanayisinde kullandığı belirtildi.

Yuva Köyü Muhtarı Murat Erdoğan, köylerinde böyle bir gazın çıkmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, \"Burada böyle bir çalışma yapılıp, gaz çıkarılması bizi sevindirdi ve gururlandırdı. Bu firmaya ben özellikle teşekkür ediyorum. Böyle bir yeraltı zenginliği Bolumuza hayırlı olsun. Hem istihdam açısından hem böyle bir gazın Türkiye\'de çıkarılmasına çok sevindik\" dedi.

3)ÇEKİRGE İSTİLASINA UĞRAYAN MAHALLEDE İLAÇLAMA ÇALIŞMASI

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan Ortaköy Mahallesi\'nde belediye ekipleri ilaçlama çalışması başlattı.

Çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında bir haftadır nöbet tutarak çekirge sürülerinin yönünü değiştiren mahalle sakinlerinin yardımına Siverek Belediyesi ekipleri yetişti. Sabah saatlerinde mahallede çalışma başlatan belediye ekipleri adına konuşan Yunus Kargı, \"Mahalle sakinlerinin müracaatı sonrası ekiplerimizle mahalleye geldik ve ilaçlama çalışmalarına başladık, aşırıcı derece fazla çekirge var mahallede çekirgeler bitene kadar ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek\" dedi.

4)ÖLDÜRÜLEN BAR İŞLETMECİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yanında çalışan Mesut S. tarafından önce bıçaklanıp ardından kolları ve başı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen bar işletmecisi İbrahim Ateş\'in (46) cenazesi toprağa verildi.

Kızılmurat Mahallesi Barlar Sokağı’nda öldürülen İbrahim Ateş’in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Morgu’ndan alındıktan sonra evine getirildi. Helallik alındıktan sonra Şehir Mezarlığı’na götürülen Ateş\'in cenazesi, ailesi ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada Ateş\'in katil zanlısı olarak Adana’da gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Mesut S.’nin de sorgusu sürüyor.

5)PATENCİ GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

ŞANLIURFA\'da 2 kişinin üzerindeki motosikletin arkasına tutunarak akan trafikte yolculuk yapan patenli genç, yürekleri ağza getirdi. Motosikletin arkasında akrobasi hareketlerini yapan genç, sürücülerin uyarılarına da aldırış etmedi.

Kent trafiğinin en yoğun olduğu Abide Kavşağında ilerleyen bir motosikletin arkasında oturan çocuğu tutarak arkasında patenle yolculuk yapan genç, trafikte tehlike saçtı. Tek eliyle motosikletin arkasında oturan çocuğun belini tutarak tehlikeli yolculuk yapan genç, hızla akan trafikte akrobasi hareket yapması yürekleri ağza getirdi. Sürücülerin uyarılarını da dikkate almayan gencin tehlikeli oyunu görenleri hayrete düşürdü.

6)SAMSUN\'DA ATLI SPORLARA İLGİ

SAMSUN\'da bulunan Atlı Spor Tesisleri\'nde yapılan çalışmalarla kentte atlı sporlarla uğraşan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak, tesiste geleneksel binicilik eğitimi de verilmesi için çalışma başlattıklarını, atlı binicilik ile okçuluğu birleştiren bir uygulama yapmak istediklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında yapılan Atlı Spor Tesisleri\'nde at binme eğitimleri verilirken yılda ortalama 30 öğrenciye de binicilik alanında lisans veriliyor. 55 bin dönüm alan üzerine kurulu tesiste 20 at bulunuyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte kentte bu sporla uğraşan kişi sayısında da artış yaşandı. Tesiste, kapalı, açık ve long manej ile 8 padok bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak, vatandaşların atlı sporlara ilgi duymasını, atları sevmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, \"Her yıl 10-15 okulumuzu ziyaret ediyoruz. Atlarımızı okullara götürüyoruz. Çocukların atla ilk teması kurmalarını sağlıyoruz. Atları seven çocuklar gelip tesisimizde eğitim almaya başlıyorlar. Bu uygulama ile çok olumlu geri dönüşler aldık. Daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Atlı binicilik sadece bir spor değil bir terapi aynı zamanda. Özelikle küçük yaştaki çocuklarımızın canlı bir hayvanla temas etmesi onunla iletişime geçmesi ruhsal gelişmelerine de katkı sağladığı söylenen bir eğitim olanağı aslında\" diye konuştu.

At binmenin, ok atmanın Türklerin tarih boyunca en iyi yaptıkları ve vazgeçemedikleri özelliklerinden olduğunu söyleyen Koçak, \"Atlı binicilik ve okçuluğu aslında birleştirmek de gerekiyor. Geleneksel binicilik eğitimi verilmesine yönelik çalışmalarımız başladı. Çeşitli girişimlerimiz oldu hocalarımızla görüşüyoruz. Hem bu kültürümüzü gelecek nesillere aktararak yaşatmak hem de farklı bir alan açmak için atla okçuluğu birleştirmeye yönelik faaliyetlerimiz de olacak. Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü üyeleri kısa bir zaman önce buraya geldiler ve burada ulusal bir turnuvanın düzenlemeye karar verdiler. Türkiye genelinde gerçekleştirilen turnuvanın bir ayağı burada yapılacak\" dedi.

10 yıldır tesise gelerek at binen Burcu Alpdoğan ise \"Haftada üç gün geliyorum. Bir süre spor branşıyla uğraştım ancak at binmeyi asla bırakamam. Çok farklı bir spor. at binerken her şeyi unutuyorsunuz aklınızda hiçbir şey olmuyor sadece dünyada ikiniz oluyorsunuz çok farklı bir duygu. Herkese bu sporu tavsiye ediyorum üzerine yok bence\" diye konuştu.

7)ENGİNAR URLA’YA ÇAĞIRIYOR

İZMİR’de 3 gün sürecek 4\'üncü Uluslararası Urla Enginar Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı. Gösterilen ilgi, festival süresince yaklaşık 700 tezgahta satış yapacak üreticileri de memnun etti.

Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü ile Urla’ya gönül verenler tarafından düzenlenen 4\'üncü Uluslararası Urla Enginar Festivali yoğun bir katılımla başladı. Açılışa CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP’li Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla Kaymakamı Önder Can, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, CHP eski İl Başkanı Alaattin Yüksel, oyuncu Engin Hepileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında Urla’nın meydanı ve sokakları 3 gün boyunca mutfak atölyeleri, yemek tadımları, sanat atölyeleri, söyleşiler ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak. Jandarma Kavşağı’ndan Urla Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşüyle başlayan program İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları topluluğu zeybek gösterisi ile devam etti. Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılınç, çiftçilerin huzur birlik beraberlik içinde üretim yapmaya devam ettiklerini belirterek destekleri nedeniyle Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

\"EL ELE VERİP BİR ÇIĞIR AÇTIK\"

CHP’li Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 4 yıl önce bir hayal kurarak festival düzenlemeye başladıklarını söyleyerek \"Bu festivalin çıkış noktası, günden güne tütün misali, azalan enginar üretiminin direnişiydi aslında. Tarım arazilerimizi sattırmamak adına bir eylem başlattık. Adına da festival dedik. Herkes bu büyük, koca etkinliği festival sanarken, biz enginar üreticisiyle el ele verip bir çığır açtık. Bereketli toprakları, bize sunduğu bu eşsiz çeşitlilikle zengin bir tarım kenti olan Urla’nın kırsal kalkınmasına güçlü bir ivme kazandırma hayaliydi bu. Uluslararası Urla Enginar Festivali, Urla’nın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bilinçli, programlı bir eylem planıdır\" dedi.

\"İZMİR MODELİ TÜRK TARIMINA ÖRNEK\"

Enginar üreticisinin gelirinin 3 yılda tam yüzde 275 oranında arttığını söyleyen Başkan Uyar, gastronomi turizminin yılın 12 ayı gerçekleştirilebilen bir turizm çeşidi olduğuna dikkat çekti. Turizmin sağladığı ekonomik, sosyo kültürel, alt yapı ve benzeri avantajlardan on iki ay boyunca faydalanabilmeyi hedeflediklerini dile getiren Sibel Uyar şöyle konuştu:

\"İzmir Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefiyle üreticiye destek oldu, köyden kente göçü önleyip istihdam alanı yarattı, ürünlerin iç ve dış pazarlarda yer bulmasına öncülük ederek \'İzmir Modeli\' ile Türk tarımına örnek oldu. Yarımada\'nın binlerce yıldan süzülüp günümüze ulaşan doğal, kültürel ve tarihi mirasını, İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ile koruma altına aldı. Bu plan, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, bölge halkımız, akademisyenlerimiz tarafından şekillendirilen bir çalışma olması dolayısıyla ayrıca kıymetlidir. Kentlerin gerçek zenginliği, yerel varlıklarının miktarı ve gücüyle yakından ilişkili olduğundan sürdürülebilir bir büyüme için kendi varlık odaklarımıza göre hareket etmemiz ve markalaşma çalışmaları yapmamız gerekirdi. Biz de öyle yaptık.\"

\"ÜRÜN ALIMI YAPTIK, SIRA PAZARLAMADA\"

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, ‘Kalkınma eşittir sanayileşme\' sloganıyla yola çıkarak sadece sanayiye kaynak ayıran iktidarların kaybetmeye mahkum olduğunu belirterek, \"Toprak anadır, bakarsanız, severseniz, sizi hiç ama hiç aç bırakmaz. Çiftçi ne zengin olur ne aç kalır. Hayat akıp gider ama çiftçi hep üretir. Tarımımız giderek kan kaybetti, çiftçi üretemez oldu. Birçok tarım ürününü, temel gıda ürünlerini ithal eder duruma geldik. Ama İzmir’in tarımı, Büyükşehir Belediyesi\'nin destekleriyle Türkiye tarımından 2.5 kat fazla büyüdü; kırsalda yaşayanların gelir düzeyi arttı. Ürün alımı yaptık. Ziraat odaları vasıtasıyla teknoloji ürünleri dağıttık. Altyapı desteği sağladık. Şimdi sıra pazarlamada. Ürettiğimiz ürünlerin değeriyle pazarlanması katma değerin artırılması, paketlenerek sanayi ürün haline gelmesini sağlayacağız\" dedi.

SAĞLIKLI ENGİNAR HEM ÜRETİCİYE HEM TÜKETİCİYE KAZANDIRIYOR

4’üncü Uluslar arası Enginar Festivali’ne katılarak stantta ürünlerini satan üreticilerden Hüsnü Oshan, festivale gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyleyerek, \"Satışlardan çok memnunuz. İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki müşterilerimize kargo ile satış yapıyoruz. Restoranlar ve kurumlar toplu alım yapıyor. Sipariş üzerine 5, 6 ve 7’li paketleri 10 lira karşılığında satıyoruz\" dedi.

Enginarın çok farklı şekillerde tüketilebileceğini dile getiren Oshan, \"Zeytinyağlı yemeklik yapılır, haşlanır, sarımsaklı yoğurtlu tüketilir. Suyunu içmek böbreklere faydalıdır. Tavuklu, etli yemeği tercih edilir. Dolmalıkları var. Tercihe göre pişirilir\" diye konuştu.

Festivale annesi Fadime Deri ile birlikte katılan Melike Deri (25) de 5 kişilik ailenin geçimini yalnızca enginar üretiminden sağladıklarını belirterek, \"İnsanlar faydalarını gördükçe daha çok talep ediyor. Geçen yıl festivalin ilk gününde bu kadar yoğunluk yoktu, çok memnunuz\" dedi.

10 dönümlük alanda enginar yetiştirdiğini ifade eden Mustafa Akın da ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

KONUKLAR ENGİNARIN LEZZETİNE DOYACAK

4’üncü Uluslar arası Enginar Festivali’ne hem yurt içi hem de yurt dışından ziyaretçi akını yaşandı. 3 günlük festival için Urla ve yakın çevresindeki oteller ile pansiyonlar dolarken ilçeye 1 milyon kişinin gelmesi bekleniyor. Festivale aylardır hazırlanan girişimciler, enginar reçeli, enginar sabunu, enginar yemekleri ile enginar temalı hediyelik ve tekstil ürünlerini festivalde sunacak. Cumhuriyet Meydanı\'nda kurulacak tadım atölyelerinde ayrıca enginarlı kabak çiçeği tatlısı, karidesli enginar mücver, dereotlu enginarlı somon turşusu, Fas usulü mor enginar, hollandez soslu enginar, enginarlı karnıyarık, ançuezli vinegret sos eşliğinde Urla Sakız enginarı, enginarlı kiş, enginarlı büzgü börek, enginar çorbası, enginar kroket, enginar konservesi, 10 baharat eklenerek yapılan enginar çayı, enginar döneri ve enginar tatlısı gibi lezzetleri de konuklara ikram edilecek.

İzmir\'in de üye olduğu Dünya Gurme Şehirler Ağı, Urla\'daki festival süresince İtalya, Fransa, Tunus, Fas, Cezayir, Beyrut’tan gelecek şeflerle Türk şefleri bir araya getirecek. Tüm etkinlikler ve atölye çalışmaları ücretsiz gerçekleşecek ve Urla’daki eski tarifler ve göç mutfağı Doğal Sofra Urla Gönüllüleri tarafından uygulamalı olarak konuklara aktarılacak.

Festivalin ikinci gününde ise Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Hayat Erkanal ve Dr. Yılmaz Karakoyunlu söyleşi gerçekleştirecek.

8)ŞÜPHELİ BAVULDAN KIYAFET ÇIKTI

ANTALYA\'da cadde ortasında Mobese kamerasının bulunduğu direğin altına bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen bavuldan kıyafet çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 13.00 sıralarında yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi İstiklal Kavşağı\'nda meydana geldi. Mobese kamerasının bulunduğu direğin hemen altında, çiçekler arasında bavul olduğunu görenler, bomba şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, sokağın iki tarafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, bavul üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra içersinde kıyafet olduğu belirlenen bavul, polis merkezine götürüldü.

9)BURSA BİLİM ŞENLİĞİNDE YAPILAN MANGALA TURNUVASI GUİNNESS\'E ADAY

BURSA\'da, Türk Hava Yolları 6\'ncı Bursa Bilim Şenliği\'nde 275 okulun katılımıyla düzenlenen mangala turnuvasında 628 oyuncu aynı anda oynayarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na girmek için rekor denemesi yaptı.

Bursa Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türk Hava Yolları 6\'ncı Bursa Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen Mangala Turnuvasında \'aynı anda oynayan en çok oyuncu\' rekoru denemesi gerçekleşti. Rekor denemesini Bursa 8\'inci Noteri Selma Totkanlı takip ederek onayladı. Amerika Missouri Scholars Academy daha önce 284 oyuncu katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmişti.

\"TÜRKİYE\'DE OLMASI LAZIMDI\"

Türklerle özdeşleşen ve tarihi Orta Asya\'ya dayanan zeka ve strateji oyunu mangalanın bu rekorunun Amerika\'da olmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fehim Ferik, \"Bursa bugün Türkiye\'nin en büyük bilim festivaline ev sahipliği yaptı. Bu bilim festivali kapsamında da bugün bir dünya rekoru kırdık. Dünyada aynı anda en fazla mangala oyuncusu ile beraber oyun rekorunu kırdık. Mangala Orta Asya\'da akıl ve strateji oyunu. Bu oyunun dünya rekorunun Bursa\'da olması lazımdı, Türkiye\'de olması lazımdı. Bursa bu konuda bir ilke daha imza attı. Amerika\'da bir akademiye ait olan 284 oyuncu ile kırılan rekoru Amerika\'dan Türkiye\'ye getirdik\" şeklinde konuştu.

YENİ REKOR 628 KİŞİ

Turnuvanın ardından açıklama yapan Bursa 8\'inci Noteri Selam Totkanlı yapılan turnuvada saaat 11.40 itibariyle 628 öğrenci tarafından oynandığını belirterek, \"Tutanak altına aldık. Hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

